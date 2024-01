Elenco delle partite previste per oggi, sabato 20 gennaio 2024: i giallorossi ospitano il Verona, Milan in casa dell’Udinese, PSG in Coppa di Francia

Sabato 20 gennaio sono in programma due anticipi di Serie A per la 21esima giornata. Turno ridotto visto che gli impegni di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter nella Supercoppa italiana hanno fatto slittare ben quattro incontri. Alle ore 18 troviamo la Roma della nuova era De Rossi o se preferite del post Mourinho impegnata in casa con il Verona. Alle 20.45 invece il Milan andrà a far visita all’Udinese.

Indice



Il neo tecnico giallorosso sembra intenzionato a giocare con il 4-3-3 con un suggestivo tridente formato da El Shaarawy, Lukaku e Dybala ma non si esclude che possa preferirvi un 3-5-2. Un banco di prova più che abbordabile considerando le tre pesanti assenze di Lazovic, Duda e Coppola tra gli scaligeri. Le 10 vittorie in casa su 12 gare ufficiali rafforzano le convinzioni di casa giallorossa ma i gialloblù saranno pronti a vendere cara la pelle galvanizzati dall’aver vinto lo scontro diretto con l’Empoli, rompendo così un lungo digiuno da successi.

Il Milan affronta in trasferta l’Udinese con un morale molto positivo dopo la vittoria sulla Roma nella scorsa giornata. Pioli sembra intenzionato a non toccar nulla degli undici visti a San Siro con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Giroud. Sono tre i successi consecutivi dei rossoneri in campionato mentre i bianconeri si devono mangiare le mani per i due punti lasciati al Franchi dopo essere per due volte passati in vantaggio. La classifica inquieta Sottil che si vede il Verona a una sola lunghezza.

In Serie B dopo l’anticipo vinto brillantemente dal Parma in trasferta con la Sampdoria troveremo ben otto incontri da gustare. Le prime inseguitrici, Venezia e Como sono chiamate a rispondere in trasferta rispettivamente a Cosenza e Reggio Emilia mentre trasferta umbra per il Cittadella. In Serie C si gioca in tutti e tre i gironi con Padova e Triestina impegnati in casa con l’Alessandria e in casa della Pro Vercelli per il girone A. Nel B c’è il Cesena che ospita il Pontedera, spicca nel C la sfida tra Foggia e Avellino.

Il campionato Primavera 1 propone quattro incontri a partire dal quelli delle ore 11 con il derby toscano Empoli-Fiorentina e Inter-Sampdoria mentre alle 13 c’è Atalanta-Milan e alle 14.30 Genoa-Bologna. Nella Serie A femminile troviamo alle ore 12.30 Sampdoria-Napoli e alle 15 Inter-Roma.

Sguardo in Europa dove troviamo la Coppa di Francia con Orleans-PSG alle ore 20.45. In Bundesliga alle 18.30 big match tra RB Lipsia e Leverkusen mentre in Premier League turno casalingo alle 13.30 per l’Arsenal con il Crystal Palace. Nella Liga spagnola troviamo Atlhetic Bilbao e Real Sociedad impegnati in trasferta con Valencia alle 18.30 e Celta Vigo alle ore 21. Nella Liga Portugal il Porto ospita la Moreirense alle 21.30 e alle ore 20 per la Supercoppa spagnola femminile troviamo Barcellona-Levante.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18.00

20.45

COPPA DI FRANCIA

20.45

Orleans-PSG

SERIE B



14.00

16.15

SERIE C



16.15

18.30

Giana Ermianio-Atalanta U23

Lucchese-Recanatese

Padova-Alessandria

Pro Vercelli-Triestina

Renate-Pergolettese

20.45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 20 gennaio 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP

Algeria – Burkina Faso 15:00

Mauritania – Angola 18:00

Tunisia – Mali 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Vllaznia 13:30

Partizani – Laci 17:00

Skenderbeu – Din. Tirana 17:00

ASIA COPPA D’ASIA

Giordania – Corea del Sud 12:30

Bahrain – Malesia 15:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

WS Wanderers – Perth Glory 09:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – Cercle Brugge 16:00

St. Liege – Kortrijk 18:15

Club Brugge – Westerlo 20:45

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Patriotas – Jaguares de Cordoba 00:00

Pereira – Dep. Cali 02:15

Once Caldas – Chico 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – AD Santos 22:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Bordeaux – Nizza 17:30

Le Puy-en-Velay – Dunkerque 17:30

Nantes – Laval 17:30

Rodez – Monaco 17:30

Trelissac – Brest 17:30

Valenciennes – Paris FC 17:30

Orleans – PSG 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Elversberg – Hannover 13:00

Norimberga – Rostock 13:00

St. Pauli – Kaiserslautern 13:00

Schalke – Amburgo 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Stoccarda 15:30

