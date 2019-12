Elenco delle partite previste per oggi domenica 1 dicembre 2019: in primo piano le gare di Serie A e Serie B oltre a quelle di Liga, Premier e Bundesliga.

MADRID – E’ una domenica scoppiettante quella che ci attende a cominciare dalla Serie A che prenderà il via alle ore 12.30 con Juventus-Sassuolo: da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dalla vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid mentre gli emiliani hanno perso in casa. Alle ore 15 impegni casalinghi per Inter e Lazio che giocheranno, rispettivamente, contro SPAL e Udinese mentre il Milan farà visita al Parma. Alle ore 18 Napoli-Bologna con i partenopei che vengono dal pareggio esterno di Liverpool mentre gli emiliani sono reduci dal pareggio casalingo contro il Parma. Il posticipo domenicale sarà Verona-Roma con gli Scaligeri che occupano l’ottavo posto in classifica mentre i giallo-rossi sono reduci da una fondamentale vittoria, in quel di Istanbul, in Europa League.

In Serie B tre sfide in programma: alle ore 15 Entella-Juve Stabia e Trapani-Chievo mentre alle ore 21 andrà in scena Perugia-Pescara con il Grifone che sta attraversando un periodo particolarmente negativo mentre il Delfino viene dal pareggio interno con la Cremonese. In Premier League l’Arsenal giocherà sul campo del Norwich mentre Leicester e Manchester United se la vedranno, tra le mura amiche, contro Everton e Aston Villa. In Liga aprirà la domenica il Siviglia che giocherà in casa contro il Leganes ma, alle ore 21, occhi puntati al Metropolitano di Madrid dove andrà in scena Atletico-Barcellona. In Ligue 1 impegno esterno per il PSG che giocherà sul campo del Monaco. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00



Tailandia - Singapore

Laos - Brunei

13:00 Vietnam - Indonesia



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo A

22:00 Peru - Venezuela



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Gruppo B

00:30 Cile - Paraguay



Argentina > Primera División 2019/2020

01:45 Newell's Old Boys - River Plate

21:10 San Lorenzo - Patronato de Paraná



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



21:00



Deportivo Morón - Estudiantes de Río Cuarto

Barracas Central - Nueva Chicago



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B

22:00 Instituto de Córdoba - Almagro



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A

01:00 Güemes de Santiago del Estero - Chaco For Ever

21:00 San Martín de Formosa - Unión de Sunchales

21:15 Juventud Unida de Gualeguaychú - Gimnasia de Concepción del Uruguay

21:30 Defensores de Pronunciamiento - Boca Unidos



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



21:00



Huracán de Las Heras - Sol de Mayo de Viedma

Olimpo de Bahía Blanca - Desamparados de San Juan

Deportivo Madryn - Juventud Unida Universitario

Peñarol de Chimbas - Camioneros

22:00 Ferro Carril Oeste de General Pico - Villa Mitre de Bahía Blanca



Bielorussia > Cempionat 2019



12:00



Energetik-BGU Minsk - Dnyapro Mogilev

Torpedo-BelAZ Zhodino - BATE Borisov

Dinamo Minsk - Dinamo Brest

FK Vitebsk - FK Slaviya Mozyr

FK Isloch Minsk - FK Minsk

Shakhter Soligorsk - FK Gorodeya

FK Gomel - Torpedo Minsk

FK Slutsk - Neman Grodno



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00



Sport Boys Warnes - Aurora

Nacional Potosí - The Strongest

21:00 Bolívar - Always Ready



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020



13:00



Čelik Zenica - Borac Banja Luka

Radnik Bijeljina - Velež Mostar

16:00 Široki Brijeg - Zvijezda 09 Bijeljina



Brasile > Série A 2019



20:00



Palmeiras - Flamengo RJ

Avaí FC - Fluminense RJ

Goiás - Fortaleza



22:00



Atlético Mineiro - Corinthians SP

CSA - EC Bahia



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020

11:00 Lokomotiv Plovdiv - Arda Kardzhali

13:30 Vitosha Bistritsa - FC Dunav Ruse

17:00 CSKA Sofia - PFC Ludogorets Razgrad



Cile > Primera División 2019







Audax Italiano - Everton

Coquimbo Unido - Huachipato

Curicó Unido - Unión La Calera

Iquique - Colo-Colo

Palestino - Antofagasta

Universidad de Chile - O'Higgins

Universidad de Concepción - Cobresal

Unión Española - Universidad Católica



Cina > Super League 2019



08:00



Beijing Guoan - Shandong Luneng

Dalian Yifang FC - Beijing Renhe FC

Guangzhou Evergrande - Shanghai Shenhua

Henan Jianye - Guangzhou R&F

Jiāngsū Sūníng - Tianjin Tianhai

Shanghai SIPG - Shenzhen FC

Tianjin Teda - Chongqing Lifan

Wuhan Zall FC - Hebei China Fortune FC



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali

01:00 LD Alajuelense - AD San Carlos



Croazia > 1. HNL 2019/2020

17:30 Hajduk Split - HNK Rijeka



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:30



NK Croatia Zmijavci - HNK Cibalia

NK Rudeš - Dinamo Zagreb II



Danimarca > Superliga 2019/2020

11:45 FC Copenaghen - Brøndby IF

12:00 Randers FC - SønderjyskE

14:00 AC Horsens - Odense BK

16:00 Esbjerg fB - Aarhus GF

18:00 Aalborg BK - Hobro IK



Ecuador > Serie A 2019 Playoffs > Semifinali

01:00 Aucas - LDU Quito

21:30 Macará - Delfín SC



Francia > Ligue 1 2019/2020

15:00 FC Nantes - Toulouse FC

17:00 Stade Rennes - AS Saint-Étienne

21:00 AS Monaco - Paris Saint-Germain



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



US Quevilly-Rouen - C' Chartres Football

Lille OSC - Amiens SC

US Boulogne - JA Drancy

Entente Feignies Aulnoye - Évreux FC 27

Le Havre AC - Paris Saint-Germain

SM Caen - Valenciennes FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



14:30



Olympique Lyon - AJ Auxerre

RC Strasbourg - FC Sochaux

Paris FC - US Torcy

Dijon FCO - SAS Épinal

FC Metz - FC Montceau

FC Bourg-Péronnas - Le Puy Foot 43



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



11:00



Trélissac FC - US Concarneau

Stade Laval - Stade Rennes

Aviron Bayonnais - Tours FC



14:30



Angers SCO - EA Guingamp

Girondins Bordeaux - Le Mans FC

Vannes OC - Chamois Niortais

LB Châteauroux - FC Nantes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30



Montpellier HSC - OGC Nice

FC Istres - Sporting Club de Toulon

US Colomiers - Toulouse FC

Nîmes Olympique - Castelnau Le Crès FC

16:00 AS Cannes - SC Bastia



Germania > Bundesliga 2019/2020

15:30 Bor. Mönchengladbach - Friburgo

18:00 Wolfsburg - Werder Bremen



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld

SV Sandhausen - Stoccarda



Germania > 3. Liga 2019/2020

13:00 FC Ingolstadt 04 - SV Meppen

14:00 SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00



1899 Hoffenheim - Turbine Potsdam

SC Sand - 1. FC Köln

Bayern München - SGS Essen

SC Freiburg - 1. FFC Frankfurt



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



11:00



Turbine Potsdam II - 1899 Hoffenheim II

Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken

SV Meppen - Bayern München II

FC Ingolstadt 04 - SG 99 Andernach



14:00



BV Cloppenburg - VfL Wolfsburg II

Werder Bremen - FSV Gütersloh 2009

1. FFC Frankfurt II - Bor. Mönchengladbach



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020

11:00 Werder Bremen - RB Leipzig

12:00 Hannover 96 - Niendorfer TSV



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



Rot-Weiß Oberhausen - Bor. Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - Alemannia Aachen

