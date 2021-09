Elenco delle partite previste per oggi domenica 26 settembre 2021: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

ROMA – Serie A in primo piano nella giornata odierna con sei partite in programma. Alle ore 12.30 Juventus-Sampdoria con la squadra di Allegri che viene dalla vittoria esterna contro lo Spezia mentre la squadra di D’Aversa è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, entrambe hanno 5 punti in classifica. Alle ore 15 tre match a cominciare da Udinese-Fiorentina: da una parte c’è la squadra di Gotti che viene da due sconfitte consecutive contro Napoli e Roma ed in classifica occupa la nona posizione, in coabitazione con il Torino, a quota 9 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Italiano che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Inter ed in classifica occupa il sesto posto con 9 punti.

In contemporanea Sassuolo-Salernitana: da una parte c’è la squadra di Dionisi che viene dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta ed in classifica occupa la quattordicesima posizione, insieme a Spezia, Genoa ed Hellas Verona, con 4 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Castori che viene dal pareggio casalingo contro l’Hellas Verona ed in classifica occupa l’ultimo posto con 1 punto. C’è anche Empoli-Bologna: da una parte c’è la squadra di Andreazzoli che viene dalla vittoria esterna contro il Cagliari ed in classifica occupa l’undicesima a quota 6 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mihajlovic che viene dal pareggio casalingo contro il Genoa ed in classifica occupa la settima posizione, insieme alla Lazio, con 8 punti.

Alle ore 18 il Derby della Capitale Lazio-Roma: da una parte c’è la squadra di Sarri che viene dal pareggio esterno contro il Torino ed in classifica occupa la settima posizione, insieme al Bologna, con 8 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mourinho che è reduce dal successo casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la quarta posizione con 12 punti. Alle 20.45 Napoli-Cagliari: da una parte c’è la squadra di Spalletti che viene dalla larga vittoria esterna contro la Sampdoria ed in classifica occupa la prima posizione, a punteggio pieno, con 15 punti, +2 su Inter e Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mazzarri che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Empoli ed in classifica occupa la penultima posizione con 2 punti. In evidenza anche la Serie B con quattro match in programma: alle ore 14 Perugia-Alessandria, alle ore 16.15 Parma-Pisa mentre alle ore 20.30 si giocheranno Vicenza-Cremonese e Ternana-SPAL. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE B

14.00

16.15

20.30

SERIE C

14.30

17.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Settembre

13:00 Svezia - Norvegia



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 2

12:00 Repubblica Ceca - Lituania

15:00 Svezia - Lettonia



Albania > Kategoria Superiore 2021/2022

19:45 FK Partizani - FK Vllaznia



Argentina > Primera División 2021

01:15 Central Córdoba SdE - River Plate

18:30 Unión de Santa Fe - Patronato de Paraná

20:45 San Lorenzo - Defensa y Justicia



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

20:00 Gimnasia de Jujuy - Independiente Rivadavia

20:30 Instituto de Córdoba - Barracas Central



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

20:10 Gimnasia de Mendoza - Almirante Brown de Isidro Casanova

21:00 Deportivo Maipú - Atlanta



Austria > 2. Liga 2021/2022



10:30



Austria Wien (A) - SV Lafnitz

Grazer AK - FC Wacker Innsbruck



Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022

10:30 SVG Reichenau - FC Kitzbühel

17:00 SV Telfs - SV Innsbruck



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

10:30 Dornbirner SV - Austria Lustenau (A)

