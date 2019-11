Elenco delle partite previste per oggi lunedì 25 novembre 2019: in primo piano i posticipi di Serie A e Serie B con Lecce-Cagliari, SPAL-Genoa e Chievo-Virtus Entella.

FERRARA – Posticipi di Serie A e Serie B in primo piano quest’oggi. Partiamo dalla massima serie con il recupero Lecce-Cagliari, calcio d’inizio alle ore 15: da una parte ci sono i salentini che vengono dalla sconfitta esterna con la Lazio mentre dall’altra i sardi che possono tornare in terza posizione in coabitazione con la squadra capitolina. Alle ore 20.45 SPAL-Genoa che chiuderà il tredicesimo turno: da una parte ci sono gli estensi che sono reduci dal pareggio esterno contro l’Udinese mentre dall’altra c’è il Grifone che è reduce dal pareggio col Napoli. In Serie B Chievo-Entella con i padroni di casa che vengono dalla sconfitta esterna contro il Frosinone mentre i liguri hanno pareggiato tra le mura amiche contro il Pordenone. Si gioca anche in Premier League con il match Aston Villa-Newcastle che chiuderà la tredicesima giornata. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

LE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA



FIFA > Amichevoli 2019 > Novembre

09:00 Filippine - Cambogia

13:00 Malesia - Myanmar



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Novembre

12:00 Burundi - Uganda

14:30 Kenya - Tanzania



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A

00:00 Independiente Rivadavia - Platense

21:10 Estudiantes de Río Cuarto - Barracas Central



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B

00:00 Desamparados de San Juan - Deportivo Madryn

00:30 Juventud Unida Universitario - Estudiantes de San Luis



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A

00:00 Boca Unidos - Güemes de Santiago del Estero



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali

01:00 AD San Carlos - LD Alajuelense



Danimarca > Superliga 2019/2020

19:00 Odense BK - FC Midtjylland



Francia > Ligue 2 2019/2020

20:45 Le Havre AC - EA Guingamp



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020

20:30 Hannover 96 - SV Darmstadt 98



Grecia > Super League 2 2019/2020

16:00 Panachaiki GE - Levadiakos



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020

20:00 Leicester City U23 - Derby County U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020

14:00 West Bromwich Albion U23 - Middlesbrough FC U23



20:00



Newcastle United U23 - Stoke City U23

Reading FC U23 - Norwich City U23



Italia > Serie A 2019/2020

15:00 Lecce - Cagliari

20:45 SPAL - Genoa



Italia > Serie B 2019/2020

21:00 Chievo Verona - Virtus Entella



Italia > Serie C Girone A 2019/2020

17:00 AlbinoLeffe - Carrarese

20:45 Arezzo - Novara



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020

14:30 Genoa - Pescara



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



Jong PSV - NAC Breda

NEC Nijmegen - FC Utrecht (J)

Jong Ajax - Helmond Sport

AZ Alkmaar (J) - De Graafschap



Turchia > SüperLig 2019/2020

18:00 Antalyaspor - Gaziantep FK



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Semifinali

21:00 Deportivo Lara - Caracas FC