Pagelle 17° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 17° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO – La diciassettesima giornata di Serie A 2025-2026 si è aperta con un sabato ricchissimo di gol e risultati pesanti in chiave classifica. Ad inaugurare il turno, nel lunch match delle 12.30, è stato il Parma, che al Tardini ha superato 1-0 la Fiorentina grazie a una rete di Sorensen,

Nel pomeriggio, alle 15, doppio colpo esterno: il Cagliari ha espugnato il campo del Torino per 2-1, mentre il Como ha travolto il Lecce con un netto 3-0 firmato Paz, Ramon e Douvikas, confermando un momento di forma straordinario. Alle 18 è toccato a Udinese e Lazio, che si sono divise la posta in palio in un 1-1 maturato tutto nella ripresa: Vecino ha portato avanti i biancocelesti a ma Davis ha trovato il pari, evitando ai friulani la sconfitta. In serata, alle 20.45, la Juventus ha vinto a Pisa: 2-0 il finale, con Kalulu e Yildiz a firmare un successo prezioso per la corsa ai piani alti.

La giornata è proseguita domenica con il successo del Milan sul Verona nel match delle 12.30: 3-0 rossonero, con Pulisic ad aprire le marcature e Nkunku a chiudere i conti con una doppietta nella ripresa. Successo esterno anche per il Napoli, che in casa della Cremonese ha vinto 2-0 trascinato da un Hojlund in versione deluxe, autore di una doppietta.

Pareggio invece al Dall’Ara: Bologna-Sassuolo finisce 1-1, con Fabbian a sbloccare e Muharemovic a ristabilire l’equilibrio. In serata, big match alla New Balance Arena: l’Inter passa 1-0 sull’Atalanta grazie al gol decisivo di Lautaro, sempre più leader tecnico ed emotivo dei nerazzurri.

A chiudere il programma sarà Roma-Genoa, in campo lunedì alle 20.45,

La classifica vede l’Inter in testa con 36 punti, seguita da Milan con 35. Napoli con 34. A quota 32 la Juventus, che però ha giocato una partita in più.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da lunedì 21 dicembre 2025. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 27 dicembre

12:30

Parma-Fiorentina (pagelle–tabellino)

15:00

Lecce-Como (pagelle–tabellino)

Torino-Cagliari (pagelle–tabellino)

18:00

Udinese-Lazio (pagelle–tabellino)

20:45

Pisa-Juventus (pagelle–tabellino)

Domenica 28 dicembre

12:30

Milan-Verona (pagelle–tabellino)

15:00

Cremonese-Napoli (pagelle–tabellino)

18:00

Bologna-Sassuolo (pagelle–tabellino)

20:45

Atalanta-Inter (pagelle–tabellino)

Lunedì 29 dicembre

20:45

Roma-Genoa (pagelle–tabellino)