Elenco delle partite previste per oggi, domenica 25 febbraio 2024: sfida cruciale per la Champions a San Siro, Chelsea e Liverpool in campo per l’ultimo atto di Coppa di Lega inglese e spazio ai top 5 campionati europei

Agenda calcistica come al solito densissima di impegni quella offerta da quest’oggi, domenica 25 febbraio, sia in Italia che nel resto d’Europa. In primo piano la Serie A ed i campionati minori del nostro Paese, ma ci sono anche interessanti sfide negli altri tornei continentali, senza trascurare il capitolo EFL Cup, che vive il suo ultimo e decisivo atto con l’attesissimo incontro Chelsea-Liverpool. Andiamo, pertanto, a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano per poi compiere una panoramica più ampia su quello estero.

Indice



Partiamo, dunque, dalla Serie A, con un programma di ben 4 partite, valide per il 26esimo turno, in attesa delle 2 di domani che completeranno il quadro. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto alle 12.30 il lunch match dell’Allianz Stadium Juventus–Frosinone. Periodo avaro di risultati in casa bianconera. Dopo il pari col Verona, la formazione di Allegri, seconda a distanza siderale (-9) dall’Inter capolista, vuole ritornare ai 3 punti in quel di Torino, nella propria tana, lì dove Empoli e Udinese, prima ancora degli scaligeri, erano riusciti a fermarla, allontanandola così da possibili sogni di Scudetto. Neanche i ciociari arrivano bene a questo appuntamento, reduci dal ko interno per 0-3 contro la Roma e 15esimi in classifica, a +3 dalla zona retrocessione. Hanno infatti disperato bisogno di un successo da 5 giornate, ma a ciò va anche aggiunto il dato del peggior rendimento in trasferta della Serie A, alle luce delle sole 3 vittorie giunte in totale lontano dallo Stirpe. Mister Allegri senza Danilo, Kean, De Sciglio e Perin. In dubbio Alex Sandro: pronto Rugani per giocare con Gatti e Bremer. Il tecnico dei gialloblu Di Francesco dovrebbe rilanciare dal 1′ Barrenechea dopo la panchina contro la Roma, così come si candida ad una maglia da titolare Kaio Jorge.

Alle 15 è invece in programma all’Unipol Domus la sfida Cagliari–Napoli. Entrambe le compagini stanno vivendo un’annata fatti più di bassi che di alti. Nona posizione in graduatoria per gli ospiti, che in settimana hanno ufficializzato Calzona come terzo allenatore in stagione. Va registrato però hanno registrati alcuni segnali di risveglio nel pareggio in Champions contro il Barcellona, risultato che può dare morale inoltre per rilanciarsi in campionato, dove non vincono dallo scorso 4 febbraio, e per tentare di riacciuffare in extremis la zona Europa. Dall’altra parte sardi, penultimi a quota 19, si trovano in piena bagarre retrocessione e prima del pareggio di Udine dell’ultimo turno, un’ulteriore fiammella di speranza in vista del rush finale di stagione, avevano perso di fila le quattro gare precedenti. L’allenatore rossoblu Ranieri dovrebbe concedere spazio dal 1′ all’ex di turno Gaetano, sulla linea della tre quarti offensiva insieme a Luvumbo a supporto di Lapadula. Mister Calzona potrebbe dare fiducia invece ad Olivera a sinistra, a Traoré a centrocampo, mentre a destra Mazzocchi rileverà lo squalificato Di Lorenzo.

Passiamo dunque ai restanti due match di giornata, iniziando da quello delle 18 del Via del Mare tra Lecce e Inter. Lo scopo principale dei nerazzurri, primi a +9 dalla Juventus ma con una partita in meno, è quello di allungare a 10 le vittorie consecutive in tutte le competizioni (6 in campionato). Per farlo però dovranno essere bravi a recuperare quante più energie possibili dopo le fatiche di Champions contro l’Atletico Madrid. Soprattutto perché mercoledì prossimo è in programma un altro impegno infrasettimanale importante: a San Siro arriverà l’Atalanta, quarta forza in classifica e al top della forma. C’è bisogno quindi di saper dosare bene le forze in un momento cruciale della stagione. Situazione opposta per i salentini, a + 4 sulla zona salvezza, che nell’ultime 9 hanno centrato appena un successo, totalizzando la miseria di appena 4 punti. Nel Lecce Baroni si dovrebbe disporre tridente Amqvist-Krstovic-Banda. Fiducia ancora a Oudin da mezzala. Ampio turnover per mister Simone Inzaghi, privo dell’infortunato Thuram. In avanti coppia inedita Sanchez-Lautaro.

Il fitto palinsesto viene chiuso dal big match di giornata di San Siro Milan–Atalanta, calcio d’inizio alle ore 20.45. Una buona e una cattiva notizia per i rossoneri dopo l’ultimo incontro di Europa League col Rennes. Da un lato gli uomini di Pioli hanno centrato il passaggio del turno agli ottavi, ma, dall’altro, hanno registrato la seconda sconfitta di fila dopo quella in campionato di Monza. Cercano pertanto riscatto e soprattutto i 3 punti che permetterebbero di insidiare la seconda posizione della Juventus, lontana allo stato due lunghezze. Primo match del ciclo terribile, al contrario, per gli orobici. Questi ultimi arrivano allo scontro del Meazza in piena forma e desiderosi di riagguantare la quarta posizione Champions, attualmente presidiata dal Bologna. Da quando è iniziato il nuovo anno devono infatti ancora conoscere la parola sconfitta, avendo accumulato un incredibile bottino di 21 punti su 8 gare disputate in totale. Kalulu e Tomori dovrebbero tornare entrambi a disposizione di Pioli, tuttavia la loro destinazione iniziale dovrebbe essere la panchina. Gasperini col dubbio Miranchuk più Scamacca. Intoccabile CDK da riferimento offensivo con Ederson e De Roon più di Pasalic a centrocampo.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie B si disputa alle 16.15 il posticipo della 26esima giornata tra Modena e Spezia. I padroni di casa sono ottavi a quota 34 ed arrivano da tre pareggi consecutivi. I canarini proveranno a difendere dall’assalto delle inseguitrici questa posizione, l’ultima utile per accedere agli spareggi promozione, ma dovranno fare attenzione alla voglia di riscossa e di successo dei liguri, reduci da una convincente vittoria contro il Cittadella, ma diciottesimi con 25 punti e separati da un gap di sole 3 lunghezze dalla permanenza in categoria.

Diversi anche gli incontri di Serie C, valevoli per il 28esimo turno. Fischio d’inizio per tutti tra le 14 e le 20.45. Nel girone A si gioca, oltre al derby lombardo Pro Patria-Renate, Fiorenzuola-Virtus Verona, Lumezzane-Mantova e lo scontro diretto in zona play off tra L.R. Vicenza e Triestina, appaiate al terzo posto quota 46, mentre la capolista Mantova fa visita al Novara. Nel girone B abbiamo, in ordine cronologico, Virtus Entella-Fermana, Olbia-Gubbio, Cesena-Pineto, Perugia-Juventus U23 e Carrarese-Sestri Levante. Nel girone C, infine, spazio a 5 match: Casertana-Brindisi, Monterosi Tuscia-Avellino, Potenza-Giugliano, Latina-Audace Cerignola con, infine, l’AZ Picerno che gioca in quel di Messina per ridurre ulteriormente le 6 lunghezze che la separano dalla Juve Stabia capolista. Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Roma-Genoa in programma alle ore 10.45 e Sassuolo-Lazio alle 13.

Capitolo coppe nazionali con la finalissima della EFL Cup in scena alle ore 16 italiane a Wembley. Ad affrontarsi nell’ultimo atto ci sono Chelsea e Liverpool. Sensazioni di deja-vù per le guide tecniche della due squadre, Pochettino e Klopp, che tornano a giocarsi un trofeo in partita secca dopo la finale della UEFA Champions League del 2019, vinta dall’allenatore tedesco contro l’allora tecnico del Tottenham. I Blues, al contrario dei Reds, primi in campionato e sulle ali dell’entusiasmo a un punto di vantaggio dal Manchester City secondo in classifica e due dall’Arsenal terzo, non stanno vivendo una stagione per niente esaltante. Attualmente si trovano al decimo posto in Premier, lontanissimi dalla zona Europa e quella di quest’oggi potrebbe essere l’ultima chance per riscattare una stagione altrimenti destinata ad essere ricordata come una delle peggiori della storia recente del club.

