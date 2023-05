Il 7 maggio 2023 le gare della 34ma giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Atalanta – Juventus anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 7 maggio 2023 c’é la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 12.30 con l’Atalanta – Juventus. Gli orobici vengono da tre successi di fila: contro la Roma per 3-1, il Torino e da ultimo contro lo Spezia. Nove punti che hanno permesso alla squadra di Gasperini di agganciare Milan e Roma al quinto posto, che ora occupano a quota 58 grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e nove perse, cinquantasei reti fatte e trentanove incassate. I bianconeri hanno ritrovato il successo contro il Lecce dopo tre k.o. consecutivi e l’1-1 contro il Bologna. Occupan0 la terza posizione, a -1 dalla Lazio e a +3 dall’Inter, con 63 punti, frutto di diciannove vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquanta gol fatti e ventotto subiti.

Alle 15 si gioca la sfida tra Torino e Monza. I granata, dopo aver vinto per 0-2 contro l’Atalanta, sono undicesimi a quota 42, con un percorso di dodici partite vinte, nove pareggiate e dodici perse, trentacinque reti realizzate e trentotto incassate. I brianzoli, dopo il pareggio per 1-1 con la Roma, hanno 45 punti come il Torino, frutto di dodici successi, nove pareggi e dodici sconfitte, quarantuno gol fatti e quarantaquattro subiti.

Alle 18 va in scena Napoli – Fiorentina. La squadra di Spalletti, pareggiando per 1-1 sul campo dell’Udinese, si é laureata Campione d’Italia con cinque turni di anticipo. Per portare a casa il Tricolore sono stati necessari 80 punti, venticinque partite vinte, cinque pareggiate e tre perse; ha sessantanove reti realizzate (miglior attacco del torneo) e ventitré incassate (difesa meno perforata). Senza contare che ha in rosa il capocannoniere del torneo, Viktor Osimhen. I viola, dopo il pirotecnico 3-3 casalingo contro la Salernitana, sono noni con 46 punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e undici perse, quarantacinque gol fatti e trentanove subiti.

In serata Lecce – Verona. I salentini, dopo il 2-1 rimediato sul campo della Juventus, sono sedicesimi con 31 punti, con un percorso di sette partite vinte, dieci pareggiate e sedici perse, trenta reti realizzate e quaranta incassate. Gli scaligeri, dopo il tennistico 0-6 subito dall’Inter, sono terzultimi, a pari merito con lo Spezia e a -4 dal Lecce. I loro 27 punti sono frutto di sette vittorie, dieci pareggi e sedici sconfitte, ventotto gol fatti e quaranta subiti.

Si gioca il posticipo della trentaseiesima giornata di Serie B, Parma – Brescia. I Ducali, dopo il pareggio esterno per 2-2 contro il Benevento, sono sesti a quota 51 con un percorso di quattordici partite vinte, dieci pareggiate e undici perse, quarantatré reti realizzate e trentotto incassate. Le Rondinelle sono reduci da due successi di fila, contro Reggina (1-2) e Cosenza (2-1). Sono sedicesime con 38 punti, in zona playout. Il loro percorso é di nove partite vinte, undici pareggiate e quindici perse, trentatré gol all’attivo e cinquantadue al passivo.

Calcio in tv oggi 7 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Argentinos Juniors-Independiente (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

Charlotte-New York City, Cincinnati-DC United, Inter Miami-Atlanta United, Montreal Impact-Orlando City, New York Red Bulls-Philadelphia Union, San José Earthquakes-Los Angeles FC, Toronto-New England (MLS) – APPLE TV

02.00

Fluminense-Vasco da Gama (Brasileirão) – MOLA

02.30

Dallas-St. Louis, Houston Dynamo-Real Salt Lake, Nashville-Chicago Fire (MLS) – APPLE TV

10.30

Napoli-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Athletic-Betis (Liga femminile) – DAZN

12.15

Emmen-Twente (Eredivisie) – MOLA

12.30

Atalanta-Juventus (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Como-Pomigliano (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Torino-Frosinone (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.30

Excelsior-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Fiorentina-Inter (Serie A femminile) – MILAN TV e TIMVISION

15.00

Torino-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Nantes-Strasburgo (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Inter-Empoli (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Atalanta-Cagliari (Campionato Primavera) – SI LIVE 24

Roma-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Ravenna-Chievo, Verona-Tavagnacco, Arezzo-Cittadella, Torres-Cesena, San Marino-Trento, Ternana-Genoa, Brescia-Trani, Lazio-Napoli (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.15

Hearts-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

16.15

Parma-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

17.30

Newcastle-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Borussia D.-Wolfsburg (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

18.00

Napoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Anversa-Genk (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

19.00

Volos-PAOK (Campionato greco) – MOLA

19.45

Chelsea-Everton (Women’s Super League) – DAZN

20.00

West Ham-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT ARENA

20.30

River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

20.45

Lecce-Verona (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Troyes-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Athletico Paranaense-Flamengo (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

San Paolo-Internacional (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

21.30

Paços Ferreira-Sporting (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

22.30

River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

23.30

Goias-Palmeiras (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

San Lorenzo-Defensa y Justicia (Campionato argentino) – MOLA

