Pagelle 12° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 12° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

La dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 ha regalato emozioni forti e risultati pesanti per la classifica. Dopo le vittorie di sabato di Bologna (grazie alla doppietta di Pobega e al gol di Bernardeschi) e del Napoli (reti di Neres, Lang e Scamacca), e i pareggi tra Fiorentina e Juventus (Mandragora e Kostic) e tra Cagliari e Genoa in una gara spettacolare, la domenica ha visto protagoniste alcune delle big.

Alle 12.30 il Parma ha espugnato Verona 2-1: decisiva la doppietta di Pellegrino e il gol di Giovane che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio scaligero.

Nel pomeriggio, alle 15, la Roma ha confermato la propria leadership vincendo 3-1 sul campo della Cremonese. Soulé, Ferguson e Wesley hanno firmato il tris giallorosso, mentre Folino ha segnato il gol della bandiera per i lombardi. Una vittoria che consolida il primato dei capitolini.

Alle 18 la Lazio ha superato il Lecce 2-0 con reti di Guendouzi e Noslin, mostrando solidità e continuità.

La serata si è accesa alle 20.45 con il derby di Milano: il Milan ha piegato l’Inter 1-0 grazie al gol di Pulisic. Protagonista assoluto Maignan, che oltre a blindare la porta ha parato un rigore a Calhanoglu, regalando ai rossoneri un successo pesantissimo nella corsa scudetto.

Il lunedì non è stato da meno: il Como ha travolto il Torino con un clamoroso 1-5, mentre il Sassuolo ha strappato un 2-2 al Pisa grazie al gol di Thorsvedt in pieno recupero.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 25 novembre 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 22 novembre

15,00

Cagliari-Genoa (pagelle–tabelino)

Udinese-Bologna (pagelle–tabellino)

18.00

Fiorentina-Juventus (pagelle–tabellino)

20.45

Napoli-Atalanta (pagelle–tabellino)

Domenica 23 novembre

12.30

Verona-Parma (pagelle–tabellino)

15.00

Cremonese-Roma (pagelle–tabellino)

18.00

Lazio-Lecce (pagelle–tabellino)

20.45

Inter-Milan (pagelle–tabellino)

Lunedì 24 novembre

18.30

Torino-Como (pagelle–tabellino)

20.45

Sassuolo-Pisa (pagelle–tabellino)