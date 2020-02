Elenco delle partite previste per oggi sabato 8 febbraio 2020: in primo piano le sfide di Serie A e Serie B oltre a quelle di Liga, Bundesliga e Premier League.

VERONA – E’ un sabato vivace quello che ci attende a cominciare dalla Serie A con tre anticipi in programma. Alle ore 15 Fiorentina-Atalanta con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus mentre i nerazzurri hanno pareggiato, tra le mura amiche, contro il Genoa. Alle ore 18 Torino-Sampdoria con i Granata che stanno vivendo un pessimo momento di forma con Longo al posto di Mazzarri mentre la Doria viene dalla sconfitta interna contro il Napoli. Alle ore 20.45 Verona-Juventus con i padroni di casa che sono reduci da due ottimi pareggi esterni, contro Lazio e Milan, mentre i bianconeri occupano la prima posizione in classifica. Si gioca anche in Serie B con quattro sfide alle ore 15: Pordenone-Livorno, Cittadella-Empoli, Crotone-Cremonese e Venezia-Frosinone mentre alle ore 18 andrà in scena Perugia-Spezia. In Liga match clou con vista Champions tra Getafe e Valencia mentre, in serata, l’Atletico Madrid giocherà tra le mura amiche contro il Granada. In Bundesliga spicca, alla ore 18.30, il match tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche

11:00 FC Liefering - Brentford FC (R)



12:00



Austria Wien - FC Juniors OÖ

TSV Hartberg - USV Gnas

WSC Hertha - Vorwärts Steyr

Victoria Hamburg - FC St. Pauli II

Spartak Moskva - Partizan



13:00



SSV Ulm 1846 - FC Memmingen

SCR Altach - FC Dornbirn

FC Astoria Walldorf - 1. FC Nürnberg II



14:00



Austria Wien - MFK Ružomberok

Rapid Wien - FK Senica

TSV Hartberg - Kapfenberger SV 1919

Progrès Niedercorn - 1. FSV Mainz 05 II

Hannover 96 II - SV Drochtersen/Assel

Holstein Kiel II - Eintracht Norderstedt

15:00 SV Mattersburg - Zlaté Moravce

16:00 FK Astana - BK Häcken



17:00



Wolfsberger AC - Rudar Velenje

CSKA Mosca - Odds BK



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio

13:00 Spagna - Germania

15:00 Polonia - Norvegia



16:00



Svezia - Repubblica Ceca

Russia - Inghilterra

Belgio - Ucraina

17:00 Portogallo - Corea del Sud

18:00 Georgia - Croazia



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > febbraio

14:00 Colombia - Germania

17:00 Portogallo - Olanda



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



14:00



KF Skënderbeu - KF Bylis Ballsh

FK Kukësi - KF Laçi



17:00



KF Teuta Durrës - Luftëtari Gjirokastër

FK Partizani - KS Flamurtari Vlorë



Algeria > Ligue 1 2019/2020



15:00



NC Magra - CR Bélouizdad

NA Hussein Dey - ASO Chlef

CA Bordj Bou Arreridj - USM Bel Abbes

16:00 USM Alger - CS Constantine

17:00 JS Saoura - AS Aïn M'lila

17:45 MC Oran - ES Sétif



Argentina > Primera División 2019/2020

01:10 Argentinos Juniors - Lanús



21:35



Gimnasia de La Plata - Patronato de Paraná

Defensa y Justicia - Colón de Santa Fe



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B

01:00 Atlético Rafaela - Brown de Adrogué

01:30 Gimnasia de Jujuy - Riestra

21:00 Defensores de Belgrano - Gimnasia de Mendoza

21:05 All Boys - Chacarita Juniors



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A

01:00 Temperley - Estudiantes de Río Cuarto

21:30 Estudiantes de Caseros - Mitre de Santiago del Estero



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Comunicaciones - Colegiales

Talleres de Remedios de Escalada - San Telmo

Almirante Brown - Sacachispas



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B

01:30 Ferro Carril Oeste de General Pico - Peñarol de Chimbas



Australia > A-League 2019/2020

07:00 Sydney FC - Western Sydney Wanderers

09:30 Brisbane Roar - Adelaide United



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020

18:00 Sporting Charleroi - SV Zulte Waregem



20:00



Cercle Brugge - KV Mechelen

Sint-Truidense VV - AS Eupen

20:30 Royal Excel Mouscron Péruwelz - KV Oostende



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura

20:00 Club Aurora - Atlético Palmaflor



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara

20:00 Bangu - RJ - Macaé Esporte - RJ



22:00



Flamengo RJ - Madureira - RJ

Boavista - RJ - Volta Redonda - RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2020

01:30 Mirassol - SP - Red Bull Bragantino

19:00 Água Santa - SP - Ferroviária - SP



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo A



21:00



Internacional - Novo Hamburgo - RS

Juventude - RS - Ypiranga - RS



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo B

20:00 Brasil de Pelotas - RS - São José - RS



Brasile > Campeonato Mineiro 2020

20:00 Tombense - MG - Patrocinense - MG



Brasile > Campeonato Paraibano 2020

20:00 Perilima - PB - São Paulo Crystal - PB



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



19:30



Dorense - SE - Boca Júnior - SE

Lagarto - SE - Sergipe - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



20:00



Fortaleza - Santa Cruz - PE

Botafogo - PB - Náutico - PE



22:00



Freipaulistano - SE - Confiança - SE

Bahia - BA - Vitória - BA



Cile > Primera División 2020

01:00 La Serena - Cobresal

16:00 Huachipato - Universidad de Concepción

22:00 Universidad de Chile - Unión La Calera



Cipro > First Division 2019/2020

16:00 Olympiakos Nikosia - Anorthosis Famagusta FC

18:00 AEK Larnaca - APOEL Nikosia



Colombia > Primera A 2020 Apertura

00:05 Deportivo Pasto - Atlético Bucaramanga

02:10 Deportes Tolima - Envigado FC



Colombia > Primera B 2020 Apertura

20:00 Deportes Quindío - Llaneros FC

21:30 Fortaleza FC - Leones FC



Croazia > 1. HNL 2019/2020

15:00 NK Osijek - NK Inter Zaprešić

17:30 Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb



Egitto > Premiership 2019/2020

13:30 Ittihad El-Iskandary - Aswan

16:00 FC Masr - Smouha Sporting Club

18:30 Misr lel-Maqasah SC - El-Entag El-Harby



Francia > Ligue 1 2019/2020

17:30 Olympique Marseille - Toulouse FC



20:00



Dijon FCO - FC Nantes

FC Metz - Girondins Bordeaux

OGC Nice - Nîmes Olympique

Amiens SC - AS Monaco

Stade Rennes - Stade Brest



Francia > Ligue 2 2019/2020

15:00 EA Guingamp - FC Lorient



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020

16:00 RC Lens (CFA) - JA Drancy



18:00



AF Bobigny - IC Croix

SAS Épinal - Stade Reims (CFA)

US Lusitanos - FC Mulhouse

Sainte-Geneviève-des-Bois - Lille OSC (CFA)

SC Schiltigheim - Olympique Saint-Quentin

19:00 SC Bastia - FCSR Haguenau



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020

14:30 FC Mantois - FC Rouen

16:00 FC Gobelins - EA Guingamp (CFA)

17:00 Entente SSG - Stade Briochin



18:00



Angers SCO II - AS Vitré

US Granvillaise - US Saint-Malo

USM Oissel - AS Poissy

18:30 Vannes OC - US Fleury-Mérogis

19:00 FC Lorient (CFA) - C' Chartres Football



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020

17:00 Andrézieux - Stade Bordelais



18:00



Bergerac Foot - Blois Foot 41

Bourges Foot - Vendée Les Herbiers

US Colomiers - Montpellier HSC (CFA)

SO Romorantin - Trélissac FC

St-Pryvé St-Hilaire - Angoulême CFC

AS Saint-Étienne (CFA) - FC Nantes (CFA)

