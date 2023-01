Elenco delle partite previste per oggi, domenica 15 gennaio 2023: si gioca la finale di Supercoppa di Spagna, in Italia spicca Roma – Fiorentina, in Premier League c’è Tottenham – Arsenal

Sono tre gli incontri principali di domenica 15 gennaio 2023. In Italia per la Serie A fari puntati su Roma – Fiorentina delle 20.45 mentre Real Madrid e Barcellona giocheranno la finale di Supercoppa a Riad con fischio d’inizio alle 20. In Premier League invece c’è un interessante Tottenham – Arsenal a rendere speciale il pomeriggio sportivo. Di seguito parleremo nella prima parte delle partite che interessano il calcio italiano quindi una rassegna del meglio che si aspetta all’estero.

Indice



Partiamo dalla Serie A ricordando che dopo il roboante 5-1 del Napoli sulla Juventus dell’anticipo di venerdì sera, ieri c’è stato prima l’importante colpo esterno del Monza a Cremona con la panchina di Alvini che salta mentre il Milan riesce a strappare un pareggio a fatica a Lecce sotto di due gol. In serata è andata meglio all’Inter che capitalizza al massimo la rete di Lautaro in avvio contro il Verona e riprende la Juventus al terzo posto portandosi anche a -1 dai cugini rossoneri che affronteranno mercoledì nella Supercoppa Italiana. Alle 12.30 partiamo con il lunch match tra Sassuolo e Lazio. Dopo la vittoria nel derby e in casa con il Monza problemi per i biancocelesti che hanno incassato le sconfitte con Juventus e Lecce senza andare oltre il pareggio contro l’Empoli in casa. Troveranno un avversario affamato di punti con un solo pareggio centrato nelle ultime 5 gare. Sarà assente Lazzari che dovrebbe essere sostituito da Hysaj mentre a centrocampo verso la conferma Luis Alberto e possibile nuova panchina per Pedro in attacco. Alle ore 15 due incontri. Nel primo troviamo Torino – Spezia. Possibile qualche modifica per Juric nella formazione visto l’extra time di Coppa Italia disputato in settimana contro il Milan. Tre pareggi consecutivi per i granata che troveranno un avversario imbattuto da 4 turni ma che deve difendere il +6 su Sampdoria e Verona. Sarà interessante vedere la prestazione di Nzola, uomo chiave di questa stagione e protagonista a Verona nell’ultimo successo esterno. Nel secondo troviamo invece Udinese – Bologna. I bianconeri non vedono il successo in partite ufficiali dal 3 ottobre quando superarono 2-1 in trasferta il Verona. La classifica resta tuttavia buona con un ottavo posto, il migliore dopo le “sette regine” del campionato. I rossoblù non hanno raccolto quanto seminato sia a Roma che in casa con l’Atalanta, tuttavia resta ancora una serena posizione di classifica. Alle ore 18 una rilanciata Atalanta affronta la Salernitana che invece non sta attraversando il momento migliore della stagione. Alla squadra di Gasperini serve una svolta per riprendere la corsa verso un posto nella top 4 e nello stesso tempo per vincere la concorrenza delle romane nella lotta all’Europa. Possibile inserimento dal primo minuto dell’ex Ederson che non si è ancora espresso nei migliori livello. A caccia della migliore condizione anche Zapata che non è riuscito ancora a incidere dopo il suo ritorno dall’infortunio. Alle 20.45 Roma e Fiorentina chiuderanno questo programma in uno snodo interessante di campionato. I giallorossi cercano continuità di risultato dopo aver perso diversi punti per strada, i viola di dare un senso a una stagione un pò anonima anche in considerazione dei futuri impegni in Coppa Italia e Conference League.

Passiamo alla Serie B con tre incontri per delineare meglio la classifica. Si parte alle 14 da Sudtirol – Brescia, molto interessante in chiave playoffi mentre a caccia di rilancio Cosenza e Benvento che assieme a Ternana – Ascoli giocheranno alle ore 16.15. Molto denso il cartellone di Lega Pro con il girone B e C. Nel primo troviamo la capolista Reggiana impegnata a Montevarchi mentre il Cesena e il Gubbio giocheranno rispettivamente con la Torres e Alessandria in trasferta. Nel secondo la capolista Catanzaro in casa del Latina con Crotone e Pescara che invece saranno protagonisti lunedì del posticipo. Si gioca anche in Serie D, Campionato Primavera 1 con il derby Inter – Milan delle 14.30 e Torino – Sampdoria delle 16.30 con i granata che possono approfittare della sconfitta della Roma per agganciarla in vetta. Si gioca anche la Serie A Femminile con Milan – Parma alle 12.30 e Juventus – Sassuolo alle 14.30.

