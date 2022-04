La partita Liverpool – Villarreal del 27 aprile 2022 in diretta: il match si decide tra l’8′ e il 10′ della ripresa co l’autorete di Estupinan e rete di Mané

LIVERPOOL – Mercoledì 27 aprile, alle ore 21, all’Anfield Road, si accendono i riflettori per Liverpool – Villarreal, semifinale di andata dei quarti di finale della Champions League 2021/2022.

Cronaca e tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: LIVERPOOL 2-0 VILLARREAL SECONDO TEMPO 47': triplice fischio! Il Liverpool sfonda il muro del Villareal ad inizio secondo tempo con l'autogol di Estupinan e la rete di Mané, che proiettano i Reds in finale di Champions League. Finisce 2-0 ad Anfield 45': due minuti di recupero nel secondo tempo! 44': a pochi secondi dai minuti di recupero, il Liverpool opta per un palleggio sterile 42': si fa vedere il Villareal con Dia, ma il suo tiro non è abbastanza potente da impensierire Allison 40': ultimo cambio per il Villareal: entra Alcacer, che sostituise uno stanco Danjuma 38': ancora Robertson che spinge sulla fascia e mette in mezzo ottimi palloni, non sempre ben sfruttati 35': cambi per il Liverpool: escono Alexander-Arnold e Luis Diaz, entrano Joe Gomez e Origi 34': ci prova anche Fabinho da fuori area, ma la palla si schianta sul muro del Villareal 32': ci prova Salah dall'esterno dell'area di rigore, ma la conclusione è una via di mezzo tra un tiro e un cross 27': cambi anche per il Liverpool: escono Henderson e Mané, entrano Keita e Diogo Jota 26': cambi per il Villareal: escono Parejo, Estupinan e Chukwurze, entrano Aurier, Trigueros e Dia 24': palleggia il Liverpool, che non vuole accontentarsi del 2-0, ma cerca in modo insistente il terzo gol 22': vuole iscriversi al tabellino dei marcatori anche Van Dijk, che ci prova da lontano, ma Rulli ferma tutto in due tempi 19': altro gol del Liverpool annullato! Questa volta è stata segnalata la posizione di fuorigioco di Robertson 17': secondo cartellino giallo del match, ammonito Lo Celso, è calcio di punizione per il Liverpool 16': si affaccia il Villareal nell'area di rigore avversaria, ma Konaté ferma tutto e fa ripartire la propria squadra 14': cade a terra Salah in area di rigore per una trattenuta, ma l'arbitro non segnala nulla di irregolare 12': primo cambio per il Villareal: esce Coquelin, entra Alfonso Pedraza 10': GOL DEL LIVERPOOL! La squadra di casa viaggia a velocità altissime e la complicità tra Salah e Mané porta quest'ultimo davanti alla porta e non può sbagliare il tap in vincente. E' subito 2-0 per i Reds 8': GOL DEL LIVERPOOL! Il capitano dei Reds, Jordan Henderson, spiazza Rulli, complice una deviazione di Estupinan. E' 1-0 ad Anfield per i padroni di casa 7': altra azione del Liverpool ad alta velocità, ma il colpo di testa finale di Luis Diaz non ha abbastanza forza 4': gol del Liverpool, ma viene tutto annullato! Fabinho mette in rete il vantaggio, ma l'arbitro segnala la posizione di fuorigioco 4': un Liverpool arrembante in questo inizio di secondo tempo conquista subito un altro calcio d'angolo 2': inizio con difficoltà per il Villareal: fallo di Estupinan su Salah e cartellino giallo per il giocatore della formazione spagnola 1': nessun cambio all'intervallo, i due allenatori confermano gli undici titolari Fischio d'inizio! Riparte il match tra Liverpool e Villareal ad Anfield PRIMO TEMPO 46': fischio finale di questo primo tempo! Il Liverpool è padrona del campo e crea molto, ma per ora non ha trasformato le occasioni in gol, mentre il Villareal aspetta un errore degli avversari. E' 0-0 tra Liverpool e Villareal 45': un minuto di recupero in questo primo tempo! 