Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 30 ottobre 2019: turno infrasettimanale di Serie A e Liga in primo piano oltre ai posticipi di Serie B.

NAPOLI – E’ un mercoledì elettrizzante quello che aspetta con il turno infrasettimanale di Serie A in primo piano: si parte alle ore 19 con Napoli-Atalanta con i padroni di casa che vengono dal pareggio esterno con la SPAL mentre gli orobici sono reduci dalla vittoria contro l’Udinese. Alle 21 tutti gli altri match con Juventus e Lazio che giocheranno tra le mura amiche contro Genoa e Torino mentre la Roma se la vedrà sul campo dell’Udinese. Match delicato quello tra Sampdoria e Lecce mentre si preannunciano interessanti Cagliari-Bologna e Sassuolo-Fiorentina. In Serie B due posticipi in programma: alle ore 18.50 c’è Benevento-Cremonese mentre alle ore 21 Frosinone-Trapani. In Liga spicca Valencia-Siviglia mentre il Real Madrid giocherà in casa contro il Leganes. Di seguito l’elenco completo delle gare che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

ITALIA: Serie A

19:00 Napoli – Atalanta [CRONACA DIRETTA]

21:00

Cagliari – Bologna [CRONACA DIRETTA]

Juventus – Genoa [CRONACA DIRETTA]

Lazio – Torino [CRONACA DIRETTA]

Sampdoria – Lecce [CRONACA DIRETTA]

Sassuolo – Fiorentina [CRONACA DIRETTA]

Udinese – Roma [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

18:50 Benevento – Cremonese [CRONACA DIRETTA]

21:00 Frosinone – Trapani

SPAGNA: LaLiga

19:00

Real Sociedad – Levante

Valencia – Siviglia

20:00 Ath. Bilbao – Espanyol

21:00 Betis – Celta Vigo

21:15 Real Madrid – Leganes

EUROPA: Europei U17 – Qualificazione – Prima fase

13:00

Lettonia U17 – Bielorussia U17

Ungheria U17 – Serbia U17

17:00

San Marino U17 – Romania U17

Svizzera U17 – Russia U17

19:00

Lussemburgo U17 – Irlanda del Nord U17

Turchia U17 – Italia U17

FRANCIA: Coppa di Lega

18:45 Le Mans – Nizza

21:05

Amiens – Angers

Metz – Brest

Monaco – Marsiglia

Montpellier – Nancy

Nantes – Paris FC

Niort – Tolosa

Reims – Bourg Peronnas

GERMANIA: DFB Pokal

18:30

Brema – Heidenheim

Kaiserslautern – Norimberga

Verl – Kiel

Wolfsburg – RB Lipsia

20:45

Dortmund – Monchengladbach

Dusseldorf – Aue

Hertha – Dresda

St. Pauli – Francoforte

INGHILTERRA: EFL Cup

20:30 Liverpool – Arsenal

20:45 Aston Villa – Wolves

21:05 Chelsea – Manchester Utd

ITALIA: Serie C – Girone A

18:30 Pro Vercelli – Juventus U23

ITALIA: Coppa Italia Primavera

10:30 Lecce U19 – Benevento U19

11:00 Cremonese U19 – Salernitana U19

14:30

Genoa U19 – Entella U19

Napoli U19 – Lazio U19

Sassuolo U19 – Bologna U19

Spezia U19 – Milan U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

18:00 Rio Ave – Moreirense

19:45 Maritimo – FC Porto

21:00 Guimaraes – Belenenses

21:15 Benfica – Portimonense

22:00 Famalicao – Gil Vicente

USA: MLS – Play Off

03:00 Los Angeles FC – Seattle Sounders