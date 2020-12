Elenco delle partite previste per oggi domenica 6 dicembre 2020: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

GENOVA – Serie A in primo piano quest’oggi con le sfide valevoli per la decima giornata. Alle ore 12.30 Hellas Verona-Cagliari con i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria esterna di Bergamo mentre i sardi hanno pareggiato tra le mura amiche contro lo Spezia. Alle ore 15 tre gare in programma a cominciare da Roma-Sassuolo con i capolini che vengono dalla vittoria contro lo Young Boys in Europa League mentre gli emiliani sono reduci dal k.o. casalingo contro l’Inter. In contemporanea Udinese-Atalanta con i bianconeri che sono reduci dalla grande vittoria esterna contro la Lazio mentre i nerazzuri vengono dal pari casalingo contro il Midtjylland.

A chiudere il programma pomeridiano Parma-Benevento, sfida molto importante in chiave salvezza. Alle ore 18 Crotone-Napoli con i pitagorici che sono ultimi in classifica mentre i partenopei vengono dal pari esterno contro l’AZ. Alle ore 20.45 si giocherà Sampdoria-Milan con la squadra di Ranieri che viene dal pari esterno contro il Torino mentre i rossoneri sono reduci dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Due posticipi in Serie B: alle ore 15 andrà in scena Reggiana-Monza mentre alle ore 21 si giocherà Vicenza-Cosenza. In Premier League Tottenham-Arsenal e Liverpool-Wolverhampton. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

SERIE B

SERIE C

PREMIER LEAGUE

LIGA

BUNDESLIGA

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > U20 Amichevoli 2020 > Dicembre

11:30 Mozambico - Zimbabwe



14:30



Botswana - Angola

Sudafrica - Lesotho



CAF > CAF Champions League 2020/2021 > Preliminari



14:00



Le Messager Ngozi - Young Buffaloes

Al-Hilal Omdurman - Vipers SC

14:45 Al Nasr Benghazi - CR Bélouizdad

15:00 US Zilimadjou - Jwaneng Comets

16:00 Enyimba Aba - Rahimo FC

16:30 ASKO Kara Lomé - RC Abidjan

17:00 Asante Kotoko - FC Nouadhibou

18:00 Teungueth FC - Armed Forces FC



AFC > AFC Champions League 2020 > Ottavi di finale

11:00 Beijing Guoan - FC Tokyo

15:00 Ulsan Hyundai - Melbourne Victory



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021

15:25 Al Qadsiah - Al Shabab

17:45 Al Wehda - Al Ittihad



Argentina > Primera División 2020 > Gruppo C

01:30 River Plate - Godoy Cruz



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B

21:10 Defensores de Belgrano - San Martín de Tucumán



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone A

21:10 Guillermo Brown de Puerto Madryn - Mitre de SdE



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg

21:00 Acassuso - Villa San Carlos



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone A

21:10 Fénix - Defensores Unidos de Zárate



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Finalización > 2. Aufstieg Zone B



21:10



Sacachispas - UAI Urquiza

Argentino de Quilmes - Colegiales de Munro

Flandria - Los Andes de Lomas de Zamora



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 Finalización > 1. Aufstieg Zone B

01:00 Güemes de SdE - Douglas Haig



Armenia > Premier League 2020/2021

11:30 Pyunik FC - FC Ararat-Armenia

14:00 FC Urartu - FC Ararat



Austria > 2. Liga 2020/2021

10:30 SV Lafnitz - FC Blau Weiß Linz



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

Zira FK - Sumgayit FK

13:00 Qarabağ FK - Gabala FK



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

13:30 KRC Genk - Royal Antwerp FC

16:00 K Beerschot VA - AS Eupen

18:15 Standard Liège - KV Mechelen

20:45 KV Oostende - KAA Gent



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

16:00 KVC Westerlo - Lommel SK

20:00 RWDM Brussels FC - SK Deinze



Bolivia > Liga Profesional 2020

20:00 Atlético Palmaflor - Nacional Potosí

21:00 Bolívar - Royal Pari



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



13:00



FK Mladost Doboj-Kakanj - Zrinjski Mostar

Sloboda Tuzla - FK Krupa

15:00 Željezničar Sarajevo - Široki Brijeg

17:00 Borac Banja Luka - FK Sarajevo



Brasile > Série A 2020

01:00 Coritiba FC - Red Bull Bragantino



20:00



Grêmio Porto Alegre - Vasco da Gama

São Paulo FC - Sport - PE



Brasile > Série B 2020

01:00 Cruzeiro - Brasil de Pelotas - RS

02:00 Cuiabá - MT - Botafogo - SP



Brasile > Série D 2020 > Sedicesimi di finale



19:00



Coruripe - AL - América - RN

Globo - RN - ABC - RN

Cabofriense - RJ - São Luiz - RS

Real Noroeste - ES - Brasiliense - DF

19:30 Moto Club - MA - Fast Clube - AM



20:00



Vitória da Conquista - BA - Salgueiro - PE

Tupynambás - MG - Aparecidense - GO

Goianésia - GO - Gama - DF

22:00 Galvez - AC - River - PI



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



19:00



Bahia - BA - Goiás

Ceará - CE - São Paulo FC

Santos FC - Palmeiras



19:30



Flamengo RJ - Vitória - BA

Grêmio Porto Alegre - Cruzeiro

20:00 Corinthians SP - Internacional



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

11:15 FK Botev Vratsa - Lokomotiv Plovdiv

13:30 Botev Plovdiv - CSKA Sofia

15:45 Slavia Sofia - PFC Ludogorets Razgrad



Cile > Primera División 2020

14:30 Santiago Wanderers - Coquimbo Unido

22:00 Universidad de Chile - Universidad Católica



Cile > Primera B 2020



14:00



Melipilla - San Marcos

Deportes Temuco - Santa Cruz

Cobreloa - Ñublense



Cipro > First Division 2020/2021

15:00 Enosis Neon Paralimni - Apollon Limassol

17:30 Ermis Aradippou - Paphos FC



Colombia > Primera A 2020 Playoffs > Semifinali

02:00 La Equidad - Santa Fe



Colombia > Primera B 2020 Playoffs > Gruppo B

21:30 Deportes Quindío - Llaneros FC



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura

01:00 LD Alajuelense - Limón FC



22:00



Municipal Grecia - Deportivo Saprissa

Guadalupe - AD San Carlos

Municipal Pérez Zeledón - CS Cartaginés



Croazia > 1. HNL 2020/2021

15:00 Slaven Belupo - Dinamo Zagabria

17:05 Hajduk Split - HNK Rijeka



Croazia > 2. HNL 2020/2021

13:30 NK Osijek II - HNK Cibalia



Danimarca > Superliga 2020/2021

14:00 SønderjyskE - FC Nordsjælland

16:00 FC Copenaghen - AC Horsens

18:00 Lyngby BK - Randers FC



Danimarca > 1. Division 2020/2021

14:00 FC Fredericia - Hvidovre IF

15:00 Vendsyssel FF - Silkeborg IF



Ecuador > Serie A 2020

02:00 Universidad Catolica - LDU Quito

19:45 Independiente del Valle - El Nacional

22:00 Guayaquil City - Liga de Portoviejo



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo A

02:00 Sonsonate FC - Águila

02:15 Isidro Metapán - Alianza

22:00 Atlético Marte - Jocoro FC



El Salvador > Primera División 2020/2021 Apertura > Gruppo B

01:00 Chalatenango - Municipal Limeño



22:00



FAS - Santa Tecla FC

Luis Angel Firpo - Once Municipal



Estonia > Meistriliiga 2020 Meisterschaft

14:00 Paide Linnameeskond - JK Nõmme Kalju



Francia > Ligue 1 2020/2021

13:00 Lille OSC - AS Monaco



15:00



Angers SCO - FC Lorient

Girondins Bordeaux - Stade Brest

Dijon FCO - AS Saint-Étienne

FC Nantes - RC Strasbourg

17:00 Stade Reims - OGC Nice

21:00 FC Metz - Olympique Lyon



Francia > Femminile Division 1 2020/2021

14:45 Paris Saint-Germain - Paris FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021







Entente Feignies Aulnoye - Le Havre AC

Amiens SC - Paris Saint-Germain

FC Chambly - Évreux FC 27

Le Havre AC - Entente Feignies Aulnoye

JA Drancy - US Orléans

Lille OSC - Valenciennes FC

RC Lens - SM Caen

St-Pryvé St-Hilaire - Montfermeil



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021







AJ Auxerre - RC Strasbourg

CA Pontarlier - FC Sochaux

Clermont Foot - Paris FC

Dijon FCO - AS Nancy

ESTAC Troyes - FC Bourg-Péronnas

FC Metz - ASPTT Dijon

Olympique Lyon - US Torcy



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021







Le Mans FC - SA Mérignac

Angers SCO - Tours FC

LB Châteauroux - FC Nantes

EA Guingamp - Stade Laval

Girondins Bordeaux - USSA Vertou

SA Mérignac - Le Mans FC

Stade Brest - US Concarneau

US Avranches - Stade Rennes



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021







OGC Nice - AS Cannes

AS Béziers - Olympique Marseille

AS Saint-Étienne - AC Ajaccio

FC Istres - Nîmes Olympique

Montpellier HSC - SC Toulon

AS Monaco - Pieve di Lota

Toulouse FC - US Colomiers



Germania > Bundesliga 2020/2021

15:30 Werder Bremen - Stoccarda

18:00 Schalke 04 - Bayer Leverkusen



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:30



Paderborn - 1. FC Nürnberg

Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg

Würzburger Kickers - SV Sandhausen



Germania > 3. Liga 2020/2021

13:00 SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock

14:00 SC Verl - Hallescher FC



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord







Holstein Kiel II - Eintracht Norderstedt

Lüneburger SK Hansa - FC Teutonia 05

FC St. Pauli II - Altona 93



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021







BSG Chemie Leipzig - Energie Cottbus

Union Fürstenwalde - 1. FC Lok Leipzig

SV Babelsberg 03 - BFC Dynamo

Germania Halberstadt - Hertha BSC II

VfB Auerbach - Berliner AK 07

FC Viktoria 1889 Berlin - FC Carl Zeiss Jena

ZFC Meuselwitz - FSV 63 Luckenwalde

SV Lichtenberg 47 - Bischofswerdaer FV

TeBe Berlin - Chemnitzer FC

VSG Altglienicke - Optik Rathenow



Germania > Regionalliga West 2020/2021

15:00 Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021

SC Freiburg II - Hessen Kassel



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Kleve - Sportfreunde Niederwenigern

1. FC Mönchengladbach - TVD Velbert

FC Kray - SC Düsseldorf-West

SSVg Velbert - 1. FC Monheim

Schwarz-Weiß Essen - SpVgg Sterkrade-Nord

Germania Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg

TSV Meerbusch - Cronenberger SC

1. FC Bocholt - TV Jahn Hiesfeld

Teutonia St. Tönis - SC Union Nettetal

TuRU Düsseldorf - SpVg Schonnebeck



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021







1. FC Kaan-Marienborn - TSG Sprockhövel

SV Schermbeck 1912 - Hammer SpVg

SG Finnentrop/Bamenohl - RSV Meinerzhagen

Westfalia Rhynern - TuS Ennepetal

ASC 09 Dortmund - TuS Haltern

FC Gütersloh - Holzwickeder SC

SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen

Preußen Münster II - TuS Erndtebrück

FCE Rheine - Viktoria Clarholz

Westfalia Herne - SpVgg Vreden



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021

14:00 Bayern München - Bayer Leverkusen



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021







Hannover 96 - Energie Cottbus

FC St. Pauli - Holstein Kiel

1. FC Union Berlin - Eimsbütteler TV

FC Viktoria 1889 Berlin - 1. FC Magdeburg

VfL Osnabrück - Werder Bremen



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021







VfL Bochum - FC Schalke 04

MSV Duisburg - Preußen Münster

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Köln

Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021







FC-Astoria Walldorf - SSV Ulm 1846

1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg

1. FC Kaiserslautern - Bayern München

1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021

Hertha BSC - Hannover 96



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021







SG Unterrath 12/24 - Rot-Weiss Essen

Preußen Münster - Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf - SV Lippstadt 08

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021







Stuttgarter Kickers - SV Darmstadt 98

FSV Frankfurt - SC Freiburg

SpVgg Unterhaching - VfB Stuttgart

1. FC Nürnberg - SV Wehen Wiesbaden



Giappone > J1 League 2020

06:00 Oita Trinita - Vegalta Sendai

07:00 Shonan Bellmare - Gamba Osaka



Giappone > J2 League 2020



05:00



Ehime FC - Kyoto Sanga FC

FC Ryūkyū - Fagiano Okayama



06:00



Mito HollyHock - Tokushima Vortis

Tochigi SC - Thespakusatsu Gunma

JEF United Chiba - Ventforet Kofu

Machida Zelvia - Tokyo Verdy

Matsumoto Yamaga - Albirex Niigata

Renofa Yamaguchi - Giravanz Kitakyushu

Avispa Fukuoka - Zweigen Kanazawa

V-Varen Nagasaki - Montedio Yamagata

07:00 Júbilo Iwata - Omiya Ardija



Giappone > J3 League 2020



05:00



Vanraure Hachinohe - SC Sagamihara

Yokohama S&CC - AC Nagano Parceiro

Azul Claro Numazu - Gamba Osaka II



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021

16:00 Lincoln Red Imps - Lions Gibraltar

18:30 St. Joseph's FC - Europa Point FC



Grecia > Super League 2020/2021

14:00 OFI Heraklion - Apollon Smyrnis



16:15



PAOK Saloniki - Asteras Tripolis

PAS Giannina - Lamia

18:30 AEK Athen - Panathinaikos



Grecia > Super League 2 2020/2021







AO Trikala - Ergotelis

Diagoras Rhodos - Chania Kissamikos

Doxa Dramas FC - Panachaiki GE

Ionikos Nikea - Apollon Lárissa

AE Karaiskakis - Xanthi FC

Levadiakos - OFI Ierapetra



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Interzona



18:00



Xelaju MC - Sanarate

Santa Lucía - CSD Municipal



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Apertura







Marathón - Olimpia

Real de Minas - Honduras Progreso

Vida - Lobos UPNFM

Motagua - Platense

Real Sociedad - Real España



India > Indian Super League 2020/2021

12:30 Mumbai City FC - Odisha FC

15:00 FC Goa - Kerala Blasters



Indonesia > Liga 1 2020/2021







PSIS Semarang - Persija Jakarta

Persita Tangerang - Madura United FC

Bhayangkara FC - Persebaya Surabaya

Persiraja Banda Aceh - PS Barito Putera



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:00 West Bromwich Albion - Crystal Palace

15:15 Sheffield United - Leicester City

17:30 Tottenham Hotspur - Arsenal FC

20:15 Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021



12:30



Naft Masjed Soleyman - Sepahan FC

FC Zob Ahan - Shahr Khodro FC

Nassaji Mazandaran - Persepolis



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021

19:00 Hapoel Hadera FC - Hapoel Kfar Saba



Italia > Serie A 2020/2021

12:30 Verona - Cagliari



15:00



Parma - Benevento

Roma - Sassuolo

Udinese - Atalanta

18:00 Crotone - Napoli

20:45 Sampdoria - Milan



Italia > Serie B 2020/2021

15:00 Reggiana - Monza

21:00 Vicenza - Cosenza Calcio



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



15:00



Lucchese - Alessandria

Calcio Lecco 1912 - Pistoiese

Carrarese - Pergolettese

Juventus II - Aurora Pro Patria

Piacenza - Pro Sesto

AlbinoLeffe - Olbia

Grosseto - Novara

Pontedera - Como



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Ravenna Calcio - Calcio Padova

