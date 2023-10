Elenco delle partite previste per oggi, domenica 8 ottobre 2023: in Serie A c’è anche Napoli-Fiorentina da non perdere, in campo Bayern e Barcellona, Rennes-PSG in Ligue 1

Anche oggi, Domenica 8 ottobre 2023, sono tante le grandi a scendere in campo, con tante partite interessanti. Per la Serie A il Napoli ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, con entrambe le squadre a pari punti, in un incontro che potrebbe vedere il distacco di una dall’altra. I campioni in carica, reduci dall’amara sconfitta al Maradona contro il Real di martedì scorso, proveranno senz’altro a condurre la gara, forti del loro pubblico e consapevoli del proprio dovere di presenziare i vertici della classifica. D’altra parte, invece i Viola, reduci invece da un pareggio in Conference, vorranno senz’altro riconfermarsi in campionato dopo la loro ultima vittoria contro il Cagliari per 3 a 0.

Altro match particolare quello tra Lazio – Atalanta, anch’esso valevole per l’ottava giornata, con calcio di inizio fissato alle ore 15.00. I biancocelesti dovranno necessariamente riprendere il buon lavoro svolto nell’anno precedente, cercando di ritrovare il buon gioco ma soprattutto la continuità nel reparto offensivo, che evidentemente, ancora non rende quanto dovrebbe. Discorso diverso per la squadra di Gasperini, che invece sembra confermare la propria solidità in campo, nonostante le loro importanti manovre di mercato, sia in entrata che in uscita. Alle 18.00 il Cagliari affronterà la Roma di Jose Mourinho. Giallorossi che hanno il dovere di recuperare i punti persi sin ora, con i padroni di casa che, invece, segnano al momento il confine della classifica con solo 2 punti in 7 giornate. Segnaliamo anche il lunch match tra Monza – Salernitana delle 12.30 e quello a seguire tra Frosinone e Verona delle ore 15.00.

Premier League che sarà il teatro di scena tra Arsenal e Manchester City, con calcio di inizio alle 17.30. Sicuramente uno dei match di cartello di questa ottava giornata, con i Gunners in grande forma ad un solo punto dai Citizens, che invece sono chiamati al loro primo vero grande appuntamento della stagione. Si prospetta dunque una gara con tanti cambi di fronte, con le due compagini che dovranno impegnarsi tanto per meritare la vetta della classifica. Non da meno la gara tra West Ham e Newcastle, con gli ospiti ad un punto dei padroni di casa che vorranno invece consolidare il posto e allungare sui rivali. In contemporanea giocheranno anche Brighton – Liverpool e Wolves – Aston Villa.

In Spagna la Liga apre alle 14.00 con Villarreal – Las Palmas ma l’attenzione è rivolta al match e delle 16.15 tra Athletico Madrid e Real Sociedad, rispettivamente al 5º e 6° posto, due squadre in ottima forma nelle loro ultime uscite ed entrambe reduci da una vittoria in Champions. A seguire la gara delle 21.00 tra Granada e Barcellona, scontro agli opposti della classifica che vede però condividere il medesimo obiettivo, quello di portare a casa i tre punti. Ricordiamo le dirette di Alaves – Betis e Celta Vigo – Getafe delle 18.30.

Per la Francia si parte alle 13.00 con Marsiglia – Le Havre e a seguire le gare delle 15.00, tra cui Brest – Tolosa, Lione – Rient e Montpellier – Clermont. Alle 17.05 invece la gara fra Lens e Lilla. Occhi puntati sul serale con Rennes – PSG, con la squadra di Luis Henrique che dovrà rimediare al brutto ko subito in casa del Newcastle in Champions e rimettersi in careggiata.

Bundesliga invece suddivisa in tre incontri, con Leverkusen – Colonia, Francoforte – Heidenhem ed infine il Bayern Monaco che ospiterà invece il Friburgo, per una sfida che potrebbe consentire ai Bavaresi di salire nei primi 3 del campionato.

Anche le Eredivisie in campo con alcune partite interessanti tra cui Ajax – Alkmaar e Sparta Rotterdam – PSV.

