Elenco delle partite previste per oggi, sabato 24 febbraio 2024: Sassuolo-Empoli, Salernitana-Monza e Genoa-Udinese in campo per la permanenza in categoria, si gioca anche in Serie B e nei principali campionati europei

Ci avventuriamo, sempre di più, in un weekend calcistico che, a partire da quest’oggi, sabato 24 febbraio, offre il solito ricco programma di sfide per tutti i gusti. Si gioca infatti in Serie A, Serie B, nei tornei minori del nostro Paese e nei top 5 campionati europei. Andiamo, come di consueto, a fare il punto della situazione sul calcio italiano per poi fare una panoramica più generale su quello estero.

Entrando nel dettaglio dei campionati nostrani, iniziamo dalla Serie A, che propone 3 match validi per la 26esima giornata. In ordine cronologico, alle 15, al Mapei Stadium va in scena Sassuolo–Empoli, la prima delle tre sfide salvezza di giornata. Posizioni di classifica caldissime per entrambe le compagini, a caccia di ossigeno per scacciare i fantasmi di un’ipotetica retrocessione. I toscani, quint’ultimi, hanno solo due punti di vantaggio sui neroverdi, reduci dal pesante 3-0 di Bergamo con l’Atalanta e a secco di successi in campionato dallo scorso 6 gennaio. Tra le due il momento migliore lo stanno vivendo però proprio gli azzurri che, da quando è subentrato in panchina Davide Nicola, non hanno ancora conosciuto la sconfitta. Il tecnico degli emiliani Dionisi è ancora orfano dell’infortunato Berardi: pronto a sostituirlo l’ex Bajrami partendo da destra. Nell’Empoli Marin al posto di Grassi infortunato, mentre Niang prenota una maglia dall’inizio al centro dell’attacco.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Monza. I granata sono alla disperata ricerca di punti salvezza, alla luce del ruolino di marcia impietoso tenuto nell’ultimo mese e mezzo. I campani non hanno ancora portato a casa una vittoria da quando è iniziato il nuovo anno, cosa che li ha fatti sprofondare inesorabilmente all’ultimo posto in graduatoria, distante ora ben 7 lunghezze dal primo gradino utile a mantenere la categoria. Momento di forma e risultati decisamente convincenti, al contrario, per il Monza, reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Milan ed attualmente undicesimo con 33 punti. Buone notizie per il mister dei campani Liverani, che dovrebbe schierare dal 1′ Boateng, pienamente recuperato e dunque a disposizione. Al suo fianco potrebbe esserci l’altro nuovo acquisto Manolas. Mister Palladino torna a utilizzare un esterno puro sulla sinistra. Zerbin è infatti favorito per prendersi una maglia da titolare. Pronto a subentrare a gara in corso Valentin Carboni .

Alle 20.45 chiude l’agenda di giornata in Serie A la sfida del Ferraris Genoa–Udinese. Se da un lato i padroni di casa, forti della decima posizione a +10 sulla zona salvezza, sognano una possibile bagarre nel gruppo di squadre in lotta per un piazzamento europeo, dall’altro i friulani hanno invece racimolato 5 punti nelle ultime tre uscite, creando così una piccola striscia di imbattibilità, che ha permesso allontanarsi ancor di più dalla zona rossa, lontana allo stato 3 punti. Quasi tutti a disposizione per il tecnico dei rossoblu Gilardino, ad eccezione del solo Matturro. Mister Cioffi dovrebbe affidarsi a Lucca unica punta, sostenuto da Thauvin che è leggermente avanti rispetto a Pereyra. Panchina per Ebosele.

Palinsesto ricco di impegni anche in Serie B, con ben 8 incontri valevoli per la 26esima della serie cadetta. Cinque con fischio d’inizio alle 14 e tre alle 16.15. Tra gli incontri più significativi spiccano quello d’alta classifica Como-Parma, con i lariani desiderosi di fare bottino pieno per fermare, da un lato, la capolista e, dall’altro, proiettarsi direttamente in seconda posizione, che vorrebbe dire promozione diretta, scavalcando d’un colpo le tre squadre al momento avanti in classifica. Interessante anche la sfida Cremonese-Palermo, scontro diretto tra la seconda e la terza della classe, così come Cittadella-Catanzaro e Pisa-Venezia, due match il cui esito potrebbe incidere eccome sulla griglia play off. Brescia-Reggiana, FeralpiSalò-Ascoli, Sudtirol-Bari e Ternana-Lecco a chiudere il tutto.