11:00 FC Rotenberg - Schwarz-Weiß Bregenz



16:00



VfB Hohenems - FC Wolfurt

SC Röthis - FC Lauterach



Azerbaijan > Premyer Liqası 2021/2022

15:00 Sabah FK - Neftçi PFK

17:15 Sumgayit FK - Gabala FK



Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

13:30 Union St. Gilloise - Royal Antwerp FC

16:00 KAA Gent - Cercle Brugge

18:30 KV Oostende - RSC Anderlecht



21:00



KRC Genk - RFC Seraing

Sporting Charleroi - KV Mechelen



Belgio > Eerste klasse B 2021/2022

16:00 Excelsior Virton - SK Deinze

20:00 Royal Excel Mouscron - KVC Westerlo



Bielorussia > Cempionat 2021

15:00 FK Smorgon - Dinamo Minsk

17:00 Energetik-BGU Minsk - FK Vitebsk

19:30 Shakhter Soligorsk - Neman Grodno



Bolivia > Liga Profesional 2021

21:00 Nacional Potosí - Real Potosí



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2021/2022

15:00 NK Posušje - Široki Brijeg

17:00 Željezničar Sarajevo - Leotar Trebinje

21:00 Zrinjski Mostar - Sloboda Tuzla



Brasile > Série A 2021

00:00 Corinthians SP - Palmeiras

02:00 São Paulo FC - Atlético Mineiro

16:00 América - MG - Flamengo RJ



21:00



Fluminense RJ - Red Bull Bragantino

Internacional - Bahia - BA

Juventude - RS - Santos FC



Brasile > Série B 2021

02:00 Coritiba FC - Guarani - SP

21:00 Cruzeiro - CSA - AL



Brasile > Série D 2021 > Ottavi di finale

20:00 4 de Julho - PI - ABC - RN



21:00



Uberlândia - MG - Joinville - SC

Cianorte - PR - Aparecidense - GO

América - RN - Moto Club - MA



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021

15:00 Santos FC - Flamengo RJ



20:00



Botafogo - RJ - Atlético Goianiense

Fluminense RJ - América - MG

Fortaleza - Vasco da Gama

Internacional - Bahia - BA

21:00 Palmeiras - Cruzeiro



Bulgaria > Parva Liga 2021/2022

15:30 CSKA Sofia - Levski Sofia

18:15 PFC Ludogorets Razgrad - Botev Vratsa



Canada > Premier League 2021

01:00 Forge FC - Pacific FC

20:00 York United - Valour FC



Cile > Primera División 2021

01:00 Everton - Curicó Unido

17:00 Ñublense - Santiago Wanderers

21:30 Universidad de Chile - Colo-Colo



Cile > Primera B 2021



19:00



Cobreloa - Fernández Vial

Copiapó - San Luis



Cina > League One 2021

10:30 Xinjiang Tianshan Leopard - Guizhou FC



13:35



Heilongjiang Ice City - Shaanxi Chang'an Athletic

Beijing BSU - Wuhan Three Towns



Cipro > First Division 2021/2022



18:00



AEL Limassol - Apollon Limassol

Omonia Nikosia - Paphos FC



Colombia > Primera A 2021 Clausura

01:05 Atlético Nacional - Deportivo Pasto

03:10 Atlético Bucaramanga - América de Cali

21:00 Patriotas FC - Deportes Tolima



Corea del Sud > K League 1 2021

08:00 Suwon Bluewings - FC Seoul

09:30 Seongnam FC - Gangwon FC



Corea del Sud > K League 2 2021

09:00 Gimcheon Sangmu - Daejeon Hana Citizen

11:30 Chungnam Asan FC - Jeonnam Dragons



Costa Rica > Primera División 2021/2022 Apertura

01:00 AD San Carlos - Guadalupe



04:00



CS Herediano - Jicaral

Sporting FC - LD Alajuelense

19:00 Municipal Grecia - Santos de Guápiles



Croazia > 1. HNL 2021/2022

17:00 HNK Gorica - HNK Rijeka

19:05 Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb



Croazia > 2. HNL 2021/2022



16:00



NK Solin - NK Varaždin ŠN

NK BSK Bijelo Brdo - NK Jarun

NK Croatia Zmijavci - NK Opatija

HNK Orijent Rijeka - NK Osijek II



Danimarca > Superligaen 2021/2022



14:00



FC Midtjylland - Randers FC

Viborg FF - Odense BK

16:00 FC Nordsjælland - FC Copenaghen

18:00 Brøndby IF - Aalborg BK

20:00 Vejle BK - Silkeborg IF



Danimarca > 1. Division 2021/2022

14:00 Jammerbugt FC - Esbjerg fB

15:00 AC Horsens - Nykøbing FC



Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa

00:30 Guayaquil City - 9 de Octubre

03:00 Manta - LDU Quito

21:00 Deportivo Cuenca - Olmedo

22:00 Aucas - Barcelona



El Salvador > Primera División 2021/2022 Apertura

02:30 Águila - Luis Angel Firpo



03:00



Santa Tecla FC - Once Municipal

Isidro Metapán - Chalatenango



Estonia > Meistriliiga 2021

12:00 Tulevik Viljandi - FC Flora

14:00 JK Nõmme Kalju - Paide Linnameeskond

15:50 JK Narva Trans - FC Kuressaare



Finlandia > Veikkausliiga 2021



17:30



Ilves Tampere - FC Honka

HJK Helsinki - Inter Turku

Kuopion PS - Helsingfors IFK

SJK Seinäjoki - FC Lahti

AC Oulu - Haka Valkeakoski

IFK Mariehamn - KTP



Finlandia > Ykkönen 2021 Aufstieg

14:00 Rovaniemi PS - IF Gnistan



Finlandia > Ykkönen 2021 Abstieg

15:00 MP Mikkeli - Musan Salama



Francia > Ligue 1 2021/2022

13:00 Girondins Bordeaux - Stade Rennes



15:00



ESTAC Troyes - Angers SCO

Stade Brest - FC Metz

Stade Reims - FC Nantes

17:00 Clermont Foot - AS Monaco

20:45 Olympique Marseille - RC Lens



Francia > Femminile Division 1 2021/2022

12:45 Paris Saint-Germain - Paris FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2021/2022



15:00



Montfermeil - Le Havre AC

RC Lens - SM Caen

US Orléans - FC Chambly

Lille OSC - JA Drancy

Entente Feignies Aulnoye - Amiens SC

Évreux FC 27 - Valenciennes FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2021/2022

