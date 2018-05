Serie A 2017-2018, 38° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 19° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Tutte le informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

ROMA – La trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A articola tra sabato 19 e domenica 20 maggio. Si comincia sabato alle ore 18 con Juventus-Verona. Una sfida che sul piano agonistico non ha ormai più nulla da dire, visti il primo posto dei bianconeri e la retrocessione certa degli scaligeri ma che passa alla storia per l’assegnazione del settimo scudetto consecutivo alla squadra di Allegri e e per il saluto di Gigi Buffon alla Vecchia Signora, e probabilmente all’Italia.

Domenica si giocano tutte le altre partite. Nessun lunch match in programma ma una partita alle ore 15, Genoa-Torino, e sei in contemporanea alle ore 18: Cagliari – Atalanta, Chievo Verona – Benevento, Udinese – Bologna, Napoli – Crotone, Milan – Fiorentina, SPAL – Sampdoria. Tutte importanti nella lotta per non retrocedere, perchè c’è ancora da decidere chi sarà costretto a scendere nel campionato cadetto insieme a Benevento e Verona, o per assegnare i posti in Europa. Anche per il Milan, che nonostante la sicurezza aritmetica di partecipare alle Coppe, non deve farsi superare dall’Atalanta per non essere costretto a disputare i preliminari.

In serata, all’Olimpico, si stabilisce invece chi tra Lazio e Inter potrà disputare la Champions League. I nerazzurri, dopo il capitombolo interno contro il Sassuolo della scorsa settimana, si trovano ora a -3 dalla squadra di Inzaghi, che ha pertanto due risutati a disposizione per centrare l’obiettivo. Contemporaneamente, la Roma, che ha gia la certezza in tasca di partecipare alla Coppa dei Campioni, fa visita al Sassuolo.

Sabato 19 maggio alle ore 15

Juventus – Verona

Domenica 20 maggio

15.00

Genoa – Torino

18:00

Cagliari – Atalanta

Chievo Verona – Benevento

Udinese – Bologna

Napoli – Crotone

Milan – Fiorentina

SPAL – Sampdoria

20:45

Lazio – Inter

Sassuolo – Roma