In campo ci va anche la Serie C. Un palinsesto che offre alcuni anticipi della 28esima giornata dei tre gironi, tra le 16.15 e le 18.30, in attesa delle gare di domani che completeranno il turno. Si gioca soprattutto nei gruppi A e B, con 7 match in programma in totale. Per il primo raggruppamento riflettori puntati su Alessandria-Albinoleffe, Pergolettese-Pro Vercelli, così come sul Padova secondo in classifica che ospita l’Arzignano nel derby veneto di giornata e sulla sfida salvezza Pro Sesto-Trento. Nel girone B spazio a Ancona-Rimini, Pescara-Lucchese e Recanatese-Vis Pesaro, mentre nel gruppo C il Catania fa visita al Taranto di mister Capuano, sempre più certo di un posto in zona play off, nell’unico incontro di giornata in agenda. Si gioca inoltre in Serie D e sono previste inoltre alcune partite del campionato di Primavera. Si parte dalle ore 11 con Empoli-Lecce e Hellas Verona-Juventus, quindi alle ore 13 le sfide Frosinone-Cagliari e il derby della Madonnina Milan-Inter. Chiude il programma giornaliero il Sampdoria-Monza alle ore 15.

Tra i principali campionati europei, invece, partiamo dalla Premier League, che propone 7 match valevoli per la 26esima giornata del massimo campionato inglese, tre con calcio d’inizio alle 16, uno alle 18.30 e l’ultimo alle 21. Oltre a Crystal Palace-Burnley, Brighton-Everton e Manchester United-Fulham, scendono in campo anche Manchester City, Arsenal e Aston Villa, seconda, terza e quarta della classe, che ingaggeranno una sfida a distanza affrontando, rispettivamente, Bournemouth, Newcastle e Nottinham Forest.

Trasferiamoci in Germania ed in Bundesliga, dove si giocano ben 5 partite valide per il 23esimo turno. Quattro in contemporanea alle 15.30, Werder-Brema-Darmstadt, Borussia Monchengladbach-Bochum, Stoccarda-Colonia, Union Berlino-Heidenheim, e una alle 18.30. Ci riferiamo a Bayern Monaco-RB Lipsia, gara da cui i bavaresi provano a strappare i tre punti per risollevarsi e rilanciarsi all’inseguimento del Bayer Leverkusen capolista, lontano 8 punti, dopo i 3 k.o. consecutivi subiti tra Champions e campionato.

Andiamo quindi in Liga, con 4 incontri valevoli per la 26esima del massimo campionato iberico. Alle 14 si inizia con Granada-Valencia, alle 16.15 si prosegue con il Barcellona terzo in classifica che ospita il Getafe, mentre alle 18.30 va in scena Alaves-Maiorca. Chiude il quadro, alle ore 21, Almeria-Atletico Madrid, con gli uomini di Simeone desiderosi di fare risultato pieno per aumentare ulteriormente il gap di 2 punti che li dividono dal quinto posto dell’Athletic Bilbao.

Spostiamoci in Francia, dove in Ligue 1 si disputano solo due partite per il 23esimo turno. Alle 17 occhi puntati sulla sfida salvezza Lorient-Nantes, appaiate al quindicesimo posto a quota 22 punti, mentre alle 21 va in scena Strasburgo-Brest: i bretoni provano ad ottenere i 3 punti per cementificare ancor di più il secondo posto occupato in graduatoria.

In Olanda e in Eredivisie, per concludere la rassegna, spazio a 3 gare valide per la 23esima giornata. In programma, dalle 18.45 e le 21, Waalwijk-Sittard, lo Zwolle contro la capolista PSV Eindhoven e Nijmegen-Sparta Rotterdam.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

SERIE A

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

18.30

21.00

Arsenal-Newcastle

BUNDESLINGA

18.30

Bayern Monaco-RB Lipsia

SERIE B

14.00

16.15

SERIE C

16.15

18.30

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Jwaneng Galaxy (Bot) – Wydad (Mar) 14:00

Mazembe (Drc) – Pyramids (Egy) 14:00

Nouadhibou (Mrt) – Mamelodi (Rsa) 17:00

Young Africans (Tan) – Belouizdad (Alg) 17:00

Etoile Sahel (Tun) – Esperance Tunis (Tun) 20:00

ALGERIA LIGUE 1

El Bayadh – MC Alger 16:00

JS Kabylie – Khenchela 16:00

Constantine – Chlef 16:45

Oran – US Souf 16:45

Belouizdad – Paradou Posticipata

USM Alger – Setif Posticipata

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Taee – Al Ahli SC 15:00

Al Hazem – Al Khaleej 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Independiente – Racing Club 21:00

Belgrano – Talleres Cordoba 23:30

Huracan – San Lorenzo 23:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat – West Armenia 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Sydney FC – Melbourne City 07:30

Adelaide United – WS Wanderers 09:45

Perth Glory – Wellington Phoenix 11:45

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PRELIMINARE – PLAY OFF

Classic – Ifira Black Bird 04:00

Magenta – Gaitcha 05:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – Hartberg 17:00

LASK – Wolfsberger 17:00

Salzburg – A. Lustenau 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

RWDM – Leuven 16:00

St. Truiden – Westerlo 18:15

KV Mechelen – Kortrijk 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

SA Bulo Bulo – Universitario de Vinto 20:00

Guabira – Santa Cruz 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv – Hebar 11:45

Cherno More – CSKA Sofia 14:15

Levski – Arda 16:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo – Copiapo 01:30

Palestino – Cobreloa 22:00

U. De Chile – A. Italiano 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Aguilas – Envigado 00:10

Pasto – Dep. Cali 02:20

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – Saprissa 22:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Hajduk Split 15:00

Istra 1961 – Rudes 17:10

FRANCIA LIGUE 1

Lorient – Nantes 17:00

Strasburgo – Brest 21:00

FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne – Annecy 15:00

AC Ajaccio – Amiens 19:00

Auxerre – Bastia 19:00

Bordeaux – Guingamp 19:00

Concarneau – Laval 19:00

Grenoble – Pau FC 19:00

Quevilly Rouen – Paris FC 19:00

Troyes – Dunkerque 19:00

Valenciennes – Rodez 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Hertha 13:00

Kaiserslautern – Karlsruher 13:00

Osnabruck – Hannover 13:00

Magdeburg – Schalke 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Brema – Darmstadt 15:30

Monchengladbach – Bochum 15:30

Stoccarda – Colonia 15:30

Union Berlino – Heidenheim 15:30

Bayern – RB Lipsia 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Iwata – Kobe 05:00

Avispa Fukuoka – Sapporo 06:00

Sagan Tosu – Albirex Niigata 06:00

C-Osaka – Tokyo 07:00

Machida – G-Osaka 07:00

Shonan – Kawasaki 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Lamia – AEK 18:00

Panserraikos – Atromitos 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Malacateco – Coban Imperial 02:00

Municipal – Deportivo Achuapa 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

UPNFM – Victoria 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Hull – West Brom 13:30

Blackburn – Norwich 16:00

Cardiff – Stoke 16:00

Ipswich – Birmingham 16:00

Middlesbrough – Plymouth 16:00

QPR – Rotherham 16:00

Sheffield Wed – Bristol City 16:00

Southampton – Millwall 16:00

Sunderland – Swansea 16:00

Watford – Huddersfield 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Nottingham 16:00

Brighton – Everton 16:00

Crystal Palace – Burnley 16:00

Manchester Utd – Fulham 16:00

Bournemouth – Manchester City 18:30

Arsenal – Newcastle 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Crusaders – Glenavon 16:00

Dungannon – Cliftonville 16:00

Linfield – Ballymena 16:00

Loughgall – C. Rangers 16:00

Newry City – Coleraine 16:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Derry City 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Petach Tikva – H. Tel Aviv 14:00

H. Haifa – Sakhnin 16:30

Hapoel Hadera – Hapoel Jerusalem 17:30

B. Jerusalem – Netanya 18:30

M. Tel Aviv – H. Beer Sheva 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Empoli U19 – Lecce U19 11:00

Verona U19 – Juventus U19 11:00

Frosinone U19 – Cagliari U19 13:00

Milan U19 – Inter U19 13:00

Sampdoria U19 – Monza U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Ascoli U19 – Benevento U19 11:00

Crotone U19 – Salernitana U19 11:00

Südtirol U19 – Udinese U19 11:00

Ternana U19 – Entella U19 11:00

Pisa U19 – Cesena U19 11:30

Alessandria U19 – Parma U19 14:30

Bari U19 – Pescara U19 14:30

Brescia U19 – Vicenza U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Como U19 14:30

