Elenco delle partite previste per oggi domenica 9 ottobre 2022: trasferta per il Napoli, Arsenal – Liverpool in Premier League

I tre anticipi di ieri hanno aperto la nona giornata di Serie A. É tornato al successo l’Inter contro il Sassuolo mentre il Milan aggancia temporaneamente in vetta Napoli e Atalanta grazie al successo casalingo contro la Juventus. Si sono divisi invece la posta Bologna e Sampdoria nello scontro salvezza. Nel programma odierno si parte alle ore 12:30 con Torino – Empoli le squadre hanno raccolto poco nelle ultime giornate in particolare i granata con ben tre sconfitte consecutive sulle spalle. Alle ore 15 sì affronterano Monza – Spezia in uno scontro in chiave salvezza. Stesso discorso per Salernitana e Verona mentre c’è grande curiosità per il big match tra Udinese e Atalanta. Le tue squadre sono divise soltanto una lunghezza ma sono i bianconeri che nelle ultime 5 partite hanno fatto bottino pieno. Una prestigiosta chance per Sottil che dovrebbe confermare la formazione tipo con Deulofeu e Beto di punta. Gasperini ha ancora dei nodi da sciogliere soprattutto nel reparto offensivo. Muriel e Hojlund si giocano una maglia mentre sarà da decidere il modulo se confermare quello con tre giocatori a supporto della punta o andare un un 3-4-2-1. In questo caso dovrebbe giocare Scalvini dal primo minuto. Alle ore 18 l’altra capolista il Napoli affronta in Cremonese in testa – coda molto interessante. La squadra di Alvini pur giocando un buon calcio ha raccolto poco e se escludiamo la sconfitta pesante con la Lazio ha mostrato anche una certa quadratura per essere una neo promossa alla prima esperienza. Alle 20.45 chiuderà Roma – Lecce con la squadra di Mourinho galvanizzata dal successo a Milano con l’Inter e a pochi punti dalle prime posizione. Classifica molto corta anche in coda con i pugliesi che sono un pelo più su della zona calda.

Restando in Italia ricordiamo anche i due posticipi di Serie B entrambi con fischio d’inizio alle 16:15. Da una parte lo scontro tra le attuali ultime della classe Como e Perugia e dall’altra con la trasferta del Benevento con il Sudtirol che sta sempre più familiarizzando con la categoria. Nella Lega Pro oggi è la volta del girone A e B. Nel primo la capolista Novara fa visita all’Albinoleffe con il Padova impegnato in trasferta con la Pergolettese e turno casalingo della FeralpiSalò con il Pro Vercelli. Nel secondo fari puntati su Gubbio e Siena con la squadra umbra che ospita il Rimini e quella toscana che sarà chiamata lunedì al posticipo. C’è anche la Serie D oltre alla Coppa Italia femminile alle 14:30 in campo Torres e Chievo Verona. Nel campionato Primavera 1 apre il big match Roma – Inter, a seguire Napoli – Bologna e Lecce – Cagliari.

Nel resto d’Europa abbiamo un ricco programma in Ligue 1 a partire dalle ore 13 con Montpellier – Monaco mentre il big match si gioca alle 20:45 tra Lilla e Lens. In Bundesliga sono tre i match presenti. Con Dortmund e Bayern Monaco che hanno pareggiato la loro sfida c’è da vedere se Union Berlino e Friburgo ne approfitteranno. Da una parte c’è la trasferta di Stoccarda e dall’altra quella con Hertha. In Premier League quattro partite e spicca alle ore 17:30 Arsenal – Liverpool mentre il Manchester United prova a rimettersi in corsa dopo la caduta nel derby affrontando l’Everton in trasferta. Nella Liga si parte alle 14 con Valladolid – Betis mentre il Barcellona proverà a conservare la vetta con il Real Madrid superando in casa il Celta Vigo.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

SERIE B

16:15

LEGA PRO

14:30

17:30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 9 OTTOBRE

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – Urartu 14:00

Ararat – Pyunik 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Adelaide United 04:00

WS Wanderers – Perth Glory 06:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

KV Mechelen – Anderlecht 13:30

Eupen – Gent 16:00

Charleroi – St. Liege 18:30

Royale Union SG – Cercle Brugge 21:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU – Arsenal Dzyarzhynsk 12:30

Isloch – Belshina 14:30

Neman – Slavia Mozyr 16:30

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Arda 16:45

CSKA 1948 Sofia – Cherno More 19:15

CIPRO FIRST DIVISION

Ol. Nicosia – Chloraka 17:00

Aris – AEK Larnaca 18:00

CROAZIA HNL

Slaven Belupo – Osijek 15:00

Gorica – Rijeka 17:10

DANIMARCA SUPERLIGA

Aarhus – Midtjylland 14:00

Odense – Silkeborg 16:00

Randers – Brondby 18:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Paide 13:30

Parnu JK Vaprus – Flora 16:15

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Ilves – Lahti 15:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

KuPS – Inter Turku 15:00

Haka – HJK 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Montpellier – Monaco 13:00

Angers – Strasburgo 15:00

Brest – Lorient 15:00

Clermont – Auxerre 15:00

Nizza – Troyes 15:00

Rennes – Nantes 17:05

Lilla – Lens 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Heidenheim – Hannover 13:30

Norimberga – Kiel 13:30

Sandhausen – Magdeburg 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Monchengladbach – Colonia 15:30

Hertha – Friburgo 17:30

Stoccarda – Union Berlino 19:30

GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete – Olympiakos 15:00

Levadiakos – PAOK 15:30

Panathinaikos – Asteras T. 18:30

Aris – AEK 20:15

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Huddersfield – Hull 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Leeds 15:00

West Ham – Fulham 15:00

Arsenal – Liverpool 17:30

Everton – Manchester Utd 20:00

IRLANDA PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Shelbourne 18:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik – HB Torshavn 16:00

Vikingur – Runavik 16:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Torres D – Chievo Verona D 14:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Roma U19 – Inter U19 11:00

Napoli U19 – Bologna U19 13:00

Lecce U19 – Cagliari U19 15:00

ITALIA SERIE A

Torino – Empoli 12:30

Monza – Spezia 15:00

Salernitana – Verona 15:00

Udinese – Atalanta 15:00

Cremonese – Napoli 18:00

Roma – Lecce 20:45

ITALIA SERIE B

Como – Perugia 16:15

Südtirol – Benevento 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Novara 14:30

FeralpiSalò – Pro Vercelli 14:30

L.R. Vicenza – Pro Patria 14:30

Lecco – Sangiuliano City 14:30

Pergolettese – Padova 14:30

Piacenza – Juventus U23 14:30

Pordenone – Arzignano 14:30

Pro Sesto – Triestina 14:30

Trento – Renate 14:30

Virtus Verona – Mantova 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Fermana – Entella 14:30

Montevarchi – Carrarese 14:30

Olbia – Fiorenzuola 14:30

Vis Pesaro – San Donato 14:30

Alessandria – Pontedera 17:30

Gubbio – Rimini 17:30

Imolese – Recanatese 17:30

Lucchese – Torres 17:30

Reggiana – Ancona 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Legnano 15:00

Borgosesia – Castanese 15:00

Casale – Vado 15:00

Chieri – Ligorna 15:00

Chisola – Bra 15:00

Fossano – Stresa Vergante 15:00

HSL Derthona – Sestri Levante 15:00

PDHA – Gozzano 15:00

Pinerolo – Sanremese 15:00

Castellanzese – Fezzanese 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Alcione Milano – Folgore Caratese 15:00

Breno – Villa Valle 15:00

Ciserano-Bergamo – Lumezzane 15:00

Desenzano – Arconatese 15:00

Real Calepina – Brusaporto 15:00

Seregno – Caronnese 15:00

Sona – Franciacorta 15:00

USD Casatese – Ponte San Pietro 15:00

Varesina – Citta di Varese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Luparense 15:00

Bolzano – Caldiero Terme 15:00

Campodarsego – Este 15:00

Cartigliano – Legnago Salus 15:00

Mestre – Dolomiti Bellunesi 15:00

Montebelluna – Montecchio Maggiore 15:00

Portogruaro – Union Clodiense 15:00

Villafranca – Levico Terme 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

AC Carpi – Forlì 15:00

Correggese – Ravenna 15:00

Fanfulla – Aglianese Calcio 15:00

Giana Erminio – Prato 15:00

Lentigione – Corticella 15:00

Mezzolara – Salsomaggiore 15:00

Pistoiese – G.S. Bagnolese 15:00

Real Forte Querceta – Crema 15:00

Sammaurese – Scandicci 15:00

United Riccione – Sant’Angelo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Arezzo – Seravezza Pozzi 15:00

Follonica Gavorrano – Orvietana 15:00

Livorno – Ponsacco 15:00

Montespaccato – Grosseto 15:00

Ostia Mare – Citta di Castello 15:00

Pianese – Terranuova Traiana 15:00

Poggibonsi – Flaminia 15:00

Tau – Ghivizzano Borgo 15:00

Trestina – Sangiovannese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Roma City 15:00

Chieti – Avezzano 15:00

Cynthialbalonga – S. N. Notaresco 15:00

Matese – Porto D’Ascoli 15:00

Montegiorgio – Nuova Florida 15:00

Sambenedettese – ASD Pineto Calcio 15:00

Termoli – Vastese 15:00

Vastogirardi – Trastevere Calcio 15:00

Vigor Senigallia – US Tolentino 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Sarrabus Ogliastra – Portici 1906 14:30

