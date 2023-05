L’11 maggio 2023 le gare valide perle semifinali di andata Europa League e di Conference League saranno trasmesse su Sky e DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 11 maggio ci sono le semifinali di andata della Europa League, che vedranno in campo due squadre italiane. Partiamo con Juventus – Siviglia. La squadra di Allegri era stata retrocessa dalla Champions League, essendosi piazzata al terzo posto nel Girone dietro Benfica e PSG ma allo spareggio ha avuto la meglio sul Nantes (1-1 a Torino, 0-3 al ritorno in terra francese). Agli ottavi di finale ha eliminato il Friburgo (1-0 all’andata e 0-2 al ritorno), ai quarti di finale il Siviglia (1-0 all’andata e 1-1 al ritorno). Anche il Siviglia era retrocesso dalla Champions League, essendosi classificato al terzo posto nel Girone G alle spalle di Manchester City e Borussia Dortmund. Ha poi avuto la meglio sul PSV allo spareggio (3-0 all’andata e 2-0 al ritorno), sul Fenerbahce (2-0 all’andata e 1-0 al ritorno) agli ottavi di finale e sul Manchester United ai quarti di finale (2-2 all’andata e 3-0 al ritorno). In campionato i bianconeri vengono da due successi consecutivi, contro Lecce (2-1) e Atalanta (0-2). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di venti vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantadue gol fatti e ventotto subiti. In Liga il Siviglia, dopo il successo casalingo per 3-2 contro l’Espanyol, é a quota con un percorso di dodici partite vinte, otto pareggiate e tredici perse, quarantuno reti realizzate e quarantanove incassate.

Contemporaneamente tocca a Roma – Bayer Leverkusen. Per arrivare a questo punto della competizione la Roma ha dovuto affrontare gli spareggi, visto che si era classificata al secondo posto nel Gruppo C, alle spalle del Betis: ha eliminato il Salisburgo rimontando nella gara di ritorno (2-0) l’1-0 dell’andata in terra austriaca. Agli ottavi di finale i giallorossi hanno avuto la meglio sugli spagnoli della Real Sociedad (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno), ai quarti sul Feyenoord (all’andata e al ritorno). Il Bayer Leverkusen era retrocessa dalla Champions League essendo arrivata terza nel Girone B alle spalle di Porto e Club Brugge: ha poi eliminato il Monaco allo spareggio (2-3 all’andata e 2-4 al ritorno), il Ferencvaros agli ottavi di finale (2-0 all’andata e 0-2 al ritorno) e l’Union Saint-Gilloise ai quarti di finale (1-1 all’andata e 4-1 al ritorno).I giallorossi, dopo due pareggi consecutivi, contro Milan e Monza, hanno perso in casa per 0-2 contro l’Inter. La squadra di Mourinho é quinta, a pari merito Atalanta e Milan e a quota 58, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e nove perse, quarantacinque reti realizzate e trentuno incassate. Il Leverkusen, in Bundesliga, dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Colonia, é sesto con 48 punti, frutto di quattordici vittorie, sei pareggi e undici partite perse, cinquantaquattro gol fatti e quarantatré subiti.

Tempo di semifinali anche per Conference League dove la Fiorentina incontrerà il Basilea. La Fiorentina si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. Agli ottavi di finale ha avuto la meglio agevolmente sul Sivasspor (1-0 all’andata e 1-4 al ritorno) e ai quarti di finale il Lech (1-4 all’andata e 2-3 al ritorno in Polonia). Dopo aver vinto ai preliminari con il Brøndby solo ai rigori, il Basilea si era classificato secondo nel Girone H alle spalle dello Slovan Bratislava. Ha poi avuto la meglio su Trabzonspor (1-0 all’andata e 2-0 al ritorno), ancora Slovan Bratislava (2-2 all’andata e 2-3 al ritorno) e Nizza (2-2 all’andata e 1-2 al ritorno). In campionato i viola, dopo la sconfitta esterna di misura contro il Napoli, sono ottavi, a -12 dalla zona Europa e a quota 46, con un percorso di dodici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, quarantacinque reti realizzate e quaranta subite. Nel massimo campionato svizzero il Basilea é quinto con 42 punti, frutto di dieci vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte, quarantatré gol fatti e trentanove subiti. Nell’altra semifinale in campo West Ham e AZ Alkmaar. Il West Ham é arrivato a questo punto della competizione dopo aver eliminato il Gent (1-1 all’andata e 4-1 al ritorno). In Premier League, la squadra Moyes ha battuto in casa per 1-0 il Manchester United ed é quindicesimo a quota 37 punti. L’AZ Alkmaar ha superato l’Anderlecht ai rigori dopo aver perso per 2-0 all’andata e vinto in casa al ritorno col medesimo risultato. Nell’Eredivisie è reduce dal pareggio esterno a reti bianche sul campo dell’Ajax e occupa ilquarto posto con 61 punti.

Si giocano anche le gare valide per il primo turno dei playoff di Serie C. L’Ancona riceve la Lucchese; il Gubbio ospita la Recanatese mentre in serata troveremo di fronte Pontedera e Rimini.

Calcio in tv oggi 11 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Internacional-Athletico Paranaense (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

01.00

Flamengo-Goias (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

02.30

Palmeiras-Gremio (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

Cruzeiro-Fluminense (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

18.00

Ancona-Lucchese (Playoff Serie C) – RAI SPORT, ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

20.00

Renate-Arzignano (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

20.30

Padova-Pergolettese (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Virtus Verona-Novara (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Gubbio-Rimini (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Cerignola-Juve Stabia (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Picerno-Potenza (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Monopoli-Latina (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

20.45

Pontedera-Siena (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

21.00

Zona Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

Juventus-Siviglia (Europa League) – DAZN, RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Roma-Bayer Leverkusen (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253)

Fiorentina-Basilea (Conference League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254)

West Ham-AZ (Conference League) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale