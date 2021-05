Elenco delle partite previste per oggi sabato 15 maggio 2021: in primo piano la Serie A oltre alle sfide di Premier League, Bundesliga e FA Cup

TORINO – Serie A in primo piano quest’oggi con quattro anticipi della trentasettesima giornata. Si parte alle ore 15 con Genoa-Atalanta con il Grifone che ha conquistato matematicamente la salvezza vincendo a Bologna mentre la Dea viene dal successo casalingo contro il Benevento ed in classifica occupa il secondo posto, insieme al Milan, con 75 punti. In contemporanea si giocherà Spezia-Torino con i liguri che vengono dal pari esterno contro la Sampdoria mentre i Granata sono reduci dalla larghissima sconfitta casalinga contro il Milan: entrambe hanno 4 punti di vantaggio sul Benevento. Alle ore 18 il Derby d’Italia Juventus-Inter con i bianconeri che sono reduci dal successo esterno contro il Sassuolo ed in classifica occupano la quinta posizione con 72 punti, -1 dal Napoli e -3 da Atalanta e Milan. I nerazzurri, già campioni d’Italia, sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Roma ed in classifica occupano il primo posto con 88 punti. Alle ore 20.45 il Derby della Capitale Roma-Lazio con la squadra di Fonseca che occupa la settima posizione con due punti di vantaggio sul Sassuolo mentre la squadra di Inzaghi, reduce dal successo casalingo contro il Parma, è sesta con 67 punti ed una gara da recuperare contro il Torino. In Inghilterra c’è la finale di FA Cup tra Chelsea e Leicester, calcio d’inizio alle ore 18.15: la sfida, in programma a Wembley, si giocherà davanti a 20mila spettatori. I londinesi hanno eliminato il Manchester City mentre le Foxes hanno battuto il Southampton. In Bundesliga impegni esterni per Bayern Monaco e Francoforte che giocheranno, rispettivamente, contro Friburgo e Schalke 04 mentre Bayer Leverkusen e Borussia M’Gladbach giocheranno tra le mura amiche contro Union Berlino e Stoccarda. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

15.00

18.00

20.45

FA CUP

18.15

SERIE C (SUPER COPPA, PLAYOFF)