Sul calcio estero diamo solo qualche flash ricordando che in Spagna oltre alle partite di Liga e Liga 2 si gioca la finale di Supercoppa tra Real Madrid e Barcellona. Un Clasico dal sapore speciale perchè giocato in Arabia Saudita. Entrambe le squadre hanno conquistato la finale passando per i rigori. I precedenti indicano 101 successi dei Blancos contro 97 dei Blaugrana e 52 pareggi. Per Ancelotti un successo consentirebbe di eguagliare il numero di trofei vinti ovvero 13 Supercoppe. Dall’altra parte c’è Xavi che vorrebbe cancellare la sconfitta nel recente scontro in Liga al Bernabeu finito 3-1. In Premier League troviamo Chelsea – Crystal Palace e Newcastle – Fulham alle ore 15 mentre il big match tra Tottenham e Arsenal si gioca alle 17.30. Si tratta della 193ma edizione del North London Derby. C’è una capolista che tenta la fuga visto che il City a -5 ha già perso ma la squadra di Conte vuole giocarsi le sue chance di entrare in zona Champions League oltre a voler cancellare quel pesante 3-1 dell’andata. In Ligue 1 il programma lo apriranno alle 13 Lilla e Troyes mentre il PSG chiude alle 20.45 in casa del Rennes.

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

SUPERCOPPA DI SPAGNA

20:00

Real Madrid-Barcellona

PREMIER LEAGUE

17:30

Tottenham-Arsenal

LIGUE 1

20:45

Rennes-PSG

SERIE B

14:00

16:15

LEGA PRO

14:30

17:30

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP

Marocco – Sudan 17:00

Madagascar – Ghana 20:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Hilal – Al Adalh 16:00

ARGENTINA TORNEOS DE VERANO

Gimnasia Jujuy – Antoniana 22:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

WS Wanderers – Melbourne City 05:00

Western United – Newcastle Jets 07:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Anderlecht 13:30

Gent – Kortrijk 16:00

Royale Union SG – Antwerp 18:30

Charleroi – Cercle Brugge 21:00

CILE SUPERCOPPA

Colo Colo – Magallanes 23:00

CIPRO FIRST DIVISION

AEK Larnaca – Aris 16:00

Apollon – Anorthosis 18:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

AD Santos – Alajuelense 02:15

Herediano – Guadalupe 03:00

Cartagines – Zeledon 18:00

San Carlos – Puntarenas FC 22:00

Saprissa – Guanacasteca 23:00

FRANCIA LIGUE 1

Lilla – Troyes 13:00

Angers – Clermont 15:00

Montpellier – Nantes 15:00

Reims – Nizza 15:00

Tolosa – Brest 15:00

Monaco – AC Ajaccio 17:05

Rennes – Paris SG 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Chapelton – Humble Lions 21:00

Faulkland – Montego Bay 21:00

Molynes – Harbour View 21:00

Portmore – Cavalier 21:00

Dunbeholden – Arnett Gardens 23:30

GRECIA SUPER LEAGUE

AEK – Panetolikos 15:00

Asteras T. – Levadiakos 16:00

Olympiakos – Aris 18:30

Giannina – Panathinaikos 19:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Chelsea – Crystal Palace 15:00

Newcastle – Fulham 15:00

Tottenham – Arsenal 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Haifa – Hapoel Jerusalem 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Cesena U19 – Udinese U19 11:00

Atalanta U19 – Frosinone U19 12:30

Bologna U19 – Cagliari U19 13:00

Inter U19 – Milan U19 14:30

Torino U19 – Sampdoria U19 16:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Monopoli U19 – Ascoli U19 11:00

ITALIA SERIE A

Sassuolo – Lazio 12:30

Torino – Spezia 15:00

Udinese – Bologna 15:00

Atalanta – Salernitana 18:00

Roma – Fiorentina 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Milan D – Parma D 12:30

Juventus D – Sassuolo D 14:30

ITALIA SERIE B

Südtirol – Brescia 14:00

Cosenza – Benevento 16:15

Ternana – Ascoli 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Alessandria – Gubbio 14:30

Carrarese – San Donato 14:30

Fermana – Recanatese 14:30

Fiorenzuola – Ancona 14:30

Montevarchi – Reggiana 14:30

Pontedera – Lucchese 14:30

Siena – Imolese 14:30

Torres – Cesena 14:30

Vis Pesaro – Olbia 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Latina – Catanzaro 14:30

Picerno – Giugliano 14:30

Audace Cerignola – Fidelis Andria 17:30

Avellino – Monopoli 17:30

Juve Stabia – Monterosi Tuscia 17:30

Potenza – Gelbison 17:30

Taranto – Turris 17:30

Viterbese – ACR Messina 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Bra – Borgosesia 14:30

Casale – Derthona FbC 14:30

Chieri – Castellanzese 14:30

Fezzanese – Sanremese 14:30

Fossano – PDHA 14:30

Gozzano – Castanese 14:30

Ligorna – Asti 14:30

Sestri Levante – Legnano 14:30

Stresa Vergante – Pinerolo 14:30

Vado – Chisola 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – USD Casatese 14:30

Breno – Varesina 14:30

Brusaporto – Alcione Milano 14:30

Caronnese – Franciacorta 14:30

Citta di Varese – Ciserano-Bergamo 14:30

Desenzano – Real Calepina 14:30

Folgore Caratese – Sona 14:30

Ponte San Pietro – Lumezzane 14:30

Villa Valle – Seregno 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Bolzano – Cartigliano 14:30