Monopoli U19 – Cosenza U19 14:30

Napoli U19 – Spezia U19 14:30

Padova U19 – Cittadella U19 14:30

Palermo U19 – Perugia U19 14:30

Reggiana U19 – Venezia U19 14:30

Renate U19 – Cremonese U19 14:30

AlbinoLeffe U19 – Spal U19 15:00

ITALIA SERIE A

Sassuolo – Empoli 15:00

Salernitana – Monza 18:00

Genoa – Udinese 20:45

ITALIA SERIE B

Brescia – Reggiana 14:00

Cittadella – Catanzaro 14:00

Cremonese – Palermo 14:00

FeralpiSalò – Ascoli 14:00

Südtirol – Bari 14:00

Como – Parma 16:15

Pisa – Venezia 16:15

Ternana – Lecco 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Alessandria – AlbinoLeffe 18:30

Padova – Arzignano 18:30

Pergolettese – Pro Vercelli 18:30

Pro Sesto – Trento 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Ancona – Rimini 16:15

Pescara – Lucchese 16:15

Recanatese – Vis Pesaro 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Taranto – Catania 16:15

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Fezzanese – Citta di Varese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Varesina – Arconatese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Follonica Gavorrano – Seravezza Pozzi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

S. N. Notaresco – Vastogirardi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Nocerina – Sarrabus Ogliastra 14:00

Latte Dolce – Anzio Calcio 1924 14:30

MAROCCO BOTOLA PRO

FUS Rabat – Jeunesse Sportive Soualem 16:00

Moghreb Tetouan – Raja Casablanca 18:00

Safi – Renaissance Zemamra 20:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Queretaro 02:00

Juarez – Monterrey 04:00

Necaxa – Pachuca 04:00

MONDO VIAREGGIO CUP – PLAY OFF

Beyond Limits FC U19 – Ojodu City U19 15:00

Brazzaville U19 – Mavlon U19 15:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

UNAN-Managua – Managua FC 01:00

OLANDA EREDIVISIE

Waalwijk – Sittard 18:45

Zwolle – PSV 20:00

Nijmegen – Sparta Rotterdam 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

2 de Mayo – Nacional Asuncion 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cajamarca – U. de Deportes 21:00

Sport Boys – Cusco 21:00

Melgar – Union Comercio 23:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Jagiellonia – Ruch 15:00

Lech – Slask 17:30

Stal Mielec – Rakow 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Farense – Moreirense 16:30

Estrela – Chaves 19:00

Guimaraes – Casa Pia 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Hradec Kralove – Mlada Boleslav 15:00

Liberec – Jablonec 15:00

Ostrava – Bohemians 15:00

Teplice – Karvina 15:00

Plzen – Zlin 18:00

ROMANIA LIGA 1

UTA Arad – Petrolul 13:00

Farul Constanta – Otelul 16:00

Poli Iasi – Rapid Bucarest 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Libertas 15:00

Pennarossa – Murata 15:00

San Marino Academy U22 – Fiorentino 15:00

Virtus – Domagnano 15:00

Folgore – Faetano 18:15

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Dundee FC 16:00

Kilmarnock – Aberdeen 16:00

Rangers – Hearts 16:00

Ross County – Livingston 16:00

St. Mirren – St. Johnstone 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – Partizan 13:45

Stella Rossa – Cukaricki 16:00

Zeleznicar Pancevo – TSC 18:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Aluminij – O. Ljubljana 17:30

SPAGNA LALIGA

Granada – Valencia Posticipata

Barcellona – Getafe 16:15

Alaves – Maiorca 18:30

Almeria – Atl. Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – Leganes 16:15

Eibar – Espanyol 18:30

Villarreal B – Saragozza 18:30

Levante – Andorra Posticipata

SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen – Lausanne Ouchy 18:00

Yverdon – Basilea 18:00

Grasshoppers – Luzern 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Kayserispor – Ankaragucu 11:30

Gaziantep – Basaksehir 14:00

Fenerbahce – Kasimpasa 17:00

Konyaspor – Hatayspor 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Wanderers – Racing Montevideo 00:30

Boston River – Danubio 21:00

Progreso – Rampla Juniors Posticipata

USA MLS

Columbus Crew – Atlanta Utd 20:00

Los Angeles FC – Seattle Sounders 22:45

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Universidad Central – Monagas 00:00

La Guaira – Puerto Cabello 20:00

Estudiantes M. – Caracas 22:45

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Dinh – Nam Dinh 12:00

Hanoi FC – Ho Chi Minh 13:15