Il ricco quadro della giornata si accende con la sfida Sassuolo – SPAL, a seguire gli impegni di Torino, Napoli, Roma e Lazio. Si gioca in tutta Europa dove sono attese tre super sfide

Domenica 22 settembre si apre con il calcio sud americano. Tra le partite già disputate troviamo nella Superliga argentina l’Independiente che passa 1-0 in casa dell’Atletico Tucuman mentre nella Serie A brasiliana vittoria per 2-1 del Corinthians sul Bahia e 3-0 del Gremo sul Santos. Tre le gare in Colombia con i 2-1 esterni di Millonarios e Once Caldas rispettivamente contro l’Ind. Medellin e l’Aguillas. Pareggio per 1-1 tra America De Cali e Bucaramanga. In Costarica finisce 2-2 tra Saprissa e Santos GD mentre in Ecuador 1-1 tra Macara e Delfin. Passiamo all’Uruguay con il vittoria casalinga per 1-0 del Defensor Sp. sulla Rampla Juniors mentre nella MLS in USA vincono in casa Houston Dynamo e Los Angeles Galaxy rispettivamente contro Orlando City e Montreal Impact sempre 2-1. Tra gli altri risultati il colpo in trasferta del Colorado Rapids, 3-2 sullo Sporting Kansas City e i pareggi per 1-1 tra Los Angeles Fc e Toronto e senza reti tra Cincinnati e Chicago Fire e tra New England Revolution e Real Salt Lake.







Il quadro odierno si accende alle 12.30 con il lunch match derby tra Sassuolo e SPAL e proseguirà con gli incontri di Serie A che completeranno la 4° giornata di campionato. Tutte gare che seguiremo con il supporto della webcronaca compresa la sfida serale tra Trapani e Salernitana, posticipo di B. Si gioca anche nella Serie C e nei principali campionati europei con tre partite in evidenza: Chelsea – Liverpool, Siviglia – Real Madrid e Lione – PSG. Andiamo dunque a vedere adesso tutti i risultati del giorno in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

