Il 27 maggio 2023 gli anticipi della trentasettesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; Inter – Atalanta anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 27 maggio 2023 ci sono gli anticipi della trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 15 con Salernitana – Udinese. I campani, grazie al pareggio per 2-2 ottenuto all’Olimpico contro la Roma, hanno conquistato la matematica salvezza. Sono quindicesimi, con 39 punti, frutto di otto vittorie, quindici pareggi e tredici sconfitte, quarantacinque reti realizzate e cinquantotto incassate. Ancor più tranquilli i friulani, che dopo un avvio di campionato sprint si sono adagiati su andamento più altalenante. Dopo i friulani, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro la Sampdoria. Il loro percorso é di undici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantacinque reti realizzate e quarantuno incassate. Dopo due k.o. di fila, contro Fiorentina e Lazio, sono dodicesimi a quota 46 con un percorso é di undici partite vinte, tredici pareggiate e dodici perse, quarantacinque reti realizzate e quarantaquattro incassate. Contemporaneamente si gioca Spezia – Torino. Per gli Aquilotti é la partita che vale una stagione. Dopo tre k.o. di fila, prima hanno battuto il Milan e poi hanno pareggiato a Lecce. Ora sono quartultimi, a -2 dai salentini e a +1 dal Verona e non sono, pertanto, ammessi passi falsi; loro 30 punti sono frutto di sei vittorie, tredici pareggi e diciassette sconfitte, trenta reti realizzate e cinquantasette incassate. Di fronte ci saranno granata, che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Dopo il pari casalingo per 1-1 contro la Fiorentina, sono decimi a quota 50, frutto di tredici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, trentotto gol fatti e quaranta subiti.

Alle 18 tocca a Fiorentina – Roma. La conquista della Coppa Italia da parte dell’Inter ha decretato che i Viola per andare in Europa a questo punto devono necessariamente affermarsi nella finale di Conference League e che per i giallorossi ci sarà invece comunque un posto nelle Coppe europee: resta solo da decidere quale. La Fiorentina, dopo l’1-1 contro il Torino, é undicesima con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, quarantotto gol fatti e quarantuno subiti. La Roma, dopo il pari per 2-2 contro la Salernitana, sono sesti a quota 60, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, quarantasette reti realizzate e trentacinque incassate

In serata va in scena il big match Inter – Atalanta. La squadra di Inzaghi, perdendo al “Maradona” nel concitato finale contro il Napoli, ha interrotto una striscia di cinque successi di fila. Ora é quarta, a -2 dalla Lazio e a +2 dal Milan a quota 66 punti, con un percorso di ventuno partite vinte, tre pareggiate e dodici perse, sessantasette reti realizzate e quaranta incassate. Gli orobici dopo due k.o. consecutivi, contro la Juventus (0-2) e contro la Salernitana (1-0), sono tornati a vincere per 3-1 contro il Verona. Ora sono quinti, a -3 dal Milan, con 61 punti, frutto di diciotto successi, sette pareggi e undici sconfitte, cinquantanove gol fatti e quarantatré subiti

Per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 lo Strasburgo, che viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Troyes ed é quindicesimo con 39 punti, riceveil PSG, primo a quota 84 e reduce dalla vittoria esterna per 1-2 contro l’Auxerre. Per la trentasettesima giornata di Bundesliga il Colonia, che viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Brema ed é decimo con 42 punti, ospita il Bayern, secondo a quota 68 e a due lunghezze dalla capolista Dortmund e reduce dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Lipsia.

Calcio in tv oggi 27 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.30

Sassuolo-Como (Serie A femminile) – TIMVISION

Pomigliano-Sampdoria (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Diretta Gol Campionato Primavera – SPORTITALIA

13.30

Celtic-Aberdeen (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

13.35

Cangzhou-Wuhan Three Towns (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

14.30

Inter-Milan (Serie A femminile) – INTER TV, MILAN TV, LA7 e TIMVISION

Juventus-Roma (Serie A femminile) – JUVENTUS TV e TIMVISION

15.00

Zona Serie A – DAZN

Spezia-Torino (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Salernitana-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

15.30

Borussia D.-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO

Diretta Gol Bundesliga – SKY SPORT FOOTBALL

17.30

Lione-Reims (Division Feminine 1) – DAZN

17.45

Coventry City-Luton Town (Finale playoff Championship) – DAZN

18.00

Fiorentina-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

19.00

Benfica-Santa Clara (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

Porto-Vitoria Guimarães (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.00

Repubblica Dominicana-Italia (Mondiali Under 20) – RAI SPORT

20.30

Diretta Gol Serie A e Serie B – SKY SPORT CALCIO

Cagliari-Venezia (Playoff Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Pescara-Entella (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 253) e ONEFOOTBALL

Lecco-Pordenone (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 254) e ONEFOOTBALL

Foggia-Crotone (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 255) e ONEFOOTBALL

Vicenza-Cesena (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS, RAIPLAY e ONEFOOTBALL

20.45

Inter-Atalanta (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K SKY SPORT (canale 251)

21.00

Strasburgo-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Lens-Ajaccio (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 256)

Athletico Paranaense-Gremio (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

Fortaleza-Vasco da Gama (Brasileirão) – MOLA

23.30

kffFlamengo-Cruzeiro (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.