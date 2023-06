Pagelle 38° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 38° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

GENOVA – La trentottesima e ultima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con il successo per 1-3 della Fiorentina sul campo del Sassuolo. Per i viola a segno Cabral, Saponara e Nico Gonzalez mentre il gol dei neroverdi é opera di una trasformazione dal dischetto di Berardi. Un ottimo risultato, anche dal punto di vista psicologico, per la squadra di Italiano che mercoledì prossimo sarà impegnata a Praga nella finale di Conference League contro il West Ham.

Lo stesso può dirsi per l’Inter, che a una settimana esatta dalla finalissima di Champions League a Budapest contro il Manchester City, espugna il campo del Torino con una rete di Brozovic. V La Lazio difende il suo secondo posto andando a vincere a Empoli grazie alle reti di Romagnoli e Luis Alberto.

Domenica si giocheranno, invece, tutte le partite “calde”, ossia quelle che per una squadra vale la stagione. Fatta eccezione per quella che vede di fronte il Napoli, già laureato Campione d’Italia, e la Sampdoria, posticipata per lasciare spazio alla festa per lo Scudetto. Tra Juventus, Roma e Atalanta si deciderà chi parteciperà alle prossime Coppe europee. I bianconeri, settimi con 59 punti, giocheranno in trasferta contro l’Udinese mentre gli orobici, quinti a quota 61, saranno impegnati in casa nel derby lombardo contro il Monza. Discorso a parte per la Roma, sesta, con 60 punti che se la vedrà all’Olimpico con lo Spezia. I liguri si giocano la permanenza in Serie A: quando mancano novanta minuti al termine delle ostilità sono terzultimi, a pari merito con il Verona a quota 31. Gli scaligeri, contemporaneamente faranno visita al Milan, già sicuro di un posto in Champions. In caso di parità si dovrà effettuare lo spareggio.

Le pagelle della trentottesima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 4 giugno 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 2 giugno 2023

20.30

Sassuolo – Fiorentina (pagelle – tabellino)

Sabato 3 giugno 2023

18.30

Torino – Inter (pagelle – tabellino)

21.00

Cremonese – Salernitana (pagelle – tabellino)

Empoli – Lazio (pagelle – tabellino)

Domenica 4 giugno

18.30

Napoli – Sampdoria (pagelle – tabellino)

21.00

Atalanta – Monza (pagelle – tabellino)

Lecce – Bologna (pagelle – tabellino)

Milan – Hellas Verona (pagelle – tabellino)

Roma – Spezia (pagelle – tabellino)

Udinese – Juventus (pagelle – tabellino)