Fantacalcio, 8° giornata di Serie A campionato 2025/2026

Posted on 21 Ottobre 2025 at 27 Ottobre 2025 by Marina Denegri
Il fantacalcio in tempo reale sull’8a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle

MILANO – La Serie A 2025-2026 entra nel vivo con l’ottava giornata, e il Milan si prende la scena: dopo sette turni, i rossoneri sono in vetta solitaria con 16 punti, un primato che mancava da ottobre 2023. Dietro, la lotta è serrata: Napoli, Inter e Roma inseguono a quota 15, pronte a sfruttare ogni passo falso. Il big match del weekend è proprio Napoli–Inter, sabato alle 18:00, sfida che può già cambiare gli equilibri in testa. Nel cuore della zona Europa, Bologna e Como sorprendono, mentre la Juventus cerca ancora continuità. In coda, la situazione si fa delicata per Verona, Fiorentina, Genoa e Pisa, tutte ferme a 3 punti.

 Si parte venerdì sera con Milan–Pisa, sfida tra la capolista rossonera e il fanalino di coda: San Siro vuole festeggiare il primato, mentre il Pisa cerca un’impresa. Sabato si apre con Udinese–Lecce e Parma–Como, due gare che mettono in palio punti pesanti per salvezza ed Europa. Alle 18:00 riflettori puntati su Napoli–Inter, vero big match di giornata tra due squadre appaiate in classifica e pronte a giocarsi la vetta. In serata, Cremonese–Atalanta chiude il sabato con un derby lombardo che promette ritmo e intensità.

Domenica si parte con Torino–Genoa a pranzo, poi spazio a Hellas Verona–Cagliari e Sassuolo–Roma nel pomeriggio, con i giallorossi chiamati a confermarsi. Alle 18:00 il derby dell’Appennino Fiorentina–Bologna mette in palio ambizioni europee, anche se per ora la Viola deve scacciare la crisi, mentre alle 20:45 l’Olimpico ospita Lazio–Juventus, sfida classica tra due squadre in cerca di riscatto. Un turno che può già cambiare gli equilibri.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:

  • DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
  • Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
  • Milan.Pisa, Cremonese-Atalanta e Fiorentina-Bologna anche sui canali Sky.

Venerdì 24 ottobre

20.45

Milan–Pisa

Sabato 25 ottobre

15.00

Parma–Como

Udinese–Lecce

18.00

Napoli–Inter

20.45

Cremonese–Atalanta

Domenica 26 ottobre

12.30

Torino–Genoa

15.00

Hellas Verona–Cagliari

Sassuolo–Roma

18.00

Fiorentina–Bologna

20.45

Lazio–Juventus