Passando ai principali campionati europei, in aggiunta alla Premier League, che offre alle 14.30 Wolverhampton-Sheffield come solo match di giornata, la 26esima, c’è la Bundesliga con 3 gare valide per il 23esimo turno della massima serie tedesca. Alle 15.30 l’Eintracht Francoforte proverà a difendere la sesta posizione, l’ultima disponibile per un piazzamento europeo, contro un Wolfsburg ancora a digiuno, da gennaio, di trionfi in gare ufficiali. Alle 17.30 il Borussia Dortmund proverà a consolidare la quarta posizione occupata ospitando tra le mura amiche l’Hoffeneim, mentre alle 19.30 riflettori puntati su Augusta-Magonza.

Spostiamoci in Spagna e in Liga e occhi puntati sulle 6 partite della 26esima giornata. Dalle ore 14 fino alle 18.30 sono in programma, rispettivamente, Cadice-Celta Vigo, Betis-Athletic Bilbao, Las Palmas-Osasuna, mentre alle 21 il Real Madrid proverà a chiudere la pratica primo posto, accogliendo al Bernabeu un Siviglia quindicesimo, ma in ripresa dopo un inizio di stagione catastrofico, che l’ha visto occupare per lunghi tratti i gradini più bassi della graduatoria.

Giungiamo in Francia, dove in Ligue 1 si disputano ben 6 gare per il 23esimo turno. Dalle ore 13 fino alle 20.45 sono in programma Le Havre-Reims, Nizza-Clermont, Tolosa-Lilla, Paris Saint Germain-Rennes, Olympique Marsiglia-Montpellier e la sfida da piena zona Europa Lens-Monaco, in cui si affrontano, rispettivamente, la sesta e la quinta della classe.

In Eredivisie, per concludere la rassegna, spazio alla 21esima del massimo campionato olandese. Si disputano, tra le 12.15 e le 20, le partite Excelsior-Vitesse, Almere City-Feyenoord, Twente-G.A. Eagles, FC Volendam-Herenveen e il big match di giornata AZ Alkmaar-Ajax.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

EFL CUP

16.00

Chelsea-Liverpool

LIGUE 1

17.05

PSG-Rennes

SERIE B



16.15

SERIE C



14.00

15.00

16.00

16.15

Novara-Mantova

Perugia-Juventus Next Gen

18.30

Casertana-Brindisi

Fiorenzuola-Virtus Verona

Monterosi Tuscia-Avellino

Potenza-Giugliano

20.45

SERIE D



14.30

15.00

15.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 25 febbraio 2024

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Supersport (Rsa) – Future FC (Egy) 14:00

Abu Salim (Lby) – Zamalek (Egy) 17:00

Academica (Ang) – Rivers United (Nga) 17:00

Al Hilal Benghazi (Lby) – USM Alger (Alg) 17:00

Dreams (Gha) – Club Africain (Tun) 17:00

Stade Malien (Mli) – Diables Noirs (Con) 17:00

Sekhukhune (Rsa) – Berkane (Mar) 20:00

SOAR (Gui) – Sagrada (Ang) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Teuta 13:30

Kukesi – Erzeni 13:30

Skenderbeu – Partizani 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Feiha – Abha 15:00

Al Shabab – Al Nassr FC 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Sarmiento Junin – Barracas Central 02:00

Union Santa Fe – Ind. Rivadavia 02:00

River Plate – Boca Juniors 21:00

Gimnasia L.P. – Estudiantes 23:30

Newells Old Boys – Rosario 23:45

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory – Central Coast Mariners 07:00

Newcastle Jets – Macarthur FC 07:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Klagenfurt – BW Linz 14:30

Tirol – Sturm Graz 14:30

SK Rapid – Austria Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge – Anderlecht 13:30

Gent – Anversa 16:00

Royale Union SG – St. Liege 18:30

Eupen – Cercle Brugge 19:15

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Aurora – Wilstermann 20:00

Bolivar – The Strongest 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Krumovgrad 13:30

CSKA 1948 Sofia – Slavia Sofia 15:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Deportes Iquique – Everton 16:00

Huachipato – U. Calera 16:00

O’Higgins – Colo Colo 22:00

CINA SUPERCOPPA

Shanghai Port – Shanghai Shenhua 09:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Alianza – Ind. Medellin 00:10

Patriotas – Millonarios 02:20

Jaguares de Cordoba – America De Cali 22:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Herediano 01:00

San Carlos – Puntarenas FC 02:30

AD Santos – Grecia 22:00

Liberia – Sporting San Jose 22:00

CROAZIA HNL

Din. Zagabria – Rijeka 15:00

Gorica – Slaven Belupo 17:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Hvidovre IF – Viborg 14:00