Borussia Dortmund - VfL Bochum

FC Schalke 04 - 1. FC Köln

Viktoria Köln - MSV Duisburg

13:00 Preußen Münster - Wuppertaler SV



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020

11:00 Karlsruher SC - Bayern München

12:00 Kickers Offenbach - SC Freiburg



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020

11:00 1. FC Union Berlin - Werder Bremen

11:30 VfL Wolfsburg - Hannover 96



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020

11:00 SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04

13:00 VfL Bochum - FC Hennef 05



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020

11:00 SV Darmstadt 98 - SV Wehen Wiesbaden

12:00 FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth

13:30 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart

14:00 1. FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim



Giappone > Japan Football League 2019



05:00



Honda FC - Tegevajaro Miyazaki

FC Osaka - Suzuka Unlimited

Sony Sendai - MIO Biwako Shiga

FC Imabari - ReinMeer Aomori

Tokyo Musashino City FC - Verspah Oita

Nara Club - Maruyasu Okazaki

Honda Lock - Veertien Mie

Ryutsu Keizai Dragons - Matsue City FC



Grecia > Super League 2019/2020

14:00 Panathinaikos - Asteras Tripolis



16:15



Skoda Xanthi - Atromitos

Aris Saloniki - Lamia

18:30 Olympiakos Piräus - PAOK Saloniki



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00



Doxa Dramas FC - Levadiakos

AE Karaiskakis - Apollon Pontou

18:30 PAS Giannina - Platanias Chanion



Indonesia > Liga 1 2019

09:30 Arema Cronus FC - Kalteng Putra FC



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



15:00



Blackpool FC - Maidstone United

Coventry City - Ipswich Town

Exeter City - Hartlepool United

Gillingham FC - Doncaster Rovers

Rochdale AFC - Boston United

Peterborough United - Dover Athletic

Crawley Town - Fleetwood Town

Northampton Town - Notts County

Bristol Rovers - Plymouth Argyle

16:00 Tranmere Rovers - Chichester City FC



Italia > Serie A 2019/2020

12:30 Juventus - Sassuolo



15:00



Inter - SPAL

Lazio - Udinese

Parma - Milan

18:00 Napoli - Bologna

20:45 Verona - Roma



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Trapani - Chievo Verona

Virtus Entella - SS Juve Stabia

21:00 Perugia - Pescara



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Alessandria - Robur Siena

Novara - Pianese

Olbia - Monza

Pontedera - Pergolettese



17:30



Carrarese - Pro Vercelli

Giana Erminio - AlbinoLeffe

Gozzano - Calcio Lecco 1912

Pistoiese - Arezzo

Renate - Aurora Pro Patria



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Carpi - Triestina

Gubbio - Calcio Padova

Modena - Vis Pesaro

Südtirol - Vicenza



17:30



Fano - Fermana FC

FeralpiSalò - Cesena

Imolese - Sambenedettese

Reggiana - Piacenza



Italia > Serie C Girone C 2019/2020

12:30 Monopoli - Virtus Francavilla



15:00



Catanzaro - Ternana

Cavese - Bisceglie

Rende - Bari

Rieti - Catania

Teramo - Reggina



17:30



Casertana - Paganese

ASD Sicula Leonzio - Vibonese

Viterbese - Avellino

20:00 Potenza - AZ Picerno



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



Caravaggio - Seregno

Castellanzese - Brusaporto

Folgore Caratese - Virtus Bolzano

Inveruno - Villa d'Almè

Legnano - Virtus Bergamo

US Levico Terme - GS Arconatese 1926

Milano City FC - Dro

NibionnOggiono - SS Tritium 1908

Pontisola - Pro Sesto

US Scanzorosciate - Sondrio



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



ASD Pineto Calcio - Montegiorgio Calcio

Avezzano Calcio - Real Giulianova

Campobasso - US Recanatese

Jesina Calcio - Atletico Terme Fiuggi

Porto Sant'Elpidio - Matelica

SN Notaresco - Chieti

Tolentino - AC Cattolica Calcio

Vastese Calcio - Olympia Agnonese

Vastogirardi - AC Sangiustese



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020

10:00 Chievo Verona - Inter

14:30 Napoli - Cagliari



Kosovo > Superliga 2019/2020



12:55



KF Gjilani - Prishtina KF

KF Llapi - KF Flamurtari

