Torino – Lecce 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

TORINO – Lunedì 5 settembre, allo Stadio Comunale Grande Torino, andrà in scena Torino – Lecce, posticipo della quinta giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Juric viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro l’Atalanta: una battuta d’arresto pesante dopo che aveva vinto contro il Monza per 1-2 e per 2-1 contro la Cremonese e aveva pareggiato in casa 0-0 contro la Lazio. I salentini, invece, nel turno infrasettimanale, hanno costretto al pari il Napoli: prima di allora avevano pareggiato 1-1 contro l’Empoli e perso 1-2 contro l’Inter e di misura in casa del Sassuolo. Sono ventotto i precedenti tra le due compagini con il bilancio di dodici successi del Torino, otto pareggi e otto affermazioni del Lecce. L’ultimo confronto risale al 28 ottobre 2020 quando, ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, i granata si imposero per 3-1.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO 1-0 LECCE (SECONDO TEMPO) 3': calcio di punizione da posizione interessante per il Lecce per il fallo di Lukic 1': cambio all'intervallo per il Lecce: esce Di Francesco, entra Oudin Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al secondo tempo di Torino-Lecce PRIMO TEMPO 47': fine primo tempo! Il Torino si porta in vantaggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo con la rete di Vlasic. Il Lecce ci prova, ma è poco precisa nell'ultimo passaggio. E' 1-0 a Torino 45': due minuti di recupero nel primo tempo 39': GOL DEL TORINO! Palla di precisione chirurgica di Vojvoda per Vlasic, che si gira e segna la rete del vantaggio. E' 1-0 allo stadio Gran Torino 38': si accende Radonjic! Finta e calcia in porta: il tiro è potentissimo, ma poco preciso 35': calcio d'angolo anche per i granata 32': il Toro sale leggermente d'intensità, ma rischia molto in difesa, soprattutto in ripartenza 27': occasione Lecce! Su sviluppi di calcio d'angolo, Tuia si inserisce bene in area di rigore e trova bene la porta, ma la difesa di Milinkovic è ottima 27': calcio d'angolo per il Lecce 26': ancora un'azione pericolosa per il Toro, ancora merito di Vojvoda, ma l'occasione sfuma per un colpo di testa schiacciato 23': si salva la difesa del Torino dopo un'ottima azione individuale di Banda, che alla fine si trova sbilanciato al momento del tiro 18': fischiato fallo in attacco di Lukic, è punizione per il Lecce 13': risponde il Lecce su calcio di punizione, con un'uscita sbagliata di Milinkovic Savic, ma non ne approfittano i leccesi 8': occasione Toro con Pellegri, che si fa sentire in area di rigore, ma la conclusione non è stata perfetta 7': si studiano le due squadre per ora, ma il Torino tiene meglio il possesso del pallone 3': è il Toro che fa il primo squillo del match, con una buona azione sulla fascia 1': maglia granata di casa per il Toro, bianca per il Lecce Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Torino e Lecce Un caro saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti nel live di Torino-Lecce TABELLINO TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ilkhan, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Sanabria, Adopo, Seck, Aina, Garbett, Linetty. Allenatore: Paro. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Di Francesco (1' st Oudin), Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Samooja, Pongracic, Askildsen, Colombo, Helgason, Listkowski, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. Allenatore: Baroni. Reti: 39' pt Vlasic (T) Ammonizioni: Recupero: due minuti nel primo tempo;

Formazioni ufficiali della partita

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ilkhan, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Sanabria, Adopo, Seck, Aina, Garbett, Linetty. Allenatore: Paro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Samooja, Pongracic, Askildsen, Colombo, Helgason, Listkowski, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti, Pezzella, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

I convocati del Lecce

Portieri: Bleve, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti

Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez

L’arbitro

La gara sarà diretta da Manuel Volpi, coadiuvato dai guardalinee Vecchi e Massara e dal quarto uomo Feliciani. Al Var Mazzoleni, Liberti come assistente.

Presentazione del match

QUI TORINO – Juric dovrà fare a meno di Berisha, Miranchuk, Singo e Ricci. Il tecnico croato dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e difesa a tre composta da, Dijdij, Schuurs e Rodriguez. In mezzo al campo ci saranno Lukic e Linetty mentre sulle corsie esterne agiranno Lazaro e Aina. Unica punta Sanabria, supportato dai trequartisti Vlasic e Radonijc.

QUI LECCE – Baroni dovrà fare i conti con l’infortunio di Strefezza, al quale gli esami strumentali hanno diagnosticato una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra Out anche Dermaku, Cetin e Voekerling. Probabile modulo 4-3-3 con Falcone tra i pali e con Gendrey, Tuia, Baschirotto e Pezzella, pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Bistrovic, Hjulmand e Askildsen. Nel tridente offensivo Banda, Ceesay e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Torino – Lecce

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.