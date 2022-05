Elenco delle partite previste per oggi domenica 8 maggio 2022: si gioca Serie A e nei principali campionati europei. Derby di Madrid nella Liga

Il programma delle partite di domenica 8 maggio sarà incentrato soprattutto i campionati europei in particolare il nostro approfondimento sarà su quelli italiani dove in Serie A. Si disputano quattro incontri validi per la 36a giornata. Dopo gli anticipi di Inter e Juventus, successo a Torino nella giornata di ieri del Napoli quel successo casalingo della Lazio contro la Sampdoria si riparte alle 12:30 partita Spezia – Atalanta, a seguire Venezia – Bologna alle ore 15 quindi Salernitana Cagliari alle 18 e Verona – Milan chiude alle 20:45. Nel resto d’Europa ricordiamo in Bundesliga si giocano tre partite valide per la 33esima giornata tra queste troviamo Bayern Monaco che gioca in casa contro Stoccarda alle 17:30 mentre RB Lipsia attualmente quinta forza del campionato ospita l’Augusta alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Dopo la parentesi in Europa League terminata la squadra di Tedesco ha l’occasione di superare in classifica il Friburgo che ha già giocato questo turno e perso in casa contro l’Union Berlino che occupa il quarto posto, ultimo disponibile per la qualificazione diretta la Champions League. In Francia nella Ligue 1 si giocano ben 6 partite. Ad aprire sarà Metz – Lione alle ore 13 mentre alle 17:05 il Marsiglia giocherà in trasferta contro il Lorient. Il Paris Saint-Germain chiuderà invece alle 20:45 contro Troyes. Nella Premier League sono quattro gli incontri in cartellone ben tre alle ore 15 con gara casalinga dell’Arsenal e del Leicester mentre il West Ham andrà a cercare punti europei in trasferta con il fanalino di coda Norwich. Grande attesa 17:30 per l’incontro casalingo del Manchester City contro il Newcastle. La squadra di Pep Guardiola potrebbe approfittare del pareggio per 1-1 del Liverpool con il Tottenham per salire a più 3 in testa alla classifica. Si gioca anche nella Liga spagnola dove alle ore​ 14 in saranno in campo Getafe e Vallecano mentre alle 16:15 il Siviglia andrà a far visita al Villareal. Suggestiva gara serale del Real Madrid nel derby con l’Atlético delle ore 21. Ricordiamo che in classifica i Blancos si sono già laureati campioni di Spagna con Ancelotti che diventa il primo allenatore a vincere tutti 5 maggiori campionati europei mentre la squadra di Simeone può staccare di tre lunghezze sul Betis e consolidare così posizionamento in Champions.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PLAYOFF LEGA PRO

