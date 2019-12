Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 1 gennaio 2020: in primo piano c’è la Premier League con la ventunesima giornata

LONDRA – Comincia col botto questo 2020. In primo piano, nel primo giorno del nuovo anno, c’è la Premier League con le sfide valevoli per la seconda giornata del girone di ritorno. Si parte alle ore 13.30 con il Chelsea che, dopo aver vinto in rimonta in casa dell’Arsenal, giocherà sul campo del Brighton per consolidare la quarta posizione. Alle ore 16 in campo Leicester e Tottenham con le Foxes che giocheranno al St.James Park di Newcastle mentre gli Spurs se la vedranno, sempre fuori casa, contro il Southampton. Alle ore 18.30 c’è Manchester City-Everton con la squadra di Guardiola che viene dal successo casalingo contro lo Sheffield United mentre la compagine di Ancelotti è reduce da due vittorie di fila. In serata, alle ore 21, c’è il clou Arsenal-Manchester United con i Gunners che occupano la dodicesima posizione in classifica mentre i Red Deviks stanno vivendo un buon momento come dimostra la quinta posizione in classifica ed il successo esterno contro il Burnley. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV