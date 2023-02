L’11 febbraio 2023 gli anticipi della ventiduesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; Lazio – Atalanta anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 11 febbraio 2023 ci sono gli anticipi della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 15 con Empoli – Spezia. I toscani, dopo i successi contro Sampdoria e a San Siro contro l’Inter e il pareggio casalingo contro il Torino. La squadra di Zanetti occupa ora il dodicesimo posto con 26 punti grazie a un cammino di sei partite vinte, otto pareggiate e sette perse, diciannove reti realizzate e ventisei incassate. Momento più delicato per gli Aquilotti, reduci da tre k.o. di fila (all’Olimpico contro la Roma, a Bologna e in casa contro il Napoli), quattro se si conta anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per opera dell’Atalanta. Gli uomini di Gotti sono diciassettesimi, a+4 dalla zona retrocessione, con 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, diciassette reti realizzate e trentacinque incassate

Alle 18 scendono in campo Lecce e Roma. I salentini, dopo due k.o. consecutivi, contro il Verona e contro la Salernitana, hanno espugnato il campo della Cremonese grazie alle reti di Baschirotto e Strefezza. Attualmente la squadra di Baroni é quattordicesima, con 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e otto partite perse, ventuno gol fatti e ventiquattro subiti. Gli uomini di Mourinho, contro l’Empoli, avevano il compito di riscattare una settimana decisamente amara che li aveva visti eliminati dalla Coppa Italia per opera della sorprendente Cremonese e perdere per 2-1 sul campo del Napoli. Non hanno fallito l’obiettivo, battendo i toscani con due acuti in avvio di gara di Ibanez e Abraham; ora sono terzi, a -3 dall’Inter, con 40 punti, con un percorso di dodici partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse, ventotto reti realizzate e sedici incassate.

In serata va in scena Lazio – Atalanta. La Lazio non sta passando un buon momento, infatti, dopo la robante vittoria con il Milan sono arrivati due pareggi in campionato, entrambi per uno a uno contro Fiorentina e Verona, intervallati dell’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. La squadra di Sarri è la compagine che ha perso più punti da situazione di vantaggio, ben 17. All’Olimpico arriverà l’Atalanta di Gasperini in leggera emergenza senza gli squalificati Muriel e Maehle e l’infortunato Pasalic. Gli orobici arrivano alla sfida dopo due sconfitte di misura consecutive, una in coppa con L’Inter e una in campionato contro il Sassuolo

Si gioca la ventiquattro giornata del campionato di Serie B. La capolista Frosinone ospiterà il Cittadella mentre laReggina riceverà il Pisa, reduce da due k.o. di fila. Scorrendo la classifica troviamo la squadra rivelazione di questo torneo, l’esordiente Sudtirol, che giocherà al Druso contro il Como. Impegno casalingo anche per il Bari contro il Cosenza mentre Ternana e Parma si sfideranno al “Liberati”. Per quanto riguarda gli incontri che interesseranno i nuovi tecnici, il Brescia se la vedrà col Modena, il Benevento farà visita al Cagliari mentre l’Ascoli riceverà il Perugia.

Si disputa anche la ventiseiesima giornata di Serie C: il Girone A riparte con la Pro Sesto capolista con una lunghezze di vantaggio sul Pordenone e due sulla FeralpiSalò.

Uno sguardo ai campionati esteri: in Premier League spicca Borussia Monchengladbach-Schalke 04.

Calcio in tv oggi 11 febbraio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

07.00

Western United-Adelaide United (A-League) – ONEFOOTBALL

09.45

Western Sydney-Sydney (A-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Torino-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Perth Glory-Melbourne City (A-League) – ONEFOOTBALL

Fiorentina-Juventus (Serie A femminile) – JUVENTUS TV e TIMVISION

13.00

Inter-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

West Ham-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

Cagliari-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Frosinone-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Reggina-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Venezia-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Sudtirol-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Brescia-Modena (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

14.30

Trento-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Sesto-Juventus Next Gen (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Piacenza-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pordenone-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Albinoleffe-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pergolettese-Sangiuliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Roma-Inter (Serie A femminile) – LA7, INTER TV e TIMVISION

15.00

Empoli-Spezia (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Verona-Sampdoria (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15.30

Bayern-Bochum (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

16.00

Leicester-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Arsenal-Brentford (Premier League) – SKY SPORT (canale 257)

Westerlo-Gent (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

16.15

Ternana-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Ascoli-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Almeria-Betis (Liga) – DAZN

Al Ahly-Flamengo (Finale 3°-4° posto Mondiale per Club) – SKY SPORT (canale 253)

17.30

Diretta Serie C – SKY SPORT (canale 254)

Monaco-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 256)

Olbia-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Crotone-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Virtus Verona-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Vicenza-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255)

Lecco-Novara (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Feralpisalò-Arzignano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Lecce-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Bournemouth-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Siviglia-Maiorca (Liga) – DAZN

Lipsia-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT 4K

20.00

PSV-Groningen (Eredivisie) – MOLA

Real Madrid-Al Hilal (Finale Mondiale per Club) – SKY SPORT UNO

20.45

Lazio-Atalanta (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Valencia-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

Clermont-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

San Lorenzo-Godoy Cruz (Campionato argentino) – ONEFOOTBALL e MOLA

23.15

Talleres-Boca Juniors (Campionato argentino) – ONEFOOTBALL e MOLA

Gli incontri trasmessi da Sky potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale