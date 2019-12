Fantacalcio, pagelle 14° giornata di Serie B 2019-2020

La quattordicesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

COSENZA – La quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con il pareggio tra Cosenza e Spezia: a Riviere risponde Ragusa.

Nella giornata di sabato la capolista Benevento vince sul campo del Venezia e si porta a +9 dal Pordenone che lunedì giocherà a Pisa: a segno Coda e Caldirola. Il Frosinone batte l’Empoli 4-0 e si porta in zona playoff: reti di Beghetto, Dionisi, Novakovich e Zampano. Pari a reti inviolate tra Cremonese e Livorno. Finisce in parità anche Crotone – Cittadella: in vantaggio i calabresi con Marrone ad inizio ripresa, poi il pareggio nel finale firmato da Luppi.

Domenica altre tre: due alle 15 (Trapani – Chievo, Virtus Entella – Juve Stabia) e alle 21 (Perugia – Pescara). Lunedì tocca al Monday Night Pisa – Pordenone.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 29 novembre

21.00

Cosenza – Spezia (pagelle – tabellino)

Sabato 30 novembre

15.00

Cremonese – Livorno (pagelle – tabellino)

Crotone – Cittadella (pagelle – tabellino)

Frosinone – Empoli (pagelle – tabellino)

Venezia – Benevento (pagelle – tabellino)

21.00

Salernitana – Ascoli (pagelle – tabellino)

Domenica 1° dicembre

15.00

Trapani – Chievo (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

21.00

Perugia – Pescara (pagelle – tabellino)

Lunedì 2 dicembre

21.00

Pisa – Pordenone (pagelle – tabellino)