Si giocano quattro anticipi nel massimo campionato italiano, spazio anche alla D. In campo anche la Liga e altre serie minori in Europa e nel resto del Mondo

Domenica 5 gennaio riflettori puntati sul campionato di Serie A italiano che presenta ben 4 anticipi tra scontri salvezza il gustoso Roma – Torino. Si giocherà anche in diverse località dell’Europa con la Liga in primo piano. Nel resto del mondo in campo dall’Egitto a Cipro ma anche in Ghana, Giamaica, India e Sudafrica. Prima di lasciarci alla consultazione dei risultati in tempo reale delle numerose partite previste oggi e prima di sfogliare i link sulle nostre dirette e consigli su pronostici e guida tv sul calcio, spazio a chi è già sceso in campo.

Partiamo dall’Australia con l’A-League che ha visto il netto successo per 4-0 del Melbourne Victory sul Newcastle Jets. Rete iniziale dopo appena 9 minuti di Kruse ma risultato che viene messo in cantiere solo nella ripresa con le reti di Basha, Nabbout e autorete di Millar. Dopo 12 turni guida il Sydney FC con 31 punti seguito a 22 dal Melbourne City. Nella Y-League senza reti tra Melbourne City e Adelaide United mentre in W-League 2-1 el Melbourne Victory sul Newcastle. Per la Copa San Paulo de Juniores 2-1 del Sao Bento sul Portuguesa e 5-1 del Vasco su Carajas. Nell’I-League in India 2-0 esterno del Mouhun Bagan sul Real Kasmir mentre in Gambia finiscono 0-0 le sfide tra Hawks e Fortune e tra Tallinding United e WAA Banjul.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



11:00 Roda JC Kerkrade - KVC Westerlo



14:00 NEC Nijmegen - VV Sint Bavo



15:00



TuRU Düsseldorf - Viktoria Köln

FC Utrecht (J) - Go Ahead Eagles

Lincoln Red Imps - NEC Nijmegen



Australia > A-League 2019/2020



08:30 Melbourne Victory - Newcastle United Jets 4-0



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 APOEL Nikosia - Enosis Neon Paralimni



18:00 Nea Salamina - Ethnikos Achna



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Al-Mokawloon - Misr lel-Maqasah SC



16:00 Tanta - Zamalek



18:30 Al-Ahly - FC Masr



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 9. Giornata



14:15



FC Bastia-Borgo - AS Saint-Étienne

ES Reims Sainte-Anne - Montpellier HSC

Trélissac FC - Olympique Marseille

US Raon-l'Etape - Lille OSC

FC Lorient - Stade Brest



17:15



OGC Nice - Fréjus-St. Raphaël FC

FC Limonest - Le Puy Foot 43

Grande-Synthe - AS Nancy

SSEP Hombourg-Haut - AS Prix-lès-Mézières

Entente SSG - SAS Épinal

Valenciennes FC - Dijon FCO

FC Dieppe - Angers SCO



20:55 ESA Linas-Montlhéry - Paris Saint-Germain



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30 Entente Feignies Aulnoye - Évreux FC 27



Ghana > Premier League 2019/2020



16:00



Berekum Chelsea - Liberty Professionals

Eleven Wonders - Dreams FC

Elmina Sharks - Karela FC

Great Olympics - Aduana Stars

King Faisal - Ashanti Gold

Medeama SC - Hearts of Oak

WAFA - Ebusua Dwarfs Cape Coast



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00



Dunbeholden FC - Cavalier FC

Tivoli Gardens - Harbour View

Portmore United - Humble Lions



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 AEK Athen - Panetolikos



16:15



Skoda Xanthi - AE Larisa

Panionios GSS - Lamia



18:30 Olympiakos Piräus - Panathinaikos



Grecia > Super League 2 2019/2020



13:30 Apollon Pontou - Ergotelis



13:45 Apollon Larisa - PAS Giannina



14:00



AE Karaiskakis - AO Kerkyra

Apollon Smyrnis - Levadiakos



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Kerala Blasters - Hyderabad FC



India > I-League 2019/2020



07:00 Real Kashmir - Mohun Bagan 0-2



12:30 Indian Arrows - NEROCA FC



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



15:01



Queens Park Rangers - Swansea City

Chelsea FC - Nottingham Forest

Charlton Athletic - West Bromwich Albion

Sheffield United - AFC Fylde

Bristol Rovers - Coventry City

Crewe Alexandra - Barnsley FC

Middlesbrough FC - Tottenham Hotspur

Crystal Palace - Derby County

Burton Albion - Northampton Town



17:01 Liverpool FC - Everton FC



19:16 Gillingham FC - West Ham United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



14:00 Manchester City U23 - Liverpool FC U23



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 FC Ashdod - Hapoel Ra'anana



19:15 Hapoel Tel Aviv - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Brescia - Lazio



15:00 SPAL - Verona



18:00 Genoa - Sassuolo



20:45 Roma - Torino



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Borgosesia - Bra

Casale - USD Fezzanese

Chieri - Lucchese

Ghivizzano Borgo - Lavagnese

SC Ligorna 1922 - Verbania Calcio

Prato - Fossano Calcio

Real Forte Querceta - Vado

Sanremese - Caronnese

Savona - Seravezza



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



15:00



GS Arconatese 1926 - Pro Sesto

Brusaporto - US Scanzorosciate

Castellanzese - US Levico Terme

Legnano - Milano City FC

NibionnOggiono - Folgore Caratese

SS Tritium 1908 - Inveruno

Dro - Sondrio

Villa d'Almè - Seregno

Virtus Bergamo - Caravaggio

Virtus Bolzano - Pontisola



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



Caldiero Terme - APC Chions

Porto Tolle - Luparense

Este - AC Belluno

Union Feltre - ASD Campodarsego

AC Mestre - ASD Cartigliano

Montebelluna - US Adriese

San Luigi - Gsd Ambrosiana

Tamai - Clodiense

SSD Vigasio - ASD Cjarlins Muzane

Villafranca - Legnago



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



Alfonsine FC 1921 - Progresso

US Breno - Fiorenzuola

AC Calvina Sport - Mantova

Ciliverghe Mazzano - AC Crema

Franciacorta - Forlì

Lentigione Calcio - ASD Sasso Marconi 1924

Sammaurese Calcio - Mezzolara

Savignanese - Correggese

USD Vigor Carpaneto 1922 - AC Fanfulla 1874



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Aglianese Calcio - Bastia

Virtus Flaminia - AC Sangiovannese

US Gavorrano - Monterosi FC

Grassina - Albalonga

Grosseto - Trestina

Montevarchi - Ponsacco

Pomezia Calcio - Tuttocuoio

San Donato Tavarnelle - Foligno

Scandicci - ASD Cannara



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Campobasso - Avezzano Calcio

AC Cattolica Calcio - Matelica

Atletico Terme Fiuggi - ASD Pineto Calcio

Real Giulianova - Porto Sant'Elpidio

Montegiorgio Calcio - Olympia Agnonese

US Recanatese - Jesina Calcio

AC Sangiustese - Tolentino

Vastogirardi - SN Notaresco



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Arzachena - Budoni

Città di Anagni - Tor Sapienza

Latina - Ostia Mare

Muravera - Lanusei Calcio

Team Nuova Florida - Aprilia

Portici 1906 - Cassino Calcio 1924

Torres - Sassari Latte Dolce

ASD Trastevere - US Ladispoli

Turris - ASD Vis Artena



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



ACD Nardò - FBC Gravina

Team Altamura - Gladiator

Fidelis Andria - Gelbison

US Bitonto - FC Francavilla

Brindisi - Taranto FC

Casarano - Audace Cerignola

Foggia - Città di Fasano

Sorrento - Agropoli

Grumentum Val d'Agri - ASG Nocerina



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Biancavilla - Calcio Cittanovese

Giugliano - US Castrovillari

Corigliano - Roccella

Licata - FC Messina

Messina - ASD Troina

Palermo - Marsala

Savoia - San Tommaso

ASD SS Nola 1925 - Marina di Ragusa

USD Palmese - Acireale



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Wydad AC - CR Khemis Zemamra



19:00 Youssoufia Berrechid - Hassania US Agadir



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Heartland FC - Enugu Rangers

Kano Pillars - Warri Wolves

Kwara United - Abia Warriors FC

Plateau United - Enyimba Aba

Wikki Tourists - Katsina United

Lobi Stars - Sunshine Stars

Dakkada FC - Adamawa United FC

Rivers United FC - MFM FC

Nasarawa United FC - Ifeanyi Uba



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00



Paços de Ferreira - Moreirense FC

CD Tondela - Gil Vicente

Rio Ave FC - CS Marítimo



18:30 Sporting CP - FC Porto



21:00 FC Famalicão - Vitória Setúbal



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 SC Farense - SL Benfica B



16:00



Académico de Viseu - CD Nacional

Casa Pia - Sporting Covilhã

FC Porto B - Académica de Coimbra



18:15 UD Vilafranquense - Varzim SC



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



12:00 Vitória Guimarães - CD Feirense



16:00 CD Aves - Rio Ave FC



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



17:30 SL Benfica - União Leiria



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 Granada CF - RCD Mallorca 0-0 *



14:00 Real Sociedad - Villarreal CF



16:00 CD Alavés - Real Betis



21:00 Celta Vigo - CA Osasuna



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 CD Numancia - Deportivo La Coruña 0-0 *



16:00 Rayo Vallecano - Girona FC



21:00 Real Oviedo - Málaga CF



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:30



Getafe CF B - Celta Vigo B

Real Madrid Castilla - UD Melilla



12:00



Atlético Madrid B - Las Rozas CF

Real Oviedo B - Marino de Luanco

Atlético Baleares - Peña Deportiva

UD Ibiza - UP Langreo

Sporting Gijón B - UD Las Palmas B

Coruxo FC - UD SS Reyes



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00



Unionistas CF - SD Leioa

Burgos CF - Barakaldo CF

CD Tudelano - Real Valladolid B



16:30 UD Logroñés - Real Sociedad B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



11:30



Orihuela CF - Gimnàstic

Levante UD B - AE Prat



12:00



UE Cornellà - Valencia CF B

CD Ebro - CF La Nucía

FC Andorra - UE Olot

UE Llagostera - CF Badalona



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



12:00



Yeclano Deportivo - CD Badajoz

Villarrubia CF - Cádiz CF B

Marbella FC - San Fernando CD

RB Linense - Talavera CF

Don Benito - UCAM Murcia CF



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



12:00 Athletic Bilbao - FC Barcelona



13:00 Rayo Vallecano - Atlético Madrid



18:00 Real Sociedad - Madrid CFF



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Highlands Park - Black Leopards

Cape Town City FC - Baroka FC



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 AS Slimane - Espérance de Tunis