Pagelle 19° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 19° giornata di andata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

NAPOLI – La diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con l’importante vittoria in chiave salvezza dell’Hellas Verona, che ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi del Lecce: reti di Depaoli e lazovic. Non si ferma la marcia del Napoli, che si aggiudica il derby campano contro la Salernitana vincendo allArechi per 0-2: la sblocca Di Lorenzo, raddoppia Osimhen che così avanza nella classifica dei capocannonieri.

Domenica nel lunch match l’Udinese tenterà di portare a casa quei tre punti che le mancano dal lontano 3 ottobre e lo farà a Marassi contro la Sampdoria, penultima e ancora rammaricata per come sono andate le cose al Castellani. Alle 15 il Monza sfiderà il Sassuolo, in cerca di un risultato scacciacrisi dopo cinque k.o. di fila. La Roma, che grazie alla doppietta di Dybala ha battuto la Fiorentina, cercherà il bis dul campo dello Spezia, fresco di una ritrovata vittoria a Torino. In serata La Juventus, choccata dai 15 punti di penalizzazione, sarà chiamata a farsi perdonare dai propri tifosi il 5-1 del “Maradona” ma non sarà semplice perché di fronte avrà l’Atalanta, di morale diametralmente opposto visti gli otto gol siglati in novanta minuti nel turno scorso.

Lunedì il Bologna, dopo aver espugnato la Dacia Arena, affronterà la Cremonese, affidata a Ballardini dopo la sconfitta interna con il Monza. L’Inter, dopo la vittoria di misura contro il Verona, riceverà l’Empoli, che é riuscito a incamerare tre punti contro la Sampdoria grazie anche a un gol annullato ai blucerchiati al 100′ per un tocco di mano in area di Gabbiadini. Turno in trasferta per il Milan che non sta decisamente attraversando un buon momento visto che nel 2023 ha collezionato soltanto quattro punti in tre partite ed é stato eliminati anche dalla Coppa Italia: farà visita all’Olimpico alla Lazio, reduce dal successo ottenuto sul campo del Sassuolo.

Le pagelle della diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 22 gennaio 2023.

Sabato 21 gennaio

15: 00

Verona-Lecce (pagelle – tabellino)

18:00

Salernitana-Napoli (pagelle – tabellino)

20.45

Fiorentina-Torino (pagelle – tabellino)

Domenica 22 gennaio

12.30

Sampdoria-Udinese (pagelle – tabellino)

15:00

Monza-Sassuolo (pagelle – tabellino)

18:00

Spezia-Roma (pagelle – tabellino)

20.45

Juventus-Atalanta (pagelle – tabellino)

Lunedì 23 gennaio

18.30

Bologna-Cremonese (pagelle – tabellino)

20.45

Inter-Empoli (pagelle – tabellino)

Martedì 24 gennaio

20.45

Lazio-Milan (pagelle – tabellino)