44': tentenna Rulli in area di rigore, ma la bandierina alzata dal guardalinee salva il portiere del Villareal 41': occasione Liverpool! Thiago Alcanatara prova la botta da fuori area, ma il tiro centra in pieno il palo. E' un Liverpool sfortunato questo del primo tempo 39': altro fallo del Liverpool, che ha abbassato leggermente i ritmi in questi minuti finali 37': fallo di Thiago Alcantare su Lo Celso, si riparte con il possesso per il Villareal 35': che giocata del Liverpool! Lancio perfetto di Robertson, a volo Alexander-Arnold mette in mezzo per Salah, che di prima non riesce ad inquadrare la porta 34': altra chance del Liverpool, con Salah, ma anche in questo caso il pallone viene deviato in calcio d'angolo 33': altra occasione Liverpool! Mané stoppa benissimo il pallone e si gira rapidamente, ma il suo tiro viene deviato da Albiol, è calcio d'angolo per i Reds 31': primo cartellino giallo per il match, ammonito Van Dijk 30': prova il tiro Luis Diaz, che è potente ma centrale, quindi Rulli riesce a respingere il pallone 29': rimane a terra Pau Torres per una botta ricevuta dopo il calcio di punizione 27': fallo di Coquelin su Alexander Arnold, è calcio di punizione per i Reds 26': occasione Liverpool! Ci prova Salah con un sinistro a giro sul secondo palo, ma la palla non scende abbastanza. Non smette di attaccare la formazione di casa 25': Luis Diaz prova a cercare Alexander-Arnold, ma la giocata non rispecchia la volontà e l'occasione si sfuma 24': contatto in area su calcio d'angolo per i Reds, ma l'arbitro non ravvisa nulla di sospetto 22': Henderson non sfrutta l'errore del difensore avversario, si riparte con rimessa dal fondo per il Villareal 18': prova a spingere anche il Villareal, ma chiude tutto Robertson con una puntuale diagonale difensiva 15': ci prova Thiago da fuori area, ma il tiro viene respinto: a salvare il Villareal c'è anche la posizione di fuorigioco 14': rischia il Villareal al limite dell'area di rigore, per il pressing asfissiante dei Reds in questi primi minuti 11': occasione Liverpool! Posizione regolare di Mané, che si trova da solo in area di rigore, ma schiaccia male di testa il pallone, che esce di poco a lato 9': si affaccia in area di rigore anche il Villareal, che guadagna corner per un errore di distrazione di Fabinho 7': su sviluppi di calcio d'angolo, Mané ha la palla perfetta davanti alla porta, ma lo stop non lo aiuta e guadagna un altro giro dalla bandierina 5': il Liverpool prova a sfruttare i terzini, in particolare Robertson, che non riesce ad arrivare sul pallone 2': la formazione di casa pressa subito, per non permettere agli avversari di non uscire con il pallone 1': il Liverpool, che gioca in casa, indossa la casacca rossa; il Villareal è con la maglia gialla Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Liverpool e Villareal Cari lettori di Calciomagazine, benvenuti alla seconda semifinale di Champions League. Questa sera in scena Liverpool - Villarreal, incontro che seguiremo dalle ore 21 in diretta. TABELLINO LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (dal 35' st Gomez), Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson (dal 27' st Keita), Thiago Alcantara; Salah, Mané (dal 27' st Diogo Jota), Diaz (dal 35' st Origi). A disposizione: Adrian, Kelleher, Milner, Keita, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Diogo Jota, Origi, Matip, R. Williams, Elliott. Allenatore: Klopp. VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan (dal 26' st Trigueros); Chukwueze (dal 26' st Dia), Parejo (dal 26' st Aurier), Capoue, Coquelin (dal 12' st Pedraza); Lo Celso, Danjuma (dal 40' st Alcacer). A disposizione: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Alcacer, Iborra, Trigueros, Dia, Pena, Mandi, Moi Gomez, Pedraza, Aurier. Allenatore: Emery Reti: 8' st Estupinan (autogol) (L); 10' st Mané (L); Ammonizioni: 31' pt Van Dijk (L); 2' st Estupinan (V); 17' st Lo Celso (V) Recupero: un minuto nel primo tempo; due minuti nel secondo tempo

