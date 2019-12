Ultimo turno decisivo per le due italiane e negli altri gironi della competizione. Il 10 dicembre 2019 si gioca anche in Inghilterra e campionati minori

Prima delle due giornate decisive per la fase a gironi della Champions League 2019 – 2020. Martedì 10 dicembre in primo piano gli impegni delle italiane Inter e Napoli che seguiremo anche con il supporto della webcronaca ma saranno tutte in diretta i tabellini anche degli altri match. Si gioca anche in Inghilterra e nei campionati minori, in Italia c’è anche un match di coppa Italia Primavera. Prima di vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale del giorno sguardo a chi ha giocato nella notte. Nella Superliga argentina finisce 1-1 tra Argentinos Jrs ed Estudiantes. In vantaggio nel primo tempo con un rigore di Silva allo scadere del primo tempo i padroni di casa si fanno raggiungere nella ripresa di Colombo. Il punto consente alla capolista di staccare Boca Juniors e Lanus di una lunghezza. Altro incontro in Bolivia dove l’Oriente Petrolero ha superato 2-1 l’Aurora mentre in Giamaica termina 1-1 la sfida tra Cavalier e Humble Lions.

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Myanmar - Cambogia



11:30 Cina - Giappone



13:00 Indonesia - Vietnam



14:00



Sudan - Kenya

Tanzania - Zanzibar



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



08:15 Corea del Sud - Cina 0-0 *



12:15 Nepal - India



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



14:30



Sudafrica - Lesotho

Madagascar - Mauritius



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre



11:00 Serbia - Germania



FIFA > U17 Amichevoli 2019 > Dicembre



13:00 Serbia - Russia



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo E



18:55



Napoli - KRC Genk

RB Salzburg - Liverpool FC



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo F



21:00



Borussia Dortmund - Slavia Praha

Inter - FC Barcelona



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo G



21:00



SL Benfica - Zenit St. Petersburg

Olympique Lyon - RB Leipzig



UEFA > Champions League 2019/2020 > Gruppo H



21:00



Chelsea FC - Lille OSC

AFC Ajax - Valencia CF



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo E



13:00 Napoli - KRC Genk



14:00 RB Salzburg - Liverpool FC



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo F



16:00



Borussia Dortmund - Slavia Praha

Inter - FC Barcelona



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo G



15:00 Olympique Lyon - RB Leipzig



16:00 SL Benfica - Zenit St. Petersburg



UEFA > Primavera Youth League 2019/2020 > Gruppo H



14:00



Chelsea FC - Lille OSC

AFC Ajax - Valencia CF



Algeria > Ligue 1 2019/2020



16:00 JS Kabylie - MC Oran



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Argentinos Juniors - Estudiantes 1-1



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



01:30 Oriente Petrolero - Aurora 2-1



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Glacis United FC - Lions Gibraltar



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Bristol City - Millwall FC

Charlton Athletic - Huddersfield Town

Leeds United - Hull City

Nottingham Forest - Middlesbrough FC

Preston North End - Fulham FC



21:00 Stoke City - Luton Town



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45



AFC Fylde - Sutton United

Chesterfield FC - Yeovil Town



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 2. Giornata



20:45



Carlisle United - Forest Green Rovers

Crewe Alexandra - Eastleigh FC

Ipswich Town - Coventry City

Hartlepool United - Exeter City



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45 Glenavon FC - Carrick Rangers



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2019/2020 > Ottavi di finale



13:00 Chievo Verona - US Cremonese



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



13:00



FK KOM Podgorica - FK Zeta

OFK Petrovac - FK Podgorica

FK Grbalj Radanovići - Iskra Danilovgrad



15:00 OFK Titograd - FK Sutjeska



19:00 FK Budućnost Podgorica - FK Rudar Pljevlja



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00 Rio Ave FC - Académica de Coimbra



Romania > Liga 1 2019/2020



15:00 Sepsi OSK - Academica Clinceni



Scozia > Championship 2019/2020



20:45



Ayr United - Arbroath FC

Greenock Morton FC - Dundee United