20:00 FC Chamalières - FC Sète



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020



16:00



Jura Sud - Olympique Lyon (CFA)

US Endoume - Olympique Marseille (CFA)



18:00



Fréjus-St. Raphaël FC - RC Grasse

FC Martigues - Marignane Gignac

AS Monaco (CFA) - Hyères FC

Monts d'Or Azergues Foot - AS Saint-Priest

Nîmes Olympique (CFA) - FC Annecy

18:30 Moulins Yzeure Foot - Louhans-Cuiseaux



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020

16:00 ESTAC Troyes - Olympique Lyon



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020

14:30 US Concarneau - EA Guingamp



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020

12:00 AS Porto Vecchio - AS Saint-Étienne



14:30



Toulouse FC - Castelnau Le Crès FC

SC Bastia - OGC Nice



Galles > Premier League 2020 Championship

15:30 Barry Town United - Connah's Quay Nomads



Galles > Premier League 2020 Relegation

15:30 Cardiff Metropolitan - Aberystwyth Town



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Friburgo - Hoffenheim

Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf

Hertha Berlino - Mainz 05

Schalke 04 - Paderborn

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin

18:30 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

Stoccarda - Erzgebirge Aue

Amburgo - Karlsruher SC



Germania > 3. Liga 2019/2020



14:00



1. FC Kaiserslautern - Preußen Münster

KFC Uerdingen 05 - SG Sonnenhof Großaspach

Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching

Viktoria Köln - Bayern München II

1. FC Magdeburg - SV Meppen

TSV 1860 München - Waldhof Mannheim



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020

14:00 HSC Hannover - Hamburger SV II



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020

VfB Auerbach - Rot-Weiß Erfurt



13:30



BFC Dynamo - Germania Halberstadt

BSG Chemie Leipzig - Bischofswerdaer FV

16:00 Energie Cottbus - 1. FC Lok Leipzig



Germania > Regionalliga West 2019/2020



14:00



FC Schalke 04 II - Fortuna Düsseldorf II

SV Rödinghausen - Sportfreunde Lotte

SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - SV Bergisch Gladbach 09

SV Lippstadt 08 - Bor. Mönchengladbach II

Bonner SC - SC Verl

15:00 Borussia Dortmund II - TuS Haltern



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



12:00



Chemnitzer FC - Dynamo Dresden

1. FC Magdeburg - VfL Wolfsburg



13:00



Niendorfer TSV - Holstein Kiel

Werder Bremen - FC St. Pauli



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



VfL Bochum - MSV Duisburg

Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln

13:00 Alemannia Aachen - Wuppertaler SV



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020

11:00 Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04



13:00



1. FC Heidenheim 1846 - VfB Stuttgart

1899 Hoffenheim - SSV Ulm 1846



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship

16:00 St. Joseph's FC - Lincoln Red Imps

18:15 Lions Gibraltar - FCB Magpies



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation

20:30 Mons Calpe S.C. - Europa Point FC



Grecia > Super League 2019/2020

18:30 Panionios GSS - Skoda Xanthi

19:00 Lamia - AE Larisa



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura

22:00 CSD Municipal - Santa Lucía



India > Indian Super League 2019/2020

15:00 ATK - Odisha FC



India > I-League 2019/2020

12:30 NEROCA FC - TRAU FC

14:30 Gokulam Kerala - Real Kashmir



Inghilterra > Premier League 2019/2020

13:30 Everton FC - Crystal Palace

18:30 Brighton & Hove Albion - Watford FC



Inghilterra > Championship 2019/2020

13:30 Wigan Athletic - Preston North End

14:30 Barnsley FC - Sheffield Wednesday



16:00



Blackburn Rovers - Fulham FC

