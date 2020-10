Elenco delle partite previste per oggi sabato 17 ottobre 2020: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

MILANO – É un sabato scoppiettante quello che ci attende a cominciare dai quattro anticipi della quarta giornata di Serie A. Alle ore 15 Napoli-Atalanta con i partenopei che sono reduci dalla sconfitta a tavolino contro la Juventus mentre la Dea è prima in classifica. Alle ore 18 c’è il Derby della Madonnina tra Inter e Milan con i nerazzurri terzi, al pari di Sassuolo e Juventus, mentre i rossoneri hanno vinto le prime tre partite di questo campionato. In contemporanea si giocherà Sampdoria-Lazio con i liguri che, prima della sosta, hanno vinto a Firenze mentre i capitolini vengono dal pari casalingo contro l’Inter. Alle 20.45 Crotone-Juventus con i pitagorici che hanno rimediato tre sconfitte nelle prime tre uscite mentre i bianconeri hanno 7 punti in classifica. In Serie B quasi tutti in campo alle ore 14 per la terza giornata: spiccano Pordenone-SPAL e Reggiana-Chievo mentre Frosinone e Salernitana giocheranno tra le mura amiche contro Ascoli e Pisa. Impegni esterni per Reggina e Cittadella che se la vedranno, rispettivamente, con Entella e Cosenza mentre a chiudere il programma del primo pomeriggio ci sarà Cremonese-Venezia. Alle ore 16 si giocherà il posticipo tra Pescara ed Empoli.

Grande spettacolo in Premier League: alle ore 13.30 il Derby Everton-Liverpool mentre alle 18.30 si giocherà Manchester City-Arsenal. In campo anche Chelsea e Manchester United con i londinesi che giocheranno contro il Southampton mentre i Red Devils faranno visita al Newcastle. Tutte le big in campo anche in Liga con Siviglia, Atletico e Barcellona che giocheranno fuori casa contro Granada, Celta Vigo e Getafe mentre il Real Madrid giocherà tra le mura amiche contro il Cadiz. In Bundesliga impegni esterni per Borussia Dortmund e Bayern Monaco che giocheranno contro Hoffenheim e Arminia Bielefeld mentre il Lipsia sarà ospite dell’Augsburg. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