Colonia – Dortmund 15:30

Darmstadt – Francoforte 15:30

Friburgo – Hoffenheim 15:30

Heidenheim – Wolfsburg 15:30

RB Lipsia – Leverkusen 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Lamia – Kifisia 16:30

Giannina – Panserraikos 18:00

OFI Crete – Panetolikos 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Antigua – Deportivo Achuapa 03:00

Municipal – Guastatoya 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Marathon – UPNFM 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Swansea – Southampton 13:30

Blackburn – Huddersfield 16:00

Bristol City – Watford 16:00

Middlesbrough – Rotherham 16:00

Norwich – West Brom 16:00

Plymouth – Cardiff 16:00

QPR – Millwall 16:00

Sheffield Wed – Coventry 16:00

Stoke – Birmingham 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Crystal Palace 13:30

Brentford – Nottingham 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville – Ballymena 16:00

Coleraine – C. Rangers 16:00

Dungannon – Larne 16:00

Linfield – Crusaders 16:00

Loughgall – Newry City 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Hadera – Ashdod 14:00

Maccabi Bnei Raina – H. Haifa 16:30

Hapoel Jerusalem – H. Beer Sheva 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Empoli U19 – Fiorentina U19 11:00

Inter U19 – Sampdoria U19 11:00

Atalanta U19 – Milan U19 13:00

Genoa U19 – Bologna U19 14:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Cosenza U19 – Ascoli U19 11:00

Entella U19 – Monopoli U19 11:00

FeralpiSalò U19 – Udinese U19 11:00

Pescara U19 – Salernitana U19 11:00

Spezia U19 – Crotone U19 11:00

Ternana U19 – Benevento U19 11:00

Cesena U19 – Palermo U19 11:15

AlbinoLeffe U19 – Alessandria U19 14:30

Bari U19 – Perugia U19 14:30

Brescia U19 – Venezia U19 14:30

Cittadella U19 – Reggiana U19 14:30

Como U19 – Renate U19 14:30

Cremonese U19 – Parma U19 14:30

Napoli U19 – Pisa U19 14:30

Spal U19 – Südtirol U19 14:30

Padova U19 – Vicenza U19 15:30

ITALIA SERIE A

Roma – Verona 18:00

Udinese – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sampdoria D – Napoli D 12:30

Inter D – Roma D 15:00

ITALIA SERIE B

Brescia – Südtirol 14:00

FeralpiSalò – Catanzaro 14:00

Reggiana – Como 14:00

Spezia – Cremonese 14:00

Ternana – Cittadella 14:00

Cosenza – Venezia 16:15

Lecco – Pisa 16:15

Palermo – Modena 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Lumezzane – L.R. Vicenza 16:15

Giana Erminio – Atalanta U23 18:30

Padova – Alessandria 18:30

Pro Vercelli – Triestina 18:30

Renate – Pergolettese 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Juventus U23 – Rimini 16:15

Lucchese – Recanatese 18:30

Cesena – Pontedera 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Picerno – Catania 16:15

Brindisi – Audace Cerignola 20:45

Crotone – Virtus Francavilla 20:45

Foggia – Avellino 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Chions – Portogruaro 14:30

KOSOVO SUPER CUP

FC Ballkani – Prishtina 11:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – Necaxa 02:00

Atl. San Luis – U.N.A.M. 04:00

Juarez – Cruz Azul 04:10

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

El Salvador – Inter Miami 02:00

USA – Slovenia 21:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Jalapa – Sport Sebaco 22:00

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – Twente 16:30

Heracles – FC Volendam 18:45

Alkmaar – Zwolle 20:00

Almere City – Sittard 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Olimpia Asuncion – Sol De America 00:30

Sp. Luqueno – 2 de Mayo 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril – Arouca 16:30

Casa Pia – Farense 19:00

FC Porto – Moreirense 21:30

ROMANIA LIGA 1

U. Cluj – FC Hermannstadt 16:00

Petrolul – Din. Bucuresti 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – Murata 15:00

Libertas – La Fiorita 15:00

Tre Penne – Juvenes/Dogana 15:00

Virtus – Tre Fiori 15:00

Domagnano – Cosmos 18:15

Folgore – Cailungo 18:15

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Las Palmas 14:00

Villarreal – Maiorca 16:15

Valencia – Ath. Bilbao 18:30

Celta Vigo – Real Sociedad 21:00

SPAGNA LALIGA2

Albacete – Alcorcon 14:00

Amorebieta – Eldense 16:15

Espanyol – Villarreal B 18:30

Tenerife – Gijon 18:30

Ferrol – R. Oviedo 21:00

SPAGNA SUPERCOPPA – FEMMINILE

Barcellona D – Levante D 20:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Grasshoppers 18:00

Lausanne – St. Gallen 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Hatayspor 11:30

Alanyaspor – Rizespor 14:00

Karagumruk – Basaksehir 14:00

Adana Demirspor – Ankaragucu 17:00

Pendikspor – Besiktas 17:00