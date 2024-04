Elenco delle partite previste per oggi, sabato 13 aprile 2024: bianconeri e granata si sfidano nel derby della Mole, spazio anche a Lecce-Empoli, Monza-Bologna e si gioca anche nei principali campionati europei

Ci avventuriamo, a partire da quest’oggi, sabato 13 aprile, sempre di più in un weekend calcistico che propone il consueto ricco palinsesto di sfide per tutti gli amanti di questo sport. Si scende in campo infatti in Serie A, Serie B, nei tornei minori del nostro Paese e nei principali campionati europei. Andiamo, dunque, a compiere una panoramica sulla situazione del calcio italiano per poi effettuare un’analisi più in generale su quello estero.

Indice

Entrando nel dettaglio dei campionati nostrani, iniziamo dalla massima serie, che propone 3 match validi per la 32esima giornata. In ordine cronologico, alle 15, al Via del Mare va in scena Lecce–Empoli. Si tratta di un delicato scontro salvezza: in palio punti pesanti per la permanenza in Serie A, vista la classifica che vede salentini e toscani di fatto appaiati in graduatoria, rispettivamente a quota 29 e 28 punti, a pochi passi dal baratro retrocessione. Le due formazioni in questo momento sono però fuori dalle ultime tre posizioni, motivo per cui ogni passo falso da qui in avanti potrebbe essere pagato a caro prezzo. Da non sottovalutare, a tal proposito, l’entusiasmo con cui si presentano a questo appuntamento gli ospiti, reduci dalla dalla vittoria ottenuta nell’ultima uscita contro il Torino allo scadere. Peggio invece è andata ai padroni di casa, sconfitti per 0-3 dal Milan in quel di San Siro. Pochi dubbi di formazione per il tecnico dei giallorossi Gotti, senza lo squalificato Krstovic. Al suo posto Sansone, con Banda pronto a subentrare dalla panchina. Dall’altro lato mister Nicola orientato a schierare Maleh più di Bastoni in mediana dell’Empoli. Ballottaggio serrato in attacco tra Caputo e Cerri per affiancare Niang.

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con l’incontro più atteso di questo turno: il derby della Mole tra Torino e Juventus. Una sfida con vista sull’Europa. I granata, nonostante la dolorosa sconfitta all’ultimo respiro contro l’Empoli, sperano ancora di agguantare un pass per la Conference o per l’Europa League. Il settimo posto occupato dal Napoli è distante appena quattro lunghezze e ci sarebbe tutto il tempo per recuperare il margine in vista del rush finale di stagione e delle sette partite di campionato restanti. La Vecchia Signora, dal canto suo, intende chiudere quanto prima il discorso Champions. La qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie è ormai a un passo grazie alla vittoria contro la Fiorentina della scorsa giornata, che ha interrotto un digiuno di vittorie in Serie A di quasi due mesi. I bianconeri però non vogliono correre ulteriori rischi e cercano i 3 punti per blindare il terzo gradino del podio. Non solo. C’è da considerare una statistica infausta che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi granata: l’ultimo successo del Toro in un derby risale al 2015, quando s’impose per 2-1 (marcatori Darmian e Quagliarella). Quasi un’era calcistica fa. Mister Juric dovrebbe confermare in avanti Sanabria in tandem con Zapata. Sono però in rialzo nelle ultime ore le quotazioni di Okereke per una maglia da titolare. Vlasic tra le linee con Linetty e Ricci in mediana. Squadra che vince non si cambia per il tecnico dei bianconeri Allegri. In campo dunque l’11 anti-Fiorentina con Chiesa al fianco di Vlahovic, Locatelli in regia e McKennie e Rabiot interni di centrocampo.

Alle 20.45 chiude l’agenda di giornata in Serie A la partita del Dall’Ara Bologna–Monza. Il quarto posto dei felsinei è ormai solida realtà e sembra che, salvo ribaltoni improvvisi ed imprevisti, la squadra di Motta riuscirà alla fine ad approdare alla prossima edizione della Champions League. C’è però da tenere a distanza la Roma, che ha portato a 3 punti il gap dai rossoblu dopo il pareggio di questi ultimi con il Frosinone. Anche i brianzoli hanno raccolto un risultato deludente la scorsa settimana. Alla luce del 2-4 contro il Napoli, seconda disfatta di fila, i brianzoli hanno complicato la corsa per la Conference League, rimanendo solitari all’undicesimo posto ma lasciando invariato il divario con la Lazio, lontana ora quattro lunghezze. Soliti ballottaggi di formazione per mister Thiago Motta: Ravaglia-Skorupski tra i pali Ndoye, Aebischer-Fabbian in mediana e Kristiansen-Beukema in difesa. Dall’altro lato l’allenatore dei biancorossi Palladino ritrova Pessina in seguito al turno di stop osservato col Napoli. Maldini e Valentin Carboni si giocano una maglia in luogo dell’acciaccato Mota Carvalho.