13:00 ASPTT Dijon - FC Sochaux

14:30 RC Strasbourg - ESTAC Troyes



15:00



US Torcy - Dijon FCO

Paris FC - CA Pontarlier

Clermont Foot - Olympique Lyon

AJ Auxerre - FC Metz

FC Bourg-Péronnas - AS Nancy



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2021/2022



11:00



LB Châteauroux - Stade Brest

US Avranches - Stade Rennes



15:00



US Concarneau - Stade Laval

Tours FC - USSA Vertou



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2021/2022

11:00 AS Saint-Étienne - US Colomiers



15:00



Montpellier HSC - FC Istres

Nîmes Olympique - Pieve di Lota

AS Béziers - Toulouse FC

SC Toulon - OGC Nice

Olympique Marseille - AS Cannes



Germania > Bundesliga 2021/2022

15:30 VfL Bochum - Stoccarda

17:30 Friburgo - Augsburg



Germania > 2. Bundesliga 2021/2022



13:30



Amburgo - 1. FC Nürnberg

Hannover 96 - SV Sandhausen

Dynamo Dresden - Werder Bremen



Germania > 3. Liga 2021/2022

13:00 Türkgücü München - Borussia Dortmund II

14:00 FSV Zwickau - SC Freiburg II



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd

Lüneburger SK Hansa - VfB Oldenburg



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Nord



14:00



Holstein Kiel II - Eintracht Norderstedt

FC Teutonia 05 - Hamburger SV II



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



13:00



1. FC Lok Leipzig - Germania Halberstadt

Union Fürstenwalde - SV Babelsberg 03

VfB Auerbach - Hertha BSC II



Germania > Regionalliga West 2021/2022

14:00 Preußen Münster - Wuppertaler SV



Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022



15:00



Germania Ratingen 04/19 - Cronenberger SC

Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Kleve

TVD Velbert - 1. FC Bocholt

1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck

15:15 SpVgg Sterkrade-Nord - TSV Meerbusch



15:30



Teutonia St. Tönis - SC Düsseldorf-West

TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal

FSV Duisburg - Sportfreunde Niederwenigern

VfB 03 Hilden - SC Velbert

1. FC Mönchengladbach - TV Jahn Hiesfeld



Germania > Oberliga Westfalen 2021/2022



15:00



FCE Rheine - Holzwickeder SC

TuS Haltern - TuS Erndtebrück

SG Wattenscheid 09 - ASC 09 Dortmund

SV Schermbeck 1912 - SG Finnentrop/Bamenohl

SpVgg Vreden - SC Paderborn 07 II

Hammer SpVg - Westfalia Herne

TSG Sprockhövel - Westfalia Rhynern

Sportfreunde Siegen - RSV Meinerzhagen

FC Gütersloh - Preußen Münster II

15:15 TuS Ennepetal - 1. FC Kaan-Marienborn



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2021/2022

11:00 Bayern München II - VfL Wolfsburg II



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022

11:00 VfL Osnabrück - Chemnitzer FC



Germania > Primavera Bundesliga West 2021/2022



11:00



MSV Duisburg - Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen - Bor. Mönchengladbach

Rot-Weiss Essen - VfL Bochum

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf

FC Schalke 04 - Alemannia Aachen

15:00 SC Paderborn 07 - Viktoria Köln



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



11:00



Hessen Kassel - 1. FC Heidenheim 1846

FC-Astoria Walldorf - FC Ingolstadt 04

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern

13:00 SpVgg Greuther Fürth - Stuttgarter Kickers



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022

11:00 Werder Bremen - Hertha Zehlendorf



Germania > Primavera B Bundesliga West 2021/2022



11:00



VfL Bochum - Bor. Mönchengladbach

SV Lippstadt 08 - Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf

14:00 FC Schalke 04 - SC Paderborn 07

15:30 Preußen Münster - SG Unterrath 12/24



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022

TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden



11:00



SV Darmstadt 98 - 1. FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt - SpVgg Unterhaching