In Italia spazio anche alla Serie B, con Como – Cremonese e Spezia – Pisa, gare che andranno in diretta alle 16.15. Serie C lunga, con tanti incontri per i gironi B e C, in primo piano la gara tra Torres e Lucchese e quella tra Audace Cerignola e Benevento.

A cura di Antonio Chiappinelli

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

BUNDESLIGA

17.30

PREMIER LEAGUE

15.00

Brighton-Liverpool

17.30

LIGUE 1

20.45

Rennes-PSG

SERIE B

16.15

SERIE C

14.00

16.15

18.30

20.45

Ancona-Vis Pesaro

Audace Cerignola-Benevento

Fiorenzuola-Pergolettese

Monopoli-Foggia

Rimini-Recanatese

Sestri Levante-Juventus Next Gen

SERIE D

15.00

15.30

17.00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Skenderbeu 14:00

Partizani – Kukesi 18:00

Teuta – Erzeni 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Godoy Cruz 00:00

Lanus – Defensa y Justicia 00:00

Argentinos Jrs – Independiente 02:30

Central Cordoba – Tigre 02:30

Instituto – Gimnasia L.P. 19:30

Union Santa Fe – Sarmiento Junin 19:30

River Plate – Talleres Cordoba 21:45

Racing Club – Platense 23:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

LASK – Altach 14:30

Wolfsberger – Sturm Graz 14:30

A. Klagenfurt – Salzburg 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – Club Brugge 13:30

Anversa – Eupen 16:00

Gent – Genk 18:30

St. Truiden – Royale Union SG 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan – Zhodino 13:30

Gomel – Dynamo Brest 15:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Always Ready – Palmaflor 21:00

Wilstermann – Bolivar 23:30

BRASILE SERIE A

Corinthians – Flamengo 02:00

Fluminense – Botafogo RJ 21:00

Palmeiras – Santos 21:00

Athletico-PR – Bragantino 23:30

Atletico-MG – Coritiba 23:30

Fortaleza – America MG 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Etar – Hebar 14:15

CSKA 1948 Sofia – Botev Plovdiv 16:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. De Chile – Everton Posticipata

Coquimbo – U. Espanola 01:00

Copiapo – Magallanes 17:30

Palestino – Colo Colo 20:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

U. Magdalena – Atl. Nacional 01:10

Santa Fe – Aguilas 03:20

La Equidad – Pasto 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Zeledon – Liberia 01:00

Herediano – Saprissa 04:00

Puntarenas FC – Cartagines 23:00

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Gorica 15:00

Din. Zagabria – Istra 1961 17:15

DANIMARCA SUPERLIGA

Nordsjaelland – Odense 14:00

Vejle – Hvidovre IF 14:00

Brondby – Viborg 16:00

Midtjylland – Randers 18:00

Aarhus – FC Copenhagen 20:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Aucas – Barcellona SC 01:00

El Nacional – Mushuc Runa 20:00

Ind. del Valle – Gualaceo 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly – Ismaily 18:00

Pyramids – Enppi 18:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Harju JK Laagri 13:30

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF VINCENTI

Ludogorets U19 – Din. Minsk U19 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Marsiglia – Le Havre 13:00

Brest – Tolosa 15:00

Lione – Lorient 15:00

Montpellier – Clermont 15:00

Lens – Lilla 17:05

Rennes – Paris SG 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Paderborn 13:30

Kiel – Elversberg 13:30

Schalke – Hertha 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Leverkusen – Colonia 15:30

Bayern – Friburgo 17:30

Francoforte – Heidenheim 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

SGS Essen D – Bayern D 14:00

Freiburg D – Brema D 18:30

GIAPPONE COPPA DELL’IMPERATORE

Kumamoto – Kashiwa 06:10

Kawasaki – Avispa Fukuoka 08:30

GRECIA SUPER LEAGUE

AEK – Panetolikos 18:30

Panathinaikos – Atromitos 20:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Liverpool 15:00

West Ham – Newcastle 15:00

Wolves – Aston Villa 15:00

Arsenal – Manchester City 17:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Malavan – Nassaji Mazandaran 15:45

Persepolis – Gol Gohar 17:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 – Atalanta U19 11:00

