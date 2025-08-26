Il fantacalcio in tempo reale sulla 2a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

Il campionato di Serie A 2025/2026 entra nel vivo con la seconda giornata, in programma tra venerdì 29 e domenica 31 agosto. Dopo un primo turno che ha già regalato sorprese e conferme, le venti squadre tornano in campo con obiettivi chiari: consolidare, riscattarsi, stupire

L’Inter ha aperto la stagione con un roboante 5-0, dimostrando una forma smagliante e una profondità di rosa che fa paura. Domenica sera ospiterà l’Udinese, reduce da una sconfitta di misura. I nerazzurri vogliono confermare il primato e mandare un messaggio forte alle rivali. Se Napoli e Juventus (vittoriose, rispettivamente, contro Sassuolo e Parma) erano attese al vertice, il Como è la vera sorpresa. I lariani hanno esordito con una vittoria convincente e ora sfidano il Bologna. Un altro risultato positivo potrebbe trasformare l’entusiasmo in ambizione.

In casa Milan la sconfitta contro il Como ha lasciato il segno. Allegri deve ritrovare equilibrio e concretezza, soprattutto in difesa. Venerdì sera i rossoneri saranno di scena a Lecce, in un match che non ammette distrazioni.

La Roma ha vinto contro il Bologna enza brillare, ma ha mostrato solidità. Sabato sera sfiderà il Pisa, che ha ben figurato nonostante la sconfitta. La Cremonese, invece, ha stupito con un successo meritato e ora ospiterà il Sassuolo, già in difficoltà.

Il Torino, domenica sera contro la Fiorentina cercherà di riscattare la batosta di San Siro. Baroni dovrà subito trovare la quadra per evitare di rincorrere fin da subito. Il pubblico granata attende risposte. Lazio, Parma, Sassuolo: chi rialzerà la testa? Tutte sconfitte all’esordio, tutte chiamate a reagire. La Lazio riceverà il Verona, il Parma sfiderà l’Atalanta, mentre il Sassuolo è atteso dalla Cremonese. Tre match già delicati per non perdere terreno.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Lecce-Milan, Pisa-Roma e Torino Fiorentina anche sui canali Sky.

CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE

Venerdì 29 agosto

18.30

Cremonese–Sassuolo

20.45 Lecce–Milan

Sabato 30 agosto

18.30

Bologna–Como

Parma–Atalanta

20.45

Napoli–Cagliari

Pisa–Roma

Domenica 31 agosto

18.30

Genoa–Juventus

Torino–Fiorentina

20.45

Inter–Udinese

Lazio–Verona