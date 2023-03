Pagelle 27° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 27° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

REGGIO EMILIA – La ventisettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con la vittoria del Sassuolo sullo Spezia nel primo anticipo. Prosegue il momento positivo della squadra di Berardi che, dopo aver battuto la Roma all’Olimpico, conquista tre punti anche contro i liguri grazie a un rigore trasformato da Berardi. L’Atalanta dopo tre mesi trona a vincere contro l’Empoli, che incappa, invece, nella sua quarta sconfitta di fila: de Roone e Holjund rimontano il gol iniziale di Ebuehi.

Monza – Cremonese finisce 1-1 con reti di Ciofani e Carlos Augusto nella ripresa. Si dividono la posta anche Salernitana e Bologna: un 2-2 finale che é il frutto dei gol di Pirola, Ferguson, Dia e Lykogiannis. Crolla il Milan sul campo dell’Udinese dando segnali di essere ripiombato nella crisi di gioco e risultati di qualche settimana fa: ai rossoneri non basta il gol realizzato dal dischetto da Zlatan Ibrahimovic (che diventa il giocatore più anziano ad aver segnato in Serie A) perché su sponda friulana vanno a segno Pereyra, Beto ed Ehizibue.

La domenica si apre con Sampdoria – Verona, una sfida che metterà in palio punti estremamente importanti per la salvezza, soprattutto per gli scaligeri. Nel pomeriggio il Napoli avrà la possibilità allungare il suo vantaggio sulle inseguitrici: sarà però impegnato sul campo di un Torino in gran forma. La Fiorentina, fresca qualificata ai quarti di finale in Conference League, ricevere il Lecce. Eppoi i due Derby, importantissimi in ottica Champions. Si parte alle 18 con quello della Capitale: di fronte Lazio e Roma, rispettivamente terza e quinta. In serata quello d’Italia tra Inter e Juventus: i nerazzurri sono secondi ma, senza la penalizzazione (che comunque dovrà ancora essere confermata) i bianconeri sarebbero davanti.

Le pagelle della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 20 marzo 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 17 marzo

18.30

Sassuolo-Spezia (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta-Empoli (pagelle – tabellino)

Sabato 18 marzo

15.00

Monza-Cremonese (pagelle – tabellino)

18.00

Salernitana-Bologna (pagelle – tabellino)

20.45

Udinese-Milan (pagelle – tabellino)

Domenica 19 marzo

12.30

Sampdoria-Verona (pagelle – tabellino)

15.00

Fiorentina-Lecce (pagelle – tabellino)

Torino-Napoli (pagelle – tabellino)

18.00

Lazio-Roma (pagelle – tabellino)

20.45

Inter-Juventus (pagelle – tabellino)