Nuove sfide valide per Euro 2020 coinvolgeranno altre nazionali. Nel programma odierno anche la qualificazioni mondiali in Africa

Venerdi’ 6 settembre prosegue il programma delle nazionali impegnate nelle qualificazioni a Euro 2020. Al via dalle 18 con due incontri quindi il resto del programma dalle 20.45 con Germania – Olanda in primo piano e il supporto della nostra webcronaca. Nel pomeriggio dalle 14 al via anche le partite di qualificazione ai prossimi campionati del Mondo in Africa. Ampio spazio, all’Under21 con tanti incontri di qualificazione per euro 2021 mentre nella liga2 troviamo Santander – Carice. Prima del riepilogo con tutti risultati vediamo dove si e’ gia’ giocato. Nella CONCACAF Nations League successo esterno per il Panama (4-1 sul Bermuda. Vincono in casa 2-1 Grenada sul Saint Kitts e Nevis), Barbados (4-0 su Saint Martin) e Guatemala (10-0 su Anguilla). Pareggio per 1-1 tra Nicaragua e Saint Vincent e Grenadine. Infine tra le amichevoli tra nazionali spicca lo 0-0 tra Cile e Argentina e il successo esterno dell’Ecuador sul Peru’.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