17:30

18:00

19:00

20:00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

MILAN A VERONA, SALERNITANA – CAGLIARI ALL’ULTIMO RESPIRO

Sarà una giornata molto interessante in Serie A dove sono in palio punti preziosi per i vari obiettivi delle squadre. Alle 12:30 l’Atalanta da giocare in casa dello Spezia. La squadra di Thiago Motta non è ancora matematicamente salva anche se ha al momento 5 punti di vantaggio dalla zona retrocessione mentre la squadra di Gasperini è attualmente in settima posizione a pari merito con Fiorentina in piena lotta per l’Europa. Il tecnico della squadra bianconera ha sottolineato l’impegno del gruppo durante allenamento settimanale con grande concentrazione r determinazione e che non sarà facile giocare sotto pressione soprattutto quando affronta una squadra di alto livello con l’Atalanta dotata di ottimi giocatori e di un grande allenatore. Reduce da tre sconfitte consecutive i bianconeri cercano una reazione con una Dea che ha bisogno di punti visto che nelle ultime due partite ha raccolto appena due punti ottenuti tra le mura amiche. Alle ore 15 gara molto delicata per il Venezia che ospita il Bologna ormai salvo. Dopo la sconfitta nel recupero con la Salernitana i lagunari sono all’ultima spiaggia in ultima posizione con 22 punti ben 7 in meno dei campani. Dovranno provare a vincere l’incontro e a fare più punti possibili da qui alla fine del campionato sperando nei passi falsi degli avversari. Grande attesa alle ore 18 per la sfida che sa di spareggio salvezza tra Salernitana e Cagliari. La cavalcata vincente della squadra di Nicola sembra inarrestabile, ben 4 successi nelle ultime 5 partite. Lo scoglio col Cagliari potrebbe essere quello decisivo per staccare il pass dalla salvezza in quanto in caso di successo gli amaranto si porterebbero a ben quattro distanze dai sardi a due giornate dalla fine. Nicola ha parlato dipartita tosta sotto tutti i punti di vista consapevole che i giocatori stanno bene e stanno facendo un gran lavoro durante la settimana. C’è molta euforia ed energia anche grazie ai risultati ottenuti. Tuttavia per l’allenatore si può e si deve fare meglio e bisogna mantenere sempre alta l’ambizione. Il programma era si completerà 20:45 con la trasferta del Milan a Verona. I rossoneri giocano con la pressione dell’Inter che avendo vinto nell’anticipo contro l’Empoli è ritornata in vetta temporaneamente con un punto di vantaggio. Tudor alla vigilia della partita ha sottolineato che se il Milan gioca per lo scudetto e anche loro hanno gli obiettivi da raggiungere e giocheranno in quest’ottica e per loro stessi. L’avversario è dotato di grande fisicità dei giocatori forti. Quindi sarà una partita molto dura e bisognerà scendere in campo con le giuste motivazioni. La squadra si trova bene fisicamente e per quanto riguarda le scelte dei giocatori non dovrebbero esserci variazioni sostanziali rispetto alla formazione tipo in quanto può contare i tutti gli effettivi. Pioli ha visto grande attenzione e motivazione del gruppo e si giocherà contro un avversario di spessore in grado di creare difficoltà. Questo dovrà dare uno stimolo maggiore ai suoi giocatori per dimostrare di essere bravi e migliori. In queste settimane nonostante le pressioni sta riconoscendo la grande crescita del gruppo che resta sul pezzo e è sempre motivato. Si aspetta molta attenzione al reparto offensivo avversario dove hanno giocatori di qualità pertanto sarà importante curare bene la fase difensiva. Anche in casa rossonera si potrà giocare la formazione tipo visto che tutti i​ giocatori​ sono disponibili.

Non sarà soltanto una giornata importante del campionato di Serie A ma anche Lega Pro dove dopo i primi due turni tra squadre dello stesso gione si arriva al primo turno della fase finale nazionale dei play-off. Sono cinque partite in programma con gara di andata e ritorno, tutte partite molto interessanti ed equilibrate sulla carta. Si parte dalle 17:30 con Triestina – Palermo quindi alle 18 spazio a Foggia – Entella e Juventus Under 23 – Renate, alle 19 il Pescara ospita la FeralpiSalò e alle 20 gioca Monopoli – Cesena. Previsto un ricco cartellone con le partite del campionato di Serie D mentre nel Campionato Primavera 1 in campo alle ore 11 Genoa – Empoli. Per la Serie A femminile sono tre gli incontri previsti: alle 12:30 Verona – Lazio quindi alle 14:30 si gioca sia Empoli – Napoli che Pomigliano – Fiorentina. Ricordiamo che in classifica dopo 21 turni guida la Juventus con 56 punti seguita dalla Roma 51 e Milan 46.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DELL’8 MAGGIO 2022

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – PLAY OFF

Mazembe – Berkane 15:00

Al Ahly Tripoli – Orlando 18:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Kastrioti 16:45

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Argentinos Jrs – Union Santa Fe 21:00

Defensa y Justicia – Patronato 21:00

Gimnasia L.P. – Newells Old Boys 21:00

Talleres Cordoba – Sarmiento Junin 21:00

ARMENIA COPPA

Noravank – Urartu 17:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC – WS Wanderers 08:05