17.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Quarti di finale



18:00



CR Bélouizdad - Espérance de Tunis

Kaizer Chiefs - Simba SC

21:00 Al-Ahly - Mamelodi Sundowns



Algeria > Ligue 1 2020/2021







Olympique Médéa - MC Alger

JSM Skikda - CR Bélouizdad



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021

17:55 Al Fateh - Al Wehda

18:20 Al Ra’ed - Al Taawoun

20:00 Damac FC - Al Ittihad



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

20:30 Estudiantes de Caseros - Quilmes



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

20:30 Barracas Central - Instituto de Córdoba



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A

20:30 Villa Mitre de Bahía Blanca - Estudiantes de San Luis

21:00 Ferro Carril Oeste de Gral. Pico - Independiente de Chivilcoy



Armenia > Premier League 2020/2021



13:00



FC Urartu - FC Ararat-Armenia

Pyunik FC - FC Noah



Australia > A-League 2020/2021

06:35 Western United - Sydney FC

11:10 Newcastle United Jets - Central Coast Mariners



Australia > NPL New South Wales 2021

07:30 Sutherland Sharks - Northbridge Bulls



Australia > NPL Victoria 2021



07:00



Avondale FC - South Melbourne FC

Eastern Lions - Dandenong City SC

09:30 Hume City FC - Heidelberg United

11:00 Dandenong Thunder - Altona Magic SC



Australia > NPL Queensland 2021

10:30 Gold Coast Knights - Olympic FC

11:15 Capalaba FC - Gold Coast United

11:30 Magpies Crusaders United - Logan Lightning



Australia > NPL Northern NSW 2021

06:30 Adamstown Rosebud - Maitland FC

09:00 Weston Workers FC - Lake Macquarie City

09:10 Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas



Australia > NPL Capital Football 2021

05:15 West Canberra Wanderers - Cooma FC



07:00



Belconnen United - Gungahlin United

Canberra Olympic - Canberra Croatia

09:30 Monaro Panthers - Tuggeranong United



Australia > NPL Tasmania 2021



06:15



Olympia FC Warriors - South Hobart FC

Riverside Olympic - Clarence Zebras

Devonport City FC - Kingborough Lions United

08:30 Glenorchy Knights - Launceston City FC



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Championship

20:45 RSC Anderlecht - KRC Genk



Bielorussia > Cempionat 2021

13:30 Neman Grodno - Shakhter Soligorsk

15:30 FK Vitebsk - Energetik-BGU Minsk

17:30 Torpedo-BelAZ Zhodino - FK Isloch Minsk

19:30 BATE Borisov - Rukh Brest



Bolivia > Liga Profesional 2021

02:00 Real Tomayapo - Independiente Petrolero

21:00 Real Potosí - The Strongest



Brasile > Campeonato Paulista 2021 Playoffs > Quarti di finale

00:30 Red Bull Bragantino - Palmeiras

02:30 São Paulo FC - Ferroviária - SP



Brasile > Campeonato Paraibano 2021

21:00 Perilima - PB - Atlético - PB



Brasile > Campeonato Sergipano 2021 Playoff > Finale

21:00 Sergipe - SE - Lagarto - SE



Brasile > U20 Copa do Brasil 2021 > Quarti di finale

00:00 Vasco da Gama - Internacional



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021 Meisterschaft

16:30 PFC Ludogorets Razgrad - Arda Kardzhali

19:00 Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofia



Cina > Super League 2021

Henan Songshan Longmen - Guangzhou FC

12:00 Qingdao FC - Chongqing Liangjiang Athletic



Cina > League One 2021

09:00 Beijing BSU - Nanjing City



13:35



Xinjiang Tianshan Leopard - Zhejiang Professional

Kunshan FC - Jiangxi Beidamen

Beijing BIT - Guizhou FC



Corea del Sud > K League 1 2021







Pohang Steelers - Seongnam FC

FC Seoul - Jeonbuk FC

09:30 Gangwon FC - Suwon FC

12:00 Incheon United - Gwangju FC



Corea del Sud > K League 2 2021

09:00 Gimcheon Sangmu - Daejeon Hana Citizen



Croazia > 1. HNL 2020/2021

17:00 NK Istra 1961 - Slaven Belupo

19:05 Lokomotiva Zagreb - NK Osijek



Croazia > 2. HNL 2020/2021

14:55 NK Junak Sinj - NK Solin



17:30



NK Međimurje - Hajduk Split II

NK Inter Zaprešić - NK BSK Bijelo Brdo

NK Dugopolje - NK Sesvete



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Aufstieg

13:00 Silkeborg IF - HB Køge

15:00 Esbjerg fB - Viborg FF



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

14:00 Hvidovre IF - Vendsyssel FF



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

13:00 Vanløse IF - Skovshoved IF

13:30 KFUMs BK Roskilde - Slagelse B&I

13:45 FA 2000 - Hillerød GI



15:00



Brønshøj BK - FC Roskilde

Nykøbing FC - AB Gladsaxe



EAU > UAE Arabian Gulf League 2020/2021

16:00 Al Fujairah SC - Al Wahda



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

02:00 Deportivo Cuenca - Mushuc Runa

21:00 Olmedo - Independiente del Valle



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe B







El Nacional - San Miguel

Espuce FC - Sport JC

Dragonas IDV - Quito FC

LDU Quito - Ñañas



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe A







Barcelona - Técnico Universitario

Guayaquil City - Deportivo Cuenca

Macará - LDJ

UPS Carneras - Emelec



Egitto > Premiership 2020/2021

17:00 Ceramica Cleopatra - Smouha Sporting Club

19:00 Misr lel-Maqasah SC - El Gouna

21:00 Ittihad El-Iskandary - Tala'ea El-Gaish SC



Estonia > Meistriliiga 2021



12:00



Tulevik Viljandi - FC Kuressaare

Pärnu JK Vaprus - FCI Levadia

15:00 Tallinna JK Legion - JK Narva Trans

18:00 FC Flora - JK Tammeka



Finlandia > Veikkausliiga 2021



16:00



AC Oulu - SJK Seinäjoki

Helsingfors IFK - Ilves Tampere



Francia > Ligue 2 2020/2021



20:00



Le Havre AC - ESTAC Troyes

AS Nancy - Amiens SC

Chamois Niortais - EA Guingamp

Paris FC - FC Chambly

Pau FC - Valenciennes FC

FC Sochaux - AJ Auxerre

Grenoble Foot 38 - Rodez AF

LB Châteauroux - AC Ajaccio

SM Caen - Clermont Foot

USL Dunkerque - Toulouse FC



Francia > National 2020/2021



18:00



FC Bastia-Borgo - US Créteil-Lusitanos

FC Bourg-Péronnas - SO Cholet

FC Sète - Stade Briochin

FC Villefranche Beaujolais - Sporting Club Lyon

Le Mans FC - FC Annecy

SC Bastia - Red Star FC

Stade Laval - US Orléans

US Boulogne - US Quevilly-Rouen

US Concarneau - US Avranches



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021







Blois Foot 41 - Vannes OC

C'Chartres Football - AS Poissy

EA Guingamp (CFA) - Stade Plabennec

FC Lorient (CFA) - Sainte-Geneviève-des-Bois

FC Rouen - Châteaubriant Voltigeurs

US Fleury-Mérogis - St-Pryvé St-Hilaire

US Saint-Malo - SM Caen (CFA)

