Fantacalcio, 12° giornata di Serie A campionato 2025/2026

MILANO – L’undicesima giornata di Serie A 2025-2026 ha acceso la lotta per il primato. Inter e Roma, entrambe vittoriose rispettivamente contro Lazio e Udinese, guidano ora la classifica a pari merito con 24 punti. Seguoino Milan e Napoli che rispettivamente, sono state fermate sul 2-2 dal Parma e sul 2-0 dal Bologna. La Juventus, fermata sul pari nel derby con il Torino, resta più indietro a quota 19, ma la ripartenza del campionato promette scintille.

Il calendario della dodicesima giornata mette subito sul piatto il match più atteso: Inter-Milan, domenica 23 novembre alle 20:45. Un Derby che potrebbe decidere chi si siederà sul trono della Serie A. Mentre le due milanesi si contendono la supremazia, la Roma sarà impegnata in trasferta contro la Cremonese, un avversario ostico che non farà sconti.

Il Napoli, reduce da un percorso altalenante, ospiterà l’Atalanta in un altro big match che potrebbe ridisegnare le gerarchie europee. La Juventus, invece, dovrà affrontare una trasferta complicata a Firenze contro una Fiorentina in cerca di punti pesanti e del primo successo stagionale.

Ma non è tutto: la giornata offre anche sfide cruciali per la zona salvezza e per la corsa all’Europa. Il Cagliari e il Genoa apriranno il turno con uno scontro diretto che vale doppio, mentre Udinese-Bologna promette equilibrio e spettacolo. Verona-Parma e Torino-Como metteranno in palio punti fondamentali per chi vuole respirare, mentre Lazio-Lecce sarà un test importante per i biancocelesti dopo la sconfitta con l’Inter. Infine, Sassuolo-Pisa chiuderà il programma con una sfida che può cambiare le sorti della parte bassa della classifica.

Sabato 22 novembre

15,00

Cagliari-Genoa

Udinese-Bologna

18.00

Fiorentina-Juventus

20.45

Napoli-Atalanta

Domenica 23 novembre

12.30

Verona-Parma

15.00

Cremonese-Roma

18.00

Lazio-Lecce

20.45

Inter-Milan

Lunedì 24 novembre

18.30

Torino-Como

20.45

Sassuolo-Pisa