FC Ingolstadt 04 - Bayern München

14:00 SSV Reutlingen - 1. FC Nürnberg



Giappone > J1 League 2021

06:00 Hokkaido Consadole Sapporo - Sanfrecce Hiroshima

08:00 Cerezo Osaka - Kashima Antlers

09:00 Nagoya Grampus - Oita Trinita

10:00 Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare

12:00 Gamba Osaka - Kashiwa Reysol



Giappone > J2 League 2021

06:00 Fagiano Okayama - Blaublitz Akita

06:30 Matsumoto Yamaga - Giravanz Kitakyushu

07:00 Mito HollyHock - Zweigen Kanazawa

08:00 Tokyo Verdy - FC Machida Zelvia



Giappone > J3 League 2021



06:00



Tegevajaro Miyazaki - Azul Claro Numazu

Kataller Toyama - Gainare Tottori



07:00



Kamatamare Sanuki - Yokohama S&CC

Roasso Kumamoto - Fukushima United

08:00 FC Imabari - Iwate Grulla Morioka



Grecia > Super League 2021/2022



15:00



Asteras Tripolis - Olympiakos Piräus

Panathinaikos - Volos NFC

17:15 Lamia - Panetolikos

19:30 PAOK Saloniki - AEK Athen



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura

03:00 Antigua GFC - CSD Municipal

20:00 Nueva Concepción - Deportivo Malacateco



Honduras > Liga Nacional 2021/2022 Apertura

03:00 Olimpia - Motagua



Indonesia > Liga 1 2021/2022







PS Barito Putera - Persiraja Banda Aceh

Bali United - Persela Lamongan

Persib Bandung - Persija Jakarta

Borneo FC - Persipura Jayapura



Inghilterra > Premier League 2021/2022

15:00 Southampton FC - Wolverhampton Wanderers

17:30 Arsenal FC - Tottenham Hotspur



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



16:00



07 Vestur - Víkingur

B36 Tórshavn - EB/Streymur

B68 Toftir - NSÍ Runavík

ÍF Fuglafjørður - KÍ Klaksvík



Israele > Ligat ha'Al 2021/2022

18:00 Maccabi Netanya - Hapoel Hadera

18:30 FC Ashdod - Beitar Jerusalem

19:15 Maccabi Haifa - Maccabi Petach-Tikva



Italia > Serie A 2021/2022

12:30 Juventus - Sampdoria



15:00



Empoli - Bologna

Sassuolo - Salernitana

Udinese - Fiorentina

18:00 Lazio - Roma

20:45 Napoli - Cagliari



Italia > Serie B 2021/2022

14:00 Perugia - Alessandria

16:15 Parma - Pisa



20:30



Vicenza - Cremonese

Ternana - SPAL



Italia > Serie C Girone A 2021/2022



14:30



FeralpiSalò - Juventus II

Pro Vercelli - Trento Calcio 1921

Triestina - Calcio Lecco 1912



17:30



Mantova - Piacenza

Renate - Pro Sesto

Giana Erminio - AlbinoLeffe

Aurora Pro Patria - Calcio Padova

Legnago - Südtirol

Fiorenzuola - Seregno

Pergolettese - Virtus Verona



Italia > Serie C Girone C 2021/2022



14:30



Campobasso - Fidelis Andria

Foggia - SS Juve Stabia

Monterosi FC - Palermo

AZ Picerno - Messina

Bari - Paganese

Taranto FC - Latina

Avellino - Potenza

Vibonese Calcio - Turris

Virtus Francavilla - Monopoli



Italia > Serie D Girone A 2021/2022



15:00



Bra - PDHAE

Asti - Gozzano

Borgosesia - Novara

Citta di Varese - Fossano Calcio

Derthona - Chieri

Imperia - Lavagnese

Sanremese - Vado

SC Ligorna 1922 - Saluzzo

RG Ticino - Caronnese

Sestri Levante - Casale



Italia > Serie D Girone B 2021/2022



15:00



US Breno - Caravaggio

Brusaporto - AC Leon

Castellanzese - Vis Nova Giussano

AC Crema - GS Arconatese 1926

AC Calvina Sport - Villa d'Almè

Legnano - Folgore Caratese

Pontisola - Ciserano

SG City Nova - Sona

USD Casatese - Franciacorta

Olginatese - Real Calepina



Italia > Serie D Girone C 2021/2022



15:00



Este - Clodiense

AC Mestre - Porto Tolle

US Adriese - ASD Cjarlins Muzane

Luparense - Dolomiti Bellunesi

Marignanese - GSD Ambrosiana

San Martino Speme - ASD Campodarsego

Spinea - Caldiero Terme

Arzignano - Montebelluna

US Levico Terme - ASD Cartigliano



Italia > Serie D Girone D 2021/2022



15:00



Prato - ASC Alcione

Sammaurese Calcio - Correggese

Forlì - Aglianese Calcio

Bagnolese - Rimini

Lentigione Calcio - Ghivizzano Borgo

Ravenna Calcio - Seravezza

Borgo San Donnino - Real Forte Querceta

ASD Sasso Marconi 1924 - Athletic Carpi

Progresso - Mezzolara

SS Tritium 1908 - AC Fanfulla 1874



Italia > Serie D Girone E 2021/2022



15:00



Cascina - Pianese

ASD Cannara - Pro Livorno Sorgenti

Virtus Flaminia - SSD Tiferno Lerchi

Badesse Calcio - San Donato Tavarnelle

Montespaccato - Follonica Gavorrano

Rieti - Foligno

Scandicci - US Poggibonsi

Trestina - AC Sangiovannese

Unipomezia Virtus - Arezzo



Italia > Serie D Girone F 2021/2022



15:00



Chieti - Atletico Terme Fiuggi

GSD Castelfidardo - Porto D'Ascoli

Castelnuovo Vomano - Fano

Matese - Nereto

Montegiorgio Calcio - ASD Pineto Calcio

SN Notaresco - ASD Trastevere

Tolentino - Aurora Alto Casertano

Vastese Calcio - Vastogirardi

Sambenedettese - US Recanatese



Italia > Serie D Girone G 2021/2022



15:00



Afragolese - ASD Carbonia Calcio

Atletico Uri - Team Nuova Florida

Giugliano - Ostia Mare

CynthiAlbalonga - Cassino Calcio 1924

Aprilia - ASD Vis Artena

Formia - Arzachena

Lanusei Calcio - Torres

Sassari Latte Dolce - Muravera

Real Monterotondo Scalo - Gladiator



Italia > Serie D Girone H 2021/2022



15:00



Team Altamura - FBC Gravina

ASG Nocerina - FC Francavilla

Brindisi - US Bitonto

Casarano - Bisceglie

Città di Fasano - Casertana

Sporting Fulgor Molfetta - Audace Cerignola

Rotonda - Mariglianese

San Giorgio-Sedico - Lavello

Sorrento - Virtus Matino

ASD SS Nola 1925 - ACD Nardò



Italia > Serie D Girone I 2021/2022



15:00



Biancavilla - Licata

US Castrovillari - ASD San Luca

Calcio Cittanovese - Città Di S. Agata

FC Messina - Acireale

Giarre - Gelbison

Rende - Paternó

Sancataldese Calcio - Aversa Normanna

Santa Maria Cilento - Lamezia Terme

Trapani - Cavese

ASD Troina - Portici 1906



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2021/2022

10:45 Roma - Hellas Verona

11:00 SPAL 2013 Ferrara - Cagliari

13:00 US Lecce - Genoa



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2021/2022 Girone A

11:00 Udinese - AC Monza



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2021/2022 Girone B

11:00 Crotone - Perugia



Kazakhstan > Premier Liga 2021

12:00 FK Kyzylzhar - FK Turan

14:00 FK Aktobe - Zhetysu Taldykorgan

16:00 Shakter Karaganda - FK Kairat



Kosovo > Superliga 2021/2022

15:00 Drita Gjilan - KF Gjilani



16:00



KF Malisheva - KF Ballkani

KF Feronikeli - KF Prishtina



Lettonia > Virsliga 2021

15:00 FK Spartaks - FS Metta/LU

FC Noah Jūrmala - Rīgas Futbola skola

14:00 BFC Daugavpils - Valmiera FC



Lituania > A Lyga 2021

12:00 Hegelmann Litauen - FC Džiugas

14:00 FK Sūduva - FK Banga Gargždai



Lussemburgo > Nationaldivision 2021/2022



16:00



F91 Dudelange - Etzella Ettelbruck

Progrès Niedercorn - RFCU Luxemburg

RM Hamm Benfica - Victoria Rosport

Swift Hesperange - UNA Strassen

US Hostert - Union Titus Pétange

Jeunesse Esch - US Mondorf

FC Rodange 91 - CS FOLA Esch

FC Wiltz 71 - FC Differdange 03



Macedonia del Nord > 1. MFL 2021/2022



15:00



FK Borec - FK Skopje

FK Rabotnički - FK Pelister

FK Renova - FK Bregalnica Štip

FC Struga - KF Shkëndija 79

GFK Tikveš - Makedonija GP

18:00 Akademija Pandev - KF Shkupi



Marocco > Botola Pro 1 2021/2022

20:15 Hassania US Agadir - Wydad AC



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

00:00 Atlas Guadalajara - Club León

02:00 UANL Tigres - Pumas UNAM

04:00 CF América - Deportivo Guadalajara

19:00 Deportivo Toluca - Atlético San Luis



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura

19:00 Atlas Guadalajara - Cruz Azul



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

16:00 Deportivo Toluca - Atlético San Luis

17:30 Santos Laguna - CF Monterrey



Moldavia > Divizia Nationala 2021/2022

15:00 FC Floreşti - FC Milsami

18:00 CS Petrocub - CSF Bălţi



Montenegro > 1. CFL 2021/2022

19:00 FK Mornar - FK Sutjeska

20:00 OFK Petrovac - FK Budućnost Podgorica



Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura

04:00 Real Estelí - Walter Ferretti



Norvegia > Eliteserien 2021



18:00



SK Brann - Kristiansund BK

FK Haugesund - Odds BK

Molde FK - Viking FK

Rosenborg BK - Mjøndalen IF

Sandefjord Fotball - Stabæk IF

20:00 FK Bodø/Glimt - Vålerenga IF



Norvegia > 1. Divisjon 2021

15:00 IK Start - Fredrikstad FK

18:00 Hamarkameratene - FK Jerv



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021

14:00 Brattvåg IL - Tromsdalen UIL

16:00 Kvik Halden - IF Fløya



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021

14:00 Sotra SK - Flekkerøy IL



15:00



Egersunds IK - Kjelsås Fotball

Notodden FK - Nardo FK

Øygarden FK - Levanger FK



Norvegia > Femminile Toppserien 2021

16:00 Vålerenga IF - LSK Kvinner



Paraguay > Primera División 2021 Clausura

00:00 Club Nacional - 12 de Octubre de Itauguá

02:15 Cerro Porteño - Sportivo Luqueño



Peru > Primera División 2021 Clausura

18:00 Universidad Cesar Vallejo - Deportivo Municipal

20:15 FBC Melgar - Sport Boys



Polonia > I Liga 2021/2022

12:40 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia Rzeszów

15:00 OKS Stomil Olsztyn - Miedź Legnica

18:00 Sandecja Nowy Sącz - ŁKS Łódź



Portogallo > Taça 2021/2022 > 2. Giornata

12:00 ARC Oleiros - Varzim SC

13:00 Sporting Ideal - Valadares Gaia

15:00 Vitória Sernache - Rio Ave FC

16:00 Maria da Fonte - FC Penafiel



Qatar > Qatar Stars League 2021/2022

15:45 Al Duhail SC - Al Sailiya



18:30



Al Sadd - Al Shamal SC

Qatar SC - Al Arabi



Romania > Liga 1 2021/2022

14:30 Farul Constanta - CS Mioveni

17:00 FC Botoşani - FC Universitatea Craiova

20:00 UTA Arad - CFR Cluj



Russia > Premier Liga 2021/2022

13:00 Dinamo Mosca - Rubin Kazan

15:30 FK Rostov - Akhmat Grozny

18:00 FK Krasnodar - PFC Sochi



Scozia > Premiership 2021/2022

13:00 St. Mirren FC - Aberdeen FC



16:00



Celtic FC - Dundee United

Hibernian FC - St. Johnstone FC



Scozia > Championship 2021/2022

16:00 Raith Rovers - Partick Thistle



Serbia > Super Liga 2021/2022

15:55 FK Novi Pazar - Crvena Zvezda

18:00 FK Metalac - FK Radnički 1923

20:15 Partizan - Spartak Subotica



Singapore > Premier League 2021



11:30



Young Lions - Tanjong Pagar United

Geylang International - Lion City Sailors



Slovenia > PrvaLiga 2021/2022

15:00 NK Aluminij - NK Bravo

17:00 NK Domžale - NK Maribor

20:15 NŠ Mura - FC Koper



Spagna > Primera División 2021/2022

14:00 RCD Mallorca - CA Osasuna

16:15 FC Barcelona - Levante UD



18:30



Rayo Vallecano - Cádiz CF

Real Sociedad - Elche CF

21:00 Real Betis - Getafe CF



Spagna > Segunda División 2021/2022

14:00 CD Mirandés - CD Leganés

16:00 Sporting Gijón - Málaga CF

18:15 Real Oviedo - Girona FC

20:30 CD Lugo - Real Zaragoza

21:00 Real Valladolid - AD Alcorcón



Spagna > Femminile Primera División 2021/2022

11:00 Levante UD - Real Betis

12:00 Sporting de Huelva - Atlético Madrid



Sudafrica > Premier Soccer League 2021/2022

15:00 Bloemfontein Celtic - TS Galaxy

17:00 Marumo Gallants - Kaizer Chiefs



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



Mjällby AIF - IF Elfsborg

Östersunds FK - Djurgårdens IF



17:30



BK Häcken - Hammarby IF

IFK Norrköping - Varbergs BoIS