Adelaide United – Western United 10:20

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt – Sturm Graz 14:30

Salzburg – Wolfsberger 14:30

Austria Vienna – Rapid Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Royale Union SG – Club Brugge 13:30

Antwerp – Anderlecht 18:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

FC Minsk – Neman 12:00

BATE – Vitebsk 14:00

Energetik-BGU – Soligorsk 16:00

Gomel – Din. Minsk 18:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Always Ready – Santa Cruz 21:00

Bolivar – The Strongest 21:00

J. Wilstermann – Aurora 23:15

BRASILE SERIE A

Athletico-PR – Ceara 01:30

Flamengo – Botafogo RJ 16:00

Atletico GO – Goias 21:00

Palmeiras – Fluminense 21:00

Bragantino – Corinthians 23:00

Santos – Cuiaba 23:00

BULGARIA PARVA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Botev Vratsa – Lok. Sofia 15:30

Tsarsko Selo – Pirin Blagoevgrad 18:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Palestino – Antofagasta 18:00

Nublense – U. Catolica 23:30

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca – Aris 16:00

Apollon – APOEL 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Jaguares de Cordoba – Ind. Medellin 03:15

Cortulua – Junior 21:00

Envigado – Aguilas 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guadalupe – Zeledon 02:00

Saprissa – ADR Jicaral 04:00

Sporting San Jose – Grecia 23:00

CROAZIA 1. HNL

Rijeka – Hajduk Split 17:00

Din. Zagabria – Osijek 20:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Nordsjaelland – Odense 14:00

Aarhus – Sonderjyske 20:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Brondby – FC Copenhagen 16:00

Aalborg – Midtjylland 18:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Emelec – Mushuc Runa 03:00

U. Catolica – Gualaceo 21:00

LDU Quito – Nueve de Octubre 23:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kalju – Tammeka 13:30

Flora – Paide 16:15

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Sebeta City – Hawassa 09:00

St. George – Adama City 12:00

Welayta Dicha – Bahir Dar Kenema 15:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

HJK – Ilves 17:30

Mariehamn – KuPS 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Metz – Lione 13:00

Angers – Bordeaux 15:00

Clermont – Montpellier 15:00

Reims – Lens 15:00

Lorient – Marsiglia 17:05

Paris SG – Troyes 20:45

GEORGIA CRYSTALBET EROVNULI LIGA

Bolnisi – Din. Tbilisi 14:00

Torpedo Kutaisi – Saburtalo Tbilisi 17:00

Dinamo Batumi – Dila Gori 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Aue – Brema 13:30

Karlsruher – Dresda 13:30

Kiel – Norimberga 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Francoforte – Monchengladbach 15:30

Bayern – Stoccarda 17:30

RB Lipsia – Augusta 19:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

G-Osaka – Kobe 07:00

Tokyo – Sagan Tosu 08:00

Kashiwa – Urawa 09:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

OFI Crete – Asteras T. 15:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Giannina – PAOK 17:00

AEK – Panathinaikos 18:30

Aris – Olympiakos 20:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Leeds 15:00

Leicester – Everton 15:00

Norwich – West Ham 15:00

Manchester City – Newcastle 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Jerusalem – M. Petach Tikva 19:00

Kiryat Shmona – Nof Hagalil 19:00

Hapoel Hadera – B. Jerusalem 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Genoa U19 – Empoli U19 11:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF

Udinese U19 – Cesena U19 11:30SRF

ITALIA SERIE A

Spezia – Atalanta 12:30

Venezia – Bologna 15:00

Salernitana – Cagliari 18:00

Verona – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Verona D – Lazio D 12:30

Empoli D – Napoli D 14:30

Pomigliano D – Fiorentina D 14:30

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Triestina – Palermo 17:30

Foggia – Entella 18:00

Juventus U23 – Renate 18:00

Pescara – FeralpiSalò 19:00

Monopoli – Cesena 20:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Lavagnese 16:00

