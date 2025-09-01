Pagelle 2° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 2° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La seconda giornata di Serie A 2025-2026 ha regalato emozioni e colpi di scena in un fine settimana denso di match, tra amichevoli di lusso e test pre-campionato.

Negli anticipi di venerdì, il Milan ha battuto il Lecce 2-0 mostrando brillantezza e ritmo, mentre la Cremonese ha superato il Sassuolo 3-2 in una gara spettacolare e combattuta. Sabato Il Bologna ha aperto le danze con una vittoria di misura sul Como (1-0), confermando solidità e concretezza. Il Parma, invece, ha impattato sull’Atalanta in un pareggio che lascia buone sensazioni per entrambe. La Roma ha superato il Pisa 1-0 grazie a una prova ordinata e cinica, mentre il Napoli ha sofferto ma ha trovato il guizzo decisivo al 95’ con Anguissa contro il Cagliari, facendo esplodere il Maradona.

Domenica la Juventus si é imposta in trasferta sul Genoa con un gol di Vlahovic, mentre Torino e Fiorentina si sono annullate in uno 0-0 privo di emozioni.Clamorosa disfatta dell’Inter a San Siro: l’Udinese ha espugnato il Meazza 2-1, lasciando i nerazzurri con più di un interrogativo. La Lazio ha rialztoa la testa dopo la sconfitta contro il Como e ha travolto il Verona 4-0, in una prestazione convincente e ricca di spunti offensivi.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 25 agosto 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 29 agosto

18.30

Cremonese–Sassuolo (pagelle–tabellino)

20.45

Lecce–Milan (pagelle-tabellino)

Sabato 30 agosto

18.30

Bologna–Como (pagelle-tabellino)

Parma–Atalanta (pagelle-tabellino)

20.45

Napoli–Cagliari (pagelle-tabellino)

Pisa–Roma (pagelle-tabellino)

Domenica 31 agosto

18.30

Genoa–Juventus (pagelle-tabellino)

Torino–Fiorentina (pagelle-tabellino)

20.45

Inter–Udinese (pagelle-tabellino)

Lazio–Verona (pagelle-tabellino)