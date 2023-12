Elenco delle partite previste per oggi, sabato 23 dicembre 2023: Juventus nel lunch match con il Frosinone, spicca Bologna-Atalanta. In Premier League c’è Liverpool-Arsenal

Sabato 23 dicembre antivigilia di Natale con la serie A in primo piano. Un incontro più atteso è quello delle 20:45 tra Roma e Napoli ma non è da menolLa sfida delle ore 15 tra Bologna e Atalanta. Il Premier League spicca alle 18:30 Liverpool – Arsenal. Andiamo a vedere in particolare il quadro le sue principali incontri del campionato italiano e uno sguardo su quelli esteri.

Partiamo in ordine cronologico dal primo incontro in programma ovvero i launch match tra Frosinone e Juventus. La squadra di di Francesco viene dalla sconfitta contro il Lecce. Nelle ultime cinque partite ha colto soltanto una vittoria ma in settimana ha compiuto una vera impresa battendo in Coppa Italia 4-0 il Napoli in trasferta. La Juventus arriva dallo scialbo pareggio contro il Genoa che un po’ più franato l’entusiasmo dopo il successo casalingo contro il Napoli. La classifica Infatti prende la squadra bianconera 4 punti dietro l’Inter dopo aver rischiato il sorpasso dello scontro diretto di qualche giornata addietro.

Alle ore 15:00 due le partite in programma la principale è quella tra Bologna e Atalanta. I rossoblàù continuano a stupire anche il Coppa Italia visto che sono riusciti a eliminare ai tempi supplementari in rimonta l’Inter. Un inizio così brillante di stagione non si vedeva dal lontano 1963-64 ovvero quella del suo ultimo titolo. Una stagione esaltante quella del girone d’andata che è culminata nella vittoria contro la Roma in casa per 2-0 perché ha portato la squadra rossoblù a occupare il quarto posto. In casa ha mantenuto quattro volte la porta violata e ottenuto 5 vittorie casalinghe consecutive. La squadra di Gasperini si trova due punti sotto e sembra in ripresa dopo che una serie di risultati poco felici che l’hanno fatta retrocedere dal quarto posto all’ottavo posto. Fari puntati sul giocatore più atteso della squadra di Motta ovvero Zirkzee che ha segnato cinque gol degli ultimi sette partite e anche della sfida di Coppa Italia ci ha messo lo zampino con due assist di pregevole fattura.

Nell’altro incontro troviamo Torino e Udinese. Le due squadre occupano rispettivamente la decima e la sedicesima posizione in classifica sono divisi da 10 punti. La squadra di Juric viene dal successo casalingo con l’Empoli e in classifica c’è la possibilità di superare la Lazio riprendendosi così il nono posto. L’Udinese si trova un punto sopra la zona retrocessione e fatica soprattutto da a vincere in quanto ha ottenuto soltanto un successo da inizio stagione. Sono ben dieci i pareggi indice di come sia anche una squadra difficile da abbattere.

Alle ore 18 si gioca all’Inter-Lecce e nerazzurri dopo una stagione densa di farti positivihanno subito l’eliminazione un po’ a sorpresa in Coppa Italia contro il Bologna. In campionato hanno la sequenza di 10 partite da imbattuta e oltre ad avere la vetta della classifica sono la squadra con migliore attacco e migliore difesa. I giallorossi stanno raccogliendo molto poco in trasferta dove nelle sette partite disputate non hanno ancora mai vinto.

Stesso orario per Verona – Cagliari scontro salvezza tra due squadre separate da appena due lunghezze. I gialloblù sono a secco di vittorie da troppo tempo mentre i sardi nonostante diverse sconfitte con alcune vittorie casalinghe in rimonta sono riusciti a tirarsi fuori temporaneamente dalla zona retrocessione.

Le 20:45 grande attesa per Roma – Napoli, sfida tra due squadre che hanno bisogno di recuperare posizioni in classifica dopo una avvio di stagione non molto brillante. I giallorossi arrivano dalla sconfitta pesante soprattutto dal punto di vista del morale contro il Bologna e ha fatto uscire temporaneamente dalla zona Europea. La squadra di Mazzarri tra vittorie e successi sta cercando di risalire la china per arrivare in zona Champions League. Nei due ultimi precedenti hanno avuto la meglio gli azzurri che non perdono uno scontro diretto dal l’11 febbraio 2019 quando all’Olimpico furono sconfitti per 2 a 1 o le reti di Zaniolo nel primo. tempo e Veretout rigore nella ripresa.

Ricca giornata per la Serie B che scende in campo tutta in tre fasce orarie. Quella più sostanziosa e la prima delle ore 14 quindi c’è la sfida tra Catanzaro e Brescia delle 15 e altre sfide alle 16:15. Il Parma affronta in casa una Ternana in crescita e reduce da tre successi consecutivi, quindi da prendere con le molle. Tra le inseguitrici il Venezia sempra avere un gara casalinga agevole contro il Lecco mentre il Como con il Palermo in casa una partita molto delicata. Grazie equilibrio anche in Cremonese-Modena mentre il Cittadella, tra le squadre più forti del momento cerca conferme contro lo Spezia in casa. La Sampdoria che affronta il Lecco con la speranza di avvicinarsi alla zona play off dopo aver abbandonato quella dei playout da alcune giornate ormai.

Si gioca anche in Serie C nei vari gironi. In quello B troviamo il Cesena impegnato nello scontro diretto a Perugia per non perdere la retta dove è stato sorpassato dalla Torres che ah vinto il suo anticipo. Bel girone C il successo della Juve Stabia in casa del Picerno ha fatto prendere il volo alle vespe. Tra gli inseguitrici c’è soltanto la Casertana impegnata in casa del Sorrento che può cercare di tenersi a una distanza più ridotta.

Tra le partite del Calcio estero riportiamo soprattutto quelle della Premier League. Si partirà alle 13:30 con Western-Manchester United mentre il Tottenham ospita l’Everont alle ore 16. Alle ore 18:30 big match tra Arsenal e tra Liverpool e Arsenal. I Reds hanno la possibilità in caso di successo balzare in fretta superando anche l’Aston Villa. Occasione d’oro per la squadra che insieme ai Gunners detengono la migliore difesa.