CAF > CAF Champions League 2019/2020 > Semifinali

21:00 Wydad AC - Al-Ahly



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021







FK Kukësi - KF Apolonia Fier

KF Tiranë - FK Partizani

KF Skënderbeu - KF Laçi

KF Teuta Durrës - KS Kastrioti

FK Vllaznia - KF Bylis Ballsh



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021

17:00 Al Shabab - Abha Club

17:10 Al Taawoun - Al Faisaly

19:00 Al Wehda - Al Qadsiah

20:15 Al Hilal - Al Ain



Armenia > Premier League 2020/2021



14:00



FC Ararat-Armenia - Shirak FC

FC Noah - Lori FC



Australia > NPL Queensland 2020

08:00 Moreton Bay United - Redlands United

08:30 Brisbane City FC - Gold Coast United



09:30



Peninsula Power - Eastern Suburbs

Gold Coast Knights - Lions FC



Australia > NPL South Australia 2020

06:30 Para Hills Knights SC - Modbury Jets SC



Australia > NPL Tasmania 2020

05:00 South Hobart FC - Clarence Zebras



05:15



Devonport City - Launceston City FC

Riverside Olympic - Kingborough Lions United

07:30 Olympia FC Warriors - Glenorchy Knights



Austria > ÖFB-Cup 2020/2021 > 2. Giornata

14:45 SKN St. Pölten - RB Salzburg



15:00



ASKÖ Gmünd - TSV Hartberg

VfB Hohenems - Sturm Graz



17:00



FC Wacker Innsbruck - SV Stripfing/Weiden

SCR Altach - SV Seekirchen

1. Wiener Neustädter SC - Rapid Wien

LASK - SV Wörgl

20:25 First Vienna FC - Vorwärts Steyr



Austria > Regionalliga Salzburg 2020/2021 Herbst



15:00



SK Bischofshofen - FC Pinzgau Saalfelden

USK Anif - Austria Salzburg

17:00 SV Kuchl - SV Wals-Grünau



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst

15:00 FC Kufstein - SV Hall



16:00



SC Imst - FC Kitzbühel

FC Wacker Innsbruck (A) - SVG Reichenau



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst

13:00 Austria Lustenau (A) - FC Lauterach



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021

12:00 Səbail FK - Keşlə FK

14:00 Qarabağ FK - Gabala FK



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021

16:15 Cercle Brugge - KAA Gent



18:30



K Beerschot VA - Sint-Truidense VV

KV Mechelen - KV Kortrijk

20:45 Standard Liège - Club Brugge KV



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021

20:45 Lommel SK - KVC Westerlo



Belgio > U18 Elite 2020/2021

11:30 Club Brugge KV - Sporting Charleroi

13:30 SV Zulte Waregem - KVC Westerlo

14:00 Standard Liège - Sint-Truidense VV

14:15 KV Mechelen - KAA Gent

15:00 RSC Anderlecht - KRC Genk

19:30 Oud-Heverlee Leuven - Cercle Brugge



Bielorussia > Cempionat 2020

FK Slaviya Mozyr - Belshina Bobruisk

15:00 FK Vitebsk - Energetik-BGU Minsk

17:00 Neman Grodno - FK Gorodeya



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



15:00



FK Krupa - FK Mladost Doboj-Kakanj

Olimpic Sarajevo - Željezničar Sarajevo

19:05 FK Sarajevo - Široki Brijeg



Brasile > Série A 2020

01:00 Goiás - Bahia - BA



Brasile > Série B 2020

00:15 Botafogo - SP - América - MG

02:30 Cruzeiro - Juventude - RS

21:00 Chapecoense - Vitória - BA

21:30 Confiança - SE - Oeste - SP



Brasile > Série C 2020 Gruppe A

22:00 Ferroviário - CE - Remo - PA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo B

20:30 Juventude - MA - Baré - RO

21:00 Santos - AP - Moto Club - MA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo C

20:00 Globo - RN - Campinense - PB



Brasile > Série D 2020 > Gruppo D

21:30 Jacyobá - AL - Vitória da Conquista - BA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo E

