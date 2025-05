Il fantacalcio in tempo reale sulla 38a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

NAPOLI – La trentottesima e ultima giornata della Serie A 2024-2025 si avvicina, e con essa l’emozione per il finale di stagione del campionato italiano di calcio.. Tanti i match decisivi per il titolo e la corsa Champions, oltre a quelli per non retrocedere.

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma, che vedrà l’Inter scendere in campo a Como e il Napoli affrontare il Cagliari. Entrambi le gare sono fissate per venerdì 23 maggio, con inizio alle ore 20:45. Questa scelta strategica consente alle squadre coinvolte di avere il giusto riposo prima di un possibile spareggio che predumibilmente si disputerebbe a Roma lunedì 26 maggio. Le altre partite di questa ultima giornata si svolgeranno tra sabato 24 e domenica 25 maggio, garantendo così un finale emozionante per tutti gli appassionati.

La lotta per il titolo di campione d’Italia è più intensa che mai. Un solo puntio separa Napoli e Inter. Qualora i partenopei dovessero perdere contro il Cagliari e l’Inter pareggiare con il Como, si renderebbe necessario uno spareggio per determinare la squadra Campione d’Italia. Questo scenario, sebbene raro, richiama alla mente la storica sfida di Bologna-Inter del 1964.

Oltre alla corsa per il titolo, la trentottesima giornata di Serie A è fondamentale anche per la lotta per il quarto posto in Champions (conteso da Juventus, Roma e Lazio) e per la salvezza (in ballo (Verona, Parma, Lecce, Venezia ed Empoli). La Fiorentina, inoltre, può ancora sperare in un posto. Domenica 25 maggio, alle 20:45, si giocheranno le seguenti partite: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Per completare il quadro, le restanti due partite che coinvolgono squadre esenti da interesi di classificaa, ovvero Bologna-Genoa e Milan-Monza si giocheranno sabato 24 maggio, rispettivamente, alle ore 18 e alle ore 20.45

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Empoli-Verona, Lazio-Lecce e Venezia-Juventus anche sui canali Sky.

CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE

Venerdì 23 maggio

20.45

Napoli- Cagliari

Como-Inter

Sabato 24 maggio

18.00

Bologna-Genoa

20.45

Milan-Monza

Domenica 25 maggio

20.45

Atalanta-Parma

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus