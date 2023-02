I consigli del giorno 10 febbraio 2023 sono dedicati agli anticipi dei campionati di Serie A, Serie B, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Eredivisie

Venerdì 10 febbraio si giocano gli anticipi dei campionati di Serie A, Serie B, Bundesliga, Ligue 1, Liga e Eredivisie. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Nizza – Ajaccio 1 (ore 21)

Anticipo della ventitreesima giornata di Ligue 1. Il Nizza viene dalla vittoria esterna per 1-3 contro il Marsiglia ed é ottava con 34 punti; a quota 18 l’Ajaccio, diciottesimo e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Nantes.

Schalke – Wolfsburg 2 (ore 20)

Anticipo della ventesima giornata di Bundesliga. Lo Schalke viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Monchengladbach ed é ultimo con 11 punti; a quota 29 il Wolsburg, settimo e reduce dalla sconfitta casalinga per 2-4 contro il Bayern Monaco.

Milan – Torino 1 (ore 20.30)

Gara di apertura della ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri andranno in cerca di un successo che manca dal 4 gennaio quando rifilarono un 1-2 alla Salernitana. Da quel momento é iniziato per loro un periodo a dir poco disastroso: persa la Supercoppa italiana, eliminati dalla Coppa Italia dal Torino, sono stati battuti dalla Lazio all’Olimpico, letteralmente travolti un casa dal Sassuolo, sconfitti nel Derby e non sono andati oltre il pareggio contro Roma e Lecce. Ora sono soltanto sesti a quota 38, con un percorso di undici partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse, trentanove reti realizzate e quarantacinque incassate. Per la squadra di Pioli serve porre fine al periodo negativo proprio contro la squadra che lo scorso 11 gennaio vi aveva dato ufficialmente inizio oltreché riscattare la gara dell’andata dello scorso 30 ottobre quando gli uomini di Juric si erano imposti per 2-1. I granata si presentano all’appuntamento in buona forma: dopo il successo di misura contro l’Udinese, firmato Karamoh, sono settimi con 30 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e sei confitte, venti gol fatti e venticinque subiti.

Genoa – Palermo 1 (ore 20.30)

Match valido per la ventitreesima giornata di Serie B. I rossoblù, dopo una striscia di sette risultati utili consecutivi, domenica scorsa hanno perso per 2-0 sul campo del Parma, Ora sono secondi in solitaria, a -11 dalla capolista Frosinone e a +1 dalla Reggina, con 40 punti grazie a un cammino di undici partite vinte, sei pareggiate e cinque perse, ventiquattro gol fatti e sedici subiti. I rosanerovengono da tre successi di fila e nove risultati utili consecutivi; non perdono dallo scorso 27 novembre quando dovettero cedere il passo al Venezia. Attualmente la squadra di Corini é sesta a quota 34, grazie a un percorso fatto di nove partite vinte, sette pareggiate e sette perse, ventisette reti realizzate e altrettante incassate. Sono settantatré i precedenti tra le due compagini con il bilancio di venti vittorie dei liguri,

Alkmaar – Excelsior 1 (ore 20)

Match valido per la ventunesima giornata di Eredivisie. L’Alkmaar viene dal pari esterno per 1-1 contro il Volendam ed é secondo con 41 punti, a due lunghezze dalla capolista Feyenoord; a quota 20 l’Excelsior, quattordicesimo e reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Waalwjik.

Cadice – Girona 2 (ore 21)

Match valido per la ventunesima giornata di Liga. Il Cadice viene dalla sconfitta esterna per 4-1 contro l’Athletic Bilbao ed é diciottesimo con 19 punti; a quota 24 il Girona, undicesimo e reduce dal successo casalingo di misura contro il Valencia.