22:00 União Rondonópolis - MT - Aparecidense - GO



Brasile > Série D 2020 > Gruppo F

21:00 Gama - DF - Bahia de Feira - BA



Brasile > Série D 2020 > Gruppo G



20:00



Cabofriense - RJ - Toledo - PR

Bangu - RJ - Ferroviária - SP



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020

20:00 América - MG - Fluminense RJ



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021

16:45 PFC Ludogorets Razgrad - Tsarsko Selo Sofia

19:15 CSKA Sofia - PFC Beroe



Cina > Super League 2020 Playoffs > Quarti di finale

09:30 Shandong Luneng - Beijing Guoan



Cina > Super League 2020 Relegation > Quarti di finale

09:30 Dalian Pro - Shijiazhuang Ever Bright



Cipro > First Division 2020/2021

15:00 AEK Larnaca - Doxa Katokopias FC

17:00 Nea Salamina - Anorthosis Famagusta FC

19:00 Karmiotissa Polemidion - Ermis Aradippou



Colombia > Primera B 2020

01:00 Unión Magdalena - Atlético FC

03:00 Deportes Quindío - Cortuluá



21:00



Tigres FC - Valledupar FC Real

Orsomarso SC - Atlético Huila

22:00 Boca Juniors de Cali - Leones FC



Corea del Sud > K League 1 2020 Championship

07:00 Sangju Sangmu - Daegu FC



Corea del Sud > K League 1 2020 Relegation

09:30 Seongnam FC - FC Seoul



Corea del Sud > K League 2 2020



06:30



FC Anyang - Seoul E-Land FC

Daejeon Hana Citizen - Bucheon FC 1995

09:00 Gyeongnam FC - Jeju United



Croazia > 1. HNL 2020/2021

15:00 Dinamo Zagabria - HNK Gorica

17:05 HNK Rijeka - NK Varaždin ŠN



Croazia > 2. HNL 2020/2021



15:00



HNK Cibalia - NK Solin

NK Dugopolje - NK Kustošija

NK Junak Sinj - NK Opatija



Danimarca > Superliga 2020/2021

16:00 FC Midtjylland - Odense BK



Danimarca > 1. Division 2020/2021

14:00 Kolding IF - Esbjerg fB

15:00 Hobro IK - HB Køge



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021

13:45 FA 2000 - Vanløse IF



14:00



AB Tårnby - KFUMs BK Roskilde

Hillerød GI - Nykøbing FC

Skovshoved IF - Næstved BK

15:00 Brønshøj BK - AB Gladsaxe



EAU > UAE Arabian Gulf League 2020/2021



16:15



Ittihad Kalba SCC - Shabab Al Ahli Club

Al Ain FC - Khor Fakkan Club

19:00 Al Nasr SC - Al Jazira Club



Ecuador > Serie A 2020

21:30 Aucas - Técnico Universitario



Ecuador > Serie B 2020

02:00 América de Quito - Santa Rita



19:00



Fuerza Amarilla - Manta

Atlético Santo Domingo - 9 de Octubre



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo A







UPS Carneras - Deportivo Cuenca

Olmedo - LDJ



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo B







El Nacional - Ñañas

Quito FC - ESPE



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo C







LDU Quito - Dragonas IDV

Macará - Técnico Universitario



Ecuador > Femminile Superliga 2020 > Gruppo D







Guayaquil City - 7 de Febrero

Emelec - Barcelona



Egitto > Premiership 2019/2020

17:30 Ittihad El-Iskandary - El-Entag El-Harby



Estonia > Meistriliiga 2020

12:00 FCI Levadia - Tulevik Viljandi

15:00 JK Tallinna Kalev - JK Nõmme Kalju



Finlandia > Ykkönen 2020



13:00



Ekenäs IF - SJK Seinäjoki Akatemia

FF Jaro - AC Kajaani

14:00 IF Gnistan - AC Oulu



Francia > Ligue 1 2020/2021

17:00 Stade Reims - FC Lorient

21:00 Olympique Marseille - Girondins Bordeaux



Francia > Ligue 2 2020/2021

15:00 Valenciennes FC - FC Sochaux



19:00



AC Ajaccio - Toulouse FC

Le Havre AC - LB Châteauroux

AS Nancy - USL Dunkerque

Chamois Niortais - SM Caen

Paris FC - Pau FC

Rodez AF - ESTAC Troyes

Amiens SC - Grenoble Foot 38



Francia > Femminile Division 1 2020/2021



14:30



Dijon FCO - Le Havre AC

FC Fleury 91 - Paris FC

GPSO 92 Issy - Girondins Bordeaux

Stade Reims - Montpellier HSC



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021

15:00 Amiens SC - RC Lens



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021

11:00 US Avranches - Girondins Bordeaux



15:00



Angers SCO - Stade Brest

FC Nantes - EA Guingamp

Stade Rennes - Le Mans FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021

14:30 AC Ajaccio - AS Cannes



15:00



Pieve di Lota - Olympique Marseille

Montpellier HSC - OGC Nice



Galles > Premier League 2020/2021



15:30



Cardiff Metropolitan - Flint Town United

Cefn Druids - Penybont FC

Haverfordwest County - Caernarfon Town

Newtown AFC - Bala Town

18:15 Barry Town United - Connah's Quay Nomads



Georgia > Erovnuli Liga 2020

12:30 FC Samtredia - FC Telavi

16:00 Dila Gori - Chikhura Sachkhere

18:00 Torpedo Kutaisi - FC Merani Tbilisi



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Hoffenheim - Borussia Dortmund

Friburgo - Werder Bremen

Hertha Berlino - Stoccarda

Mainz 05 - Bayer Leverkusen

Augsburg - RB Leipzig

18:30 Arminia Bielefeld - Bayern Monaco

20:30 Bor. Mönchengladbach - Wolfsburg



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:00



SpVgg Greuther Fürth - Amburgo

Karlsruher SC - SV Sandhausen

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



Bayern München II - 1. FC Kaiserslautern

FC Ingolstadt 04 - SC Verl

Hansa Rostock - TSV 1860 München

VfB Lübeck - Dynamo Dresden

SV Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim

FSV Zwickau - KFC Uerdingen 05



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd

Atlas Delmenhorst - VfB Oldenburg

14:00 Werder Bremen II - SSV Jeddeloh

15:00 Schwarz-Weiß Rehden - FC Oberneuland



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021

BFC Dynamo - VSG Altglienicke



13:30



VfB Auerbach - BSG Chemie Leipzig

FSV 63 Luckenwalde - Bischofswerdaer FV

Berliner AK 07 - Optik Rathenow



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II

Borussia Dortmund II - Rot Weiss Ahlen

FC Wegberg-Beeck - SV 19 Straelen

Rot-Weiss Essen - Preußen Münster

SC Wiedenbrück - Fortuna Köln

Sportfreunde Lotte - Bor. Mönchengladbach II

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



Eintracht Stadtallendorf - VfR Aalen

FC 08 Homburg - FSV Frankfurt

Bayern Alzenau - 1899 Hoffenheim II

FC Gießen - SG Sonnenhof Großaspach

Hessen Kassel - FC-Astoria Walldorf

SV 07 Elversberg - Rot-Weiß Koblenz

TSV Schott Mainz - 1. FSV Mainz 05 II

VfB Stuttgart II - Bahlinger SC



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd

14:00 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim II



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021

11:00 Energie Cottbus - Werder Bremen

12:00 Hertha BSC - 1. FC Magdeburg



13:00



Hallescher FC - 1. FC Union Berlin

FC St. Pauli - Chemnitzer FC

RB Leipzig - FC Viktoria 1889 Berlin



14:00



VfL Wolfsburg - Hamburger SV

Hannover 96 - Eimsbütteler TV



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021



11:00



MSV Duisburg - 1. FC Köln

Viktoria Köln - Bor. Mönchengladbach

13:00 VfL Bochum - Fortuna Köln



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021

10:30 SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 1846

11:00 FC Ingolstadt 04 - SV Darmstadt 98

12:00 1899 Hoffenheim - Karlsruher SC

13:00 FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth

15:30 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



11:00



Hamburger SV - Energie Cottbus

FC Carl Zeiss Jena - Holstein Kiel



13:00



Hertha Zehlendorf - VfL Wolfsburg

Dynamo Dresden - Chemnitzer FC

FC Viktoria 1889 Berlin - Werder Bremen

Eintracht Braunschweig - RB Leipzig

15:00 Hertha BSC - FC St. Pauli



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021

11:00 Wuppertaler SV - FC Schalke 04

12:00 Preußen Münster - Arminia Bielefeld

13:00 SV Lippstadt 08 - Bor. Mönchengladbach



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021

11:00 Bayern München - Karlsruher SC

14:00 SV Darmstadt 98 - SV Wehen Wiesbaden



Giappone > J1 League 2020

08:00 Cerezo Osaka - Yokohama F. Marinos



Giappone > J2 League 2020



07:00



Tokyo Verdy - Tochigi SC

Tokushima Vortis - Ventforet Kofu



08:00



JEF United Chiba - Machida Zelvia

Giravanz Kitakyushu - V-Varen Nagasaki

11:30 FC Ryūkyū - Matsumoto Yamaga



Giappone > J3 League 2020

06:00 Yokohama S&CC - Roasso Kumamoto



Giappone > Japan Football League 2020

06:00 Maruyasu Okazaki - Suzuka Point Getters



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021

16:00 Manchester 62 FC - Lions Gibraltar

18:15 Lynx FC - Europa Point FC



Grecia > Super League 2020/2021

15:00 Volos NFC - PAS Giannina

17:15 Aris Saloniki - Apollon Smyrnis

19:30 Olympiakos Piräus - Atromitos



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A

19:00 Comunicaciones - Iztapa



Indonesia > Liga 1 2020

13:15 Persik Kediri - Arema Cronus FC



Inghilterra > Premier League 2020/2021

