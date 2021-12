I suggerimenti del giorno 5 dicembre sono dedicati integralmente alla sedicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli emozionanti anticipi del sabato, domenica 5 dicembre si gioca la sedicesima giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 275 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Bologna – Fiorentina 2 (ore 12.30)

I felsinei vengono dal successo casalingo contro la Roma, sancito da un gol di Svanberg nel primo tempo e sono sesti, a pari merito con Fiorentina e Juventus, con 24 punti, frutto di sette partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; 21 reti realizzate e 23 incassate. Dall’altra parte ci sono i Viola, che invece vantano un cammino di otto partite vinte e sette perse; 24 reti fatte e 20 subite; sono reduci dalla vittoria in rimonta per 3-1 contro la Sampdoria, riscattando immediatamente la sconfitta patita nel derby toscano contro l’Empoli.

Spezia – Sassuolo 2 (ore 15)

Nel turno infrasettimanale gli Aquilotti hanno perso per 2-0 contro l’Inter; in classifica sono diciassettesimi con 11 punti, frutto di tre partite vinte, due pareggiate e dieci perse; 15 reti realizzate e 34 incassate. Dall’altra parte ci sono i neroverdi, che, dopo aver battuto il Milan, hanno costretto anche il Napoli al 2-2, rischiando addirittura il colpaccio nel finale. Per la squadra di Dionisi 4 punti in pochi contro due big del campionato sono un’ottima iniezione di fiducia per il prosieguo del torneo, dopo un avvio un po’ al di sotto delle aspettative; ora é dodicesima a quota 19 punti con un un cammino di cinque partite vinte, quattro pareggiate e sei perse; 24 reti fatte e 23 subite.

Venezia – Verona 2 (ore 15)

I lagunari vengono dalla pesante sconfitta esterna contro l’Atalanta, decisa dalla tripletta di Pasalic e dal primo gol nella massima categoria di Koopmainers e prima ancora da quella casalinga per 0-2 contro l’Inter; in classifica ora scesi in quindicesima posizione, a pari merito con la Sampdoria, che occupano con 15 punti, frutto di quattro partite vinte, tre pareggiate e otto perse con 12 reti realizzate (secondo peggior attacco del torneo, dopo quello della Salernitana) e 25 incassate. Dall’altra parte ci sono gli scaligeri, che nel turno infrasettimanale non sono andati oltre un pareggio casalingo contro il Cagliari, non riuscendo a riscattare la sconfitta subita qualche giorno prima a Marassi contro la Sampdoria. Per la squadra di Tudor un solo punto raccolto in due partite, che l’hanno fatta scivolare in decima posizione, condivisa con l’Empoli, con 20 punti e un cammino di cinque partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse; 28 reti fatte e 25 subite

Sampdoria – Lazio 2 (ore 18)

I blucerchiati vengono dalla sconfitta per 3-1 rimediata a Firenze, arrivata dopo le vittorie conquistate contro Salernitana e Verona; in classifica ora sono quattordicesimi, a pari merito con il Venezia, con 15 punti, frutto di quattro partite vinte, tre pareggiate e otto perse; 21 reti realizzate e 29 incassate. La squadra di D’Aversa si trova a +5 dal Genoa terzultimo ed é in cerca di punti preziosi per la salvezza. Dall’altra parte ci sono i biancocelesti, che devono smaltire la delusione per il pirotecnico pareggio casalingo per 4-4 contro l’Udinese maturato al 99′ e ritrovare i tre punti che mancano ormai da tre turni. La formazione di Sarri ha racimolato un solo punto in 270 minuti e ora si ritrova al nono posto, a -9 dalla zona Champions, a quota 22 un cammino di sei partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse; 29 reti fatte e altrettante subite.

Juventus – Genoa 1 (ore 20.45)

I bianconeri vengono dal successo esterno per 0-2 contro la Salernitana, “scacciacrisi” in quanto arrivato dopo le sconfitte contro Chlesea e Atalanta; in classifica ora sono sesti, a pari merito con Fiorentina e Bologna e a -7 dalla zona Champions, con 24 punti, frutto di sette partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; 20 reti realizzate e 16 incassate. Dall’altra parte c’é il Grifone, reduce dalla pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Milan e in cerca del primo gol e dei primi tre punti sotto la guida di Shevchenko e che, comunque, mancano dal lontano 12 settembre contro il Cagliari: é terzultimo, a quota 10 punti un cammino di una partite vinte, sette pareggiate e sette perse e con 17 reti fatte e 29 subite.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 dicembre 2021

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 275 EURO