Arezzo - Südtirol

Triestina - Sambenedettese

17:03 Virtus Verona - Carpi



17:30



FeralpiSalò - Mantova

Perugia - Imolese

Vis Pesaro - Fano



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

Trapani - SS Juve Stabia

14:00 Foggia - Palermo



15:00



Catania - Cavese

Potenza - Viterbese

Teramo - Vibonese

Ternana - Bisceglie



17:30



Catanzaro - Turris

Virtus Francavilla - Avellino



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



14:30



Bra - Vado

Saluzzo - Sanremese

Casale - Citta di Varese

Folgore Caratese - Caronnese

Fossano Calcio - Sestri Levante

Chieri - Gozzano







Bra - Saluzzo

Chieri - Borgosesia

Citta di Varese - Gozzano

Folgore Caratese - Casale

Fossano Calcio - Vado

Derthona - Castellanzese

Imperia - Sanremese

Caronnese - Legnano

PDHAE - Lavagnese

Sestri Levante - GS Arconatese 1926



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



14:30



Vis Nova Giussano - Caravaggio

AC Calvina Sport - Sona







US Breno - Villa d'Almè

AC Crema - Franciacorta

NibionnOggiono - AC Fanfulla 1874

Pontisola - Virtus Bergamo

Real Calepina - Seregno

Sona - US Scanzorosciate

SS Tritium 1908 - Brusaporto

Caravaggio - AC Calvina Sport

Vis Nova Giussano - USD Casatese



Italia > Serie D Girone C 2020/2021

14:30 Union Feltre - Arzignano







US Adriese - Union Feltre

Montebelluna - Arzignano

Caldiero Terme - Clodiense

ASD Campodarsego - Este

ASD Cartigliano - AC Belluno

APC Chions - Gsd Ambrosiana

ASD Cjarlins Muzane - Porto Tolle

Virtus Bolzano - Trento Calcio 1921

Luparense - AC Mestre

Manzanese - San Giorgio-Sedico



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



14:30



Correggese - Mezzolara

Prato - Ghivizzano Borgo







Rimini - Sammaurese Calcio

Mezzolara - Bagnolese

Correggese - Corticella

Ghivizzano Borgo - Aglianese Calcio

Lentigione Calcio - Forlì

Livorno - Prato

Real Forte Querceta - Seravezza

ASD Sasso Marconi 1924 - Marignanese

Progresso - Fiorenzuola



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



14:30



Robur Siena - Grassina

Follonica Gavorrano - Montevarchi

Montespaccato - Foligno

Scandicci - Virtus Flaminia







ASD Cannara - AC Sangiovannese

Follonica Gavorrano - Ostia Mare

Badesse Calcio - Virtus Flaminia

Montespaccato - AC Città di Castello

Montevarchi - Pianese

San Donato Tavarnelle - Robur Siena

Scandicci - Grassina

ASD Trastevere - Foligno

Trestina - UC Sinalunghese



Italia > Serie D Girone F 2020/2021

14:30 Rieti - Porto Sant'Elpidio







ASD Pineto Calcio - Atletico Terme Fiuggi

CynthiAlbalonga - SN Notaresco

Real Giulianova - Aprilia

Porto Sant'Elpidio - Montegiorgio Calcio

US Recanatese - GSD Castelfidardo

Rieti - Olympia Agnonese

Tolentino - Campobasso

Vastese Calcio - Castelnuovo Vomano

Vastogirardi - Matese



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



14:30



Gladiator - ASG Nocerina

Sassari Latte Dolce - Afragolese

Torres - ASD Vis Artena







Afragolese - ASD Vis Artena

Arzachena - ASD Carbonia Calcio

Giugliano - Torres

Cassino Calcio 1924 - Savoia

Gladiator - ASD SS Nola 1925

Formia - ASG Nocerina

Sassari Latte Dolce - Lanusei Calcio

Muravera - Monterosi FC

Team Nuova Florida - Latina



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



14:30



Puteolana Internapoli - Team Altamura

Città di Fasano - Aversa Normanna

Portici 1906 - FBC Gravina







Team Altamura - Città di Fasano

Audace Cerignola - Brindisi

US Bitonto - Puteolana Internapoli

Fidelis Andria - ACD Nardò

FC Francavilla - Aversa Normanna

Lavello - Casarano

Sporting Fulgor Molfetta - FBC Gravina

AZ Picerno - Sorrento

Portici 1906 - Taranto FC