Borgosesia – Gozzano 16:00

Bra – Casale 16:00

Chieri – Novara 16:00

Citta di Varese – Saluzzo 16:00

HSL Derthona – Sanremese 16:00

Imperia – Fossano 16:00

Ligorna – PDHA 16:00

Sestri Levante – Caronnese 16:00

Ticino – Vado 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Castellanzese 16:00

Caravaggio – Legnano 16:00

Ciserano-Bergamo – Desenzano Calvina 16:00

Folgore Caratese – SG City Nova 16:00

Franciacorta – Breno 16:00

Leon – USD Casatese 16:00

Real Calepina – Crema 16:00

Sona – Brusaporto 16:00

Villa Valle – Olginatese 16:00

Vis Nova Giussano – Ponte San Pietro 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Este 16:00

ArzignanoChiampo – Campodarsego 16:00

Cattolica Calcio – Montebelluna 16:00

Cjarlins Muzane – Delta Porto Tolle 16:00

Levico Terme – Ambrosiana 16:00

Luparense – Cartigliano 16:00

Mestre – Caldiero Terme 16:00

San Martino Speme – Union Clodiense 16:00

Spinea – Dolomiti Bellunesi 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Aglianese Calcio – Sasso Marconi 17:00

Alcione Milano – Lentigione 17:00

Ath. Carpi – Ghivizzano Borgo 17:00

Correggese – Prato 17:00

Fanfulla – G.S. Bagnolese 17:00

Mezzolara – Forlì 17:00

Ravenna – SCD Progresso 17:00

Real Forte Querceta – Tritium 17:00

Rimini – Seravezza Pozzi 17:00

San Donnino – Sammaurese 17:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

ASD Cascina – Montespaccato 16:00

Cannara – Tiferno Lerchi 16:00

Flaminia – San Donato 16:00

Lornano Badesse – Arezzo 16:00

Pianese – Poggibonsi 16:00

Rieti – Follonica Gavorrano 16:00

Scandicci – Pro Livorno 16:00

Trestina – Foligno 16:00

Unipomezia – Sangiovannese 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Castelnuovo Vomano – US Tolentino 16:00

Matese – Recanatese 16:00

Sambenedettese – Montegiorgio 16:00

Vastese – Fiuggi 16:00

Vastogirardi – Porto D’Ascoli 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Sorrento 16:00

Altamura – SS Nola 1925 16:00

Audace Cerignola – Brindisi 16:00

Bisceglie – Molfetta Calcio 16:00

Casarano – Citta di Fasano 16:00

Casertana – Rotonda 16:00

Gravina – San Giorgio 16:00

Lavello – Francavilla 16:00

Mariglianese – Nocerina 16:00

Virtus Matino – Bitonto 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Biancavilla – Giarre 16:00

Cavese – S. Agata 16:00

Gelbison Cilento – Sancataldese 16:00

Lamezia Terme – Trapani 16:00

Licata – Troina 16:00

Paternò – AS Acireale 16:00

Portici 1906 – Rende 16:00

Real Aversa – Cittanovese 16:00

San Luca – Santa Maria Cilento 16:00

KOSOVO SUPERLIGA

Drita – Dukagjini 15:00

Feronikeli – FC Ballkani 15:00

KF Llapi – Gjilani 15:00

KF Ulpiana – Prishtina 15:00

Malisheva – Drenica 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir – Chabab Mohammedia 17:00

Khouribga – FUS Rabat 19:15

Jeunesse Sportive Soualem – Mouloudia Oujda 21:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Atl. Morelia – Atlante 00:00

Celaya – Cimarrones de Sonora 23:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Cruz Azul – Necaxa 00:45

Monterrey – Atl. San Luis 03:06

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Lilleström 18:00

Haugesund – Kristiansund 18:00

Jerv – Tromsø 18:00

Sandefjord – Vålerenga 18:00

Strömsgodset – Rosenborg 18:00

Ham-Kam – Aalesund 20:00

OLANDA EREDIVISIE

Nijmegen – G.A. Eagles 12:15

Alkmaar – Ajax 14:30

Vitesse – Heerenveen 14:30

Feyenoord – PSV 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Libertad – Olimpia Asuncion 01:15