13:30 Everton FC - Liverpool FC

16:00 Chelsea FC - Southampton FC

18:30 Manchester City - Arsenal FC

21:00 Newcastle United - Manchester United



Inghilterra > Championship 2020/2021



16:00



AFC Bournemouth - Queens Park Rangers

Birmingham City - Sheffield Wednesday

Blackburn Rovers - Nottingham Forest

Barnsley FC - Bristol City

Brentford FC - Coventry City

Middlesbrough FC - Reading FC

Luton Town - Stoke City

Rotherham United - Norwich City

Swansea City - Huddersfield Town

Wycombe Wanderers - Millwall FC



Inghilterra > League Two 2020/2021



16:00



Bolton Wanderers - Oldham Athletic

Carlisle United - Colchester United

Crawley Town - Morecambe FC

Walsall FC - Exeter City

Forest Green Rovers - Stevenage FC

Harrogate Town - Barrow AFC

Mansfield Town - Bradford City

Newport County - Tranmere Rovers

Port Vale FC - Salford City

Scunthorpe United - Cambridge United

Southend United - Cheltenham Town

18:30 Leyton Orient - Grimsby Town



Inghilterra > National League 2020/2021

Altrincham FC - Bromley FC



16:00



Dagenham & Redbridge - Yeovil Town

Eastleigh FC - Aldershot Town

Barnet FC - Hartlepool United

Weymouth FC - King's Lynn

Woking FC - Halifax Town

Notts County - Maidenhead United

Solihull Moors - Boreham Wood

Sutton United - Macclesfield Town

Torquay United - Dover Athletic

Wealdstone FC - Wrexham AFC

18:20 Chesterfield FC - Stockport County



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021

13:00 Chelsea FC U23 - Derby County U23

15:00 Arsenal FC U23 - Manchester United U23

16:00 Brighton & Hove Albion U23 - Liverpool FC U23



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North

11:45 Wolverhampton Wanderers - Derby County



12:00



Burnley FC - Blackburn Rovers

Everton FC - Leeds United



14:00



Liverpool FC - Sunderland AFC

Middlesbrough FC - Manchester City

15:00 Stoke City - Newcastle United



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South



12:00



Arsenal FC - Brighton & Hove Albion

Norwich City - Crystal Palace

Reading FC - Chelsea FC

12:30 West Bromwich Albion - Fulham FC

13:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa

14:00 Leicester City - Southampton FC



Irlanda > Premier Division 2020

18:00 Cork City - Waterford FC



Irlanda > First Division 2020

16:00 Shamrock Rovers II - Athlone Town

20:30 Longford Town - Cobh Ramblers



Irlanda del Nord > Premier League 2020/2021



16:00



Cliftonville FC - Glentoran Belfast

Glenavon FC - Portadown FC

Larne FC - Dungannon Swifts

Linfield FC - Carrick Rangers

Warrenpoint Town - Crusaders FC



Islanda > 1. deild 2020







UMF Grindavík - Leiknir Fáskrúðsfirði

Keflavík ÍF - ÍF Magni

Þór Akureyri - Leiknir Reykjavík

Þróttur Reykjavík - Víkingur Ólafsvík

ÍB Vestmannaeyja - Fram Reykjavík

IF Vestri - Afturelding



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020

16:00 B36 Tórshavn - TB Tvøroyri

19:30 KÍ Klaksvík - EB/Streymur



Israele > Ligat ha'Al 2020/2021







Beitar Jerusalem - Maccabi Petach-Tikva

FC Ashdod - Maccabi Netanya

Hapoel Hadera FC - Bnei Sachnin FC

Hapoel Haifa - Bnei Yehuda Tel Aviv

Hapoel Kfar Saba - Maccabi Haifa

Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv - Hapoel Be'er Sheva



Italia > Serie A 2020/2021

15:00 Napoli - Atalanta



18:00



Inter - Milan

Sampdoria - Lazio

20:45 Crotone - Juventus



Italia > Serie B 2020/2021

Monza - Vicenza



14:00



Cosenza Calcio - Cittadella

Pordenone - SPAL

Reggiana - Chievo Verona

Cremonese - Unione Venezia

Salernitana - Pisa

15:00 Virtus Entella - Reggina

16:00 Pescara - Empoli

19:00 Frosinone - Ascoli



Italia > Serie C Girone A 2020/2021

Juventus II - AlbinoLeffe

16:00 Calcio Lecco 1912 - Carrarese

18:30 Grosseto - Pro Vercelli



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Matelica - Modena

Triestina - Ravenna Calcio

Virtus Verona - Vis Pesaro

17:30 FeralpiSalò - Südtirol



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



15:00



Ternana - Potenza

Vibonese - Paganese



