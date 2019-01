Le partite di oggi 27 gennaio 2019: Serie A e B in primo piano

Elenco delle partite previste per domenica 27 gennaio, in primo piano Serie A e Serie B oltre agli incontri di Bundesliga, Liga e Ligue 1

ROMA – Domenica molto vivace quella che ci attende. In Serie A si parte alle 12.30 con Chievo-Fiorentina: i padroni di casa vengono dalla sconfitta con la Juventus mentre gli ospiti dallo scoppiettante pareggio contro la Sampdoria. Alle 15, oltre a Bologna-Frosinone e Parma-SPAL, c’è Atalanta-Roma con gli orobici che nella scorsa giornata hanno strapazzato il Frosinone mentre i capitolini hanno sconfitto il Torino.

Alle 18 in campo i Granata che giocheranno tra le mura amiche contro l’Inter mentre alle 20.30 il clou Lazio-Juventus con i padroni di casa che vengono dalla sconfitta col Napoli mentre i bianconeri guidano saldamente la classifica. Tre partite in Serie B: alle 15 Livorno-Pescara e Venezia-Padova mentre alle 18 Brescia-Spezia. In Liga impegni in trasferta per Barcellona e Real Madrid con i catalani che giocheranno il derby contro il Girona mentre i castigliani faranno visita all’Espanyol. In Bundesliga giocherà in casa il Bayern Monaco, contro lo Stoccarda, mentre in Ligue 1 il PSG ospiterà il Rennes.

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Montpellier Caen

17:00 Amiens Lione

20:00 Tolosa Angers

21:00 Paris SG Rennes

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Bayern Stoccarda

18:00 Dusseldorf RB Lipsia

ITALIA: Serie A

12:30 Chievo – Fiorentina [cronaca diretta]

15:00

Atalanta – Roma[cronaca diretta]

Bologna Frosinone[cronaca diretta]

Parma – Spal [cronaca diretta]

18:00 Torino – Inter[cronaca diretta]

20:30 Lazio – Juventus [cronaca diretta]

ITALIA: Serie B

15:00

Livorno – Pescara

Venezia – Padova

18:00 Brescia – Spezia

OLANDA: Eredivisie

12:15 Sittard Vitesse

14:30

Feyenoord Ajax

Utrecht Willem II

16:45 Heerenveen Alkmaar

SPAGNA: LaLiga

12:00 Valladolid Celta Vigo

16:15 Girona Barcellona

18:30

Ath. Bilbao Betis

Real Sociedad Huesca

20:45 Espanyol Real Madrid

ITALIA: Serie C – Gruppo A

14:30

Arzachena – Arezzo

Entella – Cuneo

Lucchese – Alessandria

Pro Patria – Carrarese

Posticipata Pro Piacenza – Olbia

Pro Vercelli – Albissola

18:30

Juventus U23 – Novara

Pisa – Piacenza

Pontedera – Siena

ITALIA: Serie C – Gruppo C

14:30

Bisceglie – Viterbese

Catanzaro – Casertana

Siracusa – Trapani

16:30

Juve Stabia – Paganese

Matera – Vibonese

Monopoli – Reggina 1914

Virtus Francavilla – Sicula Leonzio

20:30 Catania – Rende

ITALIA: Primavera 1

10:00 Cagliari U19 – Inter U19

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Posticipata Albacete – Reus Deportiu

16:00 Granada – Extremadura UD

18:00

Alcorcon – Cordoba

Gijon – La Coruna

20:00 Gimnastic – Las Palmas

TURCHIA: Super Lig

11:30 Rizespor – Akhisarspor

14:00 Konyaspor – Antalyaspor

17:00 Sivasspor – Trabzonspor