Vejle – Silkeborg 14:00

Odense – Brondby 16:00

Aarhus – Midtjylland 18:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Pharco – El Gaish 15:00

Al Ittihad – National Bank Egypt 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Lens – Monaco 13:00

Le Havre – Reims 15:00

Nizza – Clermont 15:00

Tolosa – Lilla 15:00

PSG – Rennes 17:05

Marsiglia – Montpellier 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Elversberg 13:30

Dusseldorf – Rostock 13:30

Furth – Norimberga 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Francoforte – Wolfsburg 15:30

Dortmund – Hoffenheim 17:30

Augusta – Friburgo 19:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Molynes – Dunbeholden 19:00

Humble Lions – Waterhouse 21:30

Mount Pleasant – Montego Bay 21:30

Vere United – Lime Hall Academy 21:30

Tivoli – Portmore 22:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kashiwa – Kyoto 06:00

Verdy – Yokohama M. 06:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Giannina – OFI Crete 15:30

Panetolikos – PAOK 16:00

Olympiakos – Asteras T. 17:00

Aris – Volos 18:30

Panathinaikos – Kifisia 19:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Comunicaciones – Xelaju 01:00

Zacapa – Guastatoya 18:00

Coatepeque – Xinabajul 22:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Real Espana – Marathon 00:00

Motagua – Olimpia 02:00

Olancho – Genesis 22:00

INGHILTERRA EFL CUP

Chelsea – Liverpool 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Wolves – Sheffield Utd 14:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Ashdod – M. Haifa 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Roma U19 – Genoa U19 10:45

Sassuolo U19 – Lazio U19 13:00

ITALIA SERIE A

Juventus – Frosinone 12:30

Cagliari – Napoli 15:00

Lecce – Inter 18:00

Milan – Atalanta 20:45

ITALIA SERIE B

Modena – Spezia 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Pro Patria – Renate 14:00

L.R. Vicenza – Triestina 16:00

Novara – Mantova 16:15

Fiorenzuola – Virtus Verona 18:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Entella – Fermana 14:00

Olbia – Gubbio 14:00

Cesena – Pineto 15:00

Perugia – Juventus U23 16:15

Carrarese – Sestri Levante 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Picerno 14:00

Casertana – Brindisi 18:30

Monterosi Tuscia – Avellino 18:30

Potenza – Giugliano 18:30

Latina – Audace Cerignola 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – Albenga 14:30

Chieri – Vogherese 14:30

Chisola – Bra 14:30

Derthona FbC – Alcione Milano 14:30

PDHA – Vado 14:30

Gozzano – Lavagnese 15:00

Ligorna – Ticino 15:00

Sanremese – Asti 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Pro Palazzolo 14:30

Caldiero Terme – Legnano 14:30

Castellanzese – Desenzano 14:30

Ciserano-Bergamo – Folgore Caratese 14:30

Clivense – USD Casatese 14:30

Piacenza – Club Milano 14:30

Ponte San Pietro – Crema 14:30

Real Calepina – Caravaggio 14:30

Villa Valle – Tritium 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Breno – Bolzano 14:30

Castegnato – Este 14:30

Chions – Mori 14:30

Cjarlins Muzane – Mestre 14:30

Luparense – Bassano 14:30

Montebelluna – Dolomiti Bellunesi 14:30

Montecchio Maggiore – Campodarsego 14:30

Treviso – Adriese 14:30

Union Clodiense – Portogruaro 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Corticella – Aglianese Calcio 14:30

Fanfulla – SCD Progresso 14:30

Lentigione – Mezzolara 14:30

Pistoiese – Forlì 14:30

Prato – Certaldo 14:30

San Donnino – Imolese 14:30

Sangiuliano City – Ravenna 14:30

Sant’Angelo – Sammaurese 14:30

Victor San Marino – AC Carpi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Figline – Vivi Altotevere 14:30

Ghivizzano Borgo – Pianese 14:30

Livorno – Real Forte Querceta 14:30

Mobilieri Ponsacco – San Donato 14:30

Poggibonsi – Montevarchi 14:30

Sangiovannese – Grosseto 14:30

SC Cenaia – Tau 14:30

Trestina – Orvietana 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Roma City 14:30