Agenda fitta di impegni anche in Serie B, con ben 8 incontri valevoli per la 33esima della serie cadetta. Cinque con fischio d’inizio alle 14 e tre alle 16.15. Il Parma capolista affronta tra le mura amiche lo Spezia. L’obiettivo dei ducali è quello di scacciare la crisi di punti, in piedi da quasi un mese, per tenersi stretto il primo posto e accelerare l’operazione promozione in massima serie. Match salvezza invece per Cosenza, a caccia di ossigeno al San Vito-Gigi Marulla contro il Palermo del neo tecnico Mignani, reduce dal pari con la Sampdoria. I blucerchiati ricevono a domicilio a Marassi il Sudtirol dodicesimo, mentre ha una partita sulla carta abbordabile il Como secondo, pronto ad ospitare al Sinigaglia un Bari ormai in totale difficoltà e a digiuno di trionfi da sette giornate. La Ternana è ospite della Cremonese, in piena bagarre per la promozione e per il Lecco fanalino di coda saranno d’obbligo i tre punti contro la Reggiana. Tutto ciò per cercare di riaccendere una piccola speranza di rimanere in Serie B, una missione al momento quasi impossibile. Cittadella-Ascoli, Pisa-FeralpiSalò a chiudere il tutto.

In campo ci va anche la Serie C. Un palinsesto che offre alcuni anticipi della 36esima giornata, tra le 16.15 e le 20.45, in attesa delle gare di domani e lunedì che completeranno il quadro. Si gioca nei soli Gironi A e C, con ben dieci match in programma in totale. Per il primo raggruppamento riflettori puntati sul derby lombardo Albinoleffe-Renate, Alessandria-Pro Patria, Novara-Legnago Salus, Trento-Pro Vercelli, Virtus Verona-Pergolettese, così come su Padova-Atalanta U23, scontro nei piani altissimi di classifica. Nel girone C spazio invece a Brindisi-Sorrento, Monterosi Tuscia-Giugliano e Potenza-Foggia. Si gioca in Serie D e sono previste inoltre alcune partite del campionato Primavera 1. Si parte dalle ore 11 con Cagliari-Atalanta e Milan-Empoli, quindi alle ore 13 Frosinone-Genoa e il big match Juventus-Roma. Chiude il programma giornaliero Hellas Verona-Monza alle ore 15.

Capitolo top 5 campionati europei. Iniziamo dalla Premier League con sei gare valevoli per la 33esima del massimo campionato inglese. Una con calcio d’inizio alle 13.30, quattro in contemporanea alle 16 e l’ultima alle 18.30. Il Manchester City, dopo lo spettacolare pareggio in Champions con il Real Madrid, non dovrebbe avere alcun problema a riprendersi momentaneamente la vetta della classifica in attesa delle partite di domani di Liverpool e Arsenal. Avversario odierno il Luton terzultimo e con una delle difese peggiori del torneo. L’altra squadra di Manchester, lo United, farà invece visita al Bournemouth, capace di raccogliere appena 2 punti negli ultimi tre turni. Periodo di crisi profonda per il Brighton di De Zerbi, con la chance però di riprendersi al cospetto di un Burnley penultimo in classifica. Non solo. Match interessante anche quello tra Newcastle-Tottenham, due compagini in un buono stato di forma. Il Brentford riceve lo Sheffield United.

Trasferiamoci in Germania e in Bundesliga, dove, tra le 15.30 e le 18.30, si disputano ben sei partite valide per il 29esimo turno. Il Bayern Monaco, prossimo a cedere lo scettro di campione di Germania al Bayer Leverkusen, ospita il Colonia. E’ ormai testa a testa per il quarto posto tra Borussia Dortmund e RB Lipsia, in coabitazione in classifica a quota 53, che si sfideranno a distanza, incrociando rispettivamente Borussia Monchengladbach e Wolfsburg. In programma anche Bochum-Heidenheim e Mainz-Hoffeneim.