FC Versailles - US Granvillaise



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021







AJ Auxerre (CFA) - FC Metz (CFA)

AS Beauvais - ASM Belfort

CS Sedan - US Lusitanos

GFC Ajaccio - FCSR Haguenau

Paris 13 Atletico - AF Bobigny

SAS Épinal - RC Lens (CFA)

SC Schiltigheim - Olympique Saint-Quentin

Stade Reims (CFA) - Entente SSG



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021







Aubagne FC - SC Toulon

Fréjus-St. Raphaël FC - Jura Sud

Louhans-Cuiseaux - RC Grasse

Olympique Lyon (CFA) - Hyères FC

Olympique Marseille (CFA) - Monts d'Or Azergues Foot

GFA Rumilly Vallières - Andrézieux

AS Saint-Priest - FC Martigues

Marignane Gignac - AS Monaco (CFA)



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021







Bourges Foot - SO Romorantin

FC Nantes (CFA) - Angers SCO II

Le Puy Foot 43 - AS Béziers

Moulins Yzeure Foot - Bourges 18

Stade Montois - Bergerac Foot

Trélissac FC - FC Chamalières

US Colomiers - Angoulême CFC

Vendée Les Herbiers - Canet Roussillon



Galles > Premier League 2021 Championship



13:00



Barry Town United - Caernarfon Town

Penybont FC - Connah's Quay Nomads

The New Saints - Bala Town



Galles > Premier League 2021 Relegation



13:00



Cardiff Metropolitan - Flint Town United

Haverfordwest County - Cefn Druids

Newtown AFC - Aberystwyth Town



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Friburgo - Bayern Monaco

Arminia Bielefeld - Hoffenheim

Schalke 04 - Eintracht Francoforte

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin

Hertha Berlino - Colonia

Augsburg - Werder Bremen

Bor. Mönchengladbach - Stoccarda



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04

KFC Uerdingen 05 - 1. FC Magdeburg

SpVgg Unterhaching - Hansa Rostock

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern

SC Verl - Waldhof Mannheim



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



Bonner SC - VfB Homberg

FC Wegberg-Beeck - Preußen Münster

Fortuna Köln - Bor. Mönchengladbach II

Rot Weiss Ahlen - SV Rödinghausen

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04 II



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



Bahlinger SC - FC-Astoria Walldorf

Bayern Alzenau - TSV Schott Mainz

FC Gießen - FK Pirmasens

Kickers Offenbach - Rot-Weiß Koblenz

SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

SSV Ulm 1846 - VfB Stuttgart II

TSG Balingen - FC 08 Homburg

1899 Hoffenheim II - SV 07 Elversberg

TSV Steinbach Haiger - Hessen Kassel



Giappone > J1 League 2021



07:00



Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus

Vegalta Sendai - Avispa Fukuoka

08:00 Kashima Antlers - Yokohama F. Marinos



09:00



Kashiwa Reysol - FC Tokyo

Oita Trinita - Sagan Tosu

Sanfrecce Hiroshima - Tokushima Vortis

Vissel Kobe - Cerezo Osaka

10:00 Yokohama FC - Shonan Bellmare



Giappone > J2 League 2021



07:00



Júbilo Iwata - Thespakusatsu Gunma

Matsumoto Yamaga - Zweigen Kanazawa

Renofa Yamaguchi - SC Sagamihara

V-Varen Nagasaki - JEF United Chiba

Ventforet Kofu - Blaublitz Akita

11:00 FC Ryūkyū - Tochigi SC



Giappone > J3 League 2021

06:00 Kagoshima United - Fujieda MyFC



Giappone > Japan Football League 2021



06:00



Sony Sendai - Honda Lock

Honda FC - FC Osaka

Maruyasu Okazaki - Iwaki SC



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Championship

18:15 Mons Calpe S.C. - Europa FC



Grecia > Super League 2020/2021 Abstieg



18:30



OFI Heraklion - Panetolikos

AE Lárissa - PAS Giannina

Apollon Smyrnis - Lamia

Atromitos - Volos NFC



Grecia > Super League 2 2021 Abstieg



13:45



AO Trikala - Doxa Dramas FC

OFI Ierapetra - Panachaiki GE

Apollon Lárissa - AE Karaiskakis



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:30 Burnley FC - Leeds United

