Pagelle 38° giornata Serie A 2021/2022: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 38° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La trentottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si apre con la netta vittoria della Roma in casa del Torino, che fa ben sperare in vista della finale di Conference League, che si giocherà a Tirana mercoledì prossimo contro il Feyenoord. La squadra di Mourinho ipoteca già il risultato, che le assicura un posto in Europa League nel primo tempo grazie a una doppietta di Abraham, e chiude i conti nella ripresa con Pellegrini.

Per questo ultimo turno giocheranno in contemporanea le squadre che hanno un obiettivo comune. E così sabato sera sarà la volta di quelle che puntano alla qualificazione a una Coppa Europea e avremo in programma, alle 20.45, Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus e Lazio-Verona, precedute da un Genoa – Bologna inutile ai fini della classifica in quanto il Grifone é già matematicamente retrocesso e i felsinei sono tranquilli.

Domenica alle 18 ci sarà da assegnare lo Scudetto. In testa alla classifica troviamo il Milan con 83 punti, che domenica alle 18 sarà impegnato sul campo del Sassuolo, che non ha più nulla da chiedere al torneo. A due lunghezze di distanza l’Inter, che, invece, ospiterà a San Siro la Sampdoria, matematicamente salva con una giornata di anticipo. In caso di parità il Tricolore andrà alla squadra di Pioli in virtù degli scontri diretti; ai rossoneri potrebbe, quindi, anche bastare soltanto un pareggio al Mapei Stadium. In serata spazio alla lotta per non retrocedere: gli occhi saranno puntati su Salernitana – Udinese e Venezia – Cagliari, in campo domenica alle 21; alla squadra di Nicola, che ha tre punti di vantaggio sui sardi, basterà un risultato positivo per concretizzare la rimonta delle ultime settimane. . Completano il programma Genoa – Bologna e Spezia – Napoli.

Le pagelle della trentottesima giornata di Serie A 2021/2022

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da sabato 21 maggio 2022. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 20 maggio

20.45

Torino – Roma (pagelle – tabellino)

Sabato 21 maggio

17.15

Atalanta – Empoli (pagelle – tabellino)

Fiorentina – Juventus (pagelle – tabellino)

Lazio – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Domenica 22 maggio

12.30

Spezia – Napoli (pagelle – tabellino)

18.00

Inter – Sampdoria (pagelle – tabellino)

Sassuolo – Milan (pagelle – tabellino)

21.00

Salernitana – Udinese (pagelle – tabellino)

Venezia – Cagliari (pagelle – tabellino)