Caldiero Terme – Montebelluna 14:30

Campodarsego – Torviscosa 14:30

Cjarlins Muzane – Luparense 14:30

Dolomiti Bellunesi – Adriese 14:30

Este – Portogruaro 14:30

Legnago Salus – Union Clodiense 14:30

Levico Terme – Montecchio Maggiore 14:30

Mestre – Villafranca 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Salsomaggiore 14:30

Corticella – Aglianese Calcio 14:30

Fanfulla – Correggese 14:30

Forlì – Sant’Angelo 14:30

G.S. Bagnolese – Prato 14:30

Giana Erminio – United Riccione 14:30

Lentigione – Crema 14:30

Pistoiese – Mezzolara 14:30

Ravenna – Scandicci 14:30

Real Forte Querceta – Sammaurese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Flaminia – Montespaccato 14:30

Follonica Gavorrano – Arezzo 14:30

Ghivizzano Borgo – Citta di Castello 14:30

Orvietana – Ostia Mare 14:30

Poggibonsi – Pianese 14:30

Sangiovannese – Livorno 14:30

Seravezza Pozzi – Grosseto 14:30

Terranuova Traiana – Mobilieri Ponsacco 14:30

Trestina – Tau 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

ASD Pineto Calcio – AJ Fano 14:30

Chieti – Vigor Senigallia 14:30

Cynthialbalonga – Sambenedettese 14:30

Montegiorgio – Avezzano 14:30

Nuova Florida – Matese 14:30

Porto D’Ascoli – Roma City 14:30

S. N. Notaresco – Vastogirardi 14:30

Trastevere Calcio – Vastese 14:30

US Tolentino – Termoli 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Arzachena – Paganese 14:00

Casertana – Ilvamaddalena 14:00

Angri – Palmese 1914 14:30

Pomezia – Sarrabus Ogliastra 14:30

Portici 1906 – Sorrento 14:30

Tivoli Calcio – Cassino 14:30

Vis Artena – SS Nola 1925 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Brindisi 14:30

Cavese – Afragolese 14:30

Francavilla – Nocerina 14:30

Gladiator – Altamura 14:30

Gravina – Casarano 14:30

Martina Calcio – Lavello 14:30

Molfetta Calcio – Barletta 14:30

A.C Nardò – Matera 15:00

Citta di Fasano – Puteolana 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Canicatti 14:30

Licata – Vibonese 14:30

Real Aversa – S. Agata 14:30

San Luca – Catania 14:30

Santa Maria Cilento – Paternò 14:30

Trapani – Locri 1909 14:30

USD Ragusa – Mariglianese 14:30

Lamezia Terme – Castrovillari 15:00

Sancataldese – Cittanovese 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – Moghreb Tetouan 16:00

FUS Rabat – Safi 18:15

Maghreb Fez – Chabab Mohammedia 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos – Atletico La Paz 19:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Cruz Azul – Monterrey 00:00

Juarez – Tijuana 02:05

Toluca – Club America 02:05

Santos Laguna – U.N.A.M. 04:05

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Mexicali – Mineros de Fresnillo 00:00

Lobos ULMX – Tulancingo 01:00

Los Cabos – Cimarrones de Sonora 2 04:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Newells Old Boys (Arg) – Godoy Cruz (Arg) 00:00

Nacional (Uru) – Colon (Arg) 01:30

River Plate (Arg) – Millonarios (Col) 01:30

Atl. Nacional (Col) – A. Lima (Per) 02:00

Legia (Pol) – Chemnitzer (Ger) 12:00

Lechia (Pol) – Stella Rossa (Srb) 14:00

Leverkusen (Ger) – FC Copenhagen (Den) 14:00

Legia (Pol) – Cukaricki (Srb) 15:30

Sporting Cristal (Per) – Tolima (Col) 18:00

Atl. Tucuman (Arg) – Estudiantes (Arg) 22:15

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Mauritius D – Pakistan D 12:30

OLANDA EREDIVISIE

Vitesse – Nijmegen 12:15

G.A. Eagles – Utrecht 14:30

Sittard – PSV 14:30

FC Emmen – Cambuur 16:45

Groningen – Feyenoord 16:45

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Arouca 16:30

Benfica – Sporting 19:00

FC Porto – Famalicao 21:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Tre Fiori 15:00

Domagnano – Murata 15:00

Tre Penne – Faetano 15:00

SPAGNA LALIGA

Getafe – Espanyol 14:00

Almeria – Atl. Madrid 16:15

SPAGNA LALIGA2

Eibar – Malaga 14:00

Burgos CF – Andorra 16:15

Mirandes – Lugo 16:15

SPAGNA SUPERCOPPA

Real Madrid – Barcellona 20:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Swallows – TS Galaxy 14:30

Maritzburg Utd – Royal AM 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor – Istanbulspor 11:30

Kasimpasa – Karagumruk 14:00

Gaziantep – Fenerbahce 17:00