Guairena FC – Sol De America 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cesar Vallejo – Cajamarca 02:30

Carlos Stein – AD Cantolao 18:00

Dep. Municipal – Huancayo 20:15

A. Lima – Binacional Posticipata

ADT Tarma – Cajamarca Posticipata

ADT Tarma – Sporting Cristal 22:00

Alianza Atl. – Carlos Mannucci Posticipata

Ayacucho – Huancayo Posticipata

Cesar Vallejo – U. San Martin Posticipata

Cienciano – AD Cantolao Posticipata

Dep. Municipal – Carlos Stein Posticipata

Grau – Sporting Cristal Posticipata

Sport Boys – Melgar Posticipata

Ayacucho – Carlos Mannucci 22:30

POLONIA DIVISION 1

Arka – Legnica 12:40

Polkowice – LKS Lodz 15:00

Chrobry Glogow – Podbeskidzie 18:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Tondela 16:30

Vizela – Maritimo 16:30

Braga – Arouca 19:00

Santa Clara – Ferreira 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Plzen – Sparta Praga 16:00

Slavia Praga – Slovacko 19:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Sepsi Sf. Gheorghe – Chindia Targoviste 13:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Univ. Craiova – FCSB 18:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

Kiyovu – Bugesera FC 12:30

Gasogi United – Police 15:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ufa – FK Rostov 13:00

Arsenal Tula – Krasnodar 15:30

Lok. Mosca – Kazan 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rangers – Dundee Utd 16:00

SENEGAL LIGUE 1

ASEC Ndiambour – Jaraaf 19:00

Excellence – Pikine 19:00

Guediawaye – Dakar SC 19:00

Teungueth – Mbour Petite Cote 19:00

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Radnicki 1923 – Proleter 15:00

Sp. Subotica – Kolubara 17:00

Mladost – Radnik 19:05

SLOVENIA PRVA LIGA

Mura – Domzale 17:30

Aluminij – O. Ljubljana 20:15

SPAGNA LALIGA

Getafe – Vallecano 14:00

Villarreal – Siviglia 16:15

Espanyol – Osasuna 18:30

Atl. Madrid – Real Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Cartagena – Leganes 14:00

Eibar – Valladolid 16:00

Saragozza – Alcorcon 18:15

UD Ibiza – Lugo 18:15

SUD COREA K LEAGUE 1

Gangwon – Ulsan Hyundai 06:30

Daegu – Suwon 07:00

Incheon – Jeonbuk 09:30

Seoul – Suwon FC 09:30

Jeju – Gimcheon Sangmu 12:00

Pohang – Seongnam 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Royal AM – Orlando Posticipata

Kaizer – Mamelodi 17:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Kalmar – Hammarby 17:30

Varbergs – Sirius 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Sion 14:15

Lausanne – Basilea 16:30

Luzern – Servette 16:30

TAIWAN PREMIER LEAGUE

AC Taipei – Hang Yuen 10:00

Taichung – Ming Chuan University 10:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Africain – Esperance Tunis 17:00

TURCHIA SUPER LIG

Altay – Giresunspor 15:00

Yeni Malatyaspor – Rizespor 15:00

Besiktas – Fenerbahce 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rentistas – Boston River 18:00

Danubio – Cerro Largo 20:30

USA MLS

Atlanta Utd – Chicago Fire 00:00

New York City – Sporting Kansas City 01:00

New York Red Bulls – Portland Timbers 01:00

DC United – Houston Dynamo 01:30

New England Revolution – Columbus Crew 01:30

Minnesota – Cincinnati 02:00

FC Dallas – Seattle Sounders 02:30

San Jose Earthquakes – Colorado Rapids 04:00

Los Angeles FC – Philadelphia Union 05:00

Vancouver Whitecaps – Toronto FC 22:00

Nashville SC – Real Salt Lake 23:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Estudiantes M. – Caracas 01:30

Universidad Central – Puerto Cabello 21:00