Le partite di oggi 2 marzo 2019: Serie A e Serie B in primo piano

Elenco delle partite previste per sabato 2 marzo, in primo piano Serie A e Serie B oltre a Premier League, Liga e Bundes.

MADRID – E’ un grande sabato quello che ci aspetta a cominciare dalla Serie A: alle 15 Empoli-Parma con la formazione toscana che viene dalla sconfitta col Milan mentre gli emiliani hanno perso col Napoli. Alle 18 Milan-Sassuolo con i rossoneri che sono reduci dal pareggio con la Lazio mentre gli emiliani vengono dal pareggio con la SPAL. Alle 20.30 luci all’Olimpico con Lazio-Roma: da una parte i padroni di casa che vengono dal pari col Milan in Coppa Italia mentre la squadra di Di Francesco viene dalla vittoria di Frosinone. In Serie B alle ore 15 in campo Brescia-Cittadella, Carpi-Ascoli e Padova-Crotone mentre alle 18 Palermo-Lecce.

In Premier League si parte col botto visto che alle 13.30 si giocherà Tottenham-Arsenal. Alle ore 16 in campo Manchester City e Manchester United con la squadra di Guardiola che giocherà sul campo del Bournemouth mentre i Red Devils ospiteranno il Southampton. In Liga spettacolo assicurato visto che alle 20.45 si giocherà Real Madrid-Barcellona con i catalani che, pochi giorni, hanno espugnato il Bernabeu prendendosi la finale di Coppa del Re. In Bundesliga spicca Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco mentre in Ligue 1 il PSG giocherà in casa del Caen.

FRANCIA: Ligue 1

17:00 Caen-Paris SG

20:00

Angers-Monaco

Reims-Amiens

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Francoforte-Hoffenheim

Hertha-Magonza

Leverkusen-Friburgo

Norimberga-RB Lipsia

Schalke-Dusseldorf

18:30 Monchengladbach-Bayern

INGHILTERRA: Premier League

13:30 Tottenham-Arsenal

16:00

Bournemouth-Manchester City

Brighton-Huddersfield

Burnley-Crystal Palace

Manchester Utd-Southampton

Wolves-Cardiff

18:30 West Ham-Newcastle

ITALIA: Serie A

15:00 Empoli-Parma

18:00 Milan-Sassuolo

20:30 Lazio-Roma

ITALIA: Serie B

15:00

Brescia-Cittadella

Carpi-Ascoli

Padova-Crotone

18:00 Palermo-Lecce

OLANDA: Eredivisie

18:30 Heracles-Utrecht

19:45 Excelsior-PSV

20:45 Vitesse-Breda

SPAGNA: LaLiga

13:00 Espanyol-Valladolid

16:15 Villarreal-Alaves

18:30 Huesca-Siviglia

20:45 Real Madrid-Barcellona

INGHILTERRA: Championship

16:00

Aston Villa-Derby

Brentford-QPR

Hull-Birmingham

Ipswich-Reading

Millwall-Norwich

Preston-Bristol City

Rotherham-Blackburn

Stoke-Nottingham

Swansea-Bolton

Wigan-Middlesbrough

ITALIA: Serie C – Gruppo A

14:30

Albissola-Carrarese

Cuneo-Arezzo

Piacenza-Juventus U23

16:30

Alessandria-Pistoiese

Siena-Gozzano

18:30

Lucchese-Pro Piacenza

Pontedera-Pro Patria

20:30

Olbia-Arzachena

Pisa-Entella

20:45 Novara-Pro Vercelli

ITALIA: Serie C – Gruppo B

14:30 AJ Fano-AlbinoLeffe

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:30 Nacional-Tondela

19:00 Moreirense-Setubal

21:30 FC Porto-Benfica

SPAGNA: LaLiga2

16:00 Cadice-Albacete

18:00

Cordoba-Malaga

Osasuna-Gimnastic

USA: MLS

19:00 Philadelphia Union-Toronto FC

20:30 Orlando City-New York City

22:30

Columbus Crew-New York Red Bulls

FC Dallas-New England Revolution