Campobasso – Sora 14:30

Chieti – Avezzano 14:30

L’Aquila – Tivoli Calcio 14:30

Real Monterotondo – Vigor Senigallia 14:30

Termoli – Fossombrone 14:30

United Riccione – Sambenedettese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Flaminia – Cynthialbalonga 14:30

Gladiator – Budoni 14:30

Ischia – Boreale 14:30

Ostia Mare – Nuova Florida 14:30

Romana – Cassino 14:30

Trastevere Calcio – Cavese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Altamura 14:30

Bitonto – Matera 14:30

Gelbison – Barletta 14:30

Manfredonia – Gallipoli 14:30

Palmese 1914 – Santa Maria Cilento 14:30

Rotonda – Paganese 14:30

Fidelis Andria – Citta di Fasano 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – Real Casalnuovo 14:30

Castrovillari – Locri 1909 14:30

Gioiese – AS Acireale 14:30

Vibonese – Canicatti 14:30

S. Agata – Reggio Calabria 15:00

USD Ragusa – Igea Virtus 15:00

Trapani – Sancataldese 15:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Chabab Mohammedia 16:00

FAR Rabat – Union Touarga 18:00

Maghreb Fez – Mouloudia Oujda 20:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Leon – Atl. San Luis 00:00

Tigres – Atlas 02:00

Guadalajara – U.N.A.M. 02:05

Club America – Cruz Azul 04:10

Toluca – Tijuana 19:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Esteli – Ferretti 02:00

Ocotal – Matagalpa 02:00

Jalapa – Masachapa 22:00

Sport Sebaco – Diriangen 22:00

OLANDA EREDIVISIE

Excelsior – Vitesse 12:15

Almere City – Feyenoord 14:30

Twente – G.A. Eagles 14:30

Alkmaar – Ajax 16:45

FC Volendam – Heerenveen 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Porteno – Sol De America 00:45

Sportivo Trinidense – Ameliano 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Carlos Mannucci – Sporting Cristal 00:15

Grau – ADT Tarma 19:45

A. Lima – Comerciantes Unidos 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Puszcza – Zaglebie 12:30

Widzew Lodz – Gornik Zabrze 15:00

Korona – Legia 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Vizela – Estoril 16:30

Benfica – Portimonense 19:00

Gil Vicente – FC Porto 19:00

Rio Ave – Sporting 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Sigma Olomouc 15:00

Slavia Praga – Pardubice 15:00

Slovacko – Sparta Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – U. Cluj 13:00

FCSB – Botosani 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Juvenes/Dogana – Tre Fiori 15:00

La Fiorita – San Giovanni 15:00

Tre Penne – Cosmos 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Motherwell – Celtic 13:00

SERBIA SUPER LIGA

Javor – Radnicki 1923 14:00

Napredak – Novi Pazar 16:30

Vojvodina – Sp. Subotica 18:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Rogaska – Maribor 13:00

Domzale – Celje 15:00

Mura – Radomlje 17:30

SPAGNA LALIGA

Cadice – Celta Vigo 14:00

Betis – Ath. Bilbao 16:15

Las Palmas – Osasuna 18:30

Real Madrid – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eldense – Ferrol 14:00

Alcorcon – Tenerife 16:15

Burgos CF – Gijon 16:15

Cartagena – Elche 18:30

Amorebieta – Albacete 21:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Zurigo 14:15

Lausanne – Winterthur 16:30

Young Boys – Servette 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Pendikspor 11:30

Karagumruk – Alanyaspor 14:00

Trabzonspor – Adana Demirspor 14:00

Istanbulspor – Besiktas 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Minaj 12:00

Veres-Rivne – Kolos Kovalivka 12:00

Metalist 1925 – Dyn. Kyiv 14:30

Rukh Lviv – Zhytomyr 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Penarol – Miramar 00:00

Cerro Largo – Fenix 14:00

Liverpool M. – Nacional 21:00

Defensor Sp. – Cerro CA 23:30

USA MLS

Charlotte – New York City 01:30

DC United – New England Revolution 01:30

Orlando City – CF Montreal 01:30

Philadelphia Union – Chicago Fire 01:30

Austin FC – Minnesota 02:30

FC Dallas – San Jose Earthquakes 02:30

Houston Dynamo – Sporting Kansas City 02:30

St. Louis City – Real Salt Lake 02:30

Portland Timbers – Colorado Rapids 04:30

Cincinnati – Toronto FC 20:30

Nashville SC – New York Red Bulls 23:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Zamora – Rayo Zuliano 01:30

Carabobo – Angostura 21:00