Italia > Serie D Girone A 2020/2021

15:00 Caronnese - Chieri



Italia > Serie D Girone G 2020/2021

15:00 Sassari Latte Dolce - Formia



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

10:00 Fiorentina - Cagliari

11:00 Roma - Atalanta

13:00 Torino - Milan



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



14:30



Brescia - Parma

Venezia FC - US Cremonese

Hellas Verona - Vicenza

AC Reggiana 1919 - Chievo Verona

SS Monza 1912 - Cittadella

Udinese - Pordenone Calcio



15:00



Benevento Calcio - AC Pisa

Crotone - Spezia

Frosinone - US Lecce

Napoli - Pescara

US Salernitana 1919 - Reggina 1914

Virtus Entella - Cosenza Calcio



Kazakhstan > Premier Liga 2020

09:00 FK Okzhetpes - FK Kyzylzhar

11:00 FK Taraz - Kaysar Kyzylorda



Kosovo > Superliga 2020/2021



14:00



Prishtina KF - Besa Pejë

KF Llapi - FK Drenica



Lettonia > Virsliga 2020

12:00 FK Jelgava - Riga FC



14:00



BFC Daugavpils - FS Metta/LU

FK Spartaks - FK Ventspils

15:00 Valmiera FC - FK Tukums 2000

17:00 FK Liepāja - FK Rīgas Futbola skola



Lituania > Coppa 2020 > Semifinali

14:00 FK Žalgiris - FK Sūduva



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021

14:30 Vardar Skopje - KF Shkëndija 79



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura

02:30 Club Necaxa - Club Tijuana

04:30 Mazatlán FC - FC Juárez



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A

18:00 Leones Negros II - Reboceros de La Piedad



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B

18:00 Cruz Azul Hidalgo - CD Cuautla



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura

19:00 Puebla FC - Club Necaxa



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00



CF Monterrey - Puebla FC

Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara

Cruz Azul - UANL Tigres

19:00 Pumas UNAM - Deportivo Toluca



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura

01:00 Mazatlán FC - FC Juárez

18:00 Cruz Azul - UANL Tigres

18:15 Deportivo Guadalajara - Atlas Guadalajara

18:30 CF Monterrey - Puebla FC

19:00 Pumas UNAM - Deportivo Toluca



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021

14:00 FC Sfîntul Gheorghe - Dinamo Auto

17:00 FC Sheriff - FC Milsami







FC Sheriff - FC Floreşti

Speranţa Nisporeni - Dacia Buiucani



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



20:00



FK Budućnost Podgorica - FK Zeta

FK Podgorica - FK Rudar Pljevlja

Iskra Danilovgrad - Jezero Plav

OFK Petrovac - FK Dečić Tuzi

OFK Titograd - FK Sutjeska



Norvegia > Eliteserien 2020

18:00 Mjøndalen IF - SK Brann

20:30 Molde FK - FK Bodø/Glimt



Norvegia > 1. Divisjon 2020



15:30



Grorud IL - Hamarkameratene

Kongsvinger IL - FK Jerv

Raufoss IL - Sogndal IL

Sandnes Ulf - Åsane Fotball

Tromsø IL - KFUM Oslo

Øygarden FK - Strømmen IF



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020 - 2. Phase

14:00 Bryne FK - Flekkerøy IL

15:00 SK Vard - Asker SK

16:00 FK Arendal - Egersunds IK



Norvegia > Femminile Toppserien 2020

13:30 IL Sandviken - Røa IL



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

16:30 Go Ahead Eagles - FC Eindhoven



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021



14:30



VVOG Harderwijk - ACV Assen

VV DOVO Veenendaal - Ter Leede

ODIN '59 - VV GOES

Harkemase Boys - AFC Ajax Zaterdag

BVV Barendrecht - Sportlust '46

HSV Hoek - VV Staphorst

15:00 Sparta Nijkerk - SteDoCo



18:00



VV Sint Bavo - Excelsior '31

FC Lisse - DVS'33



Olanda > U18 Divisie 2 2020/2021

12:00 Vitesse - ADO Den Haag

14:45 Amsterdamsche FC - NAC Breda

15:00 FC Groningen - FC Volendam



Paraguay > Primera División 2020 Clausura

01:15 Club Olimpia - Club Nacional



Peru > Primera División 2020 Apertura

18:00 Ayacucho FC - Carlos Stein

20:15 Deportivo Municipal - FBC Melgar



Polonia > I Liga 2020/2021

12:40 Górnik Łęczna - Widzew Łódź

14:00 OKS Stomil Olsztyn - Arka Gdynia

17:00 Zagłębie Sosnowiec - Resovia Rzeszów



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:00 FC Arouca - SL Benfica B