16:00 Southampton FC - Fulham FC

21:00 Brighton & Hove Albion - West Ham United



Inghilterra > FA Cup 2020/2021 > Finale

18:15 Chelsea FC - Leicester City



Inghilterra > National League 2020/2021



16:00



Notts County - Bromley FC

Aldershot Town - Hartlepool United

Boreham Wood - Wrexham AFC

Dagenham & Redbridge - Halifax Town

Eastleigh FC - Barnet FC

Chesterfield FC - Wealdstone FC

Weymouth FC - Altrincham FC

Maidenhead United - Sutton United

Solihull Moors - Woking FC

Yeovil Town - King's Lynn

Notts County - Dover Athletic



Inghilterra > National League North 2020/2021







AFC Fylde - Gloucester City

Alfreton Town - Guiseley AFC

Brackley Town - Boston United

Chester FC - Blyth Spartans

Curzon Ashton - Spennymoor Town

Darlington FC - Kettering Town

Farsley Celtic - Hereford FC

Gateshead FC - Chorley FC

Kidderminster Harriers - Bradford Park Avenue

Leamington - Southport FC

York City - AFC Telford United



Inghilterra > National League South 2020/2021







Bath City - Tonbridge Angels

Billericay Town - Eastbourne Borough

Chelmsford City - St. Albans City

Dartford FC - Braintree Town

Hampton & Richmond Borough - Concord Rangers

Havant & Waterlooville - Chippenham Town

Hemel Hempstead Town - Dorking FC

Maidstone United - Hungerford Town

Slough Town - Dulwich Hamlet

Welling United FC - Oxford City



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South

12:00 Chelsea FC - Fulham FC



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North

14:00 Newcastle United - Everton FC



Irlanda > Premier Division 2021

Sligo Rovers - Waterford FC



19:00



Shamrock Rovers - Derry City

Longford Town - Bohemian FC



Irlanda > First Division 2021

20:00 Cobh Ramblers - Shelbourne FC



Irlanda del Nord > Premier League 2021 Championship Round

13:30 Crusaders FC - Coleraine FC



16:00



Glentoran Belfast - Cliftonville FC

Linfield FC - Larne FC



Irlanda del Nord > Premier League 2021 Relegation Round



16:00



Dungannon Swifts - Ballymena United

Portadown FC - Carrick Rangers



Islanda > 1. deild 2021

16:00 IF Vestri - Þróttur Reykjavík



Israele > Ligat ha'Al 2021 Relegation

17:00 Hapoel Kfar Saba - Bnei Yehuda Tel Aviv



Italia > Serie A 2020/2021



15:00



Genoa - Atalanta

Spezia - Torino

18:00 Juventus - Inter

20:45 Roma - Lazio



Italia > Serie C Girone B 2020/2021 Playout > Finale



17:30



Ravenna Calcio - Legnago

Fano - Imolese



Italia > Serie C Girone C 2020/2021 Playout > Finale

17:30 Bisceglie - Paganese



Italia > Supercoppa di Serie C 2021

17:00 Como - Ternana



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



16:00



GS Arconatese 1926 - Sestri Levante

Castellanzese - Derthona

Saluzzo - Bra



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



16:00



AC Mestre - Luparense

Union Feltre - US Adriese

San Giorgio-Sedico - Manzanese

Trento Calcio 1921 - Virtus Bolzano



Italia > Serie D Girone D 2020/2021

16:00 Bagnolese - Mezzolara



Italia > Serie D Girone E 2020/2021

15:00 Robur Siena - San Donato Tavarnelle



16:00



Foligno - ASD Trastevere

Pianese - Montevarchi

AC Sangiovannese - ASD Cannara

AC Città di Castello - Montespaccato



Italia > Serie D Girone G 2020/2021

16:00 ASG Nocerina - Formia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

11:00 SPAL 2013 Ferrara - Milan

12:30 Ascoli Calcio - Cagliari

13:00 Inter - Fiorentina



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021

12:00 Pescara - Spezia

15:00 Parma - Pordenone Calcio

16:00 US Cremonese - Vicenza



Kazakhstan > Premier Liga 2021

11:00 FK Kyzylzhar - Kaspiy Aktau

13:00 FK Ordabasy - Tobyl Kostanay

15:00 FK Atyrau - FK Taraz



Lituania > A Lyga 2021

12:00 Kauno Žalgiris - FC Džiugas



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021