Giungiamo in Francia. In Ligue 1 si giocano solo due partite per la 29esima giornata: Strasburgo-Reims alle 17 e il ‘saturday night’ Rennes-Tolosa, fischio d’inizio alle ore 21.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, luci puntate sulla 30esima del massimo campionato olandese. In palinsesto, dalle 16.30 e le 21, PSV Eindhoven-Vitesse, AZ Alkmaar-Waalwijk e Almere City-Sparta Rotterdam.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

16.00

SERIE B

14.00

16.15

Cosenza-Palermo

Lecco-Reggiana

Parma-Spezia

SERIE C

16.15

AlbinoLeffe- Renate

Brindisi-Sorrento

Monterosi Tuscia-Giugliano

18.30

Alessandria-Pro Patria

Novara-Legnago Salus

Potenza-Foggia

Pro Sesto-Lumezzane

Trento-Pro Vercelli

20.45

Padova-Atalanta U23

Virtus Verona-Pergolettese

SERIE D

15.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 13 aprile 2024

ALBANIA SUPER LEAGUE

Tirana – Kukesi 15:00

Skenderbeu – Teuta 18:00

Vllaznia – Laci 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Boca Juniors 00:30

Tigre – Union Santa Fe 22:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Urartu – BKMA 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Central Coast Mariners 07:30

Brisbane Roar – Newcastle Jets 09:30

Sydney FC – WS Wanderers 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

A. Lustenau – Altach 17:00

Tirol – BW Linz 17:00

Wolfsberger – Austria Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

KV Mechelen – Westerlo 18:15

BELGIO JUPILER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

RWDM – Eupen 16:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Genk – Cercle Brugge 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Dnepr Mogilev – Neman 13:00

Gomel – Din. Minsk 15:00

Isloch – Arsenal Dzyarzhynsk 17:00

Zhodino – BATE 19:00

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – Hebar 16:45

Cherno More – Levski 19:15

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – Everton 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Henan Songshan Longmen – Nantong Zhiyun 09:30

Shanghai Shenhua – Beijing Guoan 13:35

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Tolima – Aguilas 01:05

Dep. Cali – America De Cali 03:15

Fortaleza – Once Caldas 21:00

Santa Fe – Atl. Nacional 23:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Liberia – Guanacasteca 04:00

Grecia – Saprissa 23:00

Puntarenas FC – Sporting San Jose 23:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Lok. Zagreb 16:50

Gorica – Din. Zagabria 19:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Dep. Cuenca – Aucas 02:00

Mushuc Runa – Tecnico U. 20:00

Macara – Orense 22:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Ilves – Gnistan 13:00

Mariehamn – KuPS 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo – Reims 17:00

Rennes – Tolosa 21:00

FRANCIA LIGUE 2

AC Ajaccio – St. Etienne 15:00

Bordeaux – Bastia 19:00

Caen – Rodez 19:00

Concarneau – Amiens 19:00

Dunkerque – Guingamp 19:00

Laval – Annecy 19:00

Quevilly Rouen – Auxerre 19:00

Troyes – Paris FC 19:00

Valenciennes – Pau FC 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Kiel – Osnabruck 13:00

Paderborn – Karlsruher 13:00

Wehen – Dusseldorf 13:00

Schalke – Norimberga 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Colonia 15:30

Bochum – Heidenheim 15:30

Magonza – Hoffenheim 15:30

Monchengladbach – Dortmund 15:30

RB Lipsia – Wolfsburg 15:30

Stoccarda – Francoforte 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Freiburg D – Wolfsburg D 12:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Albirex Niigata – Sapporo 07:00

Avispa Fukuoka – Hiroshima 07:00

Iwata – Nagoya 07:00

Yokohama M. – Shonan 07:00

C-Osaka – Kawasaki 08:00

Kashima – Kyoto 08:00

Machida – Kobe 08:00

Verdy – Tokyo 09:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Panserraikos – OFI Crete 14:00

Volos – Atromitos 16:30

Giannina – Asteras T. 18:30

Kifisia – Panetolikos 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Municipal – Xinabajul 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Leeds – Blackburn 13:30

Birmingham – Coventry 16:00

Bristol City – Huddersfield 16:00

Hull – QPR 16:00

Ipswich – Middlesbrough 16:00

Millwall – Cardiff 16:00

Preston – Norwich 16:00

Sheffield Wed – Stoke 16:00

Southampton – Watford 16:00

Swansea – Rotherham 16:00

West Brom – Sunderland 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Newcastle – Tottenham 13:30

Brentford – Sheffield Utd 16:00

Burnley – Brighton 16:00

Manchester City – Luton 16:00

Nottingham – Wolves 16:00

Bournemouth – Manchester Utd 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

C. Rangers – Ballymena 16:00

Loughgall – Glenavon 16:00

Newry City – Dungannon 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

B. Jerusalem – Hapoel Hadera 14:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Haifa – Sakhnin 16:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Atalanta U19 11:00

Milan U19 – Empoli U19 11:00

Frosinone U19 – Genoa U19 13:00

Juventus U19 – Roma U19 13:00

Verona U19 – Monza U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Ascoli U19 – Monopoli U19 11:00