16:00



Casa Pia AC - FC Porto B

CD Mafra - FC Vizela



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



12:00



Académica de Coimbra - Leixões SC

Os Belenenses - CS Marítimo

17:00 SL Benfica - CD Cova Piedade



Qatar > Qatar Stars League 2020/2021

16:30 Al Duhail SC - Qatar SC

18:45 Al Sadd - Al Khor SC



Romania > Liga 1 2020/2021

13:00 Chindia Târgoviște - Gaz Metan Mediaş

15:30 FC Politehnica Iași - Sepsi OSK

20:30 CFR Cluj - FC Botoşani



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 Zenit St. Petersburg - FK Sochi



15:30



FK Krasnodar - Rubin Kazan

Lokomotiv Moskva - FK Ufa

18:00 FK Khimki - Spartak Moskva



Russia > 1. Division 2020/2021

11:00 FK Tom Tomsk - Baltika Kaliningrad



12:00



Veles Moskva - FK Chertanovo

Enisey Krasnoyarsk - FK Chayka



13:00



Irtysh Omsk - FK Krasnodar 2

Spartak Moskva 2 - FK Orenburg

14:00 Krylia Sovetov - Volgar Astrakhan

15:00 FK Nizhny Novgorod - SKA-Khabarovsk



16:00



Alania Vladikavkaz - Shinnik Yaroslavl

Dinamo Bryansk - Akron Tolyatti

Torpedo Moskva - FK Neftekhimik

18:00 Tekstilshchik Ivanovo - Fakel Voronezh



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A



12:00



Arsenal Tula - Akhmat Grozny

Dinamo Moskva - FK Krasnodar

FK Sochi - Rotor Volgograd

13:00 FK Tambov - FK Rostov



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B

12:00 FK Strogino Moskva - Akademiya Konopleva



13:00



Rubin Kazan - FC Ural

Zenit St. Petersburg - FK Khimki

CSKA Moskva - Lokomotiv Moskva

15:00 Uor-5 Egorievsk - FK Ufa



Scozia > Premiership 2020/2021

13:30 Celtic FC - Rangers FC



16:00



Dundee United - Aberdeen FC

Hamilton Academical - St. Johnstone FC

Livingston FC - Kilmarnock FC

Ross County FC - Hibernian FC

St. Mirren FC - Motherwell FC



Scozia > Championship 2020/2021



16:00



Ayr United - Queen Of The South

Dunfermline Athletic - Inverness CT

Greenock Morton FC - Alloa Athletic

Raith Rovers - Arbroath FC



Scozia > League One 2020/2021



16:00



Airdrieonians - Peterhead FC

Clyde FC - Partick Thistle

Cove Rangers - East Fife FC

Forfar Athletic - Dumbarton FC

Montrose FC - Falkirk FC



Serbia > Super Liga 2020/2021

15:00 FK Inđija - FK Zlatibor



16:00



FK Javor - FK Metalac

Mladost Lučani - FK Mačva Šabac

FK Napredak - Radnički Niš

FK Voždovac - Spartak Subotica



Singapore > Premier League 2020



11:30



Tanjong Pagar United - Balestier Khalsa

Tampines Rovers - Hougang United



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

15:45 FC Koper - NK Domžale

18:00 ND Gorica - NK Maribor



Spagna > Primera División 2020/2021

13:00 Granada CF - Sevilla FC

16:00 Celta Vigo - Atlético Madrid

18:30 Real Madrid - Cádiz CF

21:00 Getafe CF - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2020/2021

16:00 Albacete - CE Sabadell



18:15



FC Cartagena - CF Fuenlabrada

UD Las Palmas - UD Almería



20:30



CD Castellón - CD Lugo

UD Logroñés - CD Leganés



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021



16:45



Sporting Gijón B - CD Leonesa

CD Guijuelo - Celta Vigo B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021