Svezia > Superettan 2021

13:00 Östers IF - Helsingborgs IF

15:00 Trelleborgs FF - IFK Värnamo



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00



Täby FK - IFK Haninge

Umeå FC - IF Brommapojkarna



16:00



Assyriska FF - Hammarby Talang FF

Sollentuna FK - IFK Luleå



Svezia > Division 1 Södra 2021

16:00 Ljungskile SK - Assyriska Turabdin IK



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021

14:00 Piteå IF - Vittsjö GIK

16:00 FC Rosengård - Kristianstads DFF



17:00



Linköpings FC - Eskilstuna United

KIF Örebro DFF - AIK Solna



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021

13:00 AIK Solna - Täby FK

16:00 IK Frej - IF Brommapojkarna



Svizzera > Super League 2021/2022

14:15 FC Luzern - FC Lugano



16:30



FC Basilea - FC Zurigo

Grasshopper Club Zürich - FC Sion



Svizzera > Prima Liga Group 1 2021/2022

15:00 FC La Sarraz-Eclépens - FC Naters



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022

15:00 FC Langenthal - SV Höngg



Turchia > SüperLig 2021/2022

12:30 Giresunspor - Kayserispor



15:00



Hatayspor - Fenerbahçe

İstanbul Başakşehir - Çaykur Rizespor

18:00 Galatasaray - Göztepe



Turchia > 1. Lig 2021/2022

12:30 Bandırmaspor - Altınordu FSG



15:00



İstanbulspor AŞ - Balıkesirspor

Menemen Belediyespor - Eyüpspor

18:00 Bursaspor - MKE Ankaragücü



Turchia > 2. Lig Beyaz 2021/2022

Aydın Nazilli BS - Kastamonuspor

14:00 Ankara Demirspor - Amed SK

14:30 Kırşehir Belediyespor - Zonguldak Kömürspor



15:00



Pendikspor - 1922 Konyaspor

Uşakspor - Bucaspor



18:00



Akhisar Belediyespor - 24 Erzincanspor

Eskişehirspor - Pazarspor

Ispartaspor - Tarsus Idman Yurdu

Karacabeyspor - Kırklarelispor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2021/2022

12:00 Adıyamanspor - Hekimoğlu Trabzon



14:30



Etimesgut Belediyespor - Sivas Belediyespor

Kahramanmarasspor - Bayburt İl Özel İdare

Niğde Anadolu FK - Inegölspor



15:00



Ergene Velimeşe - Vanspor AS

Serik Belediyespor - Sarıyer SK

17:00 Sakaryaspor - Bodrum Belediye



18:00



Afjet Afyonspor - Ankaraspor

Diyarbekirspor - Somaspor



Ucraina > Premyer Liga 2021/2022

13:00 FC Mynai - FK Lviv

16:00 SK Dnipro-1 - Zorya Lugansk

18:30 Desna Chernigov - Metalist 1925 Kharkov



Uruguay > Primera División 2021 Clausura

15:15 Progreso - Cerrito

17:30 Fénix - Montevideo City Torque

20:30 Boston River - Peñarol



USA > Major League Soccer 2021

01:00 New England Revolution - Orlando City



01:30



Columbus Crew - CF Montréal

D.C. United - FC Cincinnati



02:00



New York City FC - New York RB

Colorado Rapids - Toronto FC

Minnesota United FC - Houston Dynamo



04:00



San Jose Earthquakes - Los Angeles FC

Vancouver Whitecaps - FC Dallas

04:30 Portland Timbers - Real Salt Lake

19:00 Chicago Fire - Nashville SC



USA > USL Championship 2021



01:00



Hartford Athletic - Tampa Bay Rowdies

Pittsburgh Riverhounds - Charleston Battery

01:30 Miami FC - Loudoun United



02:00



Colorado Springs Switchbacks - Austin Bold

Memphis 901 - Louisville City FC



02:30



Rio Grande Valley FC - Atlanta United II

San Antonio FC - New Mexico United



04:00



Las Vegas Lights FC - San Diego Loyal

Orange County SC - Oakland Roots

Tacoma Defiance - Phoenix Rising



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021

02:00 Chicago Red Stars - Portland Thorns

21:00 Racing Louisville - Houston Dash



Uzbekistan > Super League 2021

13:15 So’g’diyona PFK - Metallurg Bekobod



15:30



FC AGMK - Surkhon Termez FK

Navbahor Namangan - Qizilqum Zarafshon



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C

00:15 Caracas FC - Metropolitanos FC