Benevento U19 – Ternana U19 11:00

Spezia U19 – Cosenza U19 11:00

Alessandria U19 – Südtirol U19 12:30

Palermo U19 – Pisa U19 13:00

Crotone U19 – Napoli U19 14:30

Bari U19 – Entella U19 15:00

FeralpiSalò U19 – Cittadella U19 15:00

Padova U19 – Reggiana U19 15:00

Parma U19 – AlbinoLeffe U19 15:00

Perugia U19 – Cesena U19 15:00

Renate U19 – Brescia U19 15:00

Salernitana U19 – Pescara U19 15:00

Vicenza U19 – Udinese U19 15:00

ITALIA SERIE A

Lecce – Empoli 15:00

Torino – Juventus 18:00

Bologna – Monza 20:45

ITALIA SERIE B

Cittadella – Ascoli 14:00

Como – Bari 14:00

Cremonese – Ternana 14:00

Pisa – FeralpiSalò 14:00

Sampdoria – Südtirol 14:00

Cosenza – Palermo 16:15

Lecco – Reggiana 16:15

Parma – Spezia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Renate 16:15

Alessandria – Pro Patria 18:30

Novara – Legnago Salus 18:30

Pro Sesto – Lumezzane 18:30

Trento – Pro Vercelli 18:30

Padova – Atalanta U23 20:45

Virtus Verona – Pergolettese 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Brindisi – Sorrento 16:15

Monterosi Tuscia – Giugliano 16:15

Potenza – Foggia 18:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Boreale – Cavese 15:00

LETTONIA VIRSLIGA

Grobina – Metta/LU 15:00

Jelgava – Auda 17:00

LITUANIA A LYGA

Transinvest – Banga 14:00

Suduva – Hegelmann 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Maghreb Fez – Youssoufia Berrechid 18:00

FUS Rabat – Union Touarga 20:00

Wydad – FAR Rabat 20:00

Agadir – Mouloudia Oujda 22:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Queretaro – Mazatlan FC 03:06

Necaxa – Santos Laguna 05:00

Puebla – Cruz Azul 05:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Sport Sebaco – Ferretti 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Fredrikstad – Sarpsborg 08 18:00

OLANDA EREDIVISIE

PSV – Vitesse 16:30

Alkmaar – Waalwijk 18:45

Almere City – Sparta Rotterdam 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guarani – Sol De America 00:00

Sportivo Trinidense – 2 de Mayo 02:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Alianza Atl. – Union Comercio 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Widzew Lodz 15:00

Puszcza – Lech 17:30

Rakow – Legia 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Guimaraes – Farense 16:30

FC Porto – Famalicao 19:00

Estoril – Braga 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Sparta Praga 15:00

Ceske Budejovice – Liberec 15:00

Mlada Boleslav – Teplice 15:00

Hradec Kralove – Slovacko 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

FC Voluntari – Otelul 16:00

U. Cluj – Petrolul 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sochi – Sp. Mosca 13:00

Akhmat Grozny – Baltika 15:30

Krasnodar – Zenit 16:00

Lok. Mosca – CSKA Mosca 18:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Libertas 15:00

Pennarossa – Folgore 15:00

San Marino Academy U22 – Murata 15:00

Tre Fiori – Tre Penne 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Dundee FC 16:00

Celtic – St. Mirren 16:00

Hearts – Livingston 16:00

Motherwell – Hibernian 16:00

St. Johnstone – Kilmarnock 16:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Rogaska – Celje 15:00

SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid – Girona 14:00

Vallecano – Getafe 16:15

Maiorca – Real Madrid 18:30

Cadice – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – Cartagena 16:15

Valladolid – Eldense 18:30

Levante – Amorebieta 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Jeonbuk – Gwangju 07:00

Seoul – Pohang 07:00

Jeju – Gimcheon Sangmu 09:30

Ulsan HD – Gangwon 09:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Mjallby – AIK Stockholm 15:00

Västerås SK – Halmstad 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Lugano 18:00

Lausanne – Zurigo 18:00

St. Gallen – Yverdon 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Konyaspor 12:30

Ankaragucu – Gaziantep 15:00

Adana Demirspor – Kayserispor 18:00

Besiktas – Samsunspor 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Obolon – Minaj 12:00

Oleksandriya – Dyn. Kyiv 14:30

Rukh Lviv – Kryvbas 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Progreso – Boston River 20:00

Cerro CA – Fenix 22:30

USA MLS

Portland Timbers – Los Angeles FC 22:45

USA USL CHAMPIONSHIP

Loudoun – Memphis 22:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Monagas – Zamora 01:00

Portuguesa – Estudiantes M. 22:00