Brentford FC - Middlesbrough FC

Huddersfield Town - Queens Park Rangers

Luton Town - Cardiff City

Reading FC - Hull City

Stoke City - Charlton Athletic

Swansea City - Derby County

18:30 Nottingham Forest - Leeds United



Inghilterra > League One 2019/2020



16:00



AFC Wimbledon - Fleetwood Town

Blackpool FC - Southend United

Burton Albion - Gillingham FC

Coventry City - Bolton Wanderers

Doncaster Rovers - Rochdale AFC

Peterborough United - Oxford United

Shrewsbury Town - Milton Keynes Dons

Sunderland AFC - Ipswich Town

Tranmere Rovers - Portsmouth FC

Wycombe Wanderers - Bristol Rovers



Inghilterra > League Two 2019/2020



16:00



Bradford City - Grimsby Town

Carlisle United - Swindon Town

Colchester United - Plymouth Argyle

Crewe Alexandra - Oldham Athletic

Exeter City - Stevenage FC

Forest Green Rovers - Walsall FC

Leyton Orient - Macclesfield Town

Morecambe FC - Mansfield Town

Newport County - Cambridge United

Northampton Town - Port Vale FC

Salford City - Crawley Town

Scunthorpe United - Cheltenham Town



Inghilterra > National League 2019/2020







Boreham Wood - Halifax Town

Chorley FC - Eastleigh FC

Harrogate Town - Yeovil Town

Maidenhead United - Ebbsfleet United

Sutton United - AFC Fylde

Torquay United - Notts County

Woking FC - Barnet FC

14:00 Chesterfield FC - Wrexham AFC



16:00



Bromley FC - Solihull Moors

Dagenham & Redbridge - Stockport County

Hartlepool United - Aldershot Town



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South

12:00 Fulham FC - Brighton & Hove Albion



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North

12:00 Middlesbrough FC - Newcastle United

12:30 Derby County - Everton FC



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



16:00



Ballymena United - Carrick Rangers

Cliftonville FC - Dungannon Swifts

Glenavon FC - Crusaders FC

Glentoran Belfast - Coleraine FC

Institute FC Drumahoe - Larne FC

Warrenpoint Town - Linfield FC



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020

14:00 Hapoel Tel Aviv - Ironi Kiryat Shmona

16:30 Hapoel Ra'anana - Maccabi Netanya

17:30 Hapoel Hadera FC - Hapoel Kfar Saba

18:50 Hapoel Haifa - Maccabi Tel Aviv



Italia > Serie A 2019/2020

15:00 Fiorentina - Atalanta

18:00 Torino - Sampdoria

20:45 Verona - Juventus



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Crotone - Cremonese

Cittadella - Empoli

Unione Venezia - Frosinone

Pordenone - Livorno

18:00 Perugia - Spezia



Italia > Serie C Girone A 2019/2020

15:00 Pro Vercelli - Pontedera



Italia > Serie C Girone B 2019/2020

16:30 Fano - FeralpiSalò



Italia > Serie C Girone C 2019/2020

15:00 Rieti - Catanzaro



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020

11:00 Roma - Fiorentina

13:00 Inter - Napoli



14:30



Atalanta - Sassuolo

Chievo Verona - Bologna

Sampdoria - Pescara



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone A

11:00 Udinese - Virtus Entella



14:30



US Cremonese - Milan

Parma - Hellas Verona

Spezia - Brescia

Venezia FC - SPAL 2013 Ferrara



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2019/2020 Girone B



14:30



Benevento Calcio - Ascoli Calcio

Crotone - Trapani

Frosinone - Perugia

SS Juve Stabia - Cosenza Calcio

AC Pisa - Livorno

US Salernitana 1919 - US Lecce



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura

04:00 Puebla FC - Santos Laguna

04:10 Club Tijuana - Deportivo Toluca



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura

02:00 Mineros de Zacatecas - Correcaminos UAT

04:00 Venados FC - Club Celaya



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020

Club Irapuato - Albinegros Orizaba