Rapide Oued Zem - Raja Casablanca

Wydad AC - Difaâ d'el Jadida

Youssoufia Berrechid - Raja Casablanca

Difaâ d'el Jadida - Mouloudia Oujda

FAR de Rabat - RS Berkane

Hassania US Agadir - FUS de Rabat

Ittihad Tanger - SC Chabab Mohammédia

Wydad AC - Moghreb de Tétouan

Maghrib de Fès - Rapide Oued Zem

Olympique de Safi - CR Khemis Zemamra



19:00



CR Khemis Zemamra - SC Chabab Mohammédia

Olympique de Safi - Ittihad Tanger

21:15 Moghreb de Tétouan - FAR de Rabat



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali

00:00 Atlas Guadalajara - Deportivo Guadalajara

04:05 CF Monterrey - UANL Tigres



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali

17:00 CF Pachuca - Deportivo Toluca



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali

16:00 Atlas Guadalajara - Santos Laguna



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021

15:00 Dinamo Auto - FC Sheriff



17:00



Dacia Buiucani - FC Codru Lozova

FC Milsami - FC Zimbru



Norvegia > 1. Divisjon 2021

15:30 Aalesunds FK - Bryne FK



18:00



Åsane Fotball - Fredrikstad FK

FK Jerv - KFUM Oslo

Hamarkameratene - IL Stjørdals-Blink

Ranheim IL - Grorud IL

Sogndal IL - Ullensaker/Kisa IL

Strømmen IF - Raufoss IL

20:00 Sandnes Ulf - IK Start



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021







Nardo FK - Levanger FK

Øygarden FK - Sotra SK



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021







VV DOVO Veenendaal - Sparta Nijkerk

Harkemase Boys - Excelsior '31

DVS'33 - VV GOES

BVV Barendrecht - ODIN '59

HSV Hoek - SteDoCo

AFC Ajax Zaterdag - ACV Assen

FC Lisse - Ter Leede

Sportlust '46 - VV Sint Bavo

VV Staphorst - VVOG Harderwijk



Peru > Primera División 2021 Fase 1

18:00 Deportivo Binacional - Universidad Cesar Vallejo

20:15 Deportivo Municipal - Cusco FC



Polonia > I Liga 2020/2021

12:40 Miedź Legnica - GKS Tychy '71

16:00 Górnik Łęczna - Odra Opole



17:00



Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec

GKS Jastrzębie - OKS Stomil Olsztyn

Korona Kielce - GKS Bełchatów



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:00 GD Chaves - Leixões SC

16:00 UD Vilafranquense - CD Cova Piedade

17:00 CD Mafra - FC Arouca



Romania > Liga 1 2020/2021 Relegation

13:00 FC Politehnica Iași - FC Hermannstadt

15:30 Astra Giurgiu - FC Voluntari



Romania > Liga 1 2020/2021 Championship

20:30 CS Universitatea Craiova - CFR Cluj



Russia > 1. Division 2020/2021



12:00



Baltika Kaliningrad - Krylia Sovetov

FK Orenburg - Dinamo Bryansk

SKA-Khabarovsk - Alania Vladikavkaz

Torpedo Moskva - Shinnik Yaroslavl

Enisey Krasnoyarsk - Irtysh Omsk



13:00



Spartak Moskva 2 - FK Chertanovo

Veles Moskva - Tekstilshchik Ivanovo



15:00



Akron Tolyatti - Fakel Voronezh

FK Chayka - FK Neftekhimik

FK Krasnodar 2 - Volgar Astrakhan

FK Tom Tomsk - FK Nizhny Novgorod



Scozia > Premiership 2021 Playoff



13:30



Hibernian FC - Celtic FC

Rangers FC - Aberdeen FC

St. Johnstone FC - Livingston FC



Scozia > Playoff 2020/2021 Premiership > 2. Giornata

20:45 Dundee FC - Raith Rovers



Serbia > Super Liga 2020/2021



13:30



FK Inđija - Proleter Novi Sad

FK Javor - FK Čukarički-Stankom

FK Metalac - FK Novi Pazar

FK Napredak - Mladost Lučani

FK Rad Beograd - FK Mačva Šabac

FK Zlatibor - Radnički Niš

16:00 Partizan - FK Voždovac



Singapore > Premier League 2021



11:30



Albirex Niigata (S) - Young Lions

Tampines Rovers - Balestier Khalsa



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

15:00 NK Bravo - NK Tabor Sežana

16:45 NK Maribor - ND Gorica

20:00 NK Aluminij - NŠ Mura



Spagna > Segunda División 2020/2021

16:00 CD Castellón - SD Ponferradina

18:30 CD Lugo - CD Mirandés



21:00



UD Almería - Albacete

UD Las Palmas - Real Zaragoza