Formazioni ufficiali di Liverpool – Villarreal

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Diaz. A disposizione: Adrian, Kelleher, Milner, Keita, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Diogo Jota, Origi, Matip, R. Williams, Elliott. Allenatore: Klopp.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Chukwueze, Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso, Danjuma. A disposizione: Asenjo, Jorgensen, Mario Gaspar, Alcacer, Iborra, Trigueros, Dia, Pena, Mandi, Moi Gomez, Pedraza, Aurier. Allenatore: Emery

Le dichiarazioni di Klopp prima del match

“Come squadra e club abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme delle fantastiche esperienze nelle competizioni europee da quando sono arrivato qui e ci siamo riusciti perché abbiamo sempre rispettato i punti di forza dei nostri avversari senza ignorare le nostre qualità. Sarà così stasera. Non si tratta di ‘temere’ il Villarreal o il loro talento. Questa non è mai la nostra mentalità. Ma sappiamo che per avere qualche possibilità di andare oltre le semifinali dobbiamo mostrare la nostra faccia migliore per l’intera gara. Ogni secondo. Non possiamo mollare in nessun momento. Dobbiamo usare tutti i nostri strumenti. Dobbiamo lavorare più duramente di loro. Dobbiamo essere più coraggiosi e più impegnati. È così semplice. Quindi ci concentreremo su noi stessi e su ciò che possiamo fare. La partita del fine settimana è stato un buon esempio di quanto sia importante mantenere la concentrazione su se stessi e fidarsi delle proprie capacità. Abbiamo dominato, a mio avviso. Abbiamo sicuramente giocato meglio nelle partite rispetto a domenica, sia di recente che nel corso della stagione, ma in questa fase della stagione si tratta davvero di mostrare la ‘strada intelligente’ per garantire che il risultato finale sia quello che si stanno lavorando per. La chiave è che di fronte all’alta pressione e a un avversario che ha dato tutto ciò che aveva, non abbiamo perso la fiducia in noi stessi e siamo rimasti pazienti. Ci siamo fidati di noi stessi. Dovremo essere esattamente gli stessi stasera. Sappiamo che qualunque cosa accada, questo pareggio sarà vivo andando in Spagna per la gara di ritorno. Quindi assolutamente niente sarà deciso stasera. È importante esserne consaprvoli. Quello che possiamo fare questa sera è provare a vincere una partita di calcio. Sarebbe bello, penso. Tutta la nostra attenzione deve essere concentrata su questo partita e solo su questa partita. Novanta minuti più il tempo di recupero stasera. Una semifinale di Champions League, sotto le luci di una delle grandi cattedrali del calcio”.

La presentazione del match

Vediamo come le due squadre sono arrivate a questo punto della competizione e il loro stato di forma attuale. Il Liverpool ha chiuso al primo posto, a punteggio pieno, il gruppo B davanti ad Atletico Madrid, Porto e Milan. Negli ottavi di finale ha vinto per 0-2 a San Siro contro l’Inter e perso in casa per 0-1 nella gara di ritorno. Ai quarti di finale ha eliminato il Benfica, vincendo 1-3 in terra portoghese e pareggiando 3-3 al ritorno. In Premier League é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro l’Everton ed é secondo, a una lunghezza dalla capolista Manchester City, a quota 79 punti, con un cammino di ventiquattro partite vinte, sette pareggiate e due perse con ottantacinque reti realizzate e ventidue incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie e due pareggi con quattordici gol fatti e sette subiti. Il Villarreal si é piazzato al secondo posto nel Gruppo F dietro al Manchester City e davanti all’Atalanta. Agli ottavi di finale ha battuto la Juventus 0-3 dopo l’1-1 dell’andata. Ai quarti di finale ha eliminato il Bayern Monaco, grazie all’1-0 dell’andata e all’1-1 del ritorno. In Liga viene dal successo casalingo per 2-0 contro il Valencia ed é settimo con 52 punti, frutto di quattordici vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte con cinquantatré gol fatti e trentuno subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due, siglando sette reti e subendone quattro.

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe affidarsi il consueto modulo 4-3-3, con Alisson in porta e Alexander-Arnold, Matip Van Dijk e Robertson a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo Fabinho, Henderson e Thiago Alcantara. Tridente offensivo composto da Salah, affiancato da Firmino e Diaz.

QUI VILLARREAL – Emery dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Rulli in porta e difesa composta al centro dall’ex Napoli Albiol e Pau Torres e sulle fasce da Foyth e Estupinan. In mezzo al campo Parejo, Capoue e Coquelin; sulla trequarti Lo Celsos, di supporto alla coppia di attacco formata da Gerard Moreno e Danjuma.

Le probabili formazioni di Liverpool – Villarreal

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Diaz. Allenatore: Klopp.

VILLARREAL (4-3-1-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Parejo, Capoue, Coquelin; Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. Allenatore: Emery

Dove vederla in TV ed in streaming