Lazio U19 – Juventus U19 13:00

Bologna U19 – Genoa U19 15:00

Torino U19 – Lecce U19 15:00

ITALIA SERIE A

Monza – Salernitana 12:30

Frosinone – Verona 15:00

Lazio – Atalanta 15:00

Cagliari – Roma 18:00

Napoli – Fiorentina 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Fiorentina D – Napoli D 12:30

Sassuolo D – Inter D 15:00

ITALIA SERIE B

Como – Cremonese 16:15

Spezia – Pisa 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Fiorenzuola – Pergolettese 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Entella – Olbia 14:00

Torres – Lucchese 14:00

Pineto – Pontedera 18:30

Spal – Pescara 18:30

Ancona – Vis Pesaro 20:45

Rimini – Recanatese 20:45

Sestri Levante – Juventus U23 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Monterosi Tuscia – Casertana 14:00

Sorrento – ACR Messina 14:00

Catania – Latina 16:15

Crotone – Picerno 16:15

Turris – Virtus Francavilla 18:30

Audace Cerignola – Benevento 20:45

Monopoli – Foggia 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Albenga – Fezzanese 15:00

Alcione Milano – PDHA 15:00

Asti – Ligorna 15:00

Borgosesia – Sanremese 15:00

Bra – Pinerolo 15:00

Gozzano – Chieri 15:00

Lavagnese – Derthona FbC 15:00

Ticino – Citta di Varese 15:00

Vogherese – Chisola 15:00

Vado – Alba 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Brusaporto 14:45

Caravaggio – Castellanzese 15:00

Ciserano-Bergamo – Clivense 15:00

Club Milano – Caldiero Terme 15:00

Crema – Legnano 15:00

Desenzano – Piacenza 15:00

Folgore Caratese – Real Calepina 15:00

Pro Palazzolo – Ponte San Pietro 15:00

Tritium – Varesina 15:00

USD Casatese – Villa Valle 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Chions 15:00

Bolzano – Montecchio Maggiore 15:00

Campodarsego – Montebelluna 15:00

Cjarlins Muzane – Castegnato 15:00

Dolomiti Bellunesi – Bassano 15:00

Este – Union Clodiense 15:00

Mestre – Breno 15:00

Mori – Luparense 15:00

Portogruaro – Treviso 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Lentigione 15:00

Aglianese Calcio – Sant’Angelo 15:00

Certaldo – Imolese 15:00

Forlì – San Donnino 15:00

Mezzolara – Fanfulla 15:00

Ravenna – Corticella 15:00

Sammaurese – Pistoiese 15:00

SCD Progresso – Prato 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghivizzano Borgo – Livorno 15:00

Grosseto – SC Cenaia 15:00

Montevarchi – Sangiovannese 15:00

Orvietana – Figline 15:00

Pianese – Poggibonsi 15:00

Real Forte Querceta – Mobilieri Ponsacco 15:00

San Donato – Trestina 15:00

Tau – Seravezza Pozzi 15:00

Vivi Altotevere – Follonica Gavorrano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Termoli 15:00

Atletico Ascoli – Real Monterotondo 15:00

Avezzano – S. N. Notaresco 15:00

Fossombrone – United Riccione 15:00

Roma City – Campobasso 15:00

Sora – Chieti 15:00

Tivoli Calcio – Matese 15:00

Vastogirardi – Sambenedettese 15:00

Vigor Senigallia – L’Aquila 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Cavese – Atletico Uri 14:00

Anzio Calcio 1924 – Cassino 15:00

Ardea – Gladiator 15:00

Boreale – Latte Dolce 15:00

Budoni – Ischia 15:00

Cynthialbalonga – Ostia Mare 15:00

Flaminia – Nocerina 15:00

San Marzano – Romana 15:00

Sarrabus Ogliastra – Trastevere Calcio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Angri – Palmese 1914 15:00

Casarano – A.C Nardò 15:00

Citta di Fasano – Rotonda 15:00

Paganese – Manfredonia 15:00

Altamura – Gravina 16:00

Barletta – Bitonto 16:00

Santa Maria Cilento – Gelbison 16:00

Martina Calcio – Fidelis Andria 17:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – Vibonese 15:00

AS Acireale – Portici 1906 15:00

Lamezia Terme – Siracusa 15:00

Locri 1909 – USD Ragusa 15:00

Real Casalnuovo – Castrovillari 15:00

Reggio Calabria – Licata 15:00

Sancataldese – S. Agata 15:00

Canicatti – Trapani 15:30

Igea Virtus – Gioiese 16:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Metta/LU – Super Nova 12:00