KF Trepça'89 - Drita Gjilan



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Quarti di finale

02:00 Club León - Monarcas Morelia

04:05 Gallos Blancos - Club Necaxa



Nigeria > Professional League 2019/2020







Lobi Stars - Enugu Rangers

MFM FC - Enyimba Aba



16:00



Plateau United - Kano Pillars

Jigawa Golden Stars - Ifeanyi Uba

Akwa Starlets - Warri Wolves

Rivers United FC - Abia Warriors FC

Adamawa United FC - Katsina United

Sunshine Stars - Akwa United

Nasarawa United FC - Delta Force FC



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020

14:30 De Graafschap - Go Ahead Eagles



Paraguay > Primera División 2019 Clausura

00:00 Deportivo Santaní - River Plate

22:00 Guaraní - Sol de América



Peru > Primera División 2019 Playoffs > Semifinali

21:30 Alianza Lima - Sporting Cristal



Peru > Copa Perú 2019 > Finale

19:30 Chavelines Juniors - Sport Estrella

21:30 Carlos Stein - Llacuabamba



Polonia > I Liga 2019/2020

12:40 Radomiak Radom - GKS Bełchatów

13:30 Warta Poznań - Wigry Suwałki

15:00 Odra Opole - GKS Tychy '71

19:30 Chrobry Głogów - Miedź Legnica



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020

12:15 Casa Pia - CD Nacional



16:00



SL Benfica B - CD Mafra

FC Porto B - CD Cova Piedade



Russia > Premier Liga 2019/2020

PFC Sochi - FK Orenburg

14:30 Lokomotiv Moskva - Dinamo Mosca

17:00 Zenit St. Petersburg - Spartak Moskva



Spagna > Primera División 2019/2020

12:00 Sevilla FC - CD Leganés

14:00 Athletic Bilbao - Granada CF

16:00 Espanyol Barcelona - CA Osasuna

18:30 Getafe CF - Levante UD

21:00 Atlético Madrid - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2019/2020

12:00 CF Fuenlabrada - Cádiz CF

16:00 Real Oviedo - Rayo Vallecano



18:00



Elche CF - Racing Santander

CD Lugo - Deportivo La Coruña

20:00 Extremadura UD - UD Las Palmas



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



12:00



Atlético Baleares - Celta Vigo B

UD Ibiza - UD Melilla

Sporting Gijón B - Las Rozas CF

Coruxo FC - Peña Deportiva

UD SS Reyes - UD Las Palmas B

CF Internacional - Rayo Majadahonda



17:00



Racing Ferrol - Marino de Luanco

Pontevedra CF - UP Langreo



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00



CD Tudelano - Haro Deportivo

Real Valladolid B - CD Leonesa



17:00



Burgos CF - Unionistas CF

UD Logroñés - CD Guijuelo

Real Unión - SD Leioa

Salamanca CF UDS - CD Calahorra

18:30 Athletic Bilbao B - CD Izarra



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



AE Prat - Gimnàstic

CD Ebro - UE Cornellà

FC Andorra - Lleida Esportiu

UE Llagostera - Valencia CF B



18:00



Villarreal CF B - CF Badalona

FC Barcelona B - CD Castellón

Hércules CF - UE Olot



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020

11:00 Recreativo Granada - Yeclano Deportivo



12:00



Recreativo Huelva - CD Badajoz

RB Linense - Cádiz CF B

Don Benito - Córdoba CF

UCAM Murcia CF - Talavera CF



16:30



Marbella FC - Sevilla Atlético

Atlético Sanluqueño CF - Algeciras CF

17:00 Mérida AD - San Fernando CD

18:00 FC Cartagena - CP Villarrobledo



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020

11:45 Deportivo de La Coruña - Sevilla FC

13:00 UDG Tenerife Sur - CD Tacón

16:30 Madrid CFF - Levante UD

18:30 Real Sociedad - Rayo Vallecano



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



AmaZulu FC - Maritzburg United

Chippa United - Baroka FC



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Basilea - BSC Young Boys

FC Lugano - Servette Genève

FC Luzern - FC St.Gallen



Turchia > SüperLig 2019/2020

12:00 Gaziantep FK - Denizlispor

14:30 İstanbul Başakşehir F.K. - Antalyaspor

17:00 Trabzonspor - Galatasaray



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



21:00



Boston River - Danubio

Defensor Sporting - Progreso

Juventud - Nacional

Liverpool - River Plate

Peñarol - Cerro Largo

Racing - Plaza Colonia

Rampla Juniors - Fénix

Montevideo Wanderers - Cerro