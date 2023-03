Pagelle 25° giornata Serie A 2022/2023: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 25° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

NAPOLI – La venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/ 2023 si apre con una sorpresa: la prima sconfitta casalinga stagionale del Napoli per opera della Lazio, che ora occupa momentaneamente il secondo posto: decide un gol di Vecino. Frana il Milan sul campo della Fiorentina nella partita giocata nel ricorso di Astori, a cinque anni dalla sua scomparsa. Viola a segno con Gonzalez su rigore e Jovic mentre il gol dei rossoneri porta la firma di Theo Hernandez allo scadere del recupero. Finisce 0-0 la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Udinese: si conferma così il momento non felice degli orobici, che nelle ultime cinque partite hanno raccolto solo quattro punti. Dopo due sconfitte di fila il Monza trova la vittoria contro l’Empoli con reti di Ciurria e Izzo.

La domenica inizia con due scontri diretti per la salvezza: Spezia – Verona e Sampdoria – Salernitana. Alle 18 a San Siro si gioca Inter – Lecce; una sfida che pone di fronte due squadre pronte a dimenticare la sconfitta rimediata nel turno precedente, rispettivamente, da Bologna e Sassuolo ma soprattutto che ci dirà se i nerazzurri riusciranno a riappropriarsi del secondo posto. In serata toccherà alla Roma, che dopo la battuta di arresto in quel di Cremona, riceverà una Juventus in splendida forma, che senza i quindici punti di penalizzazione, sarebbe seconda in solitaria. Bologna e Torino se la vedranno nel Monday Night, arrivando all’appuntamento con due stati d’animo diametralmente opposti: i felsinei galvanizzati da due successi di fila, i granata frastornati dal 4-2 subito nel derby. Prima pero spazio a Sassuolo – Cremonese.

Le pagelle della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 5 marzo 2023. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio con possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 3 marzo

20.45

Napoli-Lazio (pagelle – tabellino)

Sabato 4 marzo

15.00

Monza-Empoli (pagelle – tabellino)

18.00

Atalanta-Udinese (pagelle – tabellino)

20.45

Fiorentina-Milan (pagelle – tabellino)

Domenica 5 marzo

12.30

Spezia-Verona (pagelle – tabellino)

15.00

Sampdoria-Salernitana (pagelle – tabellino)

18.00

Inter-Lecce (pagelle – tabellino)

20.45

Roma-Juventus (pagelle – tabellino)

Lunedì 6 marzo

18.30

Sassuolo-Cremonese (pagelle – tabellino)

20.45

Torino-Bologna (pagelle – tabellino)