LITUANIA A LYGA

Siauliai FA – Dainava Alytus 15:00

FK Panevezys – Zalgiris 16:55

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – FUS Rabat 17:00

Berkane – Youssoufia Berrechid 19:15

Renaissance Zemamra – Safi 19:15

Raja Casablanca – Moghreb Tetouan 21:30

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Monterrey – Juarez 01:00

Guadalajara – Atlas 03:00

Pachuca – Tigres 03:00

Cruz Azul – U.N.A.M. 05:10

Toluca – Queretaro 20:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Papua Nuova Guinea – Isole Salomone 05:00

Nuova Caledonia – Vanuatu 08:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Haugesund – Strömsgodset 17:00

Molde – Bodo/Glimt 17:00

Sandefjord – HamKam 17:00

Sarpsborg 08 – Rosenborg 17:00

Stabaek – Lilleström 17:00

Tromsø – Aalesund 17:00

Vålerenga – Brann 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Zwolle – Feyenoord 12:15

Ajax – Alkmaar 14:30

Sittard – Twente 14:30

Sparta Rotterdam – PSV 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Nacional Asuncion – Olimpia Asuncion 01:30

Resistencia – Sportivo Trinidense 23:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Grau – Alianza Atl. 20:00

ADT Tarma – Union Comercio 22:20

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Estrela 16:30

Famalicao – Guimaraes 16:30

FC Porto – Portimonense 19:00

Sporting – Arouca 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Hradec Kralove – Sparta Praga 15:00

Liberec – Slavia Praga 18:00

Plzen – Jablonec 18:00

ROMANIA LIGA 1

Otelul – Farul Constanta 15:00

Din. Bucuresti – CFR Cluj 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Pari NN – Samara 13:00

Din. Mosca – F. Voronezh 15:30

Akhmat Grozny – Kazan 18:00

Sp. Mosca – CSKA Mosca 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

St. Mirren – Rangers 13:00

Aberdeen – St. Johnstone 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Stella Rossa 15:00

Cukaricki – Vozdovac 17:30

TSC – Sp. Subotica 17:30

SPAGNA LALIGA

Villarreal – Las Palmas 14:00

Atl. Madrid – Real Sociedad 16:15

Alaves – Betis 18:30

Celta Vigo – Getafe 18:30

Granada – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Amorebieta – Eibar 14:00

Valladolid – Mirandes 16:15

Ferrol – Cartagena 18:30

Tenerife – Burgos CF 18:30

Saragozza – Alcorcon 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Suwon FC 08:00

Daejeon – Jeju 08:00

Gwangju – Gangwon 08:00

Seoul – Jeonbuk 08:00

Suwon Bluewings – Pohang 08:00

Ulsan Hyundai – Incheon 08:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Sekhukhune – Polokwane 15:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Servette 14:15

Lausanne – Luzern 16:30

Young Boys – Basilea 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Rizespor – Samsunspor 12:30

Besiktas – Istanbulspor 15:00

Hatayspor – Konyaspor 18:00

Kasimpasa – Fenerbahce 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Obolon – Metalist 1925 12:00

Rukh Lviv – Minaj 14:00

Kryvbas – Ch. Odessa 16:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

MOL Fehervar – MTK Budapest 13:00

Ferencvaros – Debrecen 16:30

USA MLS

Atlanta Utd – Columbus Crew 01:30

CF Montreal – Portland Timbers 01:30

DC United – New York City 01:30

Inter Miami – Cincinnati 01:30

New York Red Bulls – Toronto FC 01:30

Orlando City – New England Revolution 01:30

Philadelphia Union – Nashville SC 01:30

Austin FC – Los Angeles FC 02:30

Chicago Fire – Charlotte 02:30

FC Dallas – San Jose Earthquakes 02:30

Houston Dynamo – Colorado Rapids 02:30

Minnesota – Los Angeles Galaxy 02:30

Real Salt Lake – Sporting Kansas City 03:30

Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 04:30

VENEZUELA LIGA FUTVE

Estudiantes M. – Dep. Tachira 0-0 (Da finire)