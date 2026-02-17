Pagelle 25° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 25° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si è aperta con il successo del Milan sul Pisa, deciso da un gol di Modric. Il sabato ha poi offerto tre sfide ricche di spunti: la Fiorentina è stata battuta dal Como grazie alle reti di Fagioli e Kean, mentre l’Atalanta ha espugnato l’Olimpico superando la Lazio con i gol di Ederson e Zalewski. Nel big match della serata, l’Inter ha avuto la meglio sulla Juventus in una gara intensa e segnata dall’espulsione di Kalulu. L’autorete di Cambiaso ha portato avanti i nerazzurri, poi lo stesso terzino bianconero ha trovato il pareggio. Nella ripresa Esposito ha riportato avanti l’Inter, Locatelli ha firmato il nuovo pari, ma nel finale Zielinski ha siglato il definitivo 3-2.

La giornata è proseguita oggi con altri cinque incontri. Nel match delle 12.30 l’Udinese è stata sconfitta in casa dal Sassuolo, che ha trovato il successo con le reti di Laurienté e Pinamonti in risposta al gol iniziale di Solet. Alle 15 il Parma ha battuto il Verona, mentre Cremonese e Genoa hanno chiuso sullo 0-0.

La sfida delle 18 ha visto il Bologna imporsi sul Torino: un’autorete di Vlasic ha sbloccato la gara, lo stesso giocatore granata ha poi trovato il pareggio, ma Castro ha regalato i tre punti ai rossoblù.

In serata, al Maradona, Napoli e Roma hanno dato vita al secondo big match di giornata, terminato 2-2. I giallorossi hanno trovato il vantaggio con Malen, poi Spinazzola ha riportato il Napoli in parità. Nella ripresa Malen ha firmato la doppietta su rigore, ma Alisson Santos ha fissato il risultato sul definitivo pareggio.

Cagliari-Lecce é il Monday Night.

Venerdì 13 febbraio

20:45

Pisa-Milan (pagelle-tabellino)

Sabato 14 febbraio

15:00

Como-Fiorentina (pagelle-tabellino)

18:00

Lazio-Atalanta (pagelle-tabellino)

20:45

Inter-Juventus (pagelle-tabellino)

Sabato 15 febbraio

12:30

Udinese-Sassuolo (pagelle-tabellino)

15:00

Cremonese-Genoa (pagelle-tabellino)

Parma-Verona (pagelle-tabellino)

18:00

Torino-Bologna (pagelle-tabellino)

20:45

Napoli-Roma (pagelle-tabellino)

Lunedì 16 febbraio

20:45

Cagliari-Lecce (pagelle-tabellino)