Cassino – Angri 15:00

Ilvamaddalena – Sorrento 15:00

Lupa Frascati – Atletico Uri 15:00

Paganese – Palmese 1914 15:00

Pomezia – Arzachena 15:00

Real Monterotondo – Casertana 15:00

SS Nola 1925 – Aprilia 15:00

Tivoli Calcio – Vis Artena 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Cavese 15:00

Afragolese – Nocerina 15:00

Brindisi – Lavello 15:00

Citta di Fasano – Bitonto 15:00

Puteolana – Francavilla 15:00

Altamura – Casarano 15:30

Molfetta Calcio – Gladiator 15:30

Barletta – Martina Calcio 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Catania – Castrovillari 15:00

Licata – Locri 1909 15:00

Real Aversa – Lamezia Terme 15:00

San Luca – Paternò 15:00

Sancataldese – AS Acireale 15:00

Santa Maria Cilento – Canicatti 15:00

Trapani – Cittanovese 15:00

USD Ragusa – S. Agata 15:00

Vibonese – Mariglianese 15:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda – RFS 14:00

Metta/LU – Valmiera 14:00

BFC Daugavpils – FK Liepaja 17:00

LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris – Hegelmann 12:00

Jonava – Zalgiris 14:00

Riteriai – Suduva 16:55

Banga – FK Panevezys 19:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Differdange – Hesperange 15:00

Ettelbruck – Kaerjeng 15:00

Fola – Dudelange 15:00

Hostert – Niedercorn 15:00

Mondercange – Mondorf 15:00

Racing Luxembourg – Jeunesse Esch 15:00

UNA Strassen – Wiltz 15:00

Union Titus Petange – Victoria Rosport 15:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Akademija Pandev – Shkupi 14:00

FK Skopje – Rabotnicki 14:00

Shkendija – Bregalnica 14:00

Sileks – Pobeda 14:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Khouribga – FUS Rabat 19:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Mornar – Rudar 14:00

Jedinstvo – Arsenal Tivat 15:00

Buducnost – OFK Petrovac 17:00

Iskra – Decic 17:00

Jezero – Sutjeska 17:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Sandefjord 17:00

Molde – Ham-Kam 17:00

Odd – Kristiansund 17:00

Strömsgodset – Tromsø 17:00

Viking – Lilleström 17:00

Rosenborg – Vålerenga 19:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Cambuur 12:15

Feyenoord – Twente 14:30

Utrecht – Alkmaar 14:30

Heerenveen – PSV 16:45

Vitesse – Sittard 20:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Zaglebie – Korona 15:00

Lech – Radomiak Radom 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Boavista – Maritimo 16:30

Casa Pia – Vizela 19:00

Braga – Chaves 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Zlin 16:00

Liberec – Ostrava 16:00

Slovacko – Bohemians 16:00

Sigma Olomouc – Slavia Praga 19:00

ROMANIA LIGA 1

Sepsi Sf. Gheorghe – Farul Constanta 14:30

Petrolul – FCSB 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sp. Mosca – Samara 13:00

Orenburg – Akhmat Grozny 15:30

Torpedo Moscow – Nizhny Novgorod 15:30

FK Rostov – Krasnodar 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Pennarossa 15:00

Fiorentino – Faetano 15:00

Juvenes/Dogana – Virtus 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Kilmarnock – Hearts 16:00

SERBIA SUPER LIGA

Cukaricki – Javor 15:00

Stella Rossa – Sp. Subotica 15:30

FK Vozdovac – Partizan 19:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – O. Ljubljana 15:00

Mura – Celje 20:15

SPAGNA LALIGA

Valladolid – Betis 14:00

Cadice – Espanyol 16:15

Real Sociedad – Villarreal 18:30

Barcellona – Celta Vigo 21:00

SPAGNA LALIGA2

Cartagena – Leganes 14:00

Saragozza – R. Oviedo 16:15

Albacete – Tenerife 18:30

Levante – Racing Santander 18:30

Malaga – Andorra 21:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Elfsborg – Kalmar 15:00

Malmo FF – Värnamo 15:00

Sundsvall – Göteborg 15:00

AIK Stockholm – Helsingborg 17:30

Djurgarden – Hacken 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette – Luzern 14:15

Lugano – Basilea 16:30

Zurigo – Winterthur 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Umraniyespor – Kayserispor 13:30

Hatayspor – Alanyaspor 16:00

Fenerbahce – Karagumruk 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Zorya 12:00

Kryvbas – Minaj 14:00

Dyn. Kyiv – Rukh Lviv 16:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Metropolitanos – Zamora 00:00

Carabobo – Monagas 01:15

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Lara – Portuguesa 23:00