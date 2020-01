Serie B, le probabili formazioni della 21° giornata

La 21° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 24 al 27 gennaio. Apre Empoli – Chievo, chiude Perugia – Livorno. La capolista Benevento fa visita al Cittadella

EMPOLI – Il campionato di Serie B è giunto alla sua ventunesima giornata, che si gioca dal 24 al 27 gennaio. Si comincia venerdì alle 21 con Empoli – Chievo. La squadra toscana proviene dalla sconfitta per 1-0 rimediata sul campo della Juve Stabia e in classifica è sedicesimo con 23 punti. Sei lunghezze in più per il Chievo, sesto e reduce dalla vitoria casalinga per 2-0 contro il Perugia.



Sabato 18 si giocano cinque gare. Alle 15 il Cittadella, che proviene dal pareggio esterno per 1-1 contro lo Spezia e in classifica è sorprendentemente quinti con 30 punti, ospita il Benevento, primi in classifica con diciassette lunghezze in più e reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa. L’Entella, che viene dal pirotecnico pareggio per 4-4 sul campo della Cremonese ed é sorprendentemente quarta con 30 punti, a pari merito col Cittadella, attende la Cremonese, soltanto diciassettesima con otto lunghezze in meno e reduce dal pareggio casalingo contro il Venezia. Il Pisa, che proviene dal pareggio esterno per 1-1 contro la capolista Benevento e in classifica é quattordicesimo con 25 punti, riceve la Juve Stabia, undicesima con due lunghezze in più, che nell’ultima partita disputa ha vinto di misura in casa contro l’Empoli.

Il Pordenone, che dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Frosinone é secondi con 35 punti, gioca in casa contro il Pescara, reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Salernitana e dodicesimo a quota 26. Alle 18 la Salernitana, che viene dalla vittoria per 1-2 ottenuta sul campo del Pescara ed è settima con 29 punti, in zona playoff, ospita il Cosenza, terzultimo con nove lunghezze in meno, che nel posticipo di lunedì scorso ha perso il derby contro il Crotone e ora sono a caccia di punti preziosi in ottica salvezza.

Domenica 26 si giocano altre tre gare: Crotone – Spezia, Verona – Trapani e Ascoli – Frosinone. Chiude il Monday Night Perugia – Livorno.

Probabili formazioni 21° giornata

Venerdì 24 gennaio

21.00

Empoli – Chievo

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Balkovec, Frattesi, Stulac, Bandinelli, Ciciretti, La Mantia, Tutino. Allenatore: Muzzi.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Frey, Laverbe, Cesar, Cotali, Segre, Obi, Giaccherini, Vignato, Meggiorini, Djordjevic.

Sabato 25 gennaio

15.00

Cittadella – Benevento

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Iori, Gargiulo; D’Urso; Stanco, Diaw.

BENEVENTO (4-3-2-1):Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.

Entella – Cremonese

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro; Chiosa; Pellizzer; Sala; Nizzetto; Paolucci; Eramo; Schenetti; Mancosu, De Luca.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo; Claiton; Ravanelli; Mogos; Arini; Castagnetti; Deli; Migliore; Palombi; Ciofani.

Pisa – Juve Stabia

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Ingrosso, Aya, Lisi; Marin, Gucher, Fisher; Minesso; Fabbro, Masucci.

JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Vitiello, Troest, Fazio, Ricci; Addae, Buchel, Calò; Canotto, Forte, Bifulco.

Pordenone – Pescara

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini, Misuraca, Burrai, Pobega, Chiaretti, Strizzolo, Bocalon.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Kastanos, Galano, Machin, Maniero.

18.00

Salernitana – Cosenza

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Aya, Migliorini, Jarozinsky, Di Tacchio, Akpa Akpro, Kyine, Lombardi, Cicerelli, Djuric, Giannetti. Allenatore: Ventura

COSENZA (3-5-2): Pinna, Idda, Legittimo, Monaco, Bruccini, Kanoute, Broh, Baez, D’Orazio, Riviere, Machan. Allenatore: Braglia

Domenica 26 gennaio

15.00

Crotone – Spezia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Gigliotti, Marrone, Golemic; Zanellato, Benali, Barberis, Molina, Mazzotta; Simy, Messias

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos, Mora, Maggiore, Bartolomei, Ricci F, Bidaoui, Gyasi.

Venezia – Trapani

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso, Lollo, Maleh, Fiordilino, Capello, Montalto,Di Mariano.

TRAPANI (3-5-2): Dini, Minelli, Scognamillo; Candela, Luperini, Moscati, Tulli, Colpani, Taugourdeau, Jakimovski; Pettinari.

21.00

Ascoli – Frosinone

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Gerbo, Valentini, Brosco, D’Elia; Padoin, Troiano, Petrucci; Piccinocchi, Ardemagni, Scamacca.

FROSINONE (3-5-2): Bardi, Zampano, Ariaudo, Capuano, Brighenti, Paganini, Haas, Maiello, Beghetto, Ciano, Dionisi.

Lunedì 27 gennaio

21.00

Perugia – Livorno

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Di Chiara, Mazzocchi, Pavlovic, Nzita, Nicolussi, Falzerano, Caponi, Melchiorri; Falcinelli.

LIVORNO (3-5-2): Zima, Morganella, Di Gennaro, Boben; Gasbarro, Luci, Agazzi,Rocca, Braken; Marras, Marsura.