19:00 Pumas UNAM II - Atlético San Luis II

22:00 Inter Playa - Cruz Azul Hidalgo

02:30 Atlético Reynosa - Coras de Nayarit

03:00 Atlético Saltillo - Gavilanes de Matamoros



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura

03:00 FC Juárez - Cruz Azul

17:00 CF América - Gallos Blancos

18:00 Atlas Guadalajara - Club Tijuana



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



14:30



HSV Hoek - BVV Barendrecht

VV DOVO Veenendaal - Harkemase Boys

DVS'33 - Excelsior '31

FC Lisse - Sparta Nijkerk

AFC Ajax Zaterdag - VV GOES



15:00



Jong Almere City FC - ODIN '59

ONS Sneek - VVOG Harderwijk

18:00 VV Sint Bavo - Ter Leede



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

00:15 Libertad - River Plate

22:00 San Lorenzo - Club Nacional



Peru > Primera División 2020 Apertura

19:15 Atlético Grau - Universidad Cesar Vallejo

21:00 Deportivo Binacional - FBC Melgar



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:30



FC Famalicão - Vitória Guimarães

Os Belenenses - CD Santa Clara

19:00 Sporting Braga - Gil Vicente

21:30 FC Porto - SL Benfica



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020

12:00 CD Mafra - CD Nacional



16:00



Académico de Viseu - CD Feirense

CD Cova Piedade - FC Penafiel

Leixões SC - Varzim SC



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020

12:00 CD Cova Piedade - FC Famalicão

11:00 CD Aves - Sporting Braga



14:00



Vitória Guimarães - Os Belenenses

Leixões SC - SL Benfica

CS Marítimo - Académica de Coimbra

Portimonense SC - GD Estoril

Rio Ave FC - CD Feirense

Sporting CP - Vitória Setúbal



Romania > Liga 1 2019/2020

19:00 Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Greenock Morton FC - Queen Of The South

Dundee FC - Partick Thistle



Scozia > League One 2019/2020

Clyde FC - Montrose FC



16:00



Dumbarton FC - Airdrieonians

Peterhead FC - Forfar Athletic

Stranraer FC - Raith Rovers



Scozia > FA Cup 2019/2020 > Ottavi di finale

13:30 Hamilton Academical - Rangers FC



16:00



Aberdeen FC - Kilmarnock FC

Ayr United - St. Johnstone FC

Inverness CT - Livingston FC

St. Mirren FC - Motherwell FC

20:20 Falkirk FC - Heart of Midlothian



Spagna > Primera División 2019/2020

13:00 Levante UD - CD Leganés

16:00 Getafe CF - Valencia CF

18:30 Real Valladolid - Villarreal CF

21:00 Atlético Madrid - Granada CF



Spagna > Segunda División 2019/2020



16:00



Extremadura UD - CD Tenerife

Girona FC - SD Huesca

18:15 UD Las Palmas - Cádiz CF

21:00 Real Zaragoza - CF Fuenlabrada



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020

15:45 Real Oviedo B - UD SS Reyes



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020

16:00 SD Leioa - Real Sociedad B



16:30



SD Amorebieta - Arenas de Getxo

Unionistas CF - CD Calahorra

18:00 Athletic Bilbao B - CD Tudelano

19:00 CD Izarra - CD Alavés B



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020

16:00 FC Andorra - AE Prat



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020

18:00 Villarrubia CF - CP Villarrobledo



Svizzera > Super League 2019/2020



19:00



BSC Young Boys - FC Sion

FC Zurigo - FC Basilea



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00



CS Hammam-Lif - CA Bizertin

Étoile du Sahel - CS Chebba



Turchia > SüperLig 2019/2020

12:00 Atiker Konyaspor - Denizlispor



15:00



Beşiktaş - Gaziantep FK

Gençlerbirliği - Trabzonspor

18:00 Fenerbahçe - Alanyaspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020

12:00 Giresunspor - Istanbulspor

14:30 Eskişehirspor - Altınordu FSG

17:00 Adana Demirspor - Adanaspor



Venezuela > Primera División 2020

00:00 Academia Puerto Cabello - Zamora FC

16:00 Caracas FC - Deportivo La Guaira