Italia > Serie D Girone I 2020/2021

14:30 Messina - Gelbison







Messina - ASD San Luca

Acireale - FC Messina

Biancavilla - Roccella

Calcio Cittanovese - US Castrovillari

Licata - ASD Troina

Marina di Ragusa - Paternó

Rende - Santa Maria Cilento

Rotonda - Gelbison

Città Di S. Agata - Dattilo



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021







Fiorentina - Atalanta

Cagliari - Roma



Kosovo > Superliga 2020/2021

13:00 KF Llapi - Besa Pejë

13:30 Drita Gjilan - KF Ballkani



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021







Etzella Ettelbruck - Progrès Niedercorn

FC Differdange 03 - F91 Dudelange

US Hostert - Union Titus Pétange

Jeunesse Esch - UNA Strassen

US Mondorf - CS FOLA Esch

RFCU Luxemburg - FC Wiltz 71

FC Rodange 91 - RM Hamm Benfica

Victoria Rosport - Swift Hesperange



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



13:00



FK Belasica - Makedonija GP

FK Pelister - KF Shkupi

FK Renova - Sileks Kratovo

FC Struga - Akademija Pandev

Vardar Skopje - FK Rabotnički



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

15:30 Hassania US Agadir - Ittihad Tanger

17:30 Wydad AC - Youssoufia Berrechid

19:30 FUS de Rabat - Raja Casablanca



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura Playoffs > Semifinali

04:00 Club León - Deportivo Guadalajara



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura Playoffs > 2. Giornata

00:00 Atlético Morelia - Coyotes de Tlaxcala

02:00 TM Fútbol Club - Mineros de Zacatecas



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A

00:00 Colima FC - Reboceros de La Piedad

19:00 Tuzos de la UAZ - Mazorqueros



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B

02:00 Cafessa Jalisco - Aguacateros CDU

22:00 Azores de Hidalgo - Cruz Azul Hidalgo



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura Playoffs > Finale

18:00 Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021







Dacia Buiucani - FC Floreşti

Speranţa Nisporeni - Dinamo Auto



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



20:00



FK Budućnost Podgorica - Jezero Plav

FK Podgorica - FK Sutjeska

Iskra Danilovgrad - FK Rudar Pljevlja

OFK Petrovac - FK Zeta

OFK Titograd - FK Dečić Tuzi



Nigeria > Professional League 2020/2021







Adamawa United FC - Kano Pillars

Enyimba Aba - Abia Warriors FC

Plateau United - Kwara United

Rivers United FC - Enugu Rangers



16:00



Akwa United - Dakkada FC

Ifeanyi Uba - Lobi Stars

Jigawa Golden Stars - Sunshine Stars

Katsina United - Heartland FC

MFM FC - Warri Wolves

Nasarawa United FC - Wikki Tourists



Norvegia > Eliteserien 2020



17:00



FK Bodø/Glimt - Stabæk IF

SK Brann - Sarpsborg 08

Mjøndalen IF - IK Start

Sandefjord Fotball - Viking FK

Strømsgodset IF - FK Haugesund

19:00 Molde FK - Aalesunds FK



Norvegia > 1. Divisjon 2020

15:00 Hamarkameratene - Lillestrøm SK



Norvegia > Relegation 1. Divisjon 2020 > 1. Giornata

13:00 Asker SK - Skeid Fotball



Norvegia > Femminile Toppserien 2020



13:00



IL Sandviken - Avaldsnes IL

Klepp IL - Rosenborg BK Kvinner

LSK Kvinner - Lyn Oslo

Vålerenga IF - Arna-Bjørnar



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

12:15 FC Den Bosch - NEC Nijmegen

20:00 NAC Breda - FC Dordrecht



Paraguay > Primera División 2020 Clausura

00:45 Sportivo Luqueño - Libertad

14:00 12 de Octubre de Itauguá - Guaireña FC



Polonia > I Liga 2020/2021

12:30 Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz

12:40 Radomiak Radom - Arka Gdynia

16:00 Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec

17:00 GKS Tychy '71 - Odra Opole



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:15 UD Vilafranquense - GD Estoril

16:00 FC Porto B - Académica de Coimbra

18:00 Varzim SC - CD Cova Piedade



Romania > Liga 1 2020/2021

17:00 FC Viitorul Constanța - FC Hermannstadt

17:30 FC Politehnica Iași - CFR Cluj



Russia > Premier Liga 2020/2021

12:00 FK Rostov - FK Ufa

14:30 Dinamo Mosca - Arsenal Tula

17:00 CSKA Mosca - FK Khimki



Scozia > Premiership 2020/2021

13:00 Ross County FC - Rangers FC

16:00 Celtic FC - St. Johnstone FC



Serbia > Super Liga 2020/2021

13:00 FK Inđija - Spartak Subotica



14:00



Mladost Lučani - FK Novi Pazar

Radnik Surdulica - Proleter Novi Sad

16:00 FK Zlatibor - Crvena Zvezda



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

12:00 NK Bravo - NK Tabor Sežana

14:00 NK Celje - Olimpija Ljubljana

17:15 NK Maribor - ND Gorica



Spagna > Primera División 2020/2021

14:00 Granada CF - SD Huesca

16:15 CA Osasuna - Real Betis

18:30 Villarreal CF - Elche CF

21:00 CD Alavés - Real Sociedad



Spagna > Segunda División 2020/2021

14:00 AD Alcorcón - UD Almería

16:00 Espanyol Barcelona - Sporting Gijón

18:15 Albacete - Girona FC

20:30 CE Sabadell - Real Oviedo

21:00 Real Zaragoza - CF Fuenlabrada



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021



12:00



Celta Vigo B - SD Compostela

UP Langreo - CD Leonesa

Unionistas CF - CD Guijuelo

15:30 Real Valladolid B - CD Lealtad

17:00 Racing Ferrol - Coruxo FC

17:30 Zamora CF - Salamanca CF UDS



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021

12:00 SD Tarazona - CD Ebro

16:30 CD Calahorra - SD Ejea



17:00



CD Izarra - CD Tudelano

SD Logroñés - CA Osasuna B

Barakaldo CF - Club Portugalete

SD Leioa - SD Amorebieta

18:00 Real Sociedad B - Racing Santander



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021

11:30 Orihuela CF - UD Ibiza



12:00



Hércules CF - Villarreal CF B

Peña Deportiva - CD Alcoyano

FC Andorra - CF Badalona

17:00 UE Llagostera - FC Barcelona B

17:30 CE L'Hospitalet - UE Olot

18:00 Lleida Esportiu - Gimnàstic



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021

11:00 UD Las Palmas B - Marbella FC



12:00



Real Betis B - Sevilla Atlético

CD El Ejido 2012 - Linares Deportivo

Algeciras CF - Cádiz CF B

Lorca Deportiva - Recreativo Granada

Atlético Sanluqueño CF - UD Tamaraceite



17:00



Real Murcia - Córdoba CF

Yeclano Deportivo - UCAM Murcia CF



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021

12:00 UDG Tenerife Sur - Real Betis

16:15 Real Sociedad - Espanyol Barcelona



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



14:30



Baroka FC - Chippa United

TS Galaxy - Stellenbosch FC



Svezia > Allsvenskan 2020



14:30



Djurgårdens IF - Varbergs BoIS

Falkenbergs FF - Mjällby AIF

IF Elfsborg - AIK Solna

IFK Göteborg - IK Sirius

IFK Norrköping - Helsingborgs IF

Kalmar FF - BK Häcken

Malmö FF - Östersunds FK

Örebro SK - Hammarby IF



Svizzera > Super League 2020/2021

FC Sion - FC Lugano



16:00



FC Luzern - BSC Young Boys

FC Zurigo - FC Lausanne-Sport



Tunisia > Ligue 1 2020/2021

13:00 Stade Tunisien - Olympique Béja



14:00



CA Bizertin - Étoile du Sahel

AS Rejiche - US Tataouine

ES Métlaoui - US Ben Guerdane

Espérance de Tunis - AS Slimane



Turchia > SüperLig 2020/2021

11:30 Fatih Karagümrük SK - Çaykur Rizespor

14:00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

17:00 Denizlispor - Fenerbahçe



Turchia > 1. Lig 2020/2021

14:00 Altınordu FSG - Keçiörengücü

17:00 Adana Demirspor - Akhisar Belediyespor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 Olimpik Donetsk - Rukh Lviv



16:00



Desna Chernigov - Vorskla Poltava

Zorya Lugansk - SK Dnipro-1

18:30 Kolos Kovalivka - FC Oleksandriya



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo A

01:30 Montevideo Wanderers - Plaza Colonia



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo B

21:30 Peñarol - Nacional



USA > Major League Soccer 2020 Playoffs > Finali di Conference

21:00 Columbus Crew - New England Revolution