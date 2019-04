Elenco delle previste per oggi domenica 7 aprile 2019, in primo piano le sfide di Serie A e Serie B oltre a quelle di Liga, Premier League e Bundesliga.

MILANO – E’ una domenica intensa quella che ci aspetta a cominciare dalla Serie A che prenderà il via alle 12.30 con Fiorentina-Frosinone: da una parte c’è la formazione toscana che viene dal pareggio con la Roma mentre i ciociari hanno battuto il Parma. Alle 15 due sfide in programma con Cagliari-SPAL ed Udinese-Empoli, incontri molto importanti in chiave salvezza. Alle ore 18 Inter-Atalanta e Lazio-Sassuolo mentre alle 20.30 Napoli-Genoa con i partenopei che sono reduci dalla sconfitta con l’Empoli mentre il Grifone ha perso contro l’Inter. In Serie B due sfide alle 15 con Ascoli-Pescara e Cremonese-Lecce mentre alle 21 il derby calabrese Cosenza-Crotone. In Premier League c’è Everton-Arsenal mentre in Liga ben sei sfide con il Siviglia che giocherà in casa del Valladolid mentre il posticipo metterà di fronte Betis e Villarreal. In Ligue 1 impegno casalingo per il PSG che giocherà contro lo Strasburgo. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

15:00

Reims – Lilla

Tolosa – Nantes

17:00 Nizza – Montpellier

21:00 Paris SG – Strasburgo

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Augusta – Hoffenheim

18:00 Monchengladbach – Brema

INGHILTERRA: Premier League

15:05 Everton – Arsenal

ITALIA: Serie A

12:30 Fiorentina – Frosinone [Cronaca Diretta]

15:00

Cagliari – Spal [Cronaca Diretta]

Udinese – Empoli [Cronaca Diretta]

18:00

Inter – Atalanta [Cronaca Diretta]

Lazio – Sassuolo [Cronaca Diretta]

20:30 Napoli – Genoa [Cronaca Diretta]

ITALIA: Serie B

15:00

Ascoli – Pescara [Cronaca Diretta]

Cremonese – Lecce

21:00 Cosenza – Crotone [Cronaca Diretta]

OLANDA: Eredivisie

12:15 FC Emmen – Heerenveen

14:30

Venlo – Feyenoord

Zwolle – Sittard

16:45 Vitesse – PSV

SPAGNA: LaLiga

12:00 Alaves – Leganes

14:00 Getafe – Ath. Bilbao

16:15 Valladolid – Siviglia

18:30

Celta Vigo – Real Sociedad

Levante – Huesca

20:45 Betis – Villarreal

INGHILTERRA: FA Cup

17:00 Watford – Wolves

ITALIA: Serie C – Gruppo B

14:30 Gubbio – Triestina

16:30

AJ Fano – Renate

AlbinoLeffe – Rimini

FeralpiSalò – Vis Pesaro

Fermana – Ternana

Giana Erminio – Monza

Ravenna – Pordenone

Südtirol – Sambenedettese

Teramo – L.R. Vicenza

20:30 Virtus Verona – Imolese

ITALIA: Serie C – Gruppo C

14:30

Catania – Bisceglie

Catanzaro – Virtus Francavilla

Juve Stabia – Trapani

Paganese – Rieti

Reggina 1914 – Sicula Leonzio

Siracusa – Vibonese

16:30 Potenza – Cavese

18:30 Monopoli – Casertana

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:00 Setubal – Maritimo

18:30 Feirense – Benfica

21:00 Sporting – Rio Ave

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Alcorcon – Albacete

16:00 Lugo – Osasuna

18:00 Gimnastic – Numancia

20:00 Elche – Cordoba