16:30 SD Amorebieta - CD Laredo

17:00 UD Mutilvera - CD Izarra



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021

16:30 Atzeneta UE - Valencia CF B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021

18:00 Real Murcia - Recreativo Granada



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021

11:00 Real Sociedad - Levante UD



Svezia > Allsvenskan 2020

15:00 Falkenbergs FF - Örebro SK



Svezia > Superettan 2020



15:00



Halmstads BK - IK Brage

Östers IF - Degerfors IF



17:30



Ljungskile SK - Västerås SK

Örgryte IS - Dalkurd FF

GIF Sundsvall - Jönköpings Södra IF



Svezia > Division 1 Norra 2020

13:00 Täby FK - Örebro Syrianska IF



14:00



IFK Berga - Vasalunds IF

Sollentuna FK - Karlslunds IF



17:00



IF Brommapojkarna - IK Frej

IFK Haninge - IF Sylvia



Svezia > Division 1 Södra 2020

13:00 Lindome GIF - Qviding FIF



14:00



Tvååkers IF - Skövde AIK

Lunds BK - FK Karlskrona

Motala AIF - Eskilsminne IF



15:00



Landskrona BoIS - Oskarshamns AIK

Utsiktens BK - Assyriska Turabdin IK

Torns IF - IFK Värnamo



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2020



15:00



IFK Uppsala - Växjö DFF

Djurgårdens IF - Linköpings FC

Vittsjö GIK - FC Rosengård

16:00 Kopparbergs/Göteborg FC - KIF Örebro DFF



Svizzera > Super League 2020/2021



19:00



FC Vaduz - FC Lugano

Servette Genève - BSC Young Boys



Svizzera > Promotion League 2020/2021



15:00



FC Black Stars Basel - FC Köniz

FC Sion II - SC YF/Juventus Zürich

15:30 FC Basel II - FC Zürich II



16:00



SC Cham - Etoile Carouge FC

FC Bavois - SC Brühl

FC Breitenrain Bern - FC Münsingen

17:00 FC Rapperswil-Jona - Stade Nyonnais

17:45 AC Bellinzona - Yverdon-Sport FC



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021

16:00 Team Vaud - FC La Chaux-de-Fonds



17:00



FC Azzurri 90 LS - Martigny Sports

FC Meyrin - Vevey United

US Terre Sainte - FC Lancy

FC Bulle - Olympique Genève

FC Naters - BSC Young Boys II

18:00 CS Chênois - FC Echallens



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021



16:00



Zug 94 - FC Baden

Grasshopper Club Zürich II - FC Solothurn



17:00



SC Buochs - FC Schötz

SV Muttenz - FC Luzern II



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021



16:00



FC Gossau - FC St.Gallen II

SV Höngg - FC Balzers

FC Linth 04 - FC Red Star Zürich

USV Eschen/Mauren - FC Dietikon



17:00



FC Thalwil - FC Winterthur II

FC Paradiso - FC Wettswil-Bonstetten



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021

16:00 FC Zürich Frauen - BSC Young Boys

17:00 FC Basel 1893 - FC Luzern

19:00 Lugano Femminile - Servette FCCF

20:00 Grasshopper Club Zürich - FC St.Gallen



Turchia > SüperLig 2020/2021

12:30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü



15:00



Kayserispor - Sivasspor

Atiker Konyaspor - Yeni Malatyaspor

18:00 Trabzonspor - İstanbul Başakşehir



Turchia > 1. Lig 2020/2021



12:30



Bandırmaspor - Eskişehirspor

Samsunspor - İstanbulspor AŞ

Ümraniyespor - Keçiörengücü

15:00 Adanaspor - Altınordu FSG

18:00 Altay Izmir - Adana Demirspor



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 FC Mynai - FK Mariupol



16:00



Rukh Lviv - Dinamo Kiev

Shakhtar Donetsk - FK Lviv

18:30 Zorya Lugansk - Kolos Kovalivka



Uruguay > Primera División 2020 Intermedio > Gruppo A

20:00 Plaza Colonia - Cerro Largo



USA > Major League Soccer 2020

21:30 Chicago Fire - Sporting Kansas City



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Fall Series > Partite

22:00 Orlando Pride - NC Courage



Uzbekistan > Super League 2020

13:00 FK Mash'al Mubarek - FC AGMK