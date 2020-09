Fantacalcio, 1° giornata di Serie A 2020/2021

Risultati in tempo reale della 1° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

FIRENZE – Il campionato di calcio di Serie A 2020/2021 parte sabato 19 settembre alle ore 18 dallo stadio Artemio Franchi di Firenze con la Fiorentina che ospita il Torino: una sfida tra due squadre in cerca di riscatto dopo una stagione disputata al di sotto delle aspettative. In serata, con calcio di inizio alle ore 20.45, la Roma, orfana di Zaniolo, fa visita all’Hellas Verona, tra le rivelazionidell’ultimo campiionato.

Domenica 20 settembre sono in programma quattro gare. Si comincia con il lunche match del Tardini tra il Parma di Liverani e il Napoli. Alle 15 debutto casaling del Genoa di Maran contro il Crotone mentre alle ore 18 il Sassuolo ospita il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Alle 20.45 esordio interno per i campioni d’Italia della Juventus, guidati da Pirlo, che se la vedranno con la Sampdoria del confermato Ranieri. Lunedì 21 settembre scende in campo il Milan, che, reduce dall’impegno dei preliminari di Europa League, riceve il Bologna di Mihajlovic.

Mercoledì 30 settembre chiudono la giornata tre posticipi. Alle ore 18 lo Spezia, promosso per la prima volta in Serie A dopo i playoff di Serie B, debutta nella massima categoria alla Dacia Arena contro l’Udinese. Stesso orario per Benevento-Inter, con i nerazzurri che hanno iniziato la stagione in ritardo rispetto agli altri in quanto impegnati nella finale di Europa League. Alle ore 20.45, invece, il big match di giornata Lazio-Atalanta, due squadre che hanno concluso lo scorso campionato, rispettivamente, al quarto e terzo posto.

PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE – PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Serie A, 1° giornata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Sabato 19 settembre

18.00

Fiorentina-Torino

20.45

Hellas Verona-Roma

Domenica 20 settembre

12.30

Parma-Napoli

15.00

Genoa-Crotone

18.00

Sassuolo-Cagliari

20.45

Juventus-Sampdoria

Lunedì 21 settembre

20.45

Milan-Bologna

Mercoledì 30 settembre

18.00

Udinese-Spezia

Benevento-Inter

20.45

Lazio-Atalanta