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF

16:30 CA Osasuna B - Racing Santander



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF

17:00 UD Mutilvera - CD Alavés B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF

16:00 Levante UD B - Lleida Esportiu

18:00 Hércules CF - UE Cornellà



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF

17:30 Atzeneta UE - CE L'Hospitalet

18:00 Valencia CF B - AE Prat



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



11:00



Sevilla FC - Madrid CFF

Valencia CF - Real Betis

12:00 Atlético Madrid - Athletic Bilbao

16:00 Deportivo de La Coruña - Espanyol Barcelona

18:30 Rayo Vallecano - Real Sociedad



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021

15:00 Tshakhuma FC - Maritzburg United



Svezia > Superettan 2021

13:00 Akropolis IF - Örgryte IS



15:00



IK Brage - Norrby IF

GIF Sundsvall - Vasalunds IF

17:00 Helsingborgs IF - Östers IF



Svezia > Division 1 Norra 2021



16:00



IF Sylvia - Umeå FC

Örebro Syrianska IF - Täby FK

17:30 IF Brommapojkarna - Hudiksvalls FF

19:00 Gefle IF - IFK Haninge



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Skövde AIK - FC Trollhättan

Tvååkers IF - IFK Malmö



16:00



Assyriska Turabdin IK - Åtvidabergs FF

FC Linköping City - Ljungskile SK

Lunds BK - Vänersborgs IF

Oskarshamns AIK - Österlen FF



Svizzera > Super League 2020/2021



20:30



FC Basilea - FC Zurigo

FC Lugano - FC Sion

FC St. Gallen - FC Lausanne-Sport

FC Vaduz - Servette Genève

BSC Young Boys - FC Luzern



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Abstieg

15:00 FC Sion II - AC Bellinzona



16:00



SC YF/Juventus Zürich - FC Münsingen

FC Zürich II - FC Black Stars Basel



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Aufstieg



16:00



FC Rapperswil-Jona - Etoile Carouge FC

Stade Nyonnais - SC Brühl

16:30 FC Basel II - FC Bavois

17:30 Yverdon-Sport FC - SC Cham



Svizzera > Promotion League 2020/2021







SC Brühl - AC Bellinzona

Yverdon-Sport FC - FC Basel II



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021

FC Echallens - US Terre Sainte



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







FC Baden - SR Delémont

FC Solothurn - FC Biel/Bienne

FC Wohlen - FC Langenthal

SC Goldau - SC Buochs

FC Bassecourt - SV Muttenz



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







FC Dietikon - FC Kosova Zürich

FC Wettswil-Bonstetten - FC Gossau

FC Balzers - FC Winterthur II



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021

13:00 Lugano Femminile - Servette FCCF

16:00 FC Zürich Frauen - BSC Young Boys

17:00 FC Basel 1893 - FC Luzern

19:00 Grasshopper Club Zürich - FC St. Gallen



Turchia > SüperLig 2020/2021



17:00



MKE Ankaragücü - Alanyaspor

Antalyaspor - Atiker Konyaspor

Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir

Hatayspor - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük SK - Denizlispor

Sivasspor - Kasımpaşa SK



19:30



Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Göztepe - Beşiktaş

Kayserispor - Fenerbahçe

Trabzonspor - Gençlerbirliği



Uruguay > Primera División 2021 Apertura







Nacional - Cerro Largo

Peñarol - Plaza Colonia

20:00 Villa Española - Progreso



USA > Major League Soccer 2021

19:00 New York City FC - Toronto FC

21:30 Los Angeles Galaxy - Austin FC



USA > USL Championship 2021



01:00



Charleston Battery - Charlotte Independence

New York RB II - Miami FC

02:00 Sporting Kansas City II - Colorado Springs Switchbacks

03:00 Real Monarchs SLC - Los Angeles Galaxy II



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A

00:15 Hermanos Colmenarez - Zulia FC



